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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Adobe, Domino's Pizza, Goldman Sachs
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 09:26

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Domino's Pizza et Goldman Sachs.

POINTS FORTS

* Adobe Inc ADBE.O : HSBC abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"

* Domino's Pizza DPZ.O : Gordon Haskett abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"

* Goldman Sachs GS.N : KBW abaisse son objectif de cours de 1.130,00 $ à 1.100,00 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les sociétés américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : HSBC abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"; abaisse son objectif de cours de 310 $ à 267 $

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 178 $ à 170 $

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 140 $ à 139 $

* Arcus Biosciences RCUS.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation "surpondérer"; objectif de cours: 41

$

* Azenta, Inc. AZTA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 36 $ à 44 $

* Barclays BARC.L : Citigroup abaisse son objectif de cours de 500 pence à 487 pence

* Bellring Brands, Inc. BRBR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $

* Bellring Brands, Inc. BRBR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 12 $ à 9 $

* Carpenter Technology Corporation CRS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 700 $ à 520 $

* Carrier Global Corporation CARR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 82 $ à 72 $

* Celsius Holdings, Inc. CELH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 41 $ à 35 $

* Citigroup C.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 155 $

* Clorox CLX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Crescent Energy Company CRGY.N : Stephens relève son objectif de cours de 21 $ à 22 $

* Domino's Pizza DPZ.O : Gordon Haskett passe de "acheter" à "conserver"; abaisse son objectif de cours de 340 $ à 320 $

* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 350 $ à 320 $

* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : RBC abaisse son objectif de cours de 325 $ à 320 $

* Dover Corp DOV.N : RBC abaisse son objectif de cours de 227 $ à 216 $

* Dutch Bros Inc. BROS.N : Jefferies abaisse son cours cible de 83 $ à 74 $

* Emerson EMR.N : RBC relève son objectif de cours de 179 $ à 188 $

* Fb Financial Corporation FBK.N : KBW abaisse son objectif de cours de 65 $ à 64 $

* Fb Financial Corporation FBK.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 67,5 $ à 65 $

* Fb Financial Corporation FBK.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 67 $ à 63 $

* Fb Financial Corporation FBK.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 6 $, le ramenant à 61 $

* First Watch Restaurant Group, Inc. FWRG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $

* Flowserve Corporation FLS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 94 $ à 88 $

* Fortive Corporation FTV.N : RBC abaisse son objectif de cours de 63 $ à 59 $

* Freshpet, Inc. FRPT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Goldman Sachs GS.N : KBW abaisse son objectif de cours de 1.130,00 $ à 1.100,00 $

* Graco Inc. GGG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 96 $ à 95 $

* Hershey HSY.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 210 $ à 198 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 394 $ à 378 $

* Honeywell Technologies HON.O : RBC abaisse son objectif de cours de 293 $ à 270 $

* Host Hotels & Resorts, Inc. HST.O : Jefferies relève son objectif de cours de 21 $ à 23 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 183 $ à 167 $

* Idex Corporation IEX.N : RBC relève son objectif de cours de 280 $ à 285 $

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 22 $ à 21 $

* J&J JNJ.N : RBC abaisse son objectif de cours de 290 $ à 280 $

* Kimberly-Clark KMB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 104 $ à 97 $

* Kirby Corp KEX.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation "surpondérer"; objectif de cours: 200 $

* Kontoor Brands KTB.N : Jefferies passe de "conserver" à "acheter"; relève son objectif de cours de 82 $ à 89 $

* Lennox International Inc. LII.N : RBC abaisse son objectif de cours de 469 $ à 406 $

* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 38 $ à 35 $

* Marriott MAR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 417 $ à 429 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 43 $ à 37 $

* Moody's Corporation MCO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 570 $ à 555 $

* MSCI Inc. MSCI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 700 $ à 685 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC relève son objectif de cours de 69 $ à 75 $

* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Oric Pharmaceuticals, Inc. ORIC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 23 $ à 26 $

* Ralliant Corporation RAL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 73 $ à 72 $

* S&P Global Inc. SPGI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 530 $ à 520 $

* Solaris Energy Infrastructure, Inc. SEI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 96 $ à 102 $

* Standex International SXI.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une note "neutre"; objectif de cours: 320 $

* Sunstone Hotel Investors Inc SHO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $

* Texas Roadhouse TXRH.O : Jefferies passe de "conserver" à "acheter"; relève son objectif de cours de 186 $ à 190 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 337 $ à 323 $

* Vital Farms Inc VITL.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 11 $ à 8 $

* Wells Fargo WFC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 94 $ à 90 $

* Wesco International, Inc. WCC.N : RBC relève son objectif de cours de 430 $ à 435 $

* Wyndham Hotels & Resorts, Inc. WH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 104 $ à 90 $

* Xylem Inc XYL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 164 $ à 135 $

* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 58 $ à 54 $

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/10/2026 à 09:26:37.

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