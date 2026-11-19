Les analystes financiers de Wall Street ont revu jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Aecom, Anthropic et Strategy.
POINTS FORTS
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* Aecom ACM.N : RBC relève son objectif de cours de 89 $ à 102 $
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* Anthropic, PBC ANT.O : Needham initie la couverture avec une recommandation “Achat”; objectif de cours de 150 $
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* Primoris Services Corporation PRIM.N : Jefferies abaisse sa recommandation de “Achat” à “Neutre”
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* Strategy MSTR.O : Monness Crespi Hardt abaisse sa recommandation de “neutre” à “vendre”
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* Synopsys, Inc SNPS.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation “surpondérer”
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
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* Aecom ACM.N : RBC relève son objectif de cours de 89 $ à 102 $
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* Amgen Inc AMGN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 457 $ à 542 $
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* Anthropic, PBC ANT.O : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation “Achat”; objectif de cours de 150 $
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* Bellring Brands, Inc. BRBR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 9 $ à 15 $
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* Bill Holdings, Inc. BILL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 66 $ à 76 $
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* Cheniere Energy, Inc. LNG.N : RBC relève son objectif de cours de 319 $ à 373 $
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* Cigna CI.N : RBC relève son objectif de cours de 337 $ à 346 $
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* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 200 $ à 190 $
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* Ecolab Inc. ECL.N : Barclays relève son objectif de cours de 300 $ à 385 $
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* Edison International EIX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 59 $ à 64 $
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* Elbit Systems Ltd. ESLT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 790 $ à 800 $
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* Equifax Inc. EFX.N : Barclays relève son objectif de cours de 155 $ à 185 $
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* Everpure, Inc. P.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 132 $ à 115 $
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* Generac Holdings Inc. GNRC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 285 $ à 295 $
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* Harley-Davidson, Inc. HOG.N : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation “Achat”; objectif de cours de 40 $
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* J&J Snack Foods Corp JJSF.O : Jefferies relève son objectif de cours de 101 $ à 118 $
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* Kingstone Companies Inc KINS.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation “surpondérer”
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* Kingstone Companies Inc KINS.O : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de cours de 24 $
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* Lowe's Companies Inc LOW.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 260 $ à 257 $
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* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC abaisse son objectif de cours de 231 $ à 229 $
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* Lowe's Companies Inc LOW.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 260 $ à 255 $
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* Lowe's Companies, Inc. LOW.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 260 $ à 255 $
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* MYR Group Inc MYRG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 370 $ à 317 $
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* Orthopediatrics Corp KIDS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 30 $ à 45 $
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* Outlook Therapeutics Inc OTLK.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation “surpondérer”
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* Outlook Therapeutics Inc OTLK.O : Piper Sandler lance la couverture avec un objectif de cours de 4 $
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* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $
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* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 384 $ à 415 $
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* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 410 $ à 450 $
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* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 430 $ à 445 $
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* PayPal PYPL.O : Monness Crespi Hardt passe de “neutre” à “vendre”
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* Primoris Services Corporation PRIM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 99 $ à 67 $
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* Primoris Services Corporation PRIM.N : Jefferies abaisse sa recommandation de “Achat” à “Neutre”
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* Rockwell Automation Inc ROK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 426 $ à 400 $
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* Stonex Group Inc SNEX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 66 $ à 53 $
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* Strategy MSTR.O : Monness Crespi Hardt abaisse sa recommandation de “neutre” à “vendre”
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* Synopsys, Inc SNPS.O : Barclays lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 640 $
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* Synopsys, Inc SNPS.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation “surpondérer”
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* Target Corp TGT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 190 $ à 195 $
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* Target Corp TGT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 153 $ à 176 $
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* Target Corp TGT.N : RBC relève son objectif de cours de 178 $ à 183 $
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* Target Corp TGT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $
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* Target Corp TGT.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 182 $ à 190 $
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* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 200 $ à 195 $
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* The TJX Companies, Inc. TJX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 188 $ à 186 $
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* TransUnion TRU.N : Barclays relève son objectif de cours de 70 $ à 82 $
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* Vylor Inc. VYLR.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation “surpondérer” et un objectif de cours de 83 $
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* Workday Inc. WDAY.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 224 $ à 223 $
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