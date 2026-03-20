information fournie par Reuters • 20/03/2026 à 07:51

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Air Products, Chevron, Fedex

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Air Products, Chevron et Fedex.

FAITS MARQUANTS

* Air Products APD.N : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* Chevron CVX.N : HSBC passe de "conserver" à "acheter"

* Fedex FDX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 424 à 432

dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Air Products APD.N : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* Air Products APD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 280 à 310 dollars

* Braze Inc BRZE.O : TD Cowen abaisse l'objectif de cours de 43 $ à 30 $

* Chevron CVX.N : HSBC relève l'objectif de cours de 180 à 215 dollars

* Chevron CVX.N : HSBC passe de "conserver" à "acheter"

* Coherent Corp COHR.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 325 $ à 350 $

* Conagra Brands Inc CAG.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours de 19 $ à 17 $

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : HSBC relève son objectif de cours de 135 dollars

à 158 dollars

* Fedex FDX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 424 à 432 dollars

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de

217 $ à 240 $

* LTC Properties Inc LTC.N : RBC relève l'objectif de cours de 38 $ à 41 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 800 $ à

900 $

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Jefferies passe de "conserver" à

"acheter"

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Jefferies relève l'objectif de cours de

1 400 $ à 1 450 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC relève l'objectif de cours de 59 $ à 68 $

* OGE Energy Corp OGE.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de

surpondération

* OGE Energy Corp OGE.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de

cours de 52 dollars

* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de

36 $ à 60 $

* Tesla Inc TSLA.O : HSBC abaisse l'objectif de cours de 133 $ à 119 $