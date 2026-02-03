 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Adobe, Exxon Mobil, Stellar Bancorp
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 11:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Adobe, Exxon Mobil et Stellar Bancorp.

FAITS MARQUANTS

* Adobe ADBE.O ,: Piper Sandler réduit son opinion de surpondérer à neutre

* Exxon Mobil XOM.N ,: TD Cowen augmente le prix cible de 135 $ à 145 $

* Limbach Holdings Inc LMB.O ,: JP Morgan initie une couverture avec une note

neutre; PT 100 $

* Stellar Bancorp Inc STEL.N ,: KBW relève la note de "market perform" à "outperform"

* Workday Inc WDAY.O ,: Piper Sandler réduit le prix cible de 235 $ à 200 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O ,: RBC réduit le prix cible de 35 $ à 31 $

* Adobe ADBE.O ,: Piper Sandler passe de surpondéré à neutre; baisse le PT à 330 $ contre 470 $

* Aktis Oncology Inc AKTS.O ,: JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération; PT 30 $

* Amplitude Inc AMPL.O ,: Piper Sandler réduit le prix cible de 16 $ à 12 $

* Asana Inc ASAN.N ,: Piper Sandler réduit le prix cible à 14 $ contre 19 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O ,: Jefferies relève le cours cible à 245 $ contre 200 $ auparavant

* Braze Inc BRZE.O ,: Piper Sandler réduit le prix cible à 30 $ contre 50 $

* Caci International Inc CACI.N ,: JP Morgan relève le cours cible à 700,00 $ contre 645,00 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N ,: JP Morgan relève l'objectif de cours à 102 $ contre 95 $

* Disney DIS.N ,: Jefferies réduit le prix cible à 132 $ contre 136 $

* Donaldson Company Inc DCI.N ,: Jefferies relève le cours cible à 123 $ contre 120 $

* Draftkings Inc DKNG.O ,: Canaccord Genuity réduit le prix cible de 54 $ à 50 $

* Esab Corp ESAB.N ,: JP Morgan réduit le prix cible à 130,00 $ contre 138,00 $

* Exxon Mobil XOM.N ,: HSBC augmente le prix cible à 135 $ contre 125 $

* Exxon Mobil XOM.N ,: TD Cowen relève le prix cible de 135 $ à 145 $

* Figma Inc FIG.N ,: Piper Sandler abaisse le cours cible à 35 $ contre 70 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N ,: Canaccord Genuity réduit le prix cible de 300 $ à 270 $

* Freshworks Inc FRSH.O ,: Piper Sandler réduit le prix cible de 20 $ à 12 $

* Freshworks Inc FRSH.O ,: Piper Sandler passe de surpondérer à neutre

* Hilltop Holdings Inc HTH.N ,: KBW augmente le prix cible de 34 $ à 39 $

* Hilton Worldwide HLT.N ,: JP Morgan relève l'objectif de cours à 318 $ contre 288 $

* Hubspot Inc HUBS.N ,: Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 400 $ contre 590 $

* Hyatt Hotels Corp H.N ,: JP Morgan augmente le prix cible à 179 $ contre 178 $

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O ,: BTIG ramène l'objectif de cours à 800 $ contre 830 $

* Klaviyo Inc KVYO.N ,: Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 30 $ contre 45 $

* Limbach Holdings Inc LMB.O ,: JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; PT 100 $

* Marriott MAR.O ,: JP Morgan augmente le prix cible de 294 $ à 323 $

* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N ,: TD Cowen relève le cours cible de 200 $ à 210 $

* Monster Beverage Corp MNST.O ,: HSBC relève le cours cible de 82 $ à 98 $

* Msa Safety Inc MSA.N ,: JP Morgan initie la couverture avec une note neutre; PT 200 $

* Oracle Corp ORCL.N ,: Piper Sandler réduit le prix cible de 290 $ à 240 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O ,: D.A. Davidson réduit le prix cible à 180 $, contre 215 $ auparavant

* Palantir Technologies Inc PLTR.O ,: Piper Sandler augmente le prix cible à 230 $ contre 225 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N ,: JP Morgan relève l'objectif de cours de 10 $ à 11 $

* Penn Entertainment Inc PENN.O ,: Canaccord Genuity ramène le cours cible de 26 $ à 21 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N ,: TD Cowen réduit le cours cible de 90 $ à 80 $

* Pultegroup Inc PHM.N ,: JP Morgan abaisse le cours cible à 131 $ contre 149 $

* Revvity Inc RVTY.N ,: Jefferies relève l'objectif de cours à 105 $ contre 100 $

* Revvity Inc RVTY.N ,: JP Morgan relève le prix cible de 100 $ à 105 $

* Revvity Inc RVTY.N ,: TD Cowen relève le cours cible à 124 $, contre 120 $ auparavant

* Roblox Corp RBLX.N ,: Canaccord Genuity réduit le prix cible de 160 $ à 140 $

* Royal Caribbean Group RCL.N ,: Morgan Stanley augmente le prix cible à 330 $, contre 290 $

auparavant

* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N ,: JP Morgan ramène le cours cible à 111 $, contre 113 $

auparavant

* Salesforce Inc CRM.N ,: Piper Sandler réduit le prix cible à 280 $, contre 315 $ auparavant

* Servicetitan Inc TTAN.O ,: Piper Sandler réduit le prix cible à 120 $ contre 140 $

* Sierra Bancorp BSRR.O ,: D.A. Davidson augmente le prix cible à 44 $ contre 39 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O ,: JP Morgan relève l'opinion de neutre à surpondérer

* Sprout Social Inc SPT.O ,: Jefferies ramène l'objectif de cours de 15 $ à 12 $

* Stellar Bancorp Inc STEL.N ,: KBW relève le cours cible de 33 $ à 44 $

* Stellar Bancorp Inc STEL.N ,: KBW relève l'opinion de "market perform" à "outperform"

* Sun Country Airlines SNCY.O ,: TD Cowen passe de "acheter" à "conserver"; baisse le prix cible de 21 $ à

18 $

* Tyra Biosciences Inc TYRA.O ,: Jefferies augmente le prix cible de 32 $ à 43 $

* Tyson Foods Inc TSN.N ,: JP Morgan relève l'objectif de cours à 67,00 $ contre 63,00 $

* Verizon VZ.N ,: JP Morgan augmente le prix cible à 49 $ contre 47 $

* Verizon VZ.N ,: RBC augmente le prix cible de 44 $ à 48 $

* Vertex VERX.O ,: Piper Sandler passe de surpondéré à neutre; baisse le PT à 20 $ contre 32 $

* Walmart Inc WMT.O ,: Piper Sandler augmente le prix cible de 123 $ à 130 $

* Williams Companies Inc WMB.N ,: Jefferies relève l'objectif de cours à 76 $ contre 71 $ auparavant

* Woodward Inc WWD.O ,: TD Cowen relève le cours cible à 390 $, contre 350 $ auparavant

* Workday Inc WDAY.O ,: Piper Sandler ramène le cours cible à 200 $, contre 235 $ auparavant

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N ,: JP Morgan réduit l'objectif de cours à 91 $ contre 95 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O ,: Jefferies réduit le prix cible à 12 $ contre 16 $

Valeurs associées

ACADIA PHARMA
26,1300 USD NASDAQ +3,98%
ADOBE
293,3800 USD NASDAQ +0,04%
AKTIS ONCOLOGY
21,9800 USD NASDAQ +8,54%
AMPLITUDE RG-A
9,0550 USD NASDAQ -1,25%
ASANA RG-A
9,915 USD NYSE -3,36%
AXSOME THERAPEUT
185,8800 USD NASDAQ +0,88%
BRAZE RG-A
20,7400 USD NASDAQ -0,38%
CACI INTL RG-A
610,340 USD NYSE -1,64%
CHOICE HOTELS
101,800 USD NYSE -0,99%
DONALDSON
101,180 USD NYSE -0,81%
DRAFTKINGS RG-A
27,4100 USD NASDAQ -0,36%
ESAB
114,450 USD NYSE -5,49%
EXXON MOBIL
138,360 USD NYSE -2,30%
FLUTTER ENTMT
162,500 USD NYSE -1,57%
FRESHWORKS RG-A
10,6600 USD NASDAQ -1,11%
Gaz naturel
3,24 USD NYMEX 0,00%
HILLTOP HOLDINGS
37,965 USD NYSE +1,46%
HILTN WRLD HLDGS
303,010 USD NYSE +1,50%
HUBSPOT
273,930 USD NYSE -2,07%
HYATT HOTELS RG-A
154,810 USD NYSE -1,01%
IDEXX LABS
639,6000 USD NASDAQ -4,60%
KLAVIYO RG-A
22,570 USD NYSE +1,62%
LIMBACH HLDGS
85,8200 USD NASDAQ -0,20%
MARRIOTT INTL RG-A
319,2900 USD NASDAQ +1,23%
MONSTER BEVERAGE
81,1000 USD NASDAQ +0,41%
ORACLE
160,140 USD NYSE -2,74%
PALANTIR TECHNOLOGIES
147,7600 USD NASDAQ +0,80%
PENN ENTMT
12,6000 USD NASDAQ -1,87%
PK HTL&RSTS REIT
10,920 USD NYSE 0,00%
PROCORE TECH
56,590 USD NYSE +0,19%
PULTEGROUP
127,060 USD NYSE +1,61%
Pétrole Brent
66,30 USD Ice Europ -0,02%
Pétrole WTI
62,18 USD Ice Europ +0,47%
REVVITY
107,080 USD NYSE -1,60%
ROBLOX RG-A
67,450 USD NYSE +2,68%
RYL CARIBBEAN CR
334,110 USD NYSE +2,80%
RYMAN HOSP REIT
94,630 USD NYSE -0,05%
SALESFORCE
210,750 USD NYSE -0,66%
SERVICETITAN RG-A
74,4500 USD NASDAQ -4,97%
SIERRA BANCP
37,1300 USD NASDAQ +4,86%
SOFI TECH
22,0800 USD NASDAQ -3,20%
SPROUT SOCIAL RG-A
8,6800 USD NASDAQ -4,09%
STELLAR BANCORP
37,440 USD NYSE +0,81%
SUN CTRY AIRL
18,0400 USD NASDAQ +2,85%
TYRA BIOSCIS
31,0200 USD NASDAQ +0,65%
TYSON FOODS -A-
65,720 USD NYSE +0,57%
VERIZON COMM
44,675 USD NYSE +0,35%
VERTEX RG-A
18,7000 USD NASDAQ +0,81%
WALMART
124,0600 USD NASDAQ +4,13%
WALT DISNEY
104,560 USD NYSE -7,35%
WILLIAMS COMPANI
66,340 USD NYSE -1,37%
WOODWARD
327,2500 USD NASDAQ +2,96%
WORKDAY-A
173,3800 USD NASDAQ -1,28%
WYNDHAM HOTELS
72,430 USD NYSE -0,51%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
