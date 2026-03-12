TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Aerovironment, Bumble, Lumentum Holdings.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Aerovironment, Bumble et Lumentum Holdings.

FAITS MARQUANTS

* Aerovironment Inc AVAV.O : Jefferies réduit son objectif de cours de 390 à 305 dollars

* Bumble Inc BMBL.O : JP Morgan relève sa note de sous-pondération à neutre

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* SSR Mining Inc SSRM.O : La CIBC fait passer la cote de neutre à surperformant

* Wealthfront Corp WLTH.O : KBW réduit la note de surperformance à performance du marché

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters le jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aerovironment Inc AVAV.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 390 à 305 dollars

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : BTIG prend en charge la couverture avec un objectif de cours de 42 dollars

* Bumble Inc BMBL.O : JP Morgan relève la note de sous-pondération à neutre

* Coherent Corp COHR.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 330

dollars

* Exodus Movement Inc (Pre-Reincorporation) EXOD.A : BTIG réduit le PT de 30 $ à 20 $

* Immunitybio Inc IBRX.O : BTIG reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 13 dollars

* Lear Corp LEA.N : RBC initie la couverture avec une note de performance sectorielle; objectif de cours de

135 dollars

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : TD Cowen initie une couverture avec un objectif de cours de 675 dollars

* Servicetitan Inc TTAN.O : BTIG réduit l'objectif de cours de 130 $ à 105 $

* SSR Mining Inc SSRM.O : CIBC relève sa note de neutre à surperformance

* SSR Mining Inc SSRM.O : La Banque CIBC augmente le cours cible de 35,50 $ à 48 $

* Uipath Inc PATH.N : TD Cowen réduit le cours cible de 16 $ à 13 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 120 $ à 74 $

* Verastem Inc VSTM.O : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 19

dollars

* Wealthfront Corp WLTH.O : KBW réduit la note de surperformance à performance du marché

* Wealthfront Corp WLTH.O : KBW réduit l'objectif de cours de 13,5 $ à 9,5 $