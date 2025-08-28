TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Agilent Technologies, Nvidia, Snowflake

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Agilent Technologies, Nvidia et Snowflake.

FAITS MARQUANTS

* Agilent Technologies Inc A.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 140 $

contre 135 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 225 $ contre 185 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 215 $ à 285 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW relève l'objectif de cours à 145 $ contre 143 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Jefferies relève le cours cible de 207 $ à 220 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies réduit son objectif de cours de 135 $ à 130 $

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 145 $ contre 151 $ auparavant

* Agilent Technologies Inc A.N : Evercore ISI réduit l'objectif de cours à 128 $ contre 130 $

* Agilent Technologies Inc A.N : Leerink Partners augmente le prix cible à 140 $ de 135 $

* Applovin Corp APP.O : La Banque Scotia relève le cours cible de 450 $ à 575 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : KBW réduit le cours cible à 46 $ contre 54 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : Piper Sandler réduit le cours à neutre de surpondéré

* Bill Holdings Inc BILL.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 50 $ contre 70 $

* Biomea Fusion Inc BMEA.O : Jefferies initie avec une note d'achat; PT 5 $

* Cooper Companies Inc COO.O : JP Morgan réduit le prix cible de 76 $ à 66 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 105 $ à 83 $

* Crowdstrike CRWD.O : Bernstein réduit le prix cible de 371 $ à 343 $

* Crowdstrike CRWD.O : BTIG réduit le prix cible à 489 $ de 520 $

* Crowdstrike CRWD.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 490 $ contre 530 $

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies réduit le prix cible à 500 $ contre 530 $

* Crowdstrike CRWD.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 505 $ à 450 $

* Crowdstrike CRWD.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 480 $ à 440 $

* Domo Inc DOMO.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 9 $ à 15 $

* Evolent Health Inc EVH.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 18 $ contre 16 $

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 155 $ à 185 $

* Five Below Inc FIVE.O : Telsey Advisory Group relève le cours de l'action à "surperformer" contre "performer"

* Five Below Inc FIVE.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 144 $ à 170 $

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW relève l'objectif de cours de 52 $ à 55 $

* Gohealth Inc GOCO.O : RBC réduit le cours cible de 18 $ à 12 $

* Healthequity Inc HQY.O : RBC réduit le prix cible de 117 $ à 109 $

* HP Inc HPQ.N : JP Morgan relève le cours cible à 30 $ contre 27 $

* HP Inc HPQ.N : Barclays réduit le prix cible à 27 $ de 28 $

* J M Smucker Co SJM.N : JP Morgan abaisse le cours cible à 126 $, contre 129 $ auparavant

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : RBC relève le cours cible de 145 $ à 151 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities augmente le PT à 205,00 $ de 200,00 $

* Kohls KSS.N : Jefferies augmente le prix cible de 9 $ à 17 $

* Kohls KSS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 11 $ contre 10 $

* Kohls KSS.N : TD Cowen relève le cours cible à 17 $ contre 8 $ auparavant

* Kohl's Corp KSS.N : Barclays relève le cours cible de 5 $ à 8 $

* Netapp Inc NTAP.O : Barclays relève le cours cible à 125 $ contre 117 $

* Nutanix Inc NTNX.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 81 $ contre 90 $

* Nutanix Inc NTNX.O : Barclays réduit le prix cible à 82 $ contre 94 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Bernstein relève le prix cible à 225 $ contre 185 $

* Nvidia Corp NVDA.O : D.A. Davidson relève le prix cible de 135 $ à 195 $ Nvidia Corp NVDA.O : Bernstein relève le prix cible de 185 $ à 225 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Jefferies augmente le prix cible à 205 $ de 200 $

* Nvidia Corp NVDA.O : JP Morgan augmente le prix cible de 170,00 $ à 215,00 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 210 $ de 206 $

* Okta, Inc. OKTA.O : Barclays relève l'objectif de cours de 100 $ à 112 $

* Pure Storage Inc PSTG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 80 $ contre 70 $

* Pure Storage Inc PSTG.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 78 $ contre 66 $

* PVH Corp. PVH.N : Barclays relève l'objectif de cours à 101 $ contre 83 $ auparavant

* Snowflake Inc SNOW.N : Barclays relève le prix cible de 219 $ à 255 $

* Snowflake Inc SNOW.N : BTIG relève le prix cible de 235 $ à 276 $

* Snowflake Inc SNOW.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 250 $ à 275 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Jefferies relève le prix cible de 250 $ à 270 $

* Snowflake Inc SNOW.N : JP Morgan relève le prix cible de 225 $ à 255 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Needham relève le prix cible de 230 $ à 280 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Piper Sandler relève le prix cible de 215 $ à 285 $

* Snowflake Inc SNOW.N : RBC augmente le prix cible de 250 $ à 275 $

* Snowflake Inc SNOW.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 230 $ à 280 $

* Southern Missouri Bancorp Inc SMBC.O : Piper Sandler prend en charge avec une note neutre; PT 66 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW relève le prix cible de 143 $ à 145 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 88 $ à 89 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : BTIG relève le cours cible de 335 $ à 340 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies relève le prix cible de 335 $ à 345 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : JP Morgan augmente le prix cible à 290 $ contre 274 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Needham relève l'objectif de cours à 355 $ contre 300 $ auparavant

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Piper Sandler relève le prix cible de 325 $ à 355 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Raymond James augmente le prix cible à 340 $ contre 310 $ auparavant

* Veeva Systems Inc VEEV.N : TD Cowen augmente le prix cible de 284 $ à 297 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Barclays relève le prix cible de 300 $ à 325 $

* Venture Global Inc VG.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Barclays relève l'objectif de cours à 61 $ contre 55 $

* Wendy's Co WEN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 14 $ contre 13 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 220 $ contre 207 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 215 $ contre 168 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : RBC relève le cours cible de 212 $ à 213 $