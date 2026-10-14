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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Adobe, Domino's Pizza, Goldman Sachs
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 15:44

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Domino's Pizza et Goldman Sachs.

POINTS FORTS

* Adobe Inc ADBE.O : HSBC abaisse sa recommandation de «

acheter » à « conserver »

* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies relève sa

recommandation de « neutre » à « acheter »

* Domino's Pizza DPZ.O : Gordon Haskett abaisse sa

recommandation de « acheter » à « conserver »

* Goldman Sachs GS.N : KBW abaisse son objectif de cours

de 1 130,00 $ à 1 100,00 $

* Netapp Inc NTAP.O : Barclays abaisse sa recommandation

de « surpondérer » à « neutre »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aaon, Inc. AAON.O : Oppenheimer abaisse son objectif

de cours de 125 $ à 115 $

* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : Stephens abaisse son

objectif de cours de 88 $ à 81 $

* Adobe Inc ADBE.O : HSBC passe de « acheter » à «

conserver »; abaisse son objectif de cours de 310 $ à 267

$

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC abaisse son

objectif de cours de 178 $ à 170 $

* Albertsons Companies, Inc. ACI.N : BofA Global Research

abaisse son objectif de cours de 16,00 $ à 12,00 $

* Albertsons Companies, Inc. ACI.N : BofA Global Research

abaisse sa recommandation de « neutre » à «

sous-performance »

* Albertsons Companies, Inc. ACI.N : Wells Fargo relève

son objectif de cours de 11 $ à 12 $

* Alcoa Inc AA.N : Barclays lance la couverture du titre

avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de

cours de 55 $

* Align Technology, Inc. ALGN.O : Leerink Partners

abaisse son objectif de cours de 235 $ à 215 $

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : Barclays abaisse

son objectif de cours de 39 $ à 37 $

* Alliant Energy Corp LNT.O : BMO abaisse son objectif de

cours de 78 $ à 75 $

* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : Citigroup

abaisse son objectif de cours de 340 $ à 320 $

* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : Wells Fargo

abaisse son objectif de cours de 256 $ à 253 $

* Alphabet Inc. GOOG.O : UBS relève son objectif de

cours de 379 $ à 380 $

* Ameren Corporation AEE.N : Truist Securities abaisse

son objectif de cours de 120 $ à 116 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 36 $ à 35 $

* Amplitude Inc AMPL.O : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 14 $ à 16,5 $

* Andersons Inc ANDE.O : Stephens abaisse son objectif de

cours de 85 $ à 80 $

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 140 $ à 139 $

* Apa Corporation APA.O : Wells Fargo relève son objectif

de cours de 50 $ à 51 $

* Applovin Corporation APP.O : Goldman Sachs abaisse son

objectif de cours de 465 $ à 400 $

* Applovin Corporation APP.O : Wedbush abaisse son

objectif de cours de 610 $ à 560 $

* Arcus Biosciences RCUS.N : JP Morgan lance la

couverture du titre avec une recommandation « surpondérer

»; objectif de cours: 41 $

* Array Technologies Inc ARRY.O : Morgan Stanley abaisse

son objectif de cours de 8,00 $ à 6,00 $

* Atlas Energy Solutions Inc. AESI.N : Raymond James

abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Azenta Inc AZTA.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 36 $ à 44 $

* Azz Inc AZZ.N : Barclays lance la couverture du titre

avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours

de 140 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 15 $ à 13 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 12 $ à 9 $

* Biomarin Pharmaceutical BMRN.O : Barclays relève son

objectif de cours de 111 $ à 114 $

* Bkv Corporation BKV.N : Truist Securities relève son

objectif de cours de 33 $ à 34 $

* Black Rock Coffee Bar Inc BRCB.O : Jefferies abaisse

son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Boise Cascade Co BCC.N : BofA Global Research abaisse

son objectif de cours de 89 $ à 80 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Truist Securities

abaisse son objectif de cours de 57 $ à 51 $

* Bright Horizons Family Solutions Inc. BFAM.N : UBS

abaisse son objectif de cours de 88 $ à 78 $

* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies relève son

objectif de cours de 230 $ à 255 $

* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies passe de «

conserver » à « acheter »

* Brookfield Business Holdings Corp BBUC.N : RBC abaisse

son objectif de cours de 40 $ à 34 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Raymond James abaisse

son objectif de cours de 100 $ à 75 $

* Bumble Inc. BMBL.O : UBS relève son objectif de cours

de 3 $ à 6,05 $

* Bunge BG.N : Stephens abaisse son objectif de cours de

140 $ à 130 $

* Camden Property Trust CPT.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 123 $ à 114 $

* Camden Property Trust CPT.N : UBS abaisse son objectif

de cours de 105 $ à 101 $

* Carpenter Technology Corporation CRS.N : JP Morgan

abaisse son objectif de cours de 700 $ à 520 $

* Carrier Global Corporation CARR.N : Goldman Sachs

abaisse son objectif de cours de 74 $ à 61 $

* Carrier Global Corporation CARR.N : RBC abaisse son

objectif de cours de 82 $ à 72 $

* Caterpillar Inc. CAT.N : Oppenheimer abaisse son

objectif de cours de 1 118 $ à 1 009 $

* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : Wells Fargo relève

son objectif de cours de 301 $ à 309 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 41 $ à 35 $

* Centerpoint Energy CNP.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 50 $ à 49 $

* Centerspace CSR.N : UBS abaisse son objectif de cours

de 68 $ à 65 $

* Century Aluminum CENX.O : Barclays lance la couverture

du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de

cours: 40 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 88 $ à 100 $

* Chemours CC.N : Mizuho abaisse sa recommandation de «

surperformer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours

de 18 $ à 15 $

* Chord Energy Corporation CHRD.O : Wells Fargo abaisse

son objectif de cours de 175 $ à 174 $

* Citigroup C.N : Jefferies abaisse son objectif de cours

de 160 $ à 155 $

* Citigroup C.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours

de 150 $ à 148 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : Citigroup relève son objectif

de cours de 376 $ à 378 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : TD Cowen relève son objectif

de cours de 380 $ à 390 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : TD Cowen relève son

objectif de cours de 20 $ à 21 $

* Clorox CLX.N : Citigroup abaisse son objectif de cours

de 97 $ à 90 $

* Clorox CLX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours

de 85 $ à 80 $

* CME Group, Inc. CME.O : Wells Fargo relève son objectif

de cours de 301 $ à 315 $

* Cms Energy Corporation CMS.N : Truist Securities

abaisse son objectif de cours de 81 $ à 77 $

* Coca-Cola Co KO.N : Citigroup relève son objectif de

cours de 100 $ à 102 $

* Cogent Communications Holdings CCOI.O : BofA Global

Research abaisse son objectif de cours de 11,5 $ à 9,5 $

* Coinbase Global, Inc. COIN.O : Monness Crespi Hardt

relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $

* Contineum Therapeutics, Inc. CTNM.O : Jonestrading

relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $

* Coty Inc COTY.N : Citigroup relève son objectif de

cours de 2,8 $ à 3 $

* Crescent Energy Company CRGY.N : Stephens relève son

objectif de cours de 21 $ à 22 $

* Crowdstrike CRWD.O : BTIG relève son objectif de cours

de 245 $ à 312 $

* Delek US Holdings, Inc. DK.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 82 $ à 95 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 603 $ à 574 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Barclays abaisse sa

recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Dentsply Sirona Inc. XRAY.O : Leerink Partners abaisse

son objectif de cours de 14 $ à 10 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 233 $ à 253 $

* DigitalOcean Holdings, Inc. DOCN.N : Oppenheimer relève

son objectif de cours de 190 $ à 220 $

* Domino's Pizza DPZ.O : Gordon Haskett passe de «

acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours

de 340 $ à 320 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : BofA Global Research abaisse

son objectif de cours de 455 $ à 410 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 350 $ à 320 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : RBC abaisse son objectif de

cours de 325 $ à 320 $

* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : Bernstein abaisse son

objectif de cours de 390 $ à 340 $

* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : BMO abaisse son objectif

de cours de 420 $ à 390 $

* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : Mizuho abaisse son

objectif de cours de 420 $ à 380 $

* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : Morgan Stanley abaisse son

objectif de cours de 357 $ à 345 $

* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : Stonex abaisse son

objectif de cours de 430 $ à 400 $

* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : Wells Fargo abaisse son

objectif de cours de 350 $ à 320 $

* Dover Corp DOV.N : RBC abaisse son objectif de cours de

227 $ à 216 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Jefferies abaisse son objectif

de cours de 83 $ à 74 $

* E.L.F. Beauty, Inc. ELF.N : Citigroup relève son

objectif de cours de 118 $ à 130 $

* Emerson EMR.N : RBC relève son objectif de cours de 179

$ à 188 $

* Energy Fuels Inc. UUUU.A : BMO abaisse son objectif de

cours de 18 $ à 14 $

* Entegris Inc ENTG.O : Truist Securities lance la

couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 190 $

* Envista Holdings Corporation NVST.N : Leerink Partners

abaisse son objectif de cours de 35 $ à 32 $

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : Barclays abaisse

son objectif de cours de 69 $ à 66 $

* Essex Property Trust ESS.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 297 $ à 285 $

* Essex Property Trust, Inc. ESS.N : UBS abaisse son

objectif de cours de 286 $ à 275 $

* Fb Financial Corporation FBK.N : KBW abaisse son

objectif de cours de 65 $ à 64 $

* Fb Financial Corporation FBK.N : Piper Sandler abaisse

son objectif de cours de 67,5 $ à 65 $

* Fb Financial Corporation FBK.N : Raymond James abaisse

son objectif de cours de 65 $ à 62 $

* Fb Financial Corporation FBK.N : Stephens abaisse son

objectif de cours de 67 $ à 63 $

* Fb Financial Corporation FBK.N : Stonex abaisse son

objectif de cours de 6 $, le ramenant à 61 $

* Figma, Inc. FIG.N : Stifel abaisse son objectif de

cours de 25 $ à 22 $

* First Solar Inc FSLR.O : Morgan Stanley relève son

objectif de cours de 323,00 $ à 326,00 $

* First Watch Restaurant Group Inc FWRG.O : Jefferies

abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $

* Flowserve Corporation FLS.N : RBC abaisse son objectif

de cours de 94 $ à 88 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Morgan Stanley abaisse son

objectif de cours de 15,00 $ à 9,00 $

* Fortive Corporation FTV.N : RBC abaisse son objectif de

cours de 63 $ à 59 $

* Franklin Resources Inc BEN.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 36 $ à 34 $

* Freshpet Inc FRPT.O : TD Cowen abaisse son objectif de

cours de 85 $ à 80 $

* General Dynamics Corp GD.N : Bernstein abaisse son

objectif de cours de 407 $ à 365 $

* Goldman Sachs GS.N : Citigroup abaisse son objectif de

cours de 1 050 $ à 1 000 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 1 124,00 $ à 1 088,00 $

* Goldman Sachs GS.N : KBW abaisse son objectif de cours

de 1 130,00 $ à 1 100,00 $

* Graco Inc GGG.N : RBC abaisse son objectif de cours de

96 $ à 95 $

* Green Plains Inc. GPRE.O : Stephens abaisse son

objectif de cours de 20 $ à 19 $

* Henry Schein, Inc. HSIC.O : Leerink Partners abaisse

son objectif de cours de 96 $ à 92 $

* Hershey HSY.N : TD Cowen abaisse son cours cible de 210

$ à 198 $

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Barclays

abaisse son objectif de cours de 83 $ à 77 $

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Barclays

abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* HF Sinclair Corporation DINO.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 93 $ à 135 $

* Hii HII.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de

327 $ à 304 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies abaisse son objectif

de cours de 394 $ à 378 $

* Honeywell Technologies HON.O : RBC abaisse son objectif

de cours de 293 $ à 270 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : Barclays abaisse son objectif

de cours de 30 $ à 28 $

* Host Hotels & Resorts Inc HST.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 21 $ à 23 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies abaisse son objectif

de cours de 183 $ à 167 $

* Ideaya Biosciences, Inc. IDYA.O : Stifel reprend la

couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 48 $

* Idex Corporation IEX.N : RBC relève son objectif de

cours de 280 $ à 285 $

* Incyte INCY.O : Truist Securities relève son objectif

de cours de 105 $ à 115 $

* Independence Realty Trust, Inc. IRT.N : Barclays

abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $

* Independence Realty Trust, Inc. IRT.N : UBS abaisse

son objectif de cours de 18 $ à 17 $

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : RBC abaisse son

objectif de cours de 22 $ à 21 $

* Ingredion Inc INGR.N : Barclays abaisse son objectif de

cours de 118 $ à 115 $

* Ingredion Inc INGR.N : Stephens abaisse son objectif de

cours de 110 $ à 105 $

* Innovative Industrial IIPR.N : Stifel lance la

couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 56,25 $

* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : Truist

Securities relève son objectif de cours de 62 $ à 78 $

* Integra Lifesciences Holdings IART.O : Truist

Securities abaisse son objectif de cours de 19 $ à 15 $

* Intercontinental Exchange, Inc. ICE.N : Wells Fargo

relève son objectif de cours de 159 $ à 160 $

* Invitation Homes INVH.N : Barclays abaisse son objectif

de cours de 36 $ à 35 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Stifel relève son objectif

de cours de 276 $ à 303 $

* J&J JNJ.N : Bernstein relève son objectif de cours de

261 $ à 270 $

* J&J JNJ.N : BofA Global Research abaisse son objectif

de cours de 282 $ à 275 $

* J&J JNJ.N : Leerink Partners abaisse son objectif de

cours de 276 $ à 272 $

* J&J JNJ.N : Raymond James abaisse son objectif de cours

de 280 $ à 278 $

* J&J JNJ.N : RBC abaisse son objectif de cours de 290 $

à 280 $

* J.B. Hunt Transport Services, Inc. JBHT.O : Bernstein

abaisse son objectif de cours de 329 $ à 307 $

* Jasper Therapeutics, Inc. JSPR.O : William Blair

reprend la couverture du titre avec une recommandation «

surperformer »

* Jfrog Ltd. FROG.O : UBS relève son objectif de cours

de 120 $ à 125 $

* Johnson & Johnson JNJ.N : Wells Fargo abaisse son

objectif de cours de 282 $ à 275 $

* JP Morgan JPM.N : Morgan Stanley relève son objectif de

cours de 370 $ à 377 $

* JP Morgan JPM.N : Truist Securities relève son objectif

de cours de 352 $ à 361 $

* JP Morgan Chase & Co JPM.N : Barclays relève son

objectif de cours de 420 $ à 425 $

* Kaiser Aluminum KALU.O : Barclays lance la couverture

du titre avec une recommandation « surpondérer » et un

objectif de cours de 180 dollars

* Kimberly-Clark KMB.O : TD Cowen abaisse son objectif de

cours de 104 $ à 97 $

* Kirby Corp KEX.N : JP Morgan lance sa couverture avec

une recommandation « surpondérer »; objectif de cours de

200 dollars

* Kontoor Brands KTB.N : Jefferies passe de « neutre » à

« acheter »; relève son objectif de cours de 82 $ à 89 $

* L3Harris Technologies, Inc. LHX.N : Bernstein abaisse

son objectif de cours de 346 $ à 318 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 47 $ à 40 $

* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : Goldman Sachs abaisse son

objectif de cours de 55 $ à 47 $

* Lennox International LII.N : Oppenheimer abaisse son

objectif de cours de 575 $ à 548 $

* Lennox International Inc LII.N : RBC abaisse son

objectif de cours de 469 $ à 406 $

* Lennox International Inc. LII.N : Goldman Sachs abaisse

son objectif de cours de 547 $ à 390 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : BTIG relève sa

recommandation de « neutre » à « acheter »

* Liquidia Corporation LQDA.O : Needham abaisse son

objectif de cours de 72 $ à 58 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 30 $ à 33 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Bernstein abaisse son

objectif de cours de 629 $ à 564 $

* LP Building Solutions LPX.N : BofA Global Research

abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $

* LP Building Solutions LPX.N : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 90 $ à 85 $

* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : RBC abaisse son

objectif de cours de 38 $ à 35 $

* Magnolia Oil & Gas Corp. MGY.N : Wells Fargo abaisse

son objectif de cours de 36 $ à 30 $

* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : Stifel relève son

objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Wells Fargo

relève son objectif de cours de 400 $ à 560 $

* Marriott MAR.O : Jefferies relève son objectif de cours

de 417 $ à 429 $

* Matador Resources Company MTDR.N : Truist Securities

relève son objectif de cours de 59 $ à 65 $

* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo abaisse

son objectif de cours de 77 $ à 76 $

* Mediaalpha, Inc. MAX.N : Goldman Sachs abaisse son

objectif de cours de 14 $ à 10,5 $

* Meta Platforms, Inc. META.O : UBS relève son objectif

de cours de 715 $ à 884 $

* MGM Resorts International MGM.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 45 $ à 34 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Barclays

abaisse son objectif de cours de 146 $ à 136 $

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : UBS

abaisse son objectif de cours de 129 $ à 123 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Citigroup abaisse

son objectif de cours de 42 $ à 40 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : TD Cowen abaisse

son objectif de cours de 43 $ à 37 $

* Moody's Corporation MCoN : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 570 $ à 555 $

* Mp Materials Corp. MP.N : BMO abaisse son objectif de

cours de 75 $ à 65 $

* MSCI Inc MSCI.N : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 700 $ à 685 $

* Mueller Water Products, Inc. MWA.N : Oppenheimer

abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : JP Morgan relève son objectif

de cours de 43 $ à 49 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : Mizuho relève son objectif de

cours de 41 $ à 44 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : UBS relève son objectif de

cours de 38 $ à 40 $

* Netapp Inc NTAP.O : Barclays abaisse sa recommandation

de « surpondérer » à « neutre »

* Nextera Energy Inc NEE.N : Morgan Stanley abaisse son

objectif de cours de 111,00 $ à 110,00 $

* NiSource Inc. NI.N : Citigroup abaisse son objectif de

cours de 49 $ à 45 $

* Northern Oil and Gas, Inc. NOG.N : Mizuho relève son

objectif de cours de 29 $ à 30 $

* Northrop Grumman NOC.N : Bernstein abaisse son objectif

de cours de 620 $ à 556 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC relève son

objectif de cours de 69 $ à 75 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 64 $ à 70 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : UBS relève son

objectif de cours de 67 $ à 73 $

* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Oric Pharmaceuticals Inc ORIC.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 23 $ à 26 $

* Ovintiv Inc. OVV.N : Wells Fargo relève son objectif de

cours de 79 $ à 82 $

* P&G PG.N : Citigroup relève son objectif de cours de

170 $ à 180 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 82 $ à 103 $

* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo relève

son objectif de cours de 27 $ à 28 $

* Phillips 66 PSX.N : Wells Fargo relève son objectif de

cours de 335 $ à 345 $

* Plug Power Inc. PLUG.O : Morgan Stanley abaisse son

objectif de cours de 1,65 $ à 1,20 $

* Porch Group, Inc. PRCH.O : B. Riley relève son

objectif de cours de 21 $ à 24 $

* PVH Corp PVH.N : Jefferies relève son objectif de cours

de 91 $ à 95 $

* Qnity Electronics Q.N : Truist Securities lance la

couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 170 dollars

* Ralliant Corporation RAL.N : RBC abaisse son objectif

de cours de 73 $ à 72 $

* Ralliant Corporation RAL.N : Seaport Research Partners

relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Reliance Inc RS.N : Barclays lance sa couverture avec

une recommandation « neutre »; objectif de cours: 420 $

* Republic Services Inc RSG.N : La Scotiabank abaisse son

objectif de cours de 242,00 $ à 236,00 $

* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : RBC relève son

objectif de cours de 259 $ à 260 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Wells Fargo abaisse

son objectif de cours de 125 $ à 120 $

* Roblox Corporation RBLX.N : D.A. Davidson relève son

objectif de cours de 40 $ à 50 $

* Roblox Corporation RBLX.N : UBS relève son objectif de

cours de 45 $ à 53 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : Stonex abaisse son

objectif de cours de 19 $ à 16 $

* Rollins Inc ROL.N : UBS abaisse son objectif de cours

de 43 $ à 36 $

* S&P Global Inc SPGI.N : JP Morgan abaisse son objectif

de cours de 530 $ à 520 $

* Sempra SRE.N : Truist Securities abaisse son objectif

de cours de 96 $ à 94 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : Citigroup relève son objectif

de cours de 154 $ à 170 $

* Si-Bone, Inc. SIBN.O : Truist Securities relève son

objectif de cours de 23 $ à 25 $

* Snap Inc SNAP.N : UBS relève son objectif de cours de

5,7 $ à 7 $

* Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N : Raymond James

relève son objectif de cours de 96 $ à 102 $

* Sotera Health Company SHC.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 18 $ à 17 $

* Sprout Social, Inc. SPT.O : Stifel relève son objectif

de cours de 12 $ à 14 $

* SPS Commerce, Inc. SPSC.O : Stifel relève son objectif

de cours de 70 $ à 85 $

* SSR Mining Inc. SSRM.O : UBS abaisse son objectif de

cours de 41 $ à 39 $

* Standex International SXI.N : JP Morgan lance la

couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de

cours: 320 $

* Starling Oncology Inc STLN.O : Needham relève son

objectif de cours de 7 $ à 9 $

* Sun Communities SUI.N : Barclays abaisse son objectif

de cours de 147 $ à 143 $

* Sunrun Inc RUN.O : Morgan Stanley abaisse son objectif

de cours de 15,00 $ à 10,00 $

* Sunstone Hotel Investors Inc SHO.N : Jefferies relève

son objectif de cours de 11 $ à 12 $

* Sylvamo Corp SLVM.N : BofA Global Research abaisse son

objectif de cours de 45 $ à 42 $

* T Rowe Price Group Inc TROW.O : Barclays abaisse son

objectif de cours de 103 $ à 102 $

* Teleflex Incorporated TFX.N : Truist Securities

abaisse son objectif de cours de 150 $ à 142 $

* Texas Roadhouse TXRH.O : Jefferies passe de « conserver

» à « acheter »; relève son objectif de cours de 186 $ à

190 $

* The Williams Companies Inc WMB.N : Jefferies abaisse

son objectif de cours de 85 $ à 83 $

* Trade Desk Inc TTD.O : UBS abaisse son objectif de

cours de 16 $ à 15 $

* Tradeweb Markets, Inc. TW.O : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 118 $ à 125 $

* Twilio Inc TWLO.N : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 270 $ à 320 $

* Udr Inc UDR.N : Barclays abaisse son objectif de cours

de 46 $ à 44 $

* Udr, Inc. UDR.N : UBS abaisse son objectif de cours de

41 $ à 39 $

* UnitedHealth UNH.N : Piper Sandler relève son objectif

de cours de 502 $ à 504 $

* UnitedHealth Group UNH.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 441 $ à 440 $

* UnitedHealth Group UNH.N : la Deutsche Bank abaisse son

objectif de cours de 467 $ à 438 $

* Unity Software Inc. U.N : Wedbush relève son objectif

de cours de 50 $ à 55 $

* Valero Energy Corp. VLO.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 389 $ à 485 $

* Valvoline Inc. VVV.N : TD Cowen abaisse son objectif de

cours de 45 $ à 40 $

* Vericel Corporation VCEL.O : Truist Securities abaisse

son objectif de cours de 58 $ à 52 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC abaisse son objectif de

cours de 337 $ à 323 $

* Victory Capital Holdings, Inc. VCTR.O : Barclays relève

son objectif de cours de 112 $ à 121 $

* Viper Energy Inc VNOM.O : JP Morgan relève son objectif

de cours de 52 $ à 55 $

* Viper Energy Inc VNOM.O : Truist Securities relève son

objectif de cours de 52 $ à 53 $

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Barclays

abaisse son objectif de cours de 135 $ à 117 $

* Vital Farms Inc VITL.O : TD Cowen abaisse son objectif

de cours de 11 $ à 8 $

* Vivmark Residential VMRK.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 75 $ à 74 $

* Vivmark Residential VMRK.N : UBS abaisse son objectif

de cours de 75 $ à 71 $

* Vylor Inc. VYLR.N : la Deutsche Bank lance la

couverture du titre avec une recommandation « Achat » et

un objectif de cours de 90 $

* Waste Connections, Inc. WCN.N : Citigroup abaisse son

objectif de cours de 182 $ à 175 $

* Waste Connections, Inc. WCN.N : La Scotiabank abaisse

son objectif de cours de 197,00 $ à 193,00 $

* Waste Management Inc WM.N : Citigroup abaisse son

objectif de cours de 269 $ à 259 $

* Waste Management Inc WM.N : la Banque Scotia abaisse

son objectif de cours de 260,00 $ à 245,00 $

* Weatherford International Plc WFRD.O : Goldman Sachs

abaisse son objectif de cours de 106 $ à 94 $

* Weatherford International Plc WFRD.O : Raymond James

abaisse son objectif de cours de 122 $ à 115 $

* Wells Fargo WFC.N : Citigroup abaisse son objectif de

cours de 90 $ à 88 $

* Wells Fargo WFC.N : KBW abaisse son objectif de cours

de 94 $ à 90 $

* Wells Fargo WFC.N : Morgan Stanley abaisse son objectif

de cours de 102 $ à 101 $

* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève son objectif

de cours de 430 $ à 435 $

* Western Union WU.N : Monness Crespi Hardt passe de «

vendre » à « neutre »

* Western Union WU.N : Susquehanna abaisse son objectif

de cours de 8 $ à 7 $

* Weyerhaeuser Company WY.N : BofA Global Research

abaisse son objectif de cours de 28 $ à 25 $

* Weyerhaeuser Company WY.N : BofA Global Research relève

sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Wingstop Inc WING.O : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 215 $ à 200 $

* Workday, Inc. WDAY.O : UBS abaisse son objectif de

cours de 220 $ à 210 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Jefferies abaisse

son objectif de cours de 104 $ à 90 $

* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 144 $ à 138 $

* Xcel Energy XEL.O : Truist Securities abaisse son

objectif de cours de 88 $ à 87 $

* X-Energy Inc. XE.O : Morgan Stanley abaisse son

objectif de cours de 41,00 $ à 34,00 $

* Xylem Inc XYL.N : RBC abaisse son objectif de cours de

164 $ à 135 $

* Xylem, Inc. XYL.N : Oppenheimer abaisse son objectif

de cours de 158 $ à 150 $

* Zhizhong Dong Enphase Energy Inc ENPH.O : Morgan

Stanley abaisse son objectif de cours de 27,00 $ à 24,00 $

* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : RBC abaisse son

objectif de cours de 58 $ à 54 $

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SPROUT SOCIAL RG-A
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113,565 USD NYSE +0,52%
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7,3750 USD NASDAQ -5,33%
SUNSTN HOTL REIT
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THE WESTERN UNIO
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TRADEWEB MKTS RG-A
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VALVOLINE
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/10/2026 à 15:44:23.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

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Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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