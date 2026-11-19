* Abbott ABT.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 106 $ à 124 $

* Abbott ABT.N : Leerink Partners relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Adtran Holdings Inc ADTN.O : Argus Research abaisse sa recommandation de « Hold » à « Sell »

* Aecom ACM.N : RBC relève son objectif de cours de 89 $ à 102 $

* Aecom ACM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 75 $ à 97 $

* Agilon Health, Inc. AGL.N : Bernstein relève son objectif de cours de 125 $ à 138 $

* American Tower AMT.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 222 $ à 223 $

* Amgen Inc AMGN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 457 $ à 542 $

* Anthropic, Pbc ANT.O : Citizens lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 125 dollars

* Anthropic, PBC ANT.O : Citizens lance sa couverture avec une recommandation « surperformance du marché »

* Anthropic, PBC ANT.O : Melius Research lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 155 dollars

* Anthropic, PBC ANT.O : Needham lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 150 dollars

* Anthropic, PBC ANT.O : Wolfe Research lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Anthropic, PBC ANT.O : Wolfe Research lance sa couverture avec un objectif de cours de 135 $

* Applovin Corporation APP.O : Stonex relève son objectif de cours de 440 $ à 469 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 312 $ à 294 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Wells Fargo abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* AST Spacemobile, Inc. ASTS.O : B. Riley relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : BofA Global Research relance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : BofA Global Research reprend sa couverture avec un objectif de cours de 345 $

* Axogen, Inc. AXGN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 56 $ à 65 $

* Bellring Brands, Inc. BRBR.N : Bernstein relève son objectif de cours de 13 $ à 15 $

* Bellring Brands, Inc. BRBR.N : Stifel relève son objectif de cours de 15 $ à 18 $

* Bellring Brands, Inc. BRBR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 9 $ à 15 $

* Bellring Brands, Inc. BRBR.N : UBS relève son objectif de cours de 9,5 $ à 15 $

* Bill Holdings, Inc. BILL.N : Susquehanna passe d'une recommandation « positive » à « neutre »

* Bill Holdings, Inc. BILL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 66 $ à 76 $

* Biohaven Ltd. BHVN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 14 $ à 35 $

* Box Inc BOX.N : UBS relève son objectif de cours de 37 $ à 55 $

* Box Inc BOX.N : UBS passe de « neutre » à « acheter »

* Brown & Brown, Inc. BRO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 68 $ à 82 $

* Brown & Brown, Inc. BRO.N : Wells Fargo passe de « pondération neutre » à « surpondération »

* Brown-Forman Corporation BFb.N : Citigroup relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $

* Cheniere Energy, Inc. LNG.N : RBC relève son objectif de cours de 319 $ à 373 $

* Church & Dwight CHD.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 120 $ à 124 $

* Cigna CI.N : RBC relève son objectif de cours de 337 $ à 346 $

* Cognizant CTSH.O : BofA Global Research relance la couverture avec une note « neutre »

* Cognizant CTSH.O : BofA Global Research reprend sa couverture avec un objectif de cours de 70 dollars

* Corteva CTVA.N : Barclays reprend la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours de 11 dollars

* Cummins CMI.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 770 $ à 609 $

* Curtiss-Wright CW.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 659 $ à 570 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 635 $ à 515 $

* Docusign, Inc. DOCU.O : UBS relève son objectif de cours de 70 $ à 85 $

* Duke Energy Corp DUK.N : BMO relève son objectif de cours de 128 $ à 138 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 200 $ à 190 $

* Ecolab ECL.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 335 $ à 345 $

* Ecolab Inc. ECL.N : Barclays relève son objectif de cours de 300 $ à 385 $

* Ecolab Inc. ECL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 327 $ à 350 $

* Edison International EIX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 59 $ à 64 $

* Elbit Systems Ltd. ESLT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 790 $ à 800 $

* Equifax Inc. EFX.N : Barclays relève son objectif de cours de 155 $ à 185 $

* Equipmentshare.Com Inc EQPT.O : UBS abaisse son objectif de cours de 22 $ à 17 $

* Everpure Inc P.N : Needham abaisse son objectif de cours de 185 $ à 150 $

* Everpure Inc P.N : UBS relève son objectif de cours de 88 $ à 89 $

* Everpure, Inc. P.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 132 $ à 115 $

* Expeditors International EXPD.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 230 $ à 234 $

* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : UBS relève son objectif de cours de 245 $ à 252 $

* Finance of America Companies Inc FOA.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 32 $ à 25 $

* Generac Holdings Inc. GNRC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 285 $ à 295 $

* Golub Capital Bdc, Inc. GBDC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 217 $ à 210 $

* Harley-Davidson, Inc. HOG.N : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 40 $

* Harley-Davidson, Inc. HOG.N : Stonex lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 40 $

* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : Oppenheimer lance sa couverture avec un objectif de cours de 30 $

* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : Oppenheimer lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* HII HII.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 281 $ à 300 $

* Humana HUM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 370 $ à 475 $

* International Paper Co IP.N : Argus Research abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »

* ITG Inc ITG.O : UBS abaisse son objectif de cours de 18 $ à 10 $

* J&J Snack Foods Corp JJSF.O : Jefferies relève son objectif de cours de 101 $ à 118 $

* J&J Snack Foods Corp JJSF.O : Stonex relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $

* Kairos Pharma Ltd KAPA.A : Maxim Group abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Kingstone Companies Inc KINS.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »

* Kingstone Companies Inc KINS.O : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de cours de 24 $

* Lase Corp. LASE.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 2 $

* Littelfuse, Inc. LFUS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 471 $ à 497 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 251 $ à 250 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 250 $ à 248 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 260 $ à 257 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC abaisse son objectif de cours de 231 $ à 229 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 260 $ à 255 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 254 $ à 240 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : UBS abaisse son objectif de cours de 275 $ à 269 $

* Lowe's Companies, Inc. LOW.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 260 $ à 255 $

* Marsh MRSH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 197 $ à 235 $

* Marsh MRSH.N : Wells Fargo passe de « neutre » à « surpondérer »

* Modexus Solutions, Inc. MOD.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 215 $ à 240 $

* Mongodb, Inc. MDB.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 540,00 $ à 450,00 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : UBS relève son objectif de cours de 375 $ à 450 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : UBS passe de « neutre » à « acheter »

* MYR Group Inc MYRG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 370 $ à 317 $

* NiSource Inc. NI.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 45,00 $ à 48,00 $

* Oaktree Specialty Lending Corporation OCSL.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $

* Oklo Inc. OKLO.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 49 $ à 41 $

* Oric Pharmaceuticals, Inc. ORIC.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 27 $ à 20 $

* Orthopediatrics Corp KIDS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 30 $ à 45 $

* Outlook Therapeutics Inc OTLK.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »

* Outlook Therapeutics Inc OTLK.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 4 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Barclays relève son objectif de cours de 375 $ à 385 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Bernstein relève son objectif de cours de 351 $ à 368 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 420 $ à 430 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : BTIG relève son objectif de cours de 425 $ à 442 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Citigroup relève son objectif de cours de 440 $ à 445 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 420 $ à 430 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 430 $ à 440 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 384 $ à 415 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Mizuho relève son objectif de cours de 415 $ à 440 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Northland Capital relève son objectif de cours de 360 $ à 379 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 410 $ à 450 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 415 $ à 460 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : la Scotiabank relève son objectif de cours de 430 $ à 445 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : UBS relève son objectif de cours de 390 $ à 400 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 525 $ à 510 $

* Paychex, Inc. PAYX.O : BofA Global Research reprend la couverture du titre avec une note « neutre »

* Paychex, Inc. PAYX.O : BofA Global Research reprend sa couverture avec un objectif de cours de 120 dollars

* PayPal PYPL.O : Monness Crespi Hardt abaisse sa recommandation de « neutre » à « vendre »

* Planet Labs Pbc PL.N : Oppenheimer lance sa couverture avec un objectif de cours de 18 $

* Planet Labs Pbc PL.N : Oppenheimer lance sa couverture avec une recommandation « Surperformer »

* Primoris Services Corporation PRIM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 99 $ à 67 $

* Primoris Services Corporation PRIM.N : Jefferies abaisse sa recommandation de « Achat » à « Conserver »

* Redwire Corporation RDW.N : Oppenheimer lance sa couverture avec une note « Perform »

* Reinsurance Group of America, Incorporated RGA.N : UBS relève son objectif de cours de 236 $ à 325 $

* Reinsurance Group of America, Incorporated RGA.N : UBS relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Roblox Corporation RBLX.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 45 $ à 48 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 426 $ à 400 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 375 $ à 415 $

* Sempra SRE.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 105 $ à 98 $

* Semtech Corporation SMTC.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 200 $ à 170 $

* Spire Inc SR.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »

* Spire Inc. SR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 93 $ à 94 $

* Stonex Group Inc SNEX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 66 $ à 53 $

* Strategy MSTR.O : Monness Crespi Hardt abaisse sa recommandation de « neutre » à « vendre »

* Stryker Corporation SYK.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 340 $ à 356 $

* Summit Therapeutics Inc. SMMT.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 11,9 $ à 8,3 $

* Summit Therapeutics Inc. SMMT.O : Bernstein abaisse sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « sous-performance »

* Swarmer Inc SWMR.O : Oppenheimer lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 20 dollars

* Synopsys, Inc SNPS.O : Barclays lance sa couverture avec une note « surpondérer »

* Synopsys, Inc SNPS.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 640 $

* Target TGT.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 156 $ à 164 $

* Target Corp TGT.N : Bernstein relève son objectif de cours de 154 $ à 160 $

* Target Corp TGT.N : BMO relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $

* Target Corp TGT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 141 $ à 145 $

* Target Corp TGT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 190 $ à 195 $

* Target Corp TGT.N : Mizuho relève son objectif de cours de 150 $ à 168 $

* Target Corp TGT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 153 $ à 176 $

* Target Corp TGT.N : RBC relève son objectif de cours de 178 $ à 183 $

* Target Corp TGT.N : Stifel relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $

* Target Corp TGT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Target Corp TGT.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 182 $ à 190 $

* Target Corp TGT.N : Truist Securities relève son cours-cible de 167 $ à 172 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 200 $ à 195 $

* The Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 196 $ à 194 $

* The TJX Companies, Inc. TJX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 188 $ à 186 $

* TransUnion TRU.N : Barclays relève son objectif de cours de 70 $ à 82 $

* Universal Technical Institute, Inc. UTI.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 45 $ à 39 $

* Universal Technical Institute, Inc. UTI.N : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 45 $ à 35 $

* Unum Group UNM.N : UBS relève son objectif de cours de 94 $ à 111 $

* Unum Group UNM.N : UBS relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Unusual Machines Inc UMAC.A : Oppenheimer lance la couverture avec un objectif de cours de 30 $

* Unusual Machines Inc UMAC.A : Oppenheimer lance la couverture avec une recommandation « Surperformer »

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : UBS abaisse son objectif de cours de 325 $ à 310 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : BofA Global Research retire le titre de sa liste « US 1 »

* Viridian Therapeutics, Inc. VRDN.O : BofA Global Research lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Viridian Therapeutics, Inc. VRDN.O : BofA Global Research lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 47 $

* Vylor Inc. VYLR.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de cours de 83 $

* Woodward WWD.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 448 $ à 451 $

* Woodward, Inc. WWD.O : UBS relève son objectif de cours de 455 $ à 467 $

* Workday Inc. WDAY.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 224 $ à 223 $

* Workday, Inc. WDAY.O : UBS abaisse son objectif de cours de 210 $ à 200 $

* Xencor, Inc. XNCR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 21 $ à 37 $