 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Adobe, Exxon Mobil, Stellar Bancorp
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 09:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Adobe, Exxon Mobil et Stellar Bancorp.

FAITS MARQUANTS

* Adobe ADBE.O : Piper Sandler passe sa recommandation de "surpondérer" à "neutre"

* Exxon Mobil XOM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $

* Stellar Bancorp Inc STEL.N : KBW relève sa recommandation de "performance de

marché" à "surperformance"

Voici un résumé des analyses sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : RBC réduit son objectif de cours de 35 $ à 31 $

* Adobe ADBE.O : Piper Sandler passe sa recommandation de "surpondérer" à "neutre"; réduit son objectif

de cours de 470 $ à 330 $

* Aktis Oncology Inc AKTS.O : JP Morgan initie une couverture avec une recommandation de "surpondérer";

objectif de cours de 30 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 245 $

* Caci International Inc CACI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 700,00 $ contre 645,00 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 102 $ contre 95 $

* Disney DIS.N : Jefferies réduit son objectif de cours de 136 $ à 132 $

* Donaldson Company Inc DCI.N : Jefferies relève son objectif de cours à 123 $ contre 120 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Canaccord Genuity réduit son objectif de cours de 54 $ à 50 $

* Esab Corp ESAB.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 130,00 $ contre 138,00 $

* Exxon Mobil XOM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $

* Exxon Mobil XOM.N : HSBC relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Canaccord Genuity réduit son objectif de cours de 300 $ à 270 $

* Freshworks Inc FRSH.O : Piper Sandler passe sa recommandation de "surpondérer" à "neutre"

* Freshworks Inc FRSH.O : Piper Sandler réduit son objectif de cours de 20 $ à 12 $

* Hilltop Holdings Inc HTH.N : KBW relève son objectif de cours à 39 $ contre 34 $

* Hilton Worldwide HLT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 318 $ contre 288 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 179 $ contre 178 $

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : BTIG réduit son objectif de cours de 830 $ à 800 $

* Marriott MAR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 294 $ à 323 $

* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : HSBC relève son objectif de cours de 82 $ à 98 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : D.A. Davidson réduit son objectif de cours de 215 $ à 180 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 225 $ à 230 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 10 $ à 11 $

* Penn Entertainment Inc PENN.O : Canaccord Genuity réduit son objectif de cours de 26 $ à 21 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : TD Cowen réduit son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* Pultegroup Inc PHM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours à 131 $ contre 149 $

* Revvity Inc RVTY.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 105 $ contre 100 $

* Revvity Inc RVTY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 100 $ à 105 $

* Revvity Inc RVTY.N : TD Cowen relève son objectif de cours à 124 $ contre 120 $

* Roblox Corp RBLX.N : Canaccord Genuity réduit son objectif de cours de 160 $ à 140 $

* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 111 $ contre 113 $

* Sierra Bancorp BSRR.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours à 44 $ contre 39 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : JP Morgan relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer"

* Sprout Social Inc SPT.O : Jefferies réduit son objectif de cours de 15 $ à 12 $

* Stellar Bancorp Inc STEL.N : KBW relève sa recommandation de "performance de marché" à

"surperformance"

* Stellar Bancorp Inc STEL.N : KBW relève l'objectif de cours à 44 $ contre 33 $

* Sun Country Airlines SNCY.O : TD Cowen ramène sa recommandation de "acheter" à "conserver"; réduit son

objectif de cours de 21 $ à 18 $

* Tyra Biosciences Inc TYRA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 32 $ à 43 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 67,00 $ contre 63,00 $

* Verizon VZ.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 49 $ contre 47 $

* Verizon VZ.N : RBC relève son objectif de cours de 44 $ à 48 $

* Vertex VERX.O : Piper Sandler passe sa recommandation de "surpondérer" à "neutre"; réduit son objectif

de cours de 32 $ à 20 $

* Williams Companies Inc WMB.N : Jefferies relève son objectif de cours de 71 $ à 76 $

* Woodward Inc WWD.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 350 $ à 390 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 91 $ contre 95 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Jefferies réduit son objectif de cours à 12 $ contre 16 $

Valeurs associées

ACADIA PHARMA
26,1300 USD NASDAQ +3,98%
ADOBE
293,3800 USD NASDAQ +0,04%
AKTIS ONCOLOGY
21,9800 USD NASDAQ +8,54%
AXSOME THERAPEUT
185,8800 USD NASDAQ +0,88%
CACI INTL RG-A
610,340 USD NYSE -1,64%
CHOICE HOTELS
101,800 USD NYSE -0,99%
DONALDSON
101,180 USD NYSE -0,81%
DRAFTKINGS RG-A
27,4100 USD NASDAQ -0,36%
ESAB
114,450 USD NYSE -5,49%
EXXON MOBIL
138,360 USD NYSE -2,30%
FLUTTER ENTMT
162,500 USD NYSE -1,57%
FRESHWORKS RG-A
10,6600 USD NASDAQ -1,11%
Gaz naturel
3,24 USD NYMEX 0,00%
HILLTOP HOLDINGS
37,965 USD NYSE +1,46%
HILTN WRLD HLDGS
303,010 USD NYSE +1,50%
HYATT HOTELS RG-A
154,810 USD NYSE -1,01%
IDEXX LABS
639,6000 USD NASDAQ -4,60%
MARRIOTT INTL RG-A
319,2900 USD NASDAQ +1,23%
MONSTER BEVERAGE
81,1000 USD NASDAQ +0,41%
PALANTIR TECHNOLOGIES
147,7600 USD NASDAQ +0,80%
PENN ENTMT
12,6000 USD NASDAQ -1,87%
PK HTL&RSTS REIT
10,920 USD NYSE 0,00%
PROCORE TECH
56,590 USD NYSE +0,19%
PULTEGROUP
127,060 USD NYSE +1,61%
Pétrole Brent
65,62 USD Ice Europ -1,04%
Pétrole WTI
61,57 USD Ice Europ -0,52%
REVVITY
107,080 USD NYSE -1,60%
ROBLOX RG-A
67,450 USD NYSE +2,68%
RYMAN HOSP REIT
94,630 USD NYSE -0,05%
SIERRA BANCP
37,1300 USD NASDAQ +4,86%
SOFI TECH
22,0800 USD NASDAQ -3,20%
SPROUT SOCIAL RG-A
8,6800 USD NASDAQ -4,09%
STELLAR BANCORP
37,440 USD NYSE +0,81%
SUN CTRY AIRL
18,0400 USD NASDAQ +2,85%
TYRA BIOSCIS
31,0200 USD NASDAQ +0,65%
TYSON FOODS -A-
65,720 USD NYSE +0,57%
VERIZON COMM
44,675 USD NYSE +0,35%
VERTEX RG-A
18,7000 USD NASDAQ +0,81%
WALT DISNEY
104,560 USD NYSE -7,35%
WILLIAMS COMPANI
66,340 USD NYSE -1,37%
WOODWARD
327,2500 USD NASDAQ +2,96%
WYNDHAM HOTELS
72,430 USD NYSE -0,51%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/02/2026 à 09:28:35.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Keit Pentus-Rosimannus à Strbske Pleso, en Slovaquie, le 13 mars 2015. ( AFP / SAMUEL KUBANI )
    "La situation est grave" : la Cour des comptes européenne confirme la profonde dépendance de l'UE sur les matériaux critiques
    information fournie par Boursorama avec Media Services 03.02.2026 09:58 

    Malgré un règlement sur le sujet adopté en 2024, l'Union européenne aura "du mal à sécuriser, d'ici la fin de la décennie, l'approvisionnement en matières premières stratégiques". Lithium, cuivre, nickel... L'Union européenne se trouve dans un état de dépendance ... Lire la suite

  • Ipsen : Correction technique anticipée (Z16FS)
    Ipsen : Correction technique anticipée (Z16FS)
    information fournie par Zonebourse 03.02.2026 09:52 

    (Zonebourse.com) Le titre est en situation de surachat, à proximité d'une résistance court terme située à 139.4 EUR. Le timing est adéquat pour se placer vendeur sur Ipsen en anticipant des prises de bénéfices en direction des 127.5 EUR. On utilisera le turbo PUT ... Lire la suite

  • Logo de la bourse Euronext près de Paris
    L'Europe ouvre dans le vert, apaisement des tensions
    information fournie par Reuters 03.02.2026 09:43 

    Les principales Bourses européennes évoluent en hausse mardi ‍en début de séance, le rebond des métaux précieux favorisant un apaisement généralisé des tensions ‌sur les marchés. L'annonce d'un accord commercial entre les Etats-Unis et l'Inde, l'éloignement du ... Lire la suite

  • Une poignée de portière d'un véhicule électrique, dans une salle d'exposition à Pékin, le 3 février 2026 ( AFP / Pedro Pardo )
    Sécurité auto: la Chine va interdire les poignées affleurantes
    information fournie par AFP 03.02.2026 09:35 

    La Chine interdira en 2027 la vente de voitures équipées uniquement de poignées de porte dites affleurantes, esthétiques car elles se fondent dans la carrosserie, mais qui risquent de se bloquer en cas d'accident. Présentes sur de nombreux véhicules électriques, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank