TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Airbnb, Cloudflare, Royal Gold

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Airbnb, Cloudflare et Royal Gold.
POINTS FORTS
* Airbnb, Inc. ABNB.O : B. Riley relève son objectif de cours de 210 à 230 dollars
* Cloudflare NET.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 333 $ à 337 $
* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 530 $ à 520 $
* Royal Gold, Inc. RGLD.O : La Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 285
$ à 300 $
* Targa Resources Corp. TRGP.N : Raymond James relève son objectif de cours de 340 $ à 344 $
Voici un résumé des recommandations d'analyse concernant les sociétés américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Advance Auto Parts Inc AAP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 55 $ à 57
$
* Advance Auto Parts Inc AAP.N : RBC relève son objectif de cours de 49 $ à 51 $
* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 170 $ à
163 $
* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 96 $ à 83 $
* Air Products APD.N : RBC relève son objectif de cours de 346 $ à 359 $
* Airbnb, Inc. ABNB.O : B. Riley relève son objectif de cours de 210 $ à 230 $
* Airbnb, Inc. ABNB.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 200 $ à 225
$
* Airbnb, Inc. ABNB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $
* Airbnb, Inc. ABNB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 185 $ à 210 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de
180 $ à 120 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 149 $ à
167 $
* Albemarle ALB.N : RBC abaisse son objectif de cours de 129 $ à 119 $
* Allient Inc ALNT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $
* Ani Pharmaceuticals, Inc. ANIP.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de
98 $ à 91 $
* Appian Corp APPN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 50 $ à 58 $
* Arrow Electronics, Inc. ARW.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 250
$ à 220 $
* Arteris Inc AIP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 50 $ à 40 $
* Atyr Pharma ATYR.O : RBC ajuste son objectif de cours de 40 $ à 6 $ pour tenir
compte du regroupement d'actions à raison de 1 pour 40
* Axon Enterprise, Inc. AXON.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 755 $ à
610 $
* Axon Enterprise, Inc. AXON.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 800 $ à
650 $
* Bd BDX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 210 $ à 242 $
* Bill Holdings, Inc. BILL.N : KBW relève son objectif de cours de 52 $ à 58 $
* Biodesix Inc BDSX.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 40 $ à 34 $
* Bob'S Discount Furniture, Inc BOBS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 22
$ à 25 $
* Bob'S Discount Furniture, Inc BOBS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 22 $ à
21 $
* BP BP.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 48,10 $ à 50,10 $
* Cadre Holdings, Inc. CDRE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $
* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Baird relève son objectif de cours de 276 $ à 305 $
* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de
292,00 $ à 330,00 $
* Cardinal Health, Inc. CAH.N : RBC relève son objectif de cours de 276 $ à 295 $
* Cargurus, Inc. CARG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 42 $ à 37 $
* Carriage Services Inc CSV.N : Barrington Research abaisse son objectif de cours de
50 $ à 40 $
* Centrus Energy Corp. LEU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 120 $ à 100
$
* Centrus Energy Corp. LEU.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 120 $ à 115
$
* Chevron Corp CVX.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 1 $, le
portant à 207 $
* Cloudflare NET.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 350 $ à 375 $
* Cloudflare NET.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 333 $ à 337 $
* Cloudflare NET.N : RBC abaisse son objectif de cours de 405 $ à 350 $
* Cloudflare NET.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 390 $ à 360 $
* Cogent Communications Holdings CCOI.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de
30 $ à 27 $
* Cognex Corporation CGNX.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $
* Collegium Pharmaceutical COLL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 51 $ à
35 $
* Cummins CMI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 600 $ à 465 $
* Dave Inc. DAVE.O : KBW abaisse son objectif de cours de 435 $ à 380 $
* Doximity, Inc. DOCS.N : RBC relève son objectif de cours de 28 $ à 34 $
* Dropbox Inc DBX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $
* Ducommun Incorporated DCO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 180 $ à 155 $
* Edgewise Therapeutics EWTX.O : Raymond James relève son objectif de cours de 66 $ à
85 $
* Emerson Electric EMR.N : HSBC relève son objectif de cours de 180 $ à 190 $
* Enact Holdings Inc ACT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 44 $ à 45 $
* Enovis Corporation ENOV.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 45 $
à 42 $
* Enovis Corporation ENOV.N : Needham relève son objectif de cours de 34 $ à 38 $
* Epam Systems, Inc. EPAM.N : Needham relève son objectif de cours de 120 $ à 200 $
* Eton Pharmaceuticals ETON.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 68
$ à 80 $
* First Advantage Corporation FA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 23 $ à
26 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de 160 $ à
120 $
* Frontdoor Inc FTDR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $
* Frontdoor Inc FTDR.O : Stonex relève son objectif de cours de 96 $ à 115 $
* Global Payments Inc GPN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $
* Global Payments Inc GPN.N : KBW relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $
* Globus Medical, Inc. GMED.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 125 $ à
110 $
* Graham Corp GHM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 120 $ à 100 $
* Guardant Health, Inc. GH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 210 $ à 220 $
* Insight Enterprises Inc NSIT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 160 $ à
170 $
* Insight Enterprises Inc NSIT.O : Raymond James relève son objectif de 175 $ à 185 $
* Installed Building Products, Inc. IBP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 208
$ à 194 $
* Interparfums Inc IPAR.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 151 $ à
154 $
* Interparfums Inc IPAR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 145 $ à 156 $
* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : Canaccord Genuity relève son objectif de 196 $ à 206
$
* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 175 $ à
145 $
* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 160 $
à 150 $
* Jfrog Ltd. FROG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $
* Jfrog Ltd. FROG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $
* Kimberly-Clark KMB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 118 $ à 137 $
* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 54 $ à 51
$
* Live Nation Entertainment, Inc. LYV.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de
205 $ à 200 $
* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours
de 345 $ à 280 $
* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Needham abaisse son objectif de cours
de 410 $ à 300 $
* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Susquehanna abaisse son objectif de
cours de 300 $ à 220 $
* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 35 $ à 29
$
* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de
670 $ à 660 $
* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 530 $
à 520 $
* Microchip Technology MCHP.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 120 $ à
100 $
* MKS Incorporated MKSI.O : Needham abaisse son objectif de cours de 390 $ à 300 $
* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours
de 44 $ à 43 $
* Monte Rosa Therapeutics, Inc. GLUE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de
25 $ à 15 $
* Natera, Inc. NTRA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 460 $ à 405 $
* Nike, Inc. NKE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 40 $ à 39 $
* Nlight, Inc. LASR.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 100 $ à 70 $
* Nuscale Power Corp SMR.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 15 $
à 11 $
* Ormat Technologies Inc ORA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 98 $ à 99
$
* Planet Fitness Inc PLNT.N : RBC relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $
* Prestige Consumer Healthcare PBH.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de
cours de 72 $ à 70 $
* Privia Health Group PRVA.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de
40,00 $ à 34,00 $
* Privia Health Group Inc PRVA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 36 $
à 38 $
* Quantinuum Inc QNT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 97 $ à 80 $
* Regenxbio Inc. RGNX.O : Baird abaisse son objectif de cours de 29 $ à 25 $
* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de
145 $ à 142 $
* Rockwell Automation ROK.N : Daiwa Capital Markets abaisse son objectif de cours de
511 $ à 445 $
* Royal Gold, Inc. RGLD.O : La Banque Nationale du Canada relève son objectif de
cours de 285 $ à 300 $
* Ryan Specialty Holdings, Inc. RYAN.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 76
$ à 62 $
* Sarepta Therapeutics, Inc. SRPT.O : RBC relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $
* Sezzle Inc SEZL.O : KBW relève son objectif de cours de 155 $ à 172 $
* Shake Shack Inc SHAK.N : HSBC relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $
* Shift4 Payments, Inc. FOUR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 50 $
à 47 $
* Shift4 Payments, Inc. FOUR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 67 $ à 49 $
* SiTime Corporation SITM.O : Seaport Research Partners relève sa recommandation de «
neutre » à « acheter »
* SM Energy Co SM.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 44 $ à 33 $
* Southside Bancshares Inc SBSI.N : KBW relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $
* Steven Madden, Ltd. SHOO.O : Needham abaisse son objectif de cours de 52 $ à 45 $
* Tapestry, Inc. TPR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $
* Targa Resources Corp. TRGP.N : Raymond James relève son objectif de cours de 340 $
à 344 $
* Teleflex Incorporated TFX.N : RBC relève son objectif de cours de 155 $ à 175 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : RBC abaisse son objectif de cours de 220 $ à 215 $
* The Middleby Corp MIDD.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 152 $
à 160 $
* Middleby Corporation MIDD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 145 $ à 165
$
* Transmedics Group, Inc. TMDX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 73 $ à
85 $
* Transmedics Group, Inc. TMDX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 73 $ à
85 $
* Unity Software Inc. U.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 55 $ à 72 $
* Unity Software Inc. U.N : Raymond James relève son objectif de cours de 54 $ à 60 $
* Viatris Inc. VTRS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 20 $ à 22 $
* Virtu Financial Inc VIRT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 84 $ à 88 $
* Voyager Therapeutics, Inc. VYGR.O : Baird abaisse son objectif de cours de 18 $ à
12 $
* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW relève son objectif de cours de 43 $ à 48 $
* Watts Water Technologies, Inc. WTS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 417 $ à
397 $
* Willscot Holdings Corp WSC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 19 $ à 20
$
* Workiva Inc. WK.N : Baird abaisse son objectif de cours de 105 $ à 95 $
* Workiva Inc. WK.N : Raymond James relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $
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