TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Adobe, Dell Technologies, Zscaler

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Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Dell Technologies et Zscaler.
POINTS FORTS
* Adobe Inc ADBE.O : RBC relève son objectif de cours de 285 à 315 dollars
* Dell Technologies (avant la reconstitution) DELL.N : JP Morgan relève son objectif de cours
de 565 $ à 635 $
* Oracle Corporation ORCL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 320 $ à 290 $
* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : RBC relève son objectif de cours de 434 $ à 475 $
* Zscaler, Inc. ZS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 à 220 dollars
Voici un résumé des recommandations de recherche concernant des sociétés américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Academy Sports and Outdoors, Inc. ASO.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 59 $ à 51 $
* Academy Sports and Outdoors, Inc. ASO.O : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 65
$ à 60 $
* Adobe Inc ADBE.O : RBC relève son objectif de cours de 285 $ à 315 $
* Aevex Corp AVEX.N : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »;
objectif de cours: 20 $
* Almonty Industries Inc. ALM.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 26,25 $
* Alumis Inc. ALMS.O : H.C. Wainwright abaisse sa recommandation de « neutre » à « achat »
* Alumis Inc. ALMS.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 34 $ à 26 $
* Alumis Inc. ALMS.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 39,00 $ à 29,00 $
* Alumis Inc. ALMS.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 51 $ à 25 $
* American Healthcare Reit, Inc. AHR.N : La Scotiabank relève son objectif de cours de 56 $ à 62 $
* Amrize AMRZ.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 50 $ à 40 $
* Amrize AMRZ.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 50,00 $ à 40,00 $
* Amrize AMRZ.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performer »
* Amrize AMRZ.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 57 $ à 52 $
* Amrize AMRZ.N : JP Morgan passe d’une recommandation « surpondérer » à « neutre »
* AST Spacemobile, Inc. ASTS.O : Berenberg lance la couverture du titre avec une recommandation «
Achat »; objectif de cours: 92 $
* Atricure, Inc. ATRC.O : Needham relève son objectif de cours de 45 $ à 64 $
* Braze Inc. BRZE.O : Barclays relève son objectif de cours de 31 $ à 38 $
* Braze, Inc. BRZE.O : Barclays relève son objectif de cours de 31 $ à 38 $
* Calumet, Inc. CLMT.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 60 $ à 75 $
* Chord Energy Corporation CHRD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 163 $ à 175 $
* Comstock Resources, Inc. CRK.N : BMO relève son objectif de cours de 13 $ à 17 $
* Comstock Resources, Inc. CRK.N : Gerdes Energy Research abaisse sa recommandation de « Achat » à «
Neutre »
* Crescent Energy Company CRGY.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 24 $ à 19 $
* Curtiss-Wright Corporation CW.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation «
neutre »; objectif de cours: 665 $
* Dell Technologies (avant la reconstitution) DELL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 565
$ à 635 $
* Dell Technologies (avant la réincorporation) DELL.N : Melius Research relève son objectif de cours
de 650 $ à 735 $
* Dell Technologies (Avant la reconstitution) DELL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 515
$ à 600 $
* Dell Technologies (avant la reconstitution) DELL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 500 $ à
600 $
* Dell Technologies (avant la reconstitution) DELL.N : Truist Securities relève son objectif de cours
de 360 $ à 505 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 505 $ à 600 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 497 $ à 588 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : UBS relève son objectif de cours de 455 $ à 500 $
* Dell Technologies Inc. DELL.N : Barclays relève son objectif de cours de 550 $ à 603 $
* Dell Technologies Inc. DELL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 434,00 $ à 499,00 $
* Disc Medicine, Inc. IRON.O : Wedbush relève son objectif de cours de 88 $ à 100 $
* Docusign, Inc. DOCU.O : BTIG relève son objectif de cours de 60 $ à 75 $
* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : UBS relève son objectif de cours de 375 $ à 385 $
* Eagle Nuclear Energy Corp. NUCL.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation «
Achat »; objectif de cours: 11,5 $
* Edison International EIX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 82 $ à 61 $
* Element Solutions Inc ESI.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation «
Achat »; objectif de cours: 55 dollars
* Enovis Corporation ENOV.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 40 $ à 36 $
* Enovis Corporation ENOV.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 28 $ à 24 $
* Enovis Corporation ENOV.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 39 $ à 33 $
* Extra Space Storage Inc. EXR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 155 $ à 152 $
* Eyepoint Inc EYPT.O : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours
de 20 $ à 4 $
* Gaming and Leisure Properties, Inc. GLPI.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 53 $ à 48 $
* Gitlab Inc. GTLB.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 30,00 $ à 57,00 $
* Gitlab Inc. GTLB.O : Barclays relève son objectif de cours de 25 $ à 47 $
* Gitlab Inc. GTLB.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 45,00 $ à 54,00 $
* GitLab Inc. GTLB.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 45 $ à 55 $
* Gitlab Inc. GTLB.O : Mizuho relève son objectif de cours de 34 $ à 47 $
* Gitlab Inc. GTLB.O : Needham relève son objectif de cours de 38 $ à 65 $
* Gitlab Inc. GTLB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 28 $ à 52 $
* GitLab Inc. GTLB.O : RBC relève son objectif de cours de 46 $ à 60 $
* GitLab Inc. GTLB.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 43 $ à 55 $
* GitLab Inc. GTLB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 42 $ à 55 $
* GitLab Inc. GTLB.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 40 $ à 48 $
* GitLab Inc. GTLB.O : UBS relève son objectif de cours de 40 $ à 50 $
* GitLab Inc. GTLB.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 40 $ à 50 $
* Gitlab Inc. GTLB.O : William Blair passe d’une recommandation « sous-performance » à « en ligne avec
le marché »
* Globalfoundries Inc. GFS.O : Stifel lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;
objectif: 60 $
* Guidewire Software, Inc. GWRE.N : BTIG relève son objectif de cours de 175 $ à 230 $
* Harley-Davidson, Inc. HOG.N : UBS relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $
* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : Berenberg initie la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif
de cours: 24 $
* Iperionx Limited IPX.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif
de cours à 26 $
* Johnson & Johnson JNJ.N : UBS relève son objectif de cours de 280 $ à 320 $
* Knife River Corp KNF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 80 $ à 73 $
* Knife River Corp KNF.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-pondérer »
* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 121 $ à 140 $
* Maplebear Inc. CART.O : Argus Research relève son objectif de cours de 50 $ à 58 $
* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 79 $ à 77 $
* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer
»
* Materion Corporation MTRN.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation «
Achat »; objectif de cours: 314 $
* Minimed Group Inc MMED.O : BTIG relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $
* Minimed Group Inc MMED.O : Citigroup relève son objectif de cours de 23 $ à 26 $
* Minimed Group Inc MMED.O : Mizuho relève son objectif de cours de 21 $ à 26 $
* Minimed Group Inc MMED.O : UBS relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $
* MongoDB, Inc. MDB.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 380,00 $ à 430,00 $
* MongoDB, Inc. MDB.O : Barclays relève son objectif de cours de 460 $ à 480 $
* MongoDB, Inc. MDB.O : Bernstein relève son objectif de cours de 449 $ à 484 $
* MongoDB, Inc. MDB.O : BMO abaisse son objectif de cours de 500 $ à 450 $
* MongoDB, Inc. MDB.O : Citigroup relève son objectif de cours de 545 $ à 565 $
* MongoDB, Inc. MDB.O : Mizuho relève son objectif de cours de 400 $ à 460 $
* MongoDB, Inc. MDB.O : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 460 $ à 500 $
* MongoDB, Inc. MDB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 400 $ à 470 $
* MongoDB, Inc. MDB.O : RBC abaisse son objectif de cours de 515 $ à 465 $
* MongoDB, Inc. MDB.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 395 $ à 445 $
* MongoDB, Inc. MDB.O : La Scotiabank relève son objectif de cours de 395 $ à 440 $
* MongoDB, Inc. MDB.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 475 $ à 465 $
* MongoDB, Inc. MDB.O : UBS abaisse son objectif de cours de 460 $ à 410 $
* Murphy Oil Corporation MUR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 45 $ à 41 $
* Niocorp Developments Ltd. NB.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation «
neutre »; objectif de cours: 4,7 $
* OGE Energy Corp. OGE.N : RBC relève son objectif de cours de 50 $ à 54 $
* OGE Energy Corp. OGE.N : RBC relève sa recommandation de « performance sectorielle » à «
surperformance »
* Oneok, Inc. OKE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 98 $ à 106 $
* Oracle Corporation ORCL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 320 $ à 290 $
* Ovintiv Inc. OVV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 78 $ à 79 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 387,00 $ à 394,00 $
* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Barclays relève son objectif de cours de 370 $ à 375 $
* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : BTIG relève son objectif de cours de 380 $ à 404 $
* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Citigroup relève son objectif de cours de 400 $ à 410 $
* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 345 $ à 420 $
* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : RBC relève son objectif de cours de 434 $ à 475 $
* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 355 $ à 415
$
* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Stephens relève son objectif de cours de 370 $ à 400 $
* Planet Labs PBC PL.N : Berenberg lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 25 dollars
* Public Storage PSA.N : Mizuho relève son objectif de cours de 316 $ à 319 $
* Public Storage PSA.N : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 346 $ à 343 $
* Rare Earths Americas Inc REA.A : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Ne pas
vendre »; objectif de cours: 12,3 $
* Red Cat Holdings RCAT.O : Piper Sandler lance la couverture avec une recommandation « neutre »;
objectif de cours: 9 $
* Ring Energy Inc REI.A : Mizuho lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de
cours de 2 $
* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $
* Rocket Lab Corp RKLB.O : Berenberg lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif
de cours: 83 $
* Science Applications International SAIC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 125 $ à 140 $
* Sempra SRE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 113 $ à 102 $
* SpaceX SPCX.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 250 $ à 280 $
* Stitch Fix, Inc. SFIX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 4,5 $ à 4 $
* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 74 $ à 71 $
* Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM.N : Stifel attribue pour la première fois la
recommandation « Achat »; objectif de cours: 515 $
* Targa Resources Corp. TRGP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 282 $ à 324 $
* Tower Semiconductor Ltd. TSEM.O : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 270 $
* USA Rare Earth, Inc. USAR.O : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 21 $
* VICI Properties Inc VICI.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 30 $ à 27 $
* Vivmark Residential VMRK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 76 $ à 75 $
* Welltower Inc. WELL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 230 $ à 260 $
* Welltower Inc. WELL.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 244 $ à 251 $
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Argus Research relève son objectif de cours de 230 $ à 250 $
* Zscaler, Inc. ZS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $
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