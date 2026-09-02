TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Adobe, Dell Technologies, Zscaler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Dell Technologies et Zscaler.

POINTS FORTS

* Adobe Inc ADBE.O : RBC relève son objectif de cours de 285 $ à 315 $

* Dell Technologies (avant sa réincorporation) DELL.N : JP Morgan relève son objectif de

cours de 565 à 635 dollars

* Oracle Corporation ORCL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 320 $ à 290 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : RBC relève son objectif de cours de 434 $ à 475 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Academy Sports and Outdoors, Inc. ASO.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 59 $ à 51

$

* Adobe Inc ADBE.O : RBC relève son objectif de cours de 285 $ à 315 $

* Almonty Industries Inc. ALM.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation “Achat”;

objectif de cours: 26,25 dollars

* Alumis Inc. ALMS.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 34 $ à 26 $

* Amrize AG AMRZ.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de “surpondérer” à “neutre”

* Amrize AG AMRZ.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 57 $ à 52 $

* AST Spacemobile, Inc. ASTS.O : Berenberg lance la couverture du titre avec une recommandation

“Achat”; objectif de cours: 92 $

* Braze, Inc. BRZE.O : Barclays relève son objectif de cours de 31 $ à 38 $

* Comstock Resources, Inc. CRK.N : Gerdes Energy Research abaisse sa recommandation de “Achat” à

“Neutre”

* Dell Technologies (avant la réincorporation) DELL.N : JP Morgan relève son objectif de cours

de 565 $ à 635 $

* Dell Technologies (avant la réincorporation) DELL.N : Melius Research relève son objectif de

cours de 650 $ à 735 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 497 $ à 588 $

* Docusign, Inc. DOCU.O : BTIG relève son objectif de cours de 60 $ à 75 $

* Edison International EIX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 82 $ à 61 $

* Element Solutions Inc ESI.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation

“Achat”; objectif de cours: 55 dollars

* Enovis Corporation ENOV.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 40 $ à 36 $

* Enovis Corporation ENOV.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 28 $ à 24 $

* Eyepoint Inc EYPT.O : TD Cowen passe de “Achat” à “Neutre”; abaisse son objectif de cours de

20 $ à 4 $

* Gitlab Inc. GTLB.O : Barclays relève son objectif de cours de 25 $ à 47 $

* Gitlab Inc. GTLB.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 45 $ à 55 $

* Gitlab Inc. GTLB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 28 $ à 52 $

* Gitlab Inc. GTLB.O : RBC relève son objectif de cours de 46 $ à 60 $

* Gitlab Inc. GTLB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 42 $ à 55 $

* Guidewire Software, Inc. GWRE.N : BTIG relève son objectif de cours de 175 $ à 230 $

* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : Berenberg lance la couverture du titre avec une recommandation

“Achat”; objectif de cours: 24 $

* Iperionx Limited IPX.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation “Achat”;

objectif de cours: 26 dollars

* Knife River Corp KNF.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de “neutre” à “sous-pondérer”

* Knife River Corp KNF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 80 $ à 73 $

* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 121 $ à 140 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : JP Morgan passe de “neutre” à “surpondérer”

* Materion Corporation MTRN.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation

“Achat”; objectif de cours: 314 dollars

* Minimed Group Inc MMED.O : BTIG relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : Barclays relève son objectif de cours de 460 $ à 480 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 400 $ à 470 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : RBC abaisse son objectif de cours de 515 $ à 465 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 395 $ à 440 $

* Niocorp Developments Ltd. NB.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une

recommandation “Neutre”; objectif de cours: 4,7 $

* OGE Energy Corp. OGE.N : RBC relève sa recommandation de “performance sectorielle” à

“surperformance”

* OGE Energy Corp. OGE.N : RBC relève son objectif de cours de 50 $ à 54 $

* Oracle Corporation ORCL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 320 $ à 290 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : BTIG relève son objectif de cours de 380 $ à 404 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 345 $ à 420 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : RBC relève son objectif de cours de 434 $ à 475 $

* Planet Labs PBC PL.N : Berenberg lance la couverture du titre avec une recommandation “Achat”;

objectif de cours: 25 $

* Rare Earths Americas Inc REA.A : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation

“neutre”; objectif de cours: 12,3 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : Berenberg lance la couverture du titre avec une recommandation

“Achat”; objectif de cours: 83 $

* Science Applications International SAIC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 125 $ à

140 $

* Sempra SRE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 113 $ à 102 $

* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 74 $ à 71 $

* USA Rare Earth, Inc. USAR.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation

“Achat”; objectif de cours: 21 dollars

* Welltower Inc. WELL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 230 $ à 260 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $