information fournie par Reuters • 02/02/2026 à 12:22

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Air Products, Chevron, UnitedHealth

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé lundi leurs notes et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Definium Air Products, Chevron et UnitedHealth.

FAITS MARQUANTS

* Air Products APD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 300 à 313 dollars

* Chevron CVX.N : HSBC ramène le cours de l'action d'achat à maintien

* Hershey HSY.N : D.A. Davidson relève le cours cible à 207 $, contre 185 $ auparavant

* Rapid7 Inc RPD.O : Jefferies réduit le prix cible à 13$ de 18

* UnitedHealth UNH.N : JP Morgan réduit le prix cible à 389,00 $ contre 425,00 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbott Laboratories ABT.N : Barclays réduit son objectif de cours à 142 dollars

contre 169 dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC relève le cours cible de 300 à 335 dollars

* Air Products APD.N : Bernstein relève le cours cible de 300 à 315 dollars

* Air Products APD.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 313 dollars, contre 300 dollars

auparavant

* Air Products APD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 280 $, contre 260 $ auparavant

* Alphabet Inc GOOGL.O : Jefferies relève le cours cible à 400 $ contre 365 $ auparavant

* American Express Co AXP.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 375 dollars contre 385

dollars

* American Water AWK.N : Jefferies réduit le prix cible à 121 $ contre 124 $

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Jefferies relève le cours cible de 600 à 620 dollars

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : RBC augmente le prix cible à 605 $ contre 580 $

* Ameris Bancorp ABCB.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 90 $ à 94 $

* Ameris Bancorp ABCB.N : KBW relève l'objectif de cours à 88 $ contre 82 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 364 $ contre

273 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Jefferies relève le cours cible de 95 $ à 110 $

* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan augmente le prix cible de 76,00 $ à 81,00 $

* Astrana Health Inc ASTH.O : BTIG réduit le prix cible de 45 $ à 40 $

* Autodesk Inc ADSK.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Baker Hughes Co BKR.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 55 à 65

dollars

* Baker Hughes Co BKR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 67 $ contre 59 $ auparavant

* Bankunited Inc BKU.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 65 à 60 dollars

* Best buy Co Inc BBY.N : JP Morgan passe de surpondéré à neutre; abaisse le prix cible à 76

$ contre 99

* Boeing BA.N : Jefferies relève le prix cible à 295 $ contre 290 $ auparavant

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : BTIG augmente le prix cible de 50 $ à 55

$

* Caterpillar Inc CAT.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 569 $ à 650 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : TD Cowen relève le cours cible de 428 à 437 dollars

* Chevron CVX.N : HSBC ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Chevron CVX.N : HSBC augmente le prix cible de 169 $ à 180 $

* Chevron CVX.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 194 $ contre 172 $

auparavant

* Chevron CVX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 181 dollars contre 176

dollars

* Chevron CVX.N : TD Cowen relève le cours cible à 168 $, contre 160 $ auparavant

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Jefferies relève le cours cible de 106 à 114 dollars

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 100 $ contre 92 $

auparavant

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : JP Morgan relève le prix cible de sous-pondération à neutre

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : TD Cowen augmente le prix cible de 97 $ à 99 $

* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : KBW ramène l'objectif de cours à 125 $, contre 135

$ auparavant

* Colgate-Palmolive Co CL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 100

$ contre 90 $ auparavant

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 91 $ contre 85 $

auparavant

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 100 $

contre 87 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 96 $ contre 88 $

auparavant

* Colgate-Palmolive Co CL.N : TD Cowen relève le prix cible de 86 $ à 96 $

* Deckers Outdoor Corp DECK.N : Barclays relève le cours cible de 113 $ à 143 $

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 81 $ contre 66 $

auparavant

* Dover Corporation DOV.N : Barclays relève l'objectif de cours à 206 $ contre 205 $

* Eagle Bancorp Inc EGBN.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 27 $ contre 23 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : D.A. Davidson ramène le cours cible à 210 $, contre 225 $

auparavant

* Eastman Chemical Co EMN.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 79 $

contre 74 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 70 $, contre 60 $

auparavant

* Elevance Health ELV.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 409 $ contre 431 $

* Essential Utilities Inc WTRG.N : Jefferies réduit le prix cible à 39 $ contre 44 $

* Evolent Health Inc EVH.N : BTIG réduit le prix cible à 10 $ contre 16 $

* Exxon Mobil XOM.N : Bernstein relève le cours cible à 159 $, contre 137 $

auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 140 dollars contre 133

dollars

* Exxon Mobil XOM.N : RBC relève le cours cible de 145 $ à 150 $

* Financial Institutions Inc FISI.O : KBW relève le cours cible de 35 $ à 38 $

* First Business Financial Services Inc FBIZ.O : KBW relève le cours cible de 59 $ à 63 $

* First Hawaiian Inc FHB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 29 $ contre 28 $

auparavant

* Flagstar Bank Na FLG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 15$ contre 14,5

* Fortinet Inc FTNT.O : La Banque Scotia réduit le cours de l'action de

"surperformance" à "performance du secteur"

* Franklin Resources Inc BEN.N : TD Cowen augmente le cours cible de 30 $ à 36 $

* GE Vernova Inc GEV.N : Barclays relève le cours cible de 830 $ à 849 $

* General Dynamics Corp GD.N : Jefferies relève le cours cible de 360 à 385 dollars

* GM GM.N : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 97 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 470 $, contre

490 $ auparavant

* Hershey HSY.N : D.A. Davidson relève le cours cible à 207 $, contre 185 $ auparavant

* Hexcel Corp HXL.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 90$ contre 75

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : BTIG réduit le prix cible à 60$ de 85

* Humana HUM.N : Morgan Stanley réduit le prix à sous-pondérer de égal à égal

* Humana HUM.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 174 $ contre 262 $

auparavant

* Independent Bank Corp INDB.O : Barclays ramène le cours de l'action de "égal à

égal" à "sous-pondéré

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Jefferies relève le cours cible de 540 $ à 630 $

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : Jefferies relève le cours cible à 260 $

contre 185 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 32 $ contre 28 $

auparavant

* Nextera Energy Inc NEE.N : TD Cowen relève le cours cible de 98 $ à 99 $

* Noble Corporation Plc NE.N : BTIG relève le cours cible de 35 à 42 dollars

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Baird réduit le prix cible de 293 $ à 288 $

* Northrop Grumman NOC.N : Jefferies augmente le prix cible à 690 $ contre 630 $

* Olin Corp OLN.N : RBC réduit le prix cible de 24 $ à 21 $

* Origin Bancorp Inc OBK.N : KBW relève le cours cible de 43 à 48 dollars

* Oshkosh Corp OSK.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 160 à 168 dollars

* OSI Systems Inc OSIS.O : JP Morgan augmente le prix cible à 262,00 $ à partir de 255,00 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : TD Cowen relève le cours cible de 133 à 190

dollars

* Parker-Hannifin Corp PH.N : TD Cowen augmente le prix cible de 775 $ à 850 $

* Peapack-Gladstone Financial Corp PGC.O : KBW relève le cours cible de 35 $ à 40 $

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW ramène l'objectif de cours à 115 $, contre 143

$ auparavant

* Prestige Consumer Healthcare Inc PBH.N : Jefferies réduit le prix cible à 66 $ de 70

* Prologis Inc PLD.N : RBC augmente le prix cible à 135 $ contre 132 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : TD Cowen réduit le prix cible à 79 $ contre 84 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Barclays réduit le prix cible à 68 $ de 75

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Barclays réduit la pondération à sous pondération

de égal à égal

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Jefferies relève le prix cible de 95 $ à 118 $

* PTC Inc PTC.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré; baisse le prix cible de 205 $ à

162 $

* Qualcomm QCOM.O : Bernstein réduit le prix cible de 215 $ à 200 $

* Quest Diagnostics DGX.N : Barclays relève le prix cible à 210 $, contre 195 $

auparavant

* Quest Diagnostics DGX.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Rapid7 Inc RPD.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 13 $ contre 18 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Bernstein relève le cours cible de 916 à

925 dollars

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : JP Morgan relève le prix cible de 850 $ à 950 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : TD Cowen relève le prix cible de 820 $ à 880 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : JP Morgan augmente le prix cible de 92,00 $ à 122,00 $

* RTX Corp RTX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 230 $ contre

215 $ auparavant

* Sandisk Corp SNDK.O : Barclays relève l'objectif de cours à 750 $ contre 385 $

* Slb SLB.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 58 $ contre 51 $

* Southside Bancshares Inc SBSI.N : KBW relève l'objectif de cours à 35 $ contre 31 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies relève le cours cible de 120 à 125 dollars

* Southwest Airlines Co LUV.N : Jefferies relève le cours cible de 45 à 48 dollars

* Standex International Corp SXI.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 272 à 298 dollars

* Stonex Group Inc SNEX.O : Jefferies relève le cours cible de 99 $ à 122 $

* Stryker Corp SYK.N : Barclays relève le cours cible de 462 à 469 dollars

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 24$ contre 29

* Textron Inc TXT.N : Jefferies ramène le cours cible à 110 $, contre 115 $ auparavant

* Toast Inc TOST.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 36 $ contre 42 $

* UnitedHealth UNH.N : JP Morgan réduit le prix cible de 425,00 $ à 389,00 $

* Verizon VZ.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 48 $ contre 44 $

* Verizon VZ.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 48 $ à 50,25 $

* Verizon VZ.N : TD Cowen augmente le prix cible de 51 $ à 54 $

* Verizon VZ.N : UBS augmente le prix cible de 45 $ à 48 $

* Verizon VZ.N : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 49,00 $ contre 47,00

$

* Waste Management Inc WM.N : Barclays relève l'objectif de cours à 266 $ contre 265

$

* Western Alliance Bancorporation WAL.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 105$

contre 115

* Western Digital Corporation WDC.O : Barclays relève l'objectif de cours à 325 $

contre 240 $