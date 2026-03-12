 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Aerovironment, Bumble, Lumentum Holdings.
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 08:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Aerovironment, Bumble et Lumentum Holdings.

FAITS MARQUANTS

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters le jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aerovironment Inc AVAV.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 390 à 305 dollars

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : BTIG prend en charge la couverture avec un objectif de cours de 42 dollars

* Bumble Inc BMBL.O : JP Morgan relève la note de sous-pondération à neutre

* Coherent Corp COHR.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 330

dollars

* Exodus Movement Inc (Pre-Reincorporation) EXOD.A : BTIG réduit le PT de 30 $ à 20 $

* Immunitybio Inc IBRX.O : BTIG reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 13 dollars

* Lear Corp LEA.N : RBC initie la couverture avec une note de performance sectorielle; objectif de cours de

135 dollars

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : TD Cowen initie une couverture avec un objectif de cours de 675 dollars

* Servicetitan Inc TTAN.O : BTIG réduit l'objectif de cours de 130 $ à 105 $

* SSR Mining Inc SSRM.O : CIBC relève sa note de neutre à surperformance

* SSR Mining Inc SSRM.O : La Banque CIBC augmente le cours cible de 35,50 $ à 48 $

* Uipath Inc PATH.N : TD Cowen réduit le cours cible de 16 $ à 13 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 120 $ à 74 $

* Verastem Inc VSTM.O : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 19

dollars

* Wealthfront Corp WLTH.O : KBW réduit la note de surperformance à performance du marché

* Wealthfront Corp WLTH.O : KBW réduit l'objectif de cours de 13,5 $ à 9,5 $

