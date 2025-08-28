 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Agilent Technologies, Nvidia, Snowflake
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Agilent Technologies, Nvidia et Snowflake.

FAITS MARQUANTS

* Agilent Technologies Inc A.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 140 $

contre 135 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 225 $ contre 185 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 215 $ à 285 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW relève l'objectif de cours à 145 $ contre 143 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Jefferies relève le cours cible de 207 $ à 220 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies réduit son objectif de cours de 135 $ à 130 $

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 145 $ contre 151 $ auparavant

* Agilent Technologies Inc A.N : Evercore ISI réduit l'objectif de cours à 128 $ contre 130 $

* Agilent Technologies Inc A.N : Leerink Partners augmente le prix cible à 140 $ de 135 $

* Applovin Corp APP.O : La Banque Scotia relève le cours cible de 450 $ à 575 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : KBW réduit le cours cible à 46 $ contre 54 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : Piper Sandler réduit le cours à neutre de surpondéré

* Bill Holdings Inc BILL.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 50 $ contre 70 $

* Biomea Fusion Inc BMEA.O : Jefferies initie avec une note d'achat; PT 5 $

* Cooper Companies Inc COO.O : JP Morgan réduit le prix cible de 76 $ à 66 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 105 $ à 83 $

* Crowdstrike CRWD.O : Bernstein réduit le prix cible de 371 $ à 343 $

* Crowdstrike CRWD.O : BTIG réduit le prix cible à 489 $ de 520 $

* Crowdstrike CRWD.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 490 $ contre 530 $

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies réduit le prix cible à 500 $ contre 530 $

* Crowdstrike CRWD.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 505 $ à 450 $

* Crowdstrike CRWD.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 480 $ à 440 $

* Domo Inc DOMO.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 9 $ à 15 $

* Evolent Health Inc EVH.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 18 $ contre 16 $

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 155 $ à 185 $

* Five Below Inc FIVE.O : Telsey Advisory Group relève le cours de l'action à "surperformer" contre "performer"

* Five Below Inc FIVE.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 144 $ à 170 $

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW relève l'objectif de cours de 52 $ à 55 $

* Gohealth Inc GOCO.O : RBC réduit le cours cible de 18 $ à 12 $

* Healthequity Inc HQY.O : RBC réduit le prix cible de 117 $ à 109 $

* HP Inc HPQ.N : JP Morgan relève le cours cible à 30 $ contre 27 $

* HP Inc HPQ.N : Barclays réduit le prix cible à 27 $ de 28 $

* J M Smucker Co SJM.N : JP Morgan abaisse le cours cible à 126 $, contre 129 $ auparavant

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : RBC relève le cours cible de 145 $ à 151 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities augmente le PT à 205,00 $ de 200,00 $

* Kohls KSS.N : Jefferies augmente le prix cible de 9 $ à 17 $

* Kohls KSS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 11 $ contre 10 $

* Kohls KSS.N : TD Cowen relève le cours cible à 17 $ contre 8 $ auparavant

* Kohl's Corp KSS.N : Barclays relève le cours cible de 5 $ à 8 $

* Netapp Inc NTAP.O : Barclays relève le cours cible à 125 $ contre 117 $

* Nutanix Inc NTNX.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 81 $ contre 90 $

* Nutanix Inc NTNX.O : Barclays réduit le prix cible à 82 $ contre 94 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Bernstein relève le prix cible à 225 $ contre 185 $

* Nvidia Corp NVDA.O : D.A. Davidson relève le prix cible de 135 $ à 195 $ Nvidia Corp NVDA.O : Bernstein relève le prix cible de 185 $ à 225 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Jefferies augmente le prix cible à 205 $ de 200 $

* Nvidia Corp NVDA.O : JP Morgan augmente le prix cible de 170,00 $ à 215,00 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 210 $ de 206 $

* Okta, Inc. OKTA.O : Barclays relève l'objectif de cours de 100 $ à 112 $

* Pure Storage Inc PSTG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 80 $ contre 70 $

* Pure Storage Inc PSTG.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 78 $ contre 66 $

* PVH Corp. PVH.N : Barclays relève l'objectif de cours à 101 $ contre 83 $ auparavant

* Snowflake Inc SNOW.N : Barclays relève le prix cible de 219 $ à 255 $

* Snowflake Inc SNOW.N : BTIG relève le prix cible de 235 $ à 276 $

* Snowflake Inc SNOW.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 250 $ à 275 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Jefferies relève le prix cible de 250 $ à 270 $

* Snowflake Inc SNOW.N : JP Morgan relève le prix cible de 225 $ à 255 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Needham relève le prix cible de 230 $ à 280 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Piper Sandler relève le prix cible de 215 $ à 285 $

* Snowflake Inc SNOW.N : RBC augmente le prix cible de 250 $ à 275 $

* Snowflake Inc SNOW.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 230 $ à 280 $

* Southern Missouri Bancorp Inc SMBC.O : Piper Sandler prend en charge avec une note neutre; PT 66 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW relève le prix cible de 143 $ à 145 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 88 $ à 89 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : BTIG relève le cours cible de 335 $ à 340 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies relève le prix cible de 335 $ à 345 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : JP Morgan augmente le prix cible à 290 $ contre 274 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Needham relève l'objectif de cours à 355 $ contre 300 $ auparavant

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Piper Sandler relève le prix cible de 325 $ à 355 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Raymond James augmente le prix cible à 340 $ contre 310 $ auparavant

* Veeva Systems Inc VEEV.N : TD Cowen augmente le prix cible de 284 $ à 297 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Barclays relève le prix cible de 300 $ à 325 $

* Venture Global Inc VG.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Barclays relève l'objectif de cours à 61 $ contre 55 $

* Wendy's Co WEN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 14 $ contre 13 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 220 $ contre 207 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 215 $ contre 168 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : RBC relève le cours cible de 212 $ à 213 $

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
95,490 USD NYSE -1,29%
AGILENT TECH
118,690 USD NYSE +0,35%
APPLOVIN RG-A
462,9400 USD NASDAQ -1,36%
BILL HLDG
41,600 USD NYSE +2,36%
BIOMEA FUSION
1,8600 USD NASDAQ +1,64%
COOPER CO
74,1050 USD NASDAQ +0,60%
CRWDSTRIK HLDG RG-A
422,6100 USD NASDAQ +1,20%
DOMO-B
17,5700 USD NASDAQ +9,06%
EVOLENT HEALTH RG-A
9,610 USD NYSE +3,72%
FIVE BELOW
144,4100 USD NASDAQ +1,71%
GLACIER BANCORP
48,550 USD NYSE +0,10%
GOHEALTH RG-A
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
GOHEALTH RG-A
5,3000 USD NASDAQ -2,03%
HEALTHEQUITY
87,9800 USD NASDAQ -1,51%
HP
27,140 USD NYSE +0,48%
JAZZ PHARMACEUTI
124,4300 USD NASDAQ -0,46%
JM SMUCKER
105,780 USD NYSE -4,29%
KOHL'S
16,160 USD NYSE +23,97%
NETAPP
112,1300 USD NASDAQ +2,49%
NUTANIX RG-A
69,6000 USD NASDAQ +2,20%
NVIDIA
181,6000 USD NASDAQ -0,09%
OKTA-A
93,0300 USD NASDAQ +1,61%
PURE STORAGE RG-A
60,880 USD NYSE +3,94%
PVH
81,790 USD NYSE -0,91%
SN MISSOURI BANC
57,7800 USD NASDAQ +0,07%
SNOWFLAKE
200,490 USD NYSE +3,10%
TOLL BROTHERS IN
137,950 USD NYSE +0,15%
URBAN OUTFITTERS
78,0100 USD NASDAQ +2,29%
VEEVA SYSTEMS RG-A
294,010 USD NYSE +2,62%
VIKING
62,940 USD NYSE +1,88%
WENDY'S
10,4600 USD NASDAQ +1,85%
WILLIAMS-SONOMA
192,250 USD NYSE -2,84%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/08/2025 à 12:01:43.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

