TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Adobe, Exxon Mobil, Stellar Bancorp

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Adobe, Exxon Mobil et Stellar Bancorp.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des analyses sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : RBC réduit son objectif de cours de 35 $ à 31 $

* Adobe ADBE.O : Piper Sandler passe sa recommandation de "surpondérer" à "neutre"; réduit son objectif

de cours de 470 $ à 330 $

* Aktis Oncology Inc AKTS.O : JP Morgan initie une couverture avec une recommandation de "surpondérer";

objectif de cours de 30 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 245 $

* Caci International Inc CACI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 700,00 $ contre 645,00 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 102 $ contre 95 $

* Disney DIS.N : Jefferies réduit son objectif de cours de 136 $ à 132 $

* Donaldson Company Inc DCI.N : Jefferies relève son objectif de cours à 123 $ contre 120 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Canaccord Genuity réduit son objectif de cours de 54 $ à 50 $

* Esab Corp ESAB.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 130,00 $ contre 138,00 $

* Exxon Mobil XOM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $

* Exxon Mobil XOM.N : HSBC relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Canaccord Genuity réduit son objectif de cours de 300 $ à 270 $

* Freshworks Inc FRSH.O : Piper Sandler passe sa recommandation de "surpondérer" à "neutre"

* Freshworks Inc FRSH.O : Piper Sandler réduit son objectif de cours de 20 $ à 12 $

* Hilltop Holdings Inc HTH.N : KBW relève son objectif de cours à 39 $ contre 34 $

* Hilton Worldwide HLT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 318 $ contre 288 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 179 $ contre 178 $

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : BTIG réduit son objectif de cours de 830 $ à 800 $

* Marriott MAR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 294 $ à 323 $

* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : HSBC relève son objectif de cours de 82 $ à 98 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : D.A. Davidson réduit son objectif de cours de 215 $ à 180 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 225 $ à 230 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 10 $ à 11 $

* Penn Entertainment Inc PENN.O : Canaccord Genuity réduit son objectif de cours de 26 $ à 21 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : TD Cowen réduit son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* Pultegroup Inc PHM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours à 131 $ contre 149 $

* Revvity Inc RVTY.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 105 $ contre 100 $

* Revvity Inc RVTY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 100 $ à 105 $

* Revvity Inc RVTY.N : TD Cowen relève son objectif de cours à 124 $ contre 120 $

* Roblox Corp RBLX.N : Canaccord Genuity réduit son objectif de cours de 160 $ à 140 $

* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 111 $ contre 113 $

* Sierra Bancorp BSRR.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours à 44 $ contre 39 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : JP Morgan relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer"

* Sprout Social Inc SPT.O : Jefferies réduit son objectif de cours de 15 $ à 12 $

* Stellar Bancorp Inc STEL.N : KBW relève sa recommandation de "performance de marché" à

"surperformance"

* Stellar Bancorp Inc STEL.N : KBW relève l'objectif de cours à 44 $ contre 33 $

* Sun Country Airlines SNCY.O : TD Cowen ramène sa recommandation de "acheter" à "conserver"; réduit son

objectif de cours de 21 $ à 18 $

* Tyra Biosciences Inc TYRA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 32 $ à 43 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 67,00 $ contre 63,00 $

* Verizon VZ.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 49 $ contre 47 $

* Verizon VZ.N : RBC relève son objectif de cours de 44 $ à 48 $

* Vertex VERX.O : Piper Sandler passe sa recommandation de "surpondérer" à "neutre"; réduit son objectif

de cours de 32 $ à 20 $

* Williams Companies Inc WMB.N : Jefferies relève son objectif de cours de 71 $ à 76 $

* Woodward Inc WWD.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 350 $ à 390 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 91 $ contre 95 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Jefferies réduit son objectif de cours à 12 $ contre 16 $