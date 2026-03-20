TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Air Products, Chevron, Fedex

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Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Air Products, Chevron et Fedex.
FAITS MARQUANTS
* Air Products APD.N : JP Morgan passe de neutre à surpondéré
* Chevron CVX.N : HSBC passe de "conserver" à "acheter"
* Fedex FDX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 424 à 432
dollars
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Air Products APD.N : JP Morgan passe de neutre à surpondéré
* Air Products APD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 280 à 310 dollars
* Braze Inc BRZE.O : TD Cowen abaisse l'objectif de cours de 43 $ à 30 $
* Chevron CVX.N : HSBC relève l'objectif de cours de 180 à 215 dollars
* Chevron CVX.N : HSBC passe de "conserver" à "acheter"
* Coherent Corp COHR.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 325 $ à 350 $
* Conagra Brands Inc CAG.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours de 19 $ à 17 $
* Exxon Mobil Corporation XOM.N : HSBC relève son objectif de cours de 135 dollars
à 158 dollars
* Fedex FDX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 424 à 432 dollars
* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de
217 $ à 240 $
* LTC Properties Inc LTC.N : RBC relève l'objectif de cours de 38 $ à 41 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 800 $ à
900 $
* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Jefferies passe de "conserver" à
"acheter"
* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Jefferies relève l'objectif de cours de
1 400 $ à 1 450 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC relève l'objectif de cours de 59 $ à 68 $
* OGE Energy Corp OGE.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de
surpondération
* OGE Energy Corp OGE.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de
cours de 52 dollars
* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de
36 $ à 60 $
* Tesla Inc TSLA.O : HSBC abaisse l'objectif de cours de 133 $ à 119 $
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