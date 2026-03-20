 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Air Products, Chevron, Fedex
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 07:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Air Products, Chevron et Fedex.

FAITS MARQUANTS

* Air Products APD.N : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* Chevron CVX.N : HSBC passe de "conserver" à "acheter"

* Fedex FDX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 424 à 432

dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Air Products APD.N : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* Air Products APD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 280 à 310 dollars

* Braze Inc BRZE.O : TD Cowen abaisse l'objectif de cours de 43 $ à 30 $

* Chevron CVX.N : HSBC relève l'objectif de cours de 180 à 215 dollars

* Chevron CVX.N : HSBC passe de "conserver" à "acheter"

* Coherent Corp COHR.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 325 $ à 350 $

* Conagra Brands Inc CAG.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours de 19 $ à 17 $

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : HSBC relève son objectif de cours de 135 dollars

à 158 dollars

* Fedex FDX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 424 à 432 dollars

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de

217 $ à 240 $

* LTC Properties Inc LTC.N : RBC relève l'objectif de cours de 38 $ à 41 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 800 $ à

900 $

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Jefferies passe de "conserver" à

"acheter"

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Jefferies relève l'objectif de cours de

1 400 $ à 1 450 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC relève l'objectif de cours de 59 $ à 68 $

* OGE Energy Corp OGE.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de

surpondération

* OGE Energy Corp OGE.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de

cours de 52 dollars

* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de

36 $ à 60 $

* Tesla Inc TSLA.O : HSBC abaisse l'objectif de cours de 133 $ à 119 $

Véhicules électriques

Valeurs associées

AIR PROD&CHEMICA
284,150 USD NYSE +0,97%
BRAZE RG-A
19,2100 USD NASDAQ +1,75%
CHEVRON
201,410 USD NYSE +1,42%
COHERENT
275,760 USD NYSE +7,00%
CONAGRA FOODS
15,410 USD NYSE -1,03%
EXXON MOBIL
158,150 USD NYSE +0,37%
FEDEX
356,400 USD NYSE +1,89%
FIRSTCASH HLDGS
188,4700 USD NASDAQ -0,85%
Gaz naturel
3,17 USD NYMEX 0,00%
LTC PROP REIT
38,400 USD NYSE -0,88%
LUMENTUM HLDNGS
772,1300 USD NASDAQ +10,18%
METTLER TOLEDO I
1 190,430 USD NYSE -0,12%
OCCIDENTAL PETROLEUM
59,560 USD NYSE +2,04%
OGE ENERGY
47,380 USD NYSE -0,82%
Pétrole Brent
107,84 USD Ice Europ +0,23%
Pétrole WTI
94,00 USD Ice Europ -1,88%
STOKE THERAP
33,1900 USD NASDAQ +7,00%
TESLA
380,3000 USD NASDAQ -3,18%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/03/2026 à 07:51:28.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank