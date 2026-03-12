TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Aerovironment, Bumble, Lumentum Holdings.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Aerovironment, Bumble et Lumentum Holdings.
FAITS MARQUANTS
* Aerovironment Inc AVAV.O : Jefferies réduit son objectif de cours de 390 à 305 dollars
* Bumble Inc BMBL.O : JP Morgan relève sa note de sous-pondération à neutre
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien
* SSR Mining Inc SSRM.O : La CIBC fait passer la cote de neutre à surperformant
* Wealthfront Corp WLTH.O : KBW réduit la note de surperformance à performance du marché
Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters le jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Aerovironment Inc AVAV.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 390 à 305 dollars
* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat
* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : BTIG prend en charge la couverture avec un objectif de cours de 42 dollars
* Bumble Inc BMBL.O : JP Morgan relève la note de sous-pondération à neutre
* Coherent Corp COHR.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 330
dollars
* Exodus Movement Inc (Pre-Reincorporation) EXOD.A : BTIG réduit le PT de 30 $ à 20 $
* Immunitybio Inc IBRX.O : BTIG reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 13 dollars
* Lear Corp LEA.N : RBC initie la couverture avec une note de performance sectorielle; objectif de cours de
135 dollars
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : TD Cowen initie une couverture avec un objectif de cours de 675 dollars
* Servicetitan Inc TTAN.O : BTIG réduit l'objectif de cours de 130 $ à 105 $
* SSR Mining Inc SSRM.O : CIBC relève sa note de neutre à surperformance
* SSR Mining Inc SSRM.O : La Banque CIBC augmente le cours cible de 35,50 $ à 48 $
* Uipath Inc PATH.N : TD Cowen réduit le cours cible de 16 $ à 13 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 120 $ à 74 $
* Verastem Inc VSTM.O : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 19
dollars
* Wealthfront Corp WLTH.O : KBW réduit la note de surperformance à performance du marché
* Wealthfront Corp WLTH.O : KBW réduit l'objectif de cours de 13,5 $ à 9,5 $
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer