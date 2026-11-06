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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Airbnb, Cloudflare, Royal Gold
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 09:25

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Airbnb, Cloudflare et Royal Gold.

POINTS FORTS

* Airbnb, Inc. ABNB.O : B. Riley relève son objectif de cours de 210 à 230 dollars

* Cloudflare NET.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 333 $ à 337 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 530 $ à 520 $

* Royal Gold, Inc. RGLD.O : La Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 285

$ à 300 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Raymond James relève son objectif de cours de 340 $ à 344 $

Voici un résumé des recommandations d'analyse concernant les sociétés américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 55 $ à 57

$

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : RBC relève son objectif de cours de 49 $ à 51 $

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 170 $ à

163 $

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 96 $ à 83 $

* Air Products APD.N : RBC relève son objectif de cours de 346 $ à 359 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : B. Riley relève son objectif de cours de 210 $ à 230 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 200 $ à 225

$

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 185 $ à 210 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de

180 $ à 120 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 149 $ à

167 $

* Albemarle ALB.N : RBC abaisse son objectif de cours de 129 $ à 119 $

* Allient Inc ALNT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $

* Ani Pharmaceuticals, Inc. ANIP.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de

98 $ à 91 $

* Appian Corp APPN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 50 $ à 58 $

* Arrow Electronics, Inc. ARW.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 250

$ à 220 $

* Arteris Inc AIP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 50 $ à 40 $

* Atyr Pharma ATYR.O : RBC ajuste son objectif de cours de 40 $ à 6 $ pour tenir

compte du regroupement d'actions à raison de 1 pour 40

* Axon Enterprise, Inc. AXON.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 755 $ à

610 $

* Axon Enterprise, Inc. AXON.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 800 $ à

650 $

* Bd BDX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 210 $ à 242 $

* Bill Holdings, Inc. BILL.N : KBW relève son objectif de cours de 52 $ à 58 $

* Biodesix Inc BDSX.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 40 $ à 34 $

* Bob'S Discount Furniture, Inc BOBS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 22

$ à 25 $

* Bob'S Discount Furniture, Inc BOBS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 22 $ à

21 $

* BP BP.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 48,10 $ à 50,10 $

* Cadre Holdings, Inc. CDRE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Baird relève son objectif de cours de 276 $ à 305 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de

292,00 $ à 330,00 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : RBC relève son objectif de cours de 276 $ à 295 $

* Cargurus, Inc. CARG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 42 $ à 37 $

* Carriage Services Inc CSV.N : Barrington Research abaisse son objectif de cours de

50 $ à 40 $

* Centrus Energy Corp. LEU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 120 $ à 100

$

* Centrus Energy Corp. LEU.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 120 $ à 115

$

* Chevron Corp CVX.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 1 $, le

portant à 207 $

* Cloudflare NET.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 350 $ à 375 $

* Cloudflare NET.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 333 $ à 337 $

* Cloudflare NET.N : RBC abaisse son objectif de cours de 405 $ à 350 $

* Cloudflare NET.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 390 $ à 360 $

* Cogent Communications Holdings CCOI.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de

30 $ à 27 $

* Cognex Corporation CGNX.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $

* Collegium Pharmaceutical COLL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 51 $ à

35 $

* Cummins CMI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 600 $ à 465 $

* Dave Inc. DAVE.O : KBW abaisse son objectif de cours de 435 $ à 380 $

* Doximity, Inc. DOCS.N : RBC relève son objectif de cours de 28 $ à 34 $

* Dropbox Inc DBX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $

* Ducommun Incorporated DCO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 180 $ à 155 $

* Edgewise Therapeutics EWTX.O : Raymond James relève son objectif de cours de 66 $ à

85 $

* Emerson Electric EMR.N : HSBC relève son objectif de cours de 180 $ à 190 $

* Enact Holdings Inc ACT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 44 $ à 45 $

* Enovis Corporation ENOV.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 45 $

à 42 $

* Enovis Corporation ENOV.N : Needham relève son objectif de cours de 34 $ à 38 $

* Epam Systems, Inc. EPAM.N : Needham relève son objectif de cours de 120 $ à 200 $

* Eton Pharmaceuticals ETON.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 68

$ à 80 $

* First Advantage Corporation FA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 23 $ à

26 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de 160 $ à

120 $

* Frontdoor Inc FTDR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Frontdoor Inc FTDR.O : Stonex relève son objectif de cours de 96 $ à 115 $

* Global Payments Inc GPN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Global Payments Inc GPN.N : KBW relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Globus Medical, Inc. GMED.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 125 $ à

110 $

* Graham Corp GHM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 120 $ à 100 $

* Guardant Health, Inc. GH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 210 $ à 220 $

* Insight Enterprises Inc NSIT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 160 $ à

170 $

* Insight Enterprises Inc NSIT.O : Raymond James relève son objectif de 175 $ à 185 $

* Installed Building Products, Inc. IBP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 208

$ à 194 $

* Interparfums Inc IPAR.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 151 $ à

154 $

* Interparfums Inc IPAR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 145 $ à 156 $

* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : Canaccord Genuity relève son objectif de 196 $ à 206

$

* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 175 $ à

145 $

* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 160 $

à 150 $

* Jfrog Ltd. FROG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Jfrog Ltd. FROG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $

* Kimberly-Clark KMB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 118 $ à 137 $

* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 54 $ à 51

$

* Live Nation Entertainment, Inc. LYV.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de

205 $ à 200 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours

de 345 $ à 280 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Needham abaisse son objectif de cours

de 410 $ à 300 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Susquehanna abaisse son objectif de

cours de 300 $ à 220 $

* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 35 $ à 29

$

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de

670 $ à 660 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 530 $

à 520 $

* Microchip Technology MCHP.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 120 $ à

100 $

* MKS Incorporated MKSI.O : Needham abaisse son objectif de cours de 390 $ à 300 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours

de 44 $ à 43 $

* Monte Rosa Therapeutics, Inc. GLUE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de

25 $ à 15 $

* Natera, Inc. NTRA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 460 $ à 405 $

* Nike, Inc. NKE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 40 $ à 39 $

* Nlight, Inc. LASR.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 100 $ à 70 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 15 $

à 11 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 98 $ à 99

$

* Planet Fitness Inc PLNT.N : RBC relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $

* Prestige Consumer Healthcare PBH.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de

cours de 72 $ à 70 $

* Privia Health Group PRVA.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de

40,00 $ à 34,00 $

* Privia Health Group Inc PRVA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 36 $

à 38 $

* Quantinuum Inc QNT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 97 $ à 80 $

* Regenxbio Inc. RGNX.O : Baird abaisse son objectif de cours de 29 $ à 25 $

* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de

145 $ à 142 $

* Rockwell Automation ROK.N : Daiwa Capital Markets abaisse son objectif de cours de

511 $ à 445 $

* Royal Gold, Inc. RGLD.O : La Banque Nationale du Canada relève son objectif de

cours de 285 $ à 300 $

* Ryan Specialty Holdings, Inc. RYAN.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 76

$ à 62 $

* Sarepta Therapeutics, Inc. SRPT.O : RBC relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Sezzle Inc SEZL.O : KBW relève son objectif de cours de 155 $ à 172 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : HSBC relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Shift4 Payments, Inc. FOUR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 50 $

à 47 $

* Shift4 Payments, Inc. FOUR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 67 $ à 49 $

* SiTime Corporation SITM.O : Seaport Research Partners relève sa recommandation de «

neutre » à « acheter »

* SM Energy Co SM.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 44 $ à 33 $

* Southside Bancshares Inc SBSI.N : KBW relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $

* Steven Madden, Ltd. SHOO.O : Needham abaisse son objectif de cours de 52 $ à 45 $

* Tapestry, Inc. TPR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Raymond James relève son objectif de cours de 340 $

à 344 $

* Teleflex Incorporated TFX.N : RBC relève son objectif de cours de 155 $ à 175 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : RBC abaisse son objectif de cours de 220 $ à 215 $

* The Middleby Corp MIDD.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 152 $

à 160 $

* Middleby Corporation MIDD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 145 $ à 165

$

* Transmedics Group, Inc. TMDX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 73 $ à

85 $

* Transmedics Group, Inc. TMDX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 73 $ à

85 $

* Unity Software Inc. U.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 55 $ à 72 $

* Unity Software Inc. U.N : Raymond James relève son objectif de cours de 54 $ à 60 $

* Viatris Inc. VTRS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 20 $ à 22 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 84 $ à 88 $

* Voyager Therapeutics, Inc. VYGR.O : Baird abaisse son objectif de cours de 18 $ à

12 $

* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW relève son objectif de cours de 43 $ à 48 $

* Watts Water Technologies, Inc. WTS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 417 $ à

397 $

* Willscot Holdings Corp WSC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 19 $ à 20

$

* Workiva Inc. WK.N : Baird abaisse son objectif de cours de 105 $ à 95 $

* Workiva Inc. WK.N : Raymond James relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/11/2026 à 09:25:43.

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    information fournie par TEC 06.11.2026 09:36 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

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