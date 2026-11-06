 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Airbnb, Cloudflare, Royal Gold
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 13:40

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Airbnb, Cloudflare et Royal Gold.

POINTS FORTS

* Airbnb, Inc. ABNB.O : B. Riley relève son objectif de cours de 210 à 230 dollars

* Cloudflare NET.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 333 $ à 337 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 530 $ à 520 $

* Royal Gold, Inc. RGLD.O : La Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 285

$ à 300 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Raymond James relève son objectif de cours de 340 $ à 344 $

Voici un résumé des recommandations de recherche concernant des sociétés américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics, Inc. TXG.O : Stifel relève son objectif de cours de 50 $ à 68 $

* 10X Genomics, Inc. TXG.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 70 $ à 55 $

* Acadia Healthcare Company, Inc. ACHC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 31 $ à 36 $

* Acadia Healthcare Company, Inc. ACHC.O : RBC relève son objectif de cours de 31 $ à 41 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 55 $ à 57 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : RBC relève son objectif de cours de 49 $ à 51 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de

42,00 $ à 41,00 $

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 170 $ à 163 $

* Advanced Drainage Systems Inc. WMS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 191 $ à

183 $

* Affirm Holdings AFRM.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 104 $ à 109 $

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 96 $ à 83 $

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* Agilon Health, Inc. AGL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 95 $ à 110 $

* Agios Pharmaceuticals, Inc. AGIO.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 55 $ à

62 $

* AIG AIG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 83 $ à 89 $

* Air Products & Chemicals Inc. APD.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 353 $ à 346

$

* Air Products APD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 355 $ à 370 $

* Air Products APD.N : Mizuho relève son objectif de cours de 355 $ à 360 $

* Air Products APD.N : RBC relève son objectif de cours de 346 $ à 359 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 195,00 $ à

205,00 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Barclays relève son objectif de cours de 150 $ à 195 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : B. Riley relève son objectif de cours de 210 $ à 230 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : BMO relève son objectif de cours de 165 $ à 180 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Citigroup relève son objectif de cours de 193 $ à 227 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 170 $ à 202 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Mizuho relève son objectif de cours de 200 $ à 245 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : RBC relève son objectif de cours de 195 $ à 215 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 185 $ à 210 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 185 $ à 215 $

* Akamai AKAM.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 185,00 $ à 155,00 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 135 $ à 85 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : La Scotiabank abaisse son objectif de cours de 180 $ à

120 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 149 $ à 167 $

* Akebia Therapeutics, Inc. AKBA.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 6 $ à 4

$

* Alarm.Com Holdings, Inc. ALRM.O : Barclays relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $

* Albemarle ALB.N : BMO abaisse son objectif de cours de 175 $ à 160 $

* Albemarle ALB.N : RBC abaisse son objectif de cours de 129 $ à 119 $

* Albemarle Corp. ALB.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 109 $ à 95 $

* Allient Inc ALNT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $

* Allstate Corp ALL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 295 $ à 311 $

* Alpha and Omega Semiconductor Limited AOSL.O : Needham abaisse son objectif de 45 $ à 30 $

* Alpha and Omega Semiconductor Limited AOSL.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 34 $

à 27 $

* Amphastar Pharmaceuticals, Inc. AMPH.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 20 $ à

25 $

* Amplitude, Inc. AMPL.O : Citigroup relève son objectif de cours de 11 $ à 18 $

* Ani Pharmaceuticals, Inc. ANIP.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 98 $ à

91 $

* Appian Corp APPN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 40 $ à 69 $

* Appian Corp APPN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 32,00 $ à 57,00 $

* Appian Corp APPN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 50 $ à 58 $

* Applied Optoelectronics, Inc. AAOI.O : Needham abaisse son objectif de cours de 170 $ à 100

$

* Applovin Corp. APP.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 325 $ à 347 $

* Ardent Health Inc ARDT.N : Stephens relève son objectif de cours de 13 $ à 21 $

* Arhaus, Inc. ARHS.O : Stifel relève son objectif de cours de 11 $ à 14,50 $

* Arhaus, Inc. ARHS.O : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 12 $ à 14 $

* Arrow Electronics, Inc. ARW.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 250 $ à

220 $

* Arteris Inc AIP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 50 $ à 40 $

* Artivion, Inc. AORT.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 40 $ à 30 $

* Artivion, Inc. AORT.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Atyr Pharma ATYR.O : RBC ajuste son objectif de cours de 40 $ à 6 $ pour tenir compte du

regroupement d'actions à raison de 1 pour 40

* Atyr Pharma, Inc. ATYR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 1 $ à 4 $

* Axon Enterprise, Inc. AXON.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 755 $ à 610 $

* Axon Enterprise, Inc. AXON.O : Needham abaisse son objectif de cours de 750 $ à 500 $

* Axon Enterprise, Inc. AXON.O : RBC abaisse son objectif de cours de 735 $ à 615 $

* Axon Enterprise, Inc. AXON.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 800 $ à 650 $

* BD BDX.N : Citigroup relève son objectif de cours de 208 $ à 241 $

* BD BDX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 210 $ à 242 $

* BD BDX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $

* Becton, Dickinson and Company BDX.N : Wells Fargo relève son objectif de 170 $ à 242 $

* Becton, Dickinson and Company BDX.N : Wells Fargo passe de « neutre » à « surpondérer »

* Bentley Systems, Incorporated BSY.O : BMO relève son objectif de cours de 43 $ à 54 $

* Bentley Systems, Incorporated BSY.O : Mizuho relève son objectif de cours de 45 $ à 55 $

* Beone Medicines ONC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 454 $ à 477 $

* Best Buy Co., Inc. BBY.N : Citigroup relève son objectif de cours de 88 $ à 102 $

* Best Buy Company, Inc. BBY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 85 $ à 95 $

* Bill Holdings, Inc. BILL.N : KBW relève son objectif de cours de 52 $ à 58 $

* Biodesix Inc BDSX.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 40 $ à 34 $

* BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. BJ.N : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »

* BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. BJ.N : Citigroup relève son objectif de cours de 111 $ à

113 $

* Blend Labs, Inc. BLND.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 3 $ à 2 $

* Blink Charging Co BLNK.O : Stonex abaisse sa recommandation à « conserver »

* Blue Owl Technology Finance Corp. OTF.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 12 $

à 11 $

* Bob'S Discount Furniture, Inc BOBS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 22 $ à

25 $

* Bob'S Discount Furniture, Inc BOBS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 22 $ à 21 $

* BP BP.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 48,10 $ à 50,10 $

* Cadre Holdings, Inc. CDRE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Camden Property Trust CPT.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 123,25 $ à 118,25 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Baird relève son objectif de cours de 276 $ à 305 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 292,00 $

à 330,00 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 280 $ à 290 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : RBC relève son objectif de cours de 276 $ à 295 $

* Cargurus, Inc. CARG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 42 $ à 37 $

* Carriage Services Inc CSV.N : Barrington Research abaisse son objectif de cours de 50 $

à 40 $

* Celcuity Inc. CELC.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 150 $ à 135 $

* Centrus Energy Corp. LEU.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 150 $ à 149 $

* Centrus Energy Corp. LEU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 120 $ à 100 $

* Centrus Energy Corp. LEU.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 120 $ à 115 $

* Centuri Holdings, Inc. CTRI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 28 $ à 24 $

* Century Aluminum Company CENX.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 79 $ à 71 $

* Certara CERT.O : Barclays relève son objectif de cours de 9 $ à 12 $

* Certara, Inc. CERT.O : BMO relève son objectif de cours de 8 $ à 12 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : Mizuho relève son objectif de 295 $ à 315

$

* Chevron Corp CVX.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 1 dollar, à

207 dollars

* Chord Energy Corporation CHRD.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 174 $ à

173 $

* Cloudflare NET.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 413 $ à 335 $

* Cloudflare NET.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 350 $ à 375 $

* Cloudflare NET.N : Needham abaisse son objectif de cours de 380 $ à 365 $

* Cloudflare NET.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 333 $ à 337 $

* Cloudflare NET.N : RBC abaisse son objectif de cours de 405 $ à 350 $

* Cloudflare NET.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 390 $ à 360 $

* Cogent Communications Holdings CCOI.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 30 $ à

27 $

* Cogent Communications Holdings CCOI.O : Keybanc abaisse sa recommandation de « surpondérer

» à « pondération sectorielle »

* Cognex Corporation CGNX.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $

* Cognex Corporation CGNX.O : Needham abaisse son objectif de cours de 80 $ à 70 $

* Cognex Corporation CGNX.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $

* Collegium Pharmaceutical COLL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 51 $ à 35 $

* Compass Inc COMP.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 16 $ à 13 $

* Compass Inc. COMP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $

* Compass, Inc. COMP.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 14,00 $ à 12,00 $

* Compass, Inc. COMP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $

* Conocophillips COP.N : Mizuho relève son objectif de cours de 146 $ à 149 $

* Conocophillips COP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 189 $ à 185 $

* Consolidated Edison, Inc. ED.N : Barclays relève son objectif de cours de 106 $ à 108 $

* Consolidated Edison, Inc. ED.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 118 $ à 134 $

* Corpay, Inc. CPAY.N : Mizuho relève son objectif de cours de 390 $ à 460 $

* Corsair Gaming, Inc. CRSR.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 15 $ à 14 $

* Coty Inc. COTY.N : RBC relève son objectif de cours de 3 $ à 3,5 $

* Crane Nxt, Co. CXT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $

* Cryoport, Inc. CYRX.O : Needham relève son objectif de cours de 19 $ à 28 $

* Cummins CMI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 630 $ à 525 $

* Cummins CMI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 675 $ à 610 $

* Cummins CMI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 600 $ à 465 $

* Cummins Inc. CMI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 608 $ à 520 $

* Dave Inc. DAVE.O : KBW abaisse son objectif de cours de 435 $ à 380 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 60 $ à 57 $

* Disc Medicine, Inc. IRON.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 120 $ à 127 $

* Dnow DNOW.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 19 $ à 16 $

* Doximity, Inc. DOCS.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 36 $ à 40 $

* Doximity, Inc. DOCS.N : RBC relève son objectif de cours de 28 $ à 34 $

* Draftkings Inc. DKNG.O : BMO abaisse son objectif de cours de 50 $ à 26 $

* Dropbox Inc DBX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $

* Ducommun Incorporated DCO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 180 $ à 155 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : Stephens relève son objectif de cours de 190 $ à 200 $

* Edgewise Therapeutics EWTX.O : Raymond James relève son objectif de cours de 66 $ à 85 $

* Emerson EMR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 180 $ à 190 $

* Emerson Electric EMR.N : HSBC relève son objectif de cours de 180 $ à 190 $

* Enact Holdings Inc ACT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 44 $ à 45 $

* Enovis Corporation ENOV.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 45 $ à 42

$

* Enovis Corporation ENOV.N : Needham relève son objectif de cours de 34 $ à 38 $

* Enovis Corporation ENOV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 33 $ à 37 $

* Enterprise Products Partners L.P. EPD.N : Stifel relève son objectif de cours de 40 $ à 42

$

* EOG Resources, Inc. EOG.N : Barclays relève son objectif de cours de 147 $ à 155 $

* Epam Systems, Inc. EPAM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 190 $

* Epam Systems, Inc. EPAM.N : Needham relève son objectif de cours de 120 $ à 200 $

* Epam Systems, Inc. EPAM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 156 $ à 176 $

* Eton Pharmaceuticals ETON.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 68 $ à

80 $

* Factset Research Systems FDS.N : Barclays relève son objectif de cours de 250 $ à 305 $

* Fate Therapeutics, Inc. FATE.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 3,5 $ à 3 $

* Figs, Inc. FIGS.N : Barclays relève son objectif de cours de 24 $ à 28 $

* First Advantage FA.O : Barclays relève son objectif de cours de 30 $ à 34 $

* First Advantage Corporation FA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 23 $ à 26 $

* Five9, Inc. FIVN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 40 $ à 38 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 160 $

à 120 $

* Frontdoor Inc FTDR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Frontdoor Inc FTDR.O : Stonex relève son objectif de cours de 96 $ à 115 $

* Gartner Inc. IT.N : Barclays passe d'une recommandation « neutre » à « sous-pondérer »

* Gartner Inc. IT.N : Barclays relève son objectif de cours de 150 $ à 185 $

* Global Payments Inc GPN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Global Payments Inc. GPN.N : KBW relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Global Payments Inc. GPN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 103 $ à 116 $

* Globus Medical, Inc. GMED.N : BMO abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en

ligne avec le marché »

* Globus Medical, Inc. GMED.N : BMO abaisse son objectif de cours de 94 $ à 78 $

* Globus Medical, Inc. GMED.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 125 $ à 110 $

* Globus Medical, Inc. GMED.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 99 $ à 100 $

* Graham Corp GHM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 120 $ à 100 $

* Grail Inc GRAL.O : Mizuho relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Grand Canyon Education Inc LOPE.O : BMO abaisse son objectif de cours de 182 $ à 173 $

* Guardant Health, Inc. GH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 210 $ à 220 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Mizuho relève son objectif de cours de 140 $ à 165 $

* Halozyme Therapeutics, Inc. HALO.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 95 $ à 110

$

* HMH Holding Inc HMH.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* HMH Holding Inc HMH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 26 $ à 15 $

* Hubspot, Inc. HUBS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 287 $ à 230 $

* Indie Semiconductor Inc INDI.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 8 $ à 6 $

* Ingredion Inc INGR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 113 $ à 105 $

* Ingredion Inc INGR.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $

* Insight Enterprises Inc NSIT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $

* Insight Enterprises Inc NSIT.O : Raymond James relève son objectif de cours de 175 $ à

185 $

* Installed Building Products, Inc. IBP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 208 $ à

194 $

* Insulet PODD.O : Barclays relève son objectif de cours de 150 $ à 165 $

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 105 $

à 103 $

* Interparfums Inc IPAR.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 151 $ à 154

$

* Interparfums Inc IPAR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 145 $ à 156 $

* Ionq Inc IONQ.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 43,00 $ à 40,00 $

* Ionq, Inc. IONQ.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 80 $ à 65 $

* Ionq, Inc. IONQ.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 52 $ à 42 $

* Iovance Biotherapeutics, Inc. IOVA.O : Barclays relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $

* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 180 $

à 150 $

* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 196 $ à

206 $

* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 175 $ à 145 $

* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : Needham abaisse son objectif de cours de 194 $ à 165 $

* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 160 $ à

150 $

* Janux Therapeutics, Inc. JANX.O : Barclays relève son objectif de cours de 14 $ à 15 $

* Janux Therapeutics, Inc. JANX.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 35 $ à 34 $

* Jfrog Ltd. FROG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Jfrog Ltd. FROG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $

* Jfrog Ltd. FROG.O : RBC relève son objectif de cours de 118 $ à 121 $

* Jfrog Ltd. FROG.O : Stifel relève son objectif de cours de 102 $ à 111 $

* Kimberly-Clark KMB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 118 $ à 137 $

* Kimberly-Clark Corporation KMB.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 100 $ à 110

$

* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 54 $ à 51 $

* Krispy Kreme DNUT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 5,50 $ à 6,30 $

* Lamar Advertising Company LAMR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 156 $ à 158

$

* Lci Industries LCII.N : BMO abaisse son objectif de cours de 118 $ à 110 $

* Liberty Media FWONA.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $

* Live Nation Entertainment, Inc. LYV.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 205 $

à 200 $

* Live Nation Entertainment, Inc. LYV.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 222 $

à 221 $

* Lyft, Inc. LYFT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 15 $ à 18 $

* Lyft, Inc. LYFT.O : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 17 $ à 16 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Needham abaisse son objectif de cours de

410 $ à 300 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours

de 300 $ à 220 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 305

$ à 250 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de

345 $ à 280 $

* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 35 $ à 29 $

* Magnolia Oil & Gas Corp. MGY.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $

* Manitowoc Company Inc MTW.N : Barclays relève son objectif de cours de 16 $ à 20 $

* Marqeta, Inc. MQ.O : Mizuho relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 610 $ à

641 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 670 $

à 660 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 530 $ à 520

$

* MGIC Investment MTG.N : Barclays relève son objectif de cours de 29 $ à 30 $

* Microchip Technology MCHP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $

* Microchip Technology MCHP.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 120 $ à 100 $

* Microchip Technology MCHP.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 112 $ à 90 $

* Microchip Technology MCHP.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 108 $ à 88 $

* Microchip Technology MCHP.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 120 $ à 100 $

* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $

* Microchip Technology Incorporated MCHP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 80

$ à 70 $

* MKS Incorporated MKSI.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 330 $ à 290 $

* MKS Incorporated MKSI.O : Needham abaisse son objectif de cours de 390 $ à 300 $

* MKS Incorporated MKSI.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 420 $ à 275 $

* MNTN, Inc. MNTN.N : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de

cours de 16 $ à 7 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 44

$ à 43 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 38 $ à

36 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Wells Fargo passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Monster Beverage Corporation MNST.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $ à 52

$

* Monte Rosa Therapeutics, Inc. GLUE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à

15 $

* Monte Rosa Therapeutics, Inc. GLUE.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 27 $ à

25 $

* Mueller Water Products MWA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $

* Natera, Inc. NTRA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 460 $ à 405 $

* Natera, Inc. NTRA.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 330,00 $ à 410,00 $

* Nexstar Media Group, Inc. NXST.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 249 $ à 250

$

* Nike, Inc. NKE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 40 $ à 39 $

* Nlight, Inc. LASR.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 100 $ à 70 $

* NMI Holdings, Inc. NMIH.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 43 $ à 42 $

* Nova Ltd. NVMI.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 600 $ à 460 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 15 $ à 11

$

* Odyssey Therapeutics Inc ODTX.O : H.C. Wainwright attribue une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 40 $

* Omada Health, Inc. OMDA.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $

* Omada Health, Inc. OMDA.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 22 $ à 19 $

* Onterris, Inc. ONT.N : Barclays relève son objectif de cours de 15 $ à 19 $

* Openlane, Inc. OPLN.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 52 $ à 46 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 98 $ à 99 $

* Ormat Technologies, Inc. ORA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 122 $ à 113 $

* Palatin Technologies, Inc. PTN.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une

recommandation « Achat » et un objectif de cours de 12 $

* Papa John's International Inc PZZA.O : BMO abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $

* Parker-Hannifin Corporation PH.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 1 200 $ à 1 075

$

* Paycom Software, Inc. PAYC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 160 $ à 260 $

* Paycom Software, Inc. PAYC.N : TD Cowen relève son cours cible de 286 $ à 331 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Barclays relève son objectif de cours de 162 $ à 176 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : BMO relève son objectif de cours de 175 $ à 191 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Mizuho relève son objectif de cours de 180 $ à 190 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Stifel relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $

* PDF Solutions, Inc. PDFS.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 68 $ à 60 $

* PDF Solutions, Inc. PDFS.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 50 $ à 39 $

* Penn Entertainment, Inc. PENN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 22 $ à 23 $

* Permian Resources Corporation PR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 31 $ à 32 $

* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 28 $ à 27

$

* Planet Fitness Inc PLNT.N : RBC relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $

* Planet Fitness, Inc. PLNT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Prestige Consumer Healthcare PBH.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de

72 $ à 70 $

* Primoris Services Corporation PRIM.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 85 $ à

64 $

* Privia Health Group PRVA.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 40,00 $ à

34,00 $

* Privia Health Group Inc PRVA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 36 $ à 38

$

* Prospect Capital Corporation PSEC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 2 $ à

1,5 $

* Pulse Biosciences, Inc. PLSE.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 58 $ à

74 $

* Pulse Biosciences, Inc. PLSE.O : Mizuho relève son objectif de cours de 55 $ à 65 $

* Quantinuum Inc QNT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 65 $

* Quantinuum Inc QNT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 97 $ à 80 $

* Quantinuum Inc QNT.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 90 $ à 70 $

* Radian Group RDN.N : Barclays relève son objectif de cours de 36 $ à 37 $

* Ralph Lauren Corporation RL.N : Barclays relève son objectif de cours de 463 $ à 473 $

* Ralph Lauren Corporation RL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 450 $ à 440 $

* Regenxbio Inc. RGNX.O : Baird abaisse son objectif de cours de 29 $ à 25 $

* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 280 $ à

350 $

* RH RH.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 166 $ à 155 $

* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 145 $ à

142 $

* Rockwell Automation ROK.N : Daiwa Capital Markets abaisse son objectif de cours de 511 $

à 445 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 465 $ à 395 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 430 $ à 375 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 550 $ à 500 $

* Royal Gold, Inc. RGLD.O : La Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de

285 $ à 300 $

* Ryan Specialty Holdings, Inc. RYAN.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 76 $ à

62 $

* Sarepta Therapeutics, Inc. SRPT.O : RBC relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Sezzle Inc SEZL.O : KBW relève son objectif de cours de 155 $ à 172 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : HSBC relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Shift4 Payments Inc. FOUR.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 46,00 $ à

43,00 $

* Shift4 Payments, Inc. FOUR.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 42 $ à

43 $

* Shift4 Payments, Inc. FOUR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 50 $ à 47

$

* Shift4 Payments, Inc. FOUR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 67 $ à 49 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 226 $ à 239 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Stifel relève son objectif de cours de 209 $ à 216,50 $

* SiTime Corporation SITM.O : Seaport Research Partners passe de « neutre » à « acheter »

* Six Flags Entertainment Corp. FUN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 22 $ à 13 $

* Skyward Specialty Insurance Group, Inc. SKWD.O : Barclays relève son objectif de cours de

68 $ à 71 $

* SM Energy Co SM.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 44 $ à 33 $

* Snap Inc SNAP.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 6,75 $ à 6 $

* Solaris Energy Infrastructure, Inc. SEI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 72

$ à 65 $

* Solventum Corporation SOLV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 89 $ à 95 $

* Southside Bancshares Inc SBSI.N : KBW relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $

* Steven Madden, Ltd. SHOO.O : BMO abaisse son objectif de cours de 60 $ à 55 $

* Steven Madden, Ltd. SHOO.O : Jefferies relève sa recommandation de « sous-performance » à «

conserver »

* Steven Madden, Ltd. SHOO.O : Needham abaisse son objectif de cours de 52 $ à 45 $

* Steven Madden, Ltd. SHOO.O : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 55 $ à

50 $

* Strategic Education, Inc. STRA.O : BMO abaisse sa recommandation de « surperformance » à «

en ligne avec le marché »

* Strategic Education, Inc. STRA.O : BMO abaisse son objectif de cours de 95 $ à 66 $

* Sweetgreen, Inc. SG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 11 $ à 14 $

* Tandem Diabetes TNDM.O : Barclays relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Tandem Diabetes Care, Inc. TNDM.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 27 $ à 25

$

* Tapestry, Inc. TPR.N : Barclays relève son objectif de cours de 185 $ à 195 $

* Tapestry, Inc. TPR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $

* Tapestry, Inc. TPR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Citigroup relève son objectif de cours de 325 $ à 338 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Raymond James relève son objectif de cours de 340 $ à 344

$

* Tarsus Pharmaceuticals, Inc. TARS.O : Mizuho relève son objectif de cours de 94 $ à 102 $

* Teleflex Incorporated TFX.N : BMO relève son objectif de cours de 159 $ à 169 $

* Teleflex Incorporated TFX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 145 $ à 170 $

* Teleflex Incorporated TFX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 140 $ à 160 $

* Teleflex Incorporated TFX.N : RBC relève son objectif de cours de 155 $ à 175 $

* Teleflex Incorporated TFX.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 138 $ à 167 $

* Teradata Corp. TDC.N : Barclays relève son objectif de cours de 27 $ à 28 $

* Texas Roadhouse TXRH.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 225,00 $ à

227,00 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : BMO abaisse son objectif de cours de 205 $ à 190 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 190 $ à 220 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : RBC abaisse son objectif de cours de 220 $ à 215 $

* Texas Roadhouse, Inc. TXRH.O : Morgan Stanley abaisse son cours cible de 221,00 $ à 218,00

$

* Texas Roadhouse, Inc. TXRH.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 230 $ à 220 $

* Allstate Corporation ALL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 236 $ à 252 $

* The Carlyle Group Inc. CG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 53 $ à 48 $

* Middleby Corp MIDD.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 152 $ à 160 $

* Middleby Corporation MIDD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 145 $ à 165 $

* Transmedics Group, Inc. TMDX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 95 $

à 120 $

* Transmedics Group, Inc. TMDX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 73 $ à 85 $

* Transmedics Group, Inc. TMDX.O : Stifel relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Tripadvisor Inc. TRIP.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $

* Uber UBER.N : Zephirin Group abaisse son objectif de cours de 6 $, le ramenant à 75 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 580 $ à 685 $

* Unity Software Inc. U.N : Citigroup relève son objectif de cours de 48 $ à 59 $

* Unity Software Inc. U.N : Needham relève son objectif de cours de 54 $ à 70 $

* Unity Software Inc. U.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 55 $ à 72 $

* Unity Software Inc. U.N : Raymond James relève son objectif de cours de 54 $ à 60 $

* Unity Software, Inc. U.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 53 $ à 64 $

* US Foods Holding Corp. USFD.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 119 $ à 125 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Jefferies relève son objectif de cours de 295 $ à 375 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Needham relève son objectif de cours de 310 $ à 360 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : RBC relève son objectif de cours de 325 $ à 365 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Stifel relève son objectif de cours de 300 $ à 340 $

* Vera Therapeutics, Inc. VERA.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 90 $ à 75

$

* Verastem, Inc. VSTM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Vericel Corporation VCEL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 58 $ à 63 $

* Verisk Analytics VRSK.O : Barclays relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Verisk Analytics, Inc. VRSK.O : BMO relève son objectif de cours de 217 $ à 244 $

* Verisk Analytics, Inc. VRSK.O : Jefferies relève son objectif de cours de 235 $ à 245 $

* Verisk Analytics, Inc. VRSK.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 260 $ à 265 $

* Vertex, Inc. VERX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 15 $ à 21 $

* Viatris Inc. VTRS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 20 $ à 22 $

* Victory Capital Holdings, Inc. VCTR.O : Barclays relève son objectif de cours de 121 $ à

126 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 84 $ à 88 $

* Voyager Therapeutics, Inc. VYGR.O : Baird abaisse son objectif de cours de 18 $ à 12 $

* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW relève son objectif de cours de 43 $ à 48 $

* Watts Water Technologies Inc. WTS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 425 $ à 424

$

* Watts Water Technologies, Inc. WTS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 417 $ à 397

$

* Wendy's Co WEN.O : BMO relève son objectif de cours de 8 $ à 9 $

* Wendy's Co WEN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 6,75 $ à 8 $

* Wendy's Co WEN.O : Stephens relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 252 $ à 275 $

* Willscot Holdings Corp WSC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 19 $ à 20 $

* Workiva Inc. WK.N : Baird abaisse son objectif de cours de 105 $ à 95 $

* Workiva Inc. WK.N : Raymond James relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $

* Wynn Resorts Ltd. WYNN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 128 $ à 120 $

* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 132 $ à 129 $

* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $

* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 125 $ à 122 $

* Xeris Biopharma Holdings, Inc. XERS.O : H.C. Wainwright relève son objectif de 10 $ à 18 $

Valeurs associées

10X GENOMICS RG-A
58,0600 USD NASDAQ -14,01%
ACADIA HEALTHCAR
34,7900 USD NASDAQ +7,88%
ADVAN DRAINAGE S
122,650 USD NYSE -14,84%
ADVANCE AUTO PAR
48,145 USD NYSE -5,30%
AFFIRM HLDG RG-A
69,6600 USD NASDAQ -7,84%
AGILON HEALTH
113,980 USD NYSE +18,74%
AGIOS PHARM
28,2700 USD NASDAQ -9,91%
AIR PROD&CHEMICA
309,340 USD NYSE -2,97%
AIRBNB
170,1300 USD NASDAQ -3,54%
AKAMAI TECHNOLOG
77,8400 USD NASDAQ -9,41%
AKEBIA THERAPEUT
0,4255 USD NASDAQ -38,75%
ALARM.COM HOLDIN
67,0300 USD NASDAQ -1,37%
ALBEMARLE
98,340 USD NYSE +3,31%
ALLIED MOTION TE
33,7500 USD NASDAQ -0,97%
ALLIENT
75,4800 USD NASDAQ -5,13%
ALLSTATE
266,740 USD NYSE -0,96%
ALPHA & OMEGA
18,4800 USD NASDAQ -12,71%
AMERICAN INTL GR
80,930 USD NYSE -1,00%
AMPHASTAR PHARMA
27,6600 USD NASDAQ -1,28%
AMPLITUDE RG-A
16,1000 USD NASDAQ -6,34%
ANI PHARMACEUTIC
69,6200 USD NASDAQ -2,83%
APPIAN-A
54,0300 USD NASDAQ +8,45%
APPLIED OPTOELEC
46,8900 USD NASDAQ -20,89%
APPLOVIN RG-A
356,1000 USD NASDAQ +31,04%
ARHAUS RG-A
12,9400 USD NASDAQ -1,60%
ARTERIS
15,9300 USD NASDAQ -11,99%
ARTIVION
25,245 USD NYSE -4,45%
ATYR PHARMA
6,0300 USD NASDAQ -2,43%
AXON ENTERPRISE
382,5600 USD NASDAQ -9,81%
BECTON DICKINSON
213,440 USD NYSE +2,09%
BENTLEY SYSTMS RG-B
44,9400 USD NASDAQ +2,98%
BEST BUY
99,390 USD NYSE -1,96%
BILL HLDG
50,890 USD NYSE -1,89%
BIODESIX
19,8400 USD NASDAQ -7,68%
BJ WHSL CL HLDG
111,265 USD NYSE +0,31%
BLEND LABS RG-A
1,130 USD NYSE -12,40%
BLINK CHARGING
0,4081 USD NASDAQ -9,59%
BP SP ADR
44,700 USD NYSE -1,97%
CADRE HOLDINGS
32,260 USD NYSE +4,54%
CAMDEN REIT-SBI
103,570 USD NYSE -0,87%
CARDINAL HEALTH
268,000 USD NYSE +2,29%
CARGURUS-A
36,1500 USD NASDAQ -1,01%
CARRIAGE SERVICE
28,210 USD NYSE -21,49%
CELCUITY
64,0400 USD NASDAQ -7,51%
CENTURI HLDG
18,665 USD NYSE -9,13%
CENTURY ALUMINUM
30,0700 USD NASDAQ -8,32%
CERTARA
12,1800 USD NASDAQ +9,83%
CHARLES RIV LAB
313,120 USD NYSE -4,04%
CHEVRON
212,990 USD NYSE -1,84%
CLOUDFLARE RG-A
245,160 USD NYSE -8,12%
COGENT COMM HLDG
4,6900 USD NASDAQ -30,93%
COGNEX
47,4950 USD NASDAQ -10,49%
COLLEGIUM PHARMA
25,1600 USD NASDAQ +6,29%
CONOCOPHILLIPS
135,400 USD NYSE -1,15%
CONSOLIDATED EDI
121,540 USD NYSE +1,03%
CORPAY RG-B
445,380 USD NYSE +6,33%
CORSAIR GAMING
12,8000 USD NASDAQ -3,90%
COTY
3,900 USD NYSE +12,07%
CRANE NXT
59,285 USD NYSE -4,02%
CRYOPORT
4,0000 USD OTCBB 0,00%
CUMMINS
448,070 USD NYSE -5,12%
DAVE
275,3400 USD NASDAQ -18,11%
DEVON ENERGY
42,840 USD NYSE -2,87%
DISC MEDICINE
78,4700 USD NASDAQ -5,78%
DNOW
13,680 USD NYSE -11,11%
DOXIMITY RG-A
33,170 USD NYSE -4,30%
DRAFTKINGS RG-A
23,5200 USD NASDAQ +1,77%
DROPBOX-A
35,7600 USD NASDAQ -0,94%
DUCOMMUN
132,430 USD NYSE -15,53%
EAGLE MATERIALS
189,350 USD NYSE -4,47%
EDGEWISE THERAP
38,8700 USD NASDAQ +3,57%
EMERSON ELECTRIC
162,710 USD NYSE -4,46%
ENACT HOLDINGS
47,7700 USD NASDAQ -0,97%
ENOVIS
28,610 USD NYSE +17,25%
ENTERPRISE PRODUCTS
36,590 USD NYSE -0,30%
EOG RESOURCES
144,680 USD NYSE -1,61%
EPAM SYSTEMS
166,030 USD NYSE +20,84%
ETHOS TECH RG-A
32,6200 USD NASDAQ -12,15%
ETON PHARM
47,1500 USD NASDAQ -7,04%
FACTSET RESH SYS
340,150 USD NYSE -0,59%
FATE THERAPEUTIC
1,8500 USD NASDAQ -11,48%
FIGS RG-A
20,050 USD NYSE -8,59%
FIRST ADVANTAGE
23,1300 USD NASDAQ +2,94%
FIVE9
34,1400 USD NASDAQ -6,08%
FLUTTER ENTMT
82,920 USD NYSE +1,44%
FRONTDOOR
95,9800 USD NASDAQ +3,36%
GARTNER
197,910 USD NYSE -4,43%
GLOBAL PAYMENTS
95,000 USD NYSE -1,14%
GLOBUS MEDICAL RG-A
81,470 USD NYSE -6,45%
GRAHAM CORP
72,170 USD NYSE +3,72%
GRAIL
119,1300 USD NASDAQ -17,08%
GRAND CANYON ED
122,2500 USD NASDAQ -18,86%
GUARDANT HEALTH
153,4300 USD NASDAQ -8,99%
Gaz naturel
2,95 USD NYMEX 0,00%
HAEMONETICS
123,975 USD NYSE -2,67%
HALOZYME THERAPE
122,9600 USD NASDAQ -5,66%
HMH HOLDING RG-A
11,9450 USD NASDAQ -22,44%
HUBSPOT
205,300 USD NYSE -4,95%
INDIE SMICNDCT RG-A
1,3550 USD NASDAQ -14,78%
INGREDION
97,430 USD NYSE -0,03%
INSIGHT ENTERPRI
152,7200 USD NASDAQ -13,04%
INSTALLED BLDN P
222,910 USD NYSE -5,41%
INSULET
156,1200 USD NASDAQ -5,39%
INTERPARFUMS
135,2800 USD NASDAQ +9,48%
INTL FLAVORS&FRA
86,335 USD NYSE -1,50%
IONQ
26,520 USD NYSE -10,19%
IOVANCE BTHRPTCS
7,7400 USD NASDAQ -11,03%
IRHYTHM HLDG
130,1900 USD NASDAQ -2,84%
JANUX THERAPEUTS
16,0600 USD NASDAQ -11,66%
JFROG
74,6200 USD NASDAQ -13,57%
KIMBERLY-CLARK
110,4600 USD NASDAQ +1,54%
KINETIK HLDGS RG-A
49,150 USD NYSE -3,99%
KRISPY KREME
4,6000 USD NASDAQ +30,68%
LAMARADVTSREIT RG-A
157,3000 USD NASDAQ -0,81%
LCI INDUSTRIES
102,540 USD NYSE -1,61%
LIBERTY MEDIA RG-A
99,7200 USD NASDAQ +9,55%
LIVE NATION ENTER.
181,020 USD NYSE -1,18%
LYFT RG-A
17,8400 USD NASDAQ -4,80%
MACOM TECHNOLOGY
190,3500 USD NASDAQ -18,35%
MAGNOLIA OIL RG-A
23,530 USD NYSE +0,77%
MANITOWOC COMP
21,640 USD NYSE -6,88%
MARQETA RG-A
18,4400 USD NASDAQ -0,86%
MARTIN MARIETTA
527,830 USD NYSE -5,10%
MGIC INVESTMENT
29,340 USD NYSE +0,79%
MICROCHIP TECH
64,8500 USD NASDAQ -13,92%
MIDDLEBY CORP
130,1400 USD NASDAQ +2,03%
MKS
176,8200 USD NASDAQ -9,30%
MOLSON COORS RG-B
42,210 USD NYSE -2,18%
MONSTER BEVERAGE
47,8300 USD NASDAQ -1,89%
MONTE ROSA THERP
10,2500 USD NASDAQ -5,27%
MUELLER WATER PRO-A
24,620 USD NYSE +2,41%
NATERA
363,7600 USD NASDAQ -6,97%
NEXSTAR MED GRP
187,9700 USD NASDAQ +1,54%
NIKE
39,555 USD NYSE -2,30%
NLIGHT
29,3400 USD NASDAQ -11,06%
NMI HLDGS
44,2700 USD NASDAQ +0,71%
NOVA
280,3000 USD NASDAQ -5,10%
NUSCALE POWER
4,365 USD NYSE -14,75%
ODYSSEY THERA
18,8800 USD NASDAQ -3,18%
OMADA HLTH
18,9500 USD NASDAQ -2,47%
ORMAT TECHNOLOGI
92,920 USD NYSE -1,53%
PAPA JOHNS INTL
19,8900 USD NASDAQ -0,50%
PARKER-HANNIFIN
892,990 USD NYSE -1,81%
PAYCOM SOFTWARE
249,850 USD NYSE -6,63%
PAYLOCITY HOLDIN
169,5700 USD NASDAQ -0,81%
PDF SOLUTIONS
34,5200 USD NASDAQ -13,24%
PENN ENTMT
17,3400 USD NASDAQ -0,57%
PERMIAN RES RG-A
21,340 USD NYSE -4,73%
PLANET FITNESS RG-A
60,060 USD NYSE +4,69%
PRESTIGE CONSMER
44,330 USD NYSE -16,85%
PRIMORIS SVCS
59,560 USD NYSE -12,90%
PRIVIA HLTH
23,9400 USD NASDAQ +6,88%
PROSPECT CAPTL
1,3850 USD NASDAQ -3,82%
PULSE BIOSCIENCE
53,0700 USD NASDAQ -6,99%
Pétrole Brent
98,38 USD Ice Europ -0,95%
Pétrole WTI
90,90 USD Ice Europ -0,15%
QUANTINUUM RG-A
29,8200 USD NASDAQ -8,95%
RADIAN GROUP
37,265 USD NYSE +1,84%
RALPH LAUREN
381,810 USD NYSE -7,38%
REGENXBIO
7,3800 USD NASDAQ -4,28%
REVOLUTION MEDIC
177,6500 USD NASDAQ -11,04%
RH
137,390 USD NYSE -5,28%
RHYTHM PHARM
105,0200 USD NASDAQ -5,11%
ROCKWELL AUTOMAT
381,340 USD NYSE -14,13%
ROYAL GOLD
261,2800 USD NASDAQ +6,18%
RYAN SPEC HLDG RG-A
48,250 USD NYSE +1,69%
SAREPTA
17,5700 USD NASDAQ -7,48%
SEZZLE
155,0000 USD NASDAQ +13,40%
SHAKE SHACK RG-A
69,790 USD NYSE -4,03%
SHIFT4 PAYMNTS RG-A
42,800 USD NYSE -4,49%
SITIME
355,0000 USD NASDAQ -11,97%
SIX FLAGS ENT
9,220 USD NYSE +15,97%
SKYWARD SPEC
63,8600 USD NASDAQ +2,64%
SM ENERGY
29,625 USD NYSE -4,60%
SMN PRP GRP REIT
226,880 USD NYSE -0,73%
SNAP-A
5,080 USD NYSE -14,04%
SOLVENTUM
86,920 USD NYSE -2,65%
STEVEN MADDEN
38,9950 USD NASDAQ -17,00%
STRATEGIC EDU
58,4700 USD NASDAQ -21,33%
SWEETGREEN RG-A
11,510 USD NYSE -2,33%
TANDEM DIABETES
17,9900 USD NASDAQ -5,56%
TAPESTRY
134,130 USD NYSE +7,06%
TARGA RESOURCES
271,660 USD NYSE -4,57%
TARSUS PHARMA
67,5200 USD NASDAQ -2,24%
TELEFLEX
151,930 USD NYSE +1,34%
TERADATA
32,660 USD NYSE -5,63%
TEXAS ROADHOUSE
191,7900 USD NASDAQ -2,37%
THE CARLYLE GRP
39,9600 USD NASDAQ -6,53%
TRANSMEDICS GRP
68,9800 USD NASDAQ -5,19%
TRIPADVISOR
7,3800 USD NASDAQ -27,65%
UBER TECH
68,790 USD NYSE -1,55%
ULTA BEAUTY
649,8000 USD NASDAQ -1,65%
UNITY SOFTWARE
48,800 USD NYSE +14,90%
US FOODS HOLDING
106,730 USD NYSE -2,85%
VEEVA SYSTEMS RG-A
310,130 USD NYSE -0,14%
VERA THERAPEUT RG-A
30,1400 USD NASDAQ -5,72%
VERASTEM
9,3800 USD NASDAQ -4,77%
VERICEL
51,7800 USD NASDAQ +13,85%
VERISK ANALYTICS
211,4700 USD NASDAQ +6,88%
VERTEX RG-A
17,5900 USD NASDAQ +10,49%
VIATRIS
18,9700 USD NASDAQ -1,30%
VICTORY CP HLG-A
112,4100 USD NASDAQ -6,47%
VOYAGER THERAPEU
1,7200 USD NASDAQ -8,02%
WALKER & DUNLOP
39,770 USD NYSE +3,41%
WATTS WATER TECH-A
347,450 USD NYSE -1,29%
WENDY'S
7,9400 USD NASDAQ +3,79%
WILLIAMS-SONOMA
258,585 USD NYSE -4,21%
WILLSCOT HOLD
17,8400 USD NASDAQ -7,56%
WORKIVA RG-A
85,420 USD NYSE +0,23%
WYNN RESORTS
79,3200 USD NASDAQ -3,71%
XERIS BIPH HLDG
13,0800 USD NASDAQ +25,05%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/11/2026 à 13:40:34.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 066,51 -1,69%
Pétrole Brent
98,17 -1,16%
SOITEC
95,48 +4,19%
BIOPHYTIS
0,0405 +0,75%
2CRSI
16,63 +2,53%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank