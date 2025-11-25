 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Air Products, Hanover Insurance, Kinsale Capital
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 15:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Air Products, Hanover Insurance et Kinsale Capital.

FAITS MARQUANTS

* Agilent Technologies Inc A.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 180 dollars

contre 165 dollars

* Air Products APD.N : Berenberg ramène l'objectif de cours de 320 à 275 dollars

* Hanover Insurance THG.N : RBC initie une couverture avec une note de performance du

secteur; PT 200

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Susquehanna augmente le prix cible de 215 $ à 225 $

* Kinsale Capital KNSL.N : RBC reprend la couverture avec une note de performance

sectorielle; PT 415

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Agilent

A.N : Barclays relève le cours cible de 145 à 165 dollars

* Agilent Technologies Inc A.N : Citigroup relève le prix cible de 165 à 185 dollars

* Agilent Technologies Inc A.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 150 $ contre 130 $ auparavant

* Agilent Technologies Inc A.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 180 $ contre 165 $ auparavant

* Agilent Technologies Inc A.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 180 dollars contre 165 dollars auparavant: Leerink

Partners relève le cours cible de 140 à 165 dollars

* Agilent Technologies Inc A.N : TD Cowen relève le prix cible à 170 $, contre 162 $ auparavant

* Agilent Technologies Inc A.N : UBS relève le cours cible de 170 à 180 dollars

* Agilent Technologies Inc A.N : Wells Fargo relève le cours cible de 150 à 175 dollars

* Agree Realty Corporation ADC.N : Wells Fargo relève le cours cible de 81 $ à 83 $

* AIG AIG.N : RBC reprend la couverture avec une note de performance sectorielle; objectif de cours de 85

* Air Products APD.N : Berenberg réduit l'objectif de cours à 275 $ contre 320 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 39 $

* Americold Realty Trust, Inc. COLD.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 11 $ de 15

* Ameris Bancorp ABCB.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 81 $ à 87 $

* Ameris Bancorp ABCB.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien; PT 80

* Andersons Inc ANDE.O : Stephens relève le cours cible de 55 $ à 60 $

* Apollo Global Management Inc APO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 159 $ contre 158 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : UBS relève le cours cible à 285 $ contre 250 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : UBS relève l'objectif de cours de neutre à achat

* Array Technologies Inc ARRY.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 10$ contre 11

* Arrivent Biopharma AVBP.O : Truist Securities initie la couverture avec une note d'achat; PT 43 $

* Avalonbay Communities AVB.N : Barclays réduit le prix cible de 229 $ à 216 $

* Avalonbay Communities AVB.N : Barclays relève le prix à surpondérer de égal à égal

* Axogen Inc AXGN.O : Leerink Partners relève le cours cible de 28 à 33 dollars

* Bj's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Roth MKM réduit l'objectif de cours à 97 $ contre 106 $

* Bloom Energy Corp BE.N : BofA Global Research augmente le PO à 39,00$ de 26,00

* Blue Bird Corp BLBD.O : BofA Global Research augmente l'OP à 62,00$ de 60,00

* Blue Bird Corp BLBD.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 70 $ à 76 $

* Bowhead Specialty Holdings BOW.N : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance; PT $33

* Brinker International Inc EAT.N : Citigroup relève le prix cible de 144 $ à 176 $

* Brinker International Inc EAT.N : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Truist Securities réduit le PT à 29$ de 30

* Broadstone Net Lease Inc BNL.N : Truist Securities augmente le PT de 18 $ à 20 $

* Bxp Inc. BXP.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 77 $ à 74 $

* Camden Property Trust CPT.N : Barclays réduit le prix cible à 118 $ contre 127 $

* Camden Property Trust CPT.N : Barclays réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération

* Camden Property Trust CPT.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 111 $ à 110 $

* Caretrust Reit Inc CTRE.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 38 $ à 41 $

* CDW Corp CDW.O : Raymond James relève le cours de l'action de "Surperformance" à "Achat fort"

* Cencora COR.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 389 $ contre 371 $ auparavant

* Central Garden & Pet Co CENT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 30 à 31 dollars

* Centrus Energy Corp LEU.A : UBS relève le cours cible à 245 $, contre 215 $ auparavant

* Cintas Corporation CTAS.O : Wells Fargo ramène le cours cible à 185 $, contre 218 $ auparavant

* Coinbase Global Inc COIN.O : Argus Research ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Compass Inc COMP.N : BTIG augmente le prix cible de 11 $ à 12,5 $

* Copt Defense Properties CDP.N : Wells Fargo relève le cours cible de 30 à 33 dollars

* Cousins Properties Inc CUZ.N : JP Morgan réduit le prix cible à 33 $ contre 37 $

* Cummins Inc CMI.N : UBS augmente le prix cible de 350 à 500 dollars

* Cummins Inc CMI.N : UBS augmente le prix cible de vente à neutre

* Douglas Emmett Inc DEI.N : JP Morgan réduit le prix cible à 16$ de 18

* Douglas Emmett Inc DEI.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 15$ de 20

* Dupont DD.N : Deutsche Bank ramène le cours cible à 46 $, contre 90 $ auparavant

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 21 $ contre 12 $

* Ehealth Inc EHTH.O : RBC réduit le prix cible de 10 à 9 dollars

* Empire State Realty Trust Inc ESRT.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 6,8 $ de 8,3

* EPR Properties EPR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 56 $ à 54 $

* Equity Residential EQR.N : Barclays réduit le prix cible de 80 $ à 77 $

* Esperion Therapeutics ESPR.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de surpondération; PT 9 $

* Essential Properties Realty Trust Inc EPRT.N : La Banque Scotia augmente le PT de 33 $ à 34 $

* Essex Property Trust ESS.N : Barclays réduit le prix cible de 297 $ à 290 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de "acheter" à "conserver"

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 85 $ à 105 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : TD Cowen ramène le cours de l'action d'acheter à conserver

* Exact Sciences Corp EXAS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 90 $ à 105 $

* Firefly Aerospace Inc FLY.O : JP Morgan réduit le prix cible de 55 $ à 28 $

* Five Below Inc FIVE.O : Wells Fargo relève le cours cible de 170 à 175 dollars

* Four Corners Property Trust Inc FCPT.N : Wells Fargo ramène le prix cible à 25 $, contre 27 $ auparavant

* Frontview Reit Inc FVR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 17 $ à 18 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Truist Securities réduit le prix cible de 28 $ à 17 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : BMO réduit le prix cible de 110 $ à 79 $

* Hanover Insurance THG.N : RBC initie la couverture avec une note de performance du secteur; PT 200

* Hartford Insurance HIG.N : RBC reprend la couverture avec une cote de rendement du secteur; PT 145

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Argus Research augmente le PT de 143 $ à 155 $

* Healthcare Realty Trust Incorporated HR.N : Wells Fargo augmente le PT à 19$ de 18

* Healthpeak Properties, Inc. DOC.N : Wells Fargo relève le prix cible à 19 $ contre 18 $

* Hecla Mining Co HL.N : La Banque CIBC augmente le prix cible de 15 $ à 16,5 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : Raymond James augmente le prix cible de 65 $ à 70 $

* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 3,1 $ à 2,6 $

* Humana HUM.N : Barclays réduit le cours cible à 234 $ contre 245 $

* Imagenebio Inc IMA.O : Wedbush reprend la couverture avec une note de sous-performance; PT 2

* Independence Realty Trust IRT.N : Barclays relève le prix cible à 21 $ contre 20 $ auparavant

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners relève le PT à 127 $ contre 94 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities relève le PT à 128 $ contre 84 $

* Invitation Homes INVH.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 37 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 220 $ contre 215 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève le prix cible à 207 $, contre 200 $ auparavant

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Morgan Stanley relève le prix cible à 208 $ contre 180 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Susquehanna relève le prix cible à 225 $ contre 215 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : UBS relève l'objectif de cours à 230 $ contre 220 $ auparavant

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Wells Fargo relève le cours cible de 190 à 225 dollars

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Barclays relève le prix cible à 232 $, contre 195 $ auparavant

* Kilroy Realty Corporation KRC.N : Wells Fargo relève le cours cible de 40 à 41 dollars

* Kinsale Capital KNSL.N : RBC reprend la couverture avec une note de performance du secteur; PT 415

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : JP Morgan augmente le prix cible de 44 $ à 45 $

* Lam Research Corp LRCX.O : UBS relève le cours cible de 165 $ à 175 $

* Lemonade Inc LMND.N : KBW relève le cours cible de 35 $ à 40 $

* Liberty Energy Inc LBRT.N : RBC relève le cours cible de 15 $ à 20 $

* Lineage Inc LINE.O : Wells Fargo ramène le cours cible de 43 $ à 32 $

* Ltc Properties Inc LTC.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 36 $ à 37 $

* Lumen Technologies LUMN.N : RBC augmente le prix cible de 4,25 $ à 8 $

* Luxexperience BV LUXE.N : TD Cowen réduit le cours cible à 11 $ contre 14 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Raymond James augmente le prix cible de 200 $ à 215 $

* Marsh & Mclennan MMC.N : RBC reprend la couverture avec une note de performance du secteur; PT 200

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Susquehanna relève le prix cible de 80 $ à 100 $

* Medical Properties Trust Inc MPW.N : Wells Fargo relève le prix cible de 4,5 $ à 5 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Barclays réduit le prix cible à 142$ de 155

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 150$ de 157

* National Health Investors Inc NHI.N : Wells Fargo augmente le PT à 85$ de 80

* News Corp NWSA.O : JP Morgan réduit le prix cible de 40 à 38 dollars

* Nnn Reit Inc NNN.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 43 à 44 dollars

* Norfolk Southern NSC.N : Wells Fargo reprend la couverture avec une note de surpondération; PT $315.00

* Nuscale Power Corp SMR.N : UBS réduit le prix cible de 38 $ à 20 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Raymond James augmente le prix cible de 45 $ à 50 $

* Oklo Inc OKLO.N : Citigroup relève le cours cible à 95 $, contre 68 $ auparavant

* Okta Inc OKTA.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 90 $ contre 105 $

* Omega Healthcare Investors, Inc. OHI.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 48$ de 45

* Oncology Institute TOI.O : Needham initie la couverture avec une note d'achat; PT 5

* Opus Genetics IRD.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération; PT 7 $

* Oracle Corp ORCL.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 300 $ à 200 $

* Origin Bancorp Inc OBK.N : D.A. Davidson reprend la couverture avec une note d'achat; PT $42

* Oxford Industries Inc OXM.N : Citigroup relève la cote de vente à neutre; réduit la prévision de vente à 35 $ de 44 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Raymond James augmente le prix cible de 48 $ à 54 $

* Phillips 66 PSX.N : Raymond James augmente le prix cible à 169 $ contre 153 $

* Post Holdings Inc POST.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 113 $ contre 125

* Public Storage PSA.N : Truist Securities réduit le prix cible à 315$ contre 320

* Pyxis Oncology Inc PYXS.O : Leerink Partners relève le cours cible de 7 à 9 dollars

* Qnity Electronics Inc Q.N : RBC réduit le prix cible de 120 $ à 110 $

* Realty Income Corporation O.N : Wells Fargo relève le cours cible à 60 $ contre 59 $

* Rhythm Pharmaceuticals RYTM.O : Citigroup initie la couverture avec une note d'achat; PT 136 $

* Sabra Health Care Reit SBRA.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 20 $ à 21 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 20 $ contre 18 $ auparavant

* Selective Insurance Group SIGI.O : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance; PT 95

* Semtech Corp SMTC.O : Benchmark augmente le prix cible de 76 $ à 85 $

* Semtech Corp SMTC.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 64 $ à 67 $

* Semtech Corp SMTC.O : Piper Sandler relève le cours cible de 65 $ à 70 $

* Sila Realty Trust Inc SILA.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 27 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Truist Securities réduit le prix cible à 28 $ contre 31 $

* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : UBS réduit le prix cible de 62 $ à 58 $

* Ssr Mining Inc SSRM.TO : UBS augmente le prix cible de 42,3 $ CA à 44 $ CA

* Stonex Group Inc SNEX.O : Jefferies réduit le prix cible de 116 $ à 99 $

* Streamex Corp STEX.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 12

* Sun Communities SUI.N : Barclays relève le cours cible de 141 à 143 dollars

* Symbotic SYM.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 55 à 63 dollars

* Symbotic Inc SYM.O : Citigroup relève le cours cible de 60 à 70 dollars

* Symbotic Inc SYM.O : Needham relève le cours cible de 57 $ à 70 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Wells Fargo ramène le cours cible à 445 $, contre 550 $ auparavant

* Teladoc Health Inc TDOC.N : BofA Global Research réduit le PO à 8,00 $ contre 9,00 $

* Tempus Ai Inc (Pre-Reincorporation) TEM.O : BTIG augmente le PT de 96 $ à 105 $

* Terns Pharmaceuticals TERN.O : Barclays augmente le prix cible de 28 $ à 36 $

* Terreno Realty Corporation TRNO.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 63 $ contre 60 $

* Tesla Inc TSLA.O : Mizuho réduit le prix cible à 475 $ contre 485 $

* Twfg Inc TWFG.O : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance; objectif de prix: 33

* Udr Inc UDR.N : Barclays réduit le prix cible de 45 $ à 44 $

* Union Pacific UNP.N : Wells Fargo reprend la couverture avec une note de surpondération; PT 260

* Valero Energy Corp VLO.N : Raymond James augmente le prix cible de 195 $ à 220 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 341 $ à 333 $

* Ventas Inc VTR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 80 $ à 88 $

* Vistra Corp VST.N : KeyBanc initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 217

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Piper Sandler relève le prix cible à 59 $ contre 47 $

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Stephens augmente le prix cible de 40 à 58 $

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Stephens relève le prix cible de "equal-weight" à "overweight"

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Wedbush prend en charge la couverture avec une note neutre; PT 9 $

* Welltower Inc WELL.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 200 $ à 218 $

* Woodward WWD.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 335 à 360 dollars

* Woodward Inc WWD.O : Truist Securities relève le cours cible de 294 $ à 305 $

* Woodward Inc WWD.O : UBS augmente le prix cible à 329 $ contre 303 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 132 $ contre 130 $ auparavant

* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : B. Riley relève le cours cible de 29 à 30 dollars

* Zoom Communications Inc ZM.O : Bernstein augmente le prix cible à 90$ de 89

* Zoom Communications Inc ZM.O : Jefferies augmente le prix cible de 100 $ à 105 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : JP Morgan augmente le prix cible de 85 $ à 90 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 85 $ à 92 $

