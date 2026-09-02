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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Adobe, Dell Technologies, Zscaler
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 12:48
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Dell Technologies et Zscaler.

POINTS FORTS

* Adobe Inc ADBE.O : RBC relève son objectif de cours de 285 $ à 315 $

* Dell Technologies (avant la réincorporation) DELL.N : JP Morgan relève son objectif de

cours de 565 $ à 635 $

* Oracle Corporation ORCL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 320 $ à 290 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : RBC relève son objectif de cours à 475 $ contre 434 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $

Voici un résumé des recommandations de recherche concernant des sociétés américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Academy Sports and Outdoors, Inc. ASO.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 59 $ à 51 $

* Academy Sports and Outdoors, Inc. ASO.O : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60

$

* Adobe Inc ADBE.O : RBC relève son objectif de cours de 285 $ à 315 $

* Aevex Corp AVEX.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de

cours: 20 $

* Almonty Industries Inc. ALM.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 26,25 $

* Alumis Inc. ALMS.O : H.C. Wainwright abaisse sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Alumis Inc. ALMS.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 34 $ à 26 $

* Amrize AMRZ.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 50,00 $ à 40,00 $

* Amrize AMRZ.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performance »

* Amrize AMRZ.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 50 $ à 40 $

* Amrize AMRZ.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 57 $ à 52 $

* Amrize AMRZ.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* AST Spacemobile, Inc. ASTS.O : Berenberg lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 92 dollars

* Atricure, Inc. ATRC.O : Needham relève son objectif de cours de 45 $ à 64 $

* Braze, Inc. BRZE.O : Barclays relève son objectif de cours de 31 $ à 38 $

* Calumet, Inc. CLMT.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 60 $ à 75 $

* Comstock Resources, Inc. CRK.N : Gerdes Energy Research abaisse sa recommandation de « Acheter » à «

Neutre »

* Curtiss-Wright Corporation CW.N : Piper Sandler initie la couverture avec une recommandation « neutre »;

objectif de cours: 665 $

* Dell Technologies (avant sa reconstitution) DELL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 565 $ à

635 $

* Dell Technologies (avant la reconstitution) DELL.N : Melius Research relève son objectif de cours de

650 $ à 735 $

* Dell Technologies Inc (Avant la reconstitution) DELL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 515

$ à 600 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 505 $ à 600 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 497 $ à 588 $

* Disc Medicine, Inc. IRON.O : Wedbush relève son objectif de cours de 88 $ à 100 $

* Docusign, Inc. DOCU.O : BTIG relève son objectif de cours de 60 $ à 75 $

* Eagle Nuclear Energy Corp. NUCL.O : H.C. Wainwright attribue pour la première fois la recommandation «

Achat »; objectif de cours: 11,5 $

* Edison International EIX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 82 $ à 61 $

* Element Solutions Inc ESI.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 55 $

* Enovis Corporation ENOV.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 40 $ à 36 $

* Enovis Corporation ENOV.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 28 $ à 24 $

* Eyepoint Inc EYPT.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »; abaisse son

objectif de cours de 20 $ à 4 $

* Gitlab Inc. GTLB.O : Barclays relève son objectif de cours de 25 $ à 47 $

* Gitlab Inc. GTLB.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 45,00 $ à 54,00 $

* Gitlab Inc. GTLB.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 45 $ à 55 $

* Gitlab Inc. GTLB.O : Needham relève son objectif de cours de 38 $ à 65 $

* Gitlab Inc. GTLB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 28 $ à 52 $

* GitLab Inc. GTLB.O : RBC relève son objectif de cours de 46 $ à 60 $

* Gitlab Inc. GTLB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 42 $ à 55 $

* Globalfoundries Inc. GFS.O : Stifel initie la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 60 $

* Guidewire Software, Inc. GWRE.N : BTIG relève son objectif de cours de 175 $ à 230 $

* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : Berenberg lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 24 $

* Iperionx Limited IPX.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours à 26 $

* Knife River Corp KNF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 80 $ à 73 $

* Knife River Corp KNF.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-pondérer »

* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 121 $ à 140 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Materion Corporation MTRN.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 314 $

* Minimed Group Inc MMED.O : BTIG relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $

* Minimed Group Inc MMED.O : Citigroup relève son objectif de cours de 23 $ à 26 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : Barclays relève son objectif de cours de 460 $ à 480 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : Citigroup relève son objectif de cours de 545 $ à 565 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 400 $ à 470 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : RBC abaisse son objectif de cours de 515 $ à 465 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 395 $ à 440 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 475 $ à 465 $

* Niocorp Developments Ltd. NB.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation «

neutre »; objectif de cours: 4,7 $

* OGE Energy Corp. OGE.N : RBC relève son objectif de cours de 50 $ à 54 $

* OGE Energy Corp. OGE.N : RBC relève sa recommandation de « performance sectorielle » à « surperformance

»

* Oracle Corporation ORCL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 320 $ à 290 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : BTIG relève son objectif de cours de 380 $ à 404 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Citigroup relève son objectif de cours de 400 $ à 410 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 345 $ à 420 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : RBC relève son objectif de cours de 434 $ à 475 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Stephens relève son objectif de cours de 370 $ à 400 $

* Planet Labs PBC PL.N : Berenberg lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 25 dollars

* Rare Earths Americas Inc REA.A : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « conserver »;

objectif de cours: 12,3 $

* Red Cat Holdings RCAT.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif

de cours: 9 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : Berenberg lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours à 83 $

* Science Applications International SAIC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 125 $ à 140 $

* Sempra SRE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 113 $ à 102 $

* SpaceX SPCX.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 250 $ à 280 $

* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 74 $ à 71 $

* Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM.N : Stifel lance la couverture avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 515 $

* Tower Semiconductor Ltd. TSEM.O : Stifel lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 270 $

* USA Rare Earth, Inc. USAR.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 21 $

* Welltower Inc. WELL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 230 $ à 260 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $

Valeurs associées

ACADEMY SPORTS
42,8100 USD NASDAQ -0,35%
ADOBE
286,0800 USD NASDAQ -2,29%
ALMONTY INDS
17,6350 USD NASDAQ -0,93%
ALUMIS
9,4700 USD NASDAQ -56,58%
AST SPCEMOBILE RG-A
55,8000 USD NASDAQ -5,58%
ATRICURE
48,9200 USD NASDAQ +1,18%
BRAZE RG-A
32,7800 USD NASDAQ -3,70%
CALUMET
51,5200 USD NASDAQ +3,60%
COMSTOCK RESOURC
16,035 USD NYSE +11,12%
CURTISS-WRIGHT
578,140 USD NYSE -0,75%
DELL TECH RG-C
424,470 USD NYSE -7,20%
DISC MEDICINE
78,6700 USD NASDAQ +0,03%
DOCUSIGN
64,6400 USD NASDAQ -2,46%
EAGLE NUCLEAR EN
6,6500 USD NASDAQ -4,86%
EDISON INTL
58,790 USD NYSE +8,87%
ELEMENT SOLUTION
34,370 USD NYSE -3,31%
ENOVIS
20,525 USD NYSE -16,53%
EYEPOINT
4,5800 USD NASDAQ +1,78%
GITLAB RG-A
45,0900 USD NASDAQ -3,12%
GLOBALFOUNDRIES
43,9300 USD NASDAQ -1,70%
GUIDEWIRE SOFTWA
201,120 USD NYSE -1,77%
Gaz naturel
2,90 USD NYMEX 0,00%
IPERIONX
1,797 EUR Tradegate -2,73%
IPERIONX
2,2000 USD OTCBB 0,00%
IPERIONX SP ADS
20,7300 USD NASDAQ -5,21%
KNIFE RIVER
61,760 USD NYSE -1,48%
KYMERA THERAP
119,0500 USD NASDAQ +0,20%
MARTIN MARIETTA
505,100 USD NYSE -2,63%
MATERION
234,270 USD NYSE -0,81%
MINIMED GRP
22,4200 USD NASDAQ +10,66%
MONGODB-A
434,2100 USD NASDAQ -4,23%
NIOCORP DEVEL
4,0000 USD NASDAQ -4,53%
OGE ENERGY
45,995 USD NYSE +0,78%
ORACLE
141,270 USD NYSE -5,25%
PALO ALTO NETWORKS
362,0900 USD NASDAQ -5,24%
PLANET LABS RG-A
19,270 USD NYSE -2,92%
Pétrole Brent
94,37 USD Ice Europ -0,86%
Pétrole WTI
89,77 USD Ice Europ -1,21%
RED CAT HOLDINGS
8,2500 USD NASDAQ -3,96%
ROBINHOOD MARKETS
103,5100 USD NASDAQ -1,24%
ROCKET LAB
62,5400 USD NASDAQ -2,16%
SCIENCE APPS INT
126,7800 USD NASDAQ -1,12%
SEMPRA ENERGY
84,270 USD NYSE +3,12%
SPACEX
142,2300 USD NASDAQ -1,02%
TOWER SEMICON IN
199,0600 USD NASDAQ -2,92%
TSMC (TAIWAN SEMI.) SP ADR
414,060 USD NYSE -0,23%
USA RARE EARTH RG-A
17,2600 USD NASDAQ -3,14%
WELLTOWER REIT
240,480 USD NYSE +1,78%
ZSCALER
178,3700 USD NASDAQ -5,32%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/09/2026 à 12:48:43.

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