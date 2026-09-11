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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Adobe, Chewy, Mosaic
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 15:03
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Chewy et Mosaic.

POINTS FORTS

* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 285 à 275

dollars

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer

» à « neutre »

* Mosaic Co MOS.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une

recommandation « en ligne avec le secteur »

* Paychex PAYX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 98 $ à 117 $

* Valvoline VVV.N : RBC relève son objectif de cours de 46 $ à 49 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : BMO relève son objectif de cours de 230 $ à 270 $

* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 301 $ à 250 $

* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 285 $ à 275 $

* Adobe Inc ADBE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 340 $ à 315 $

* Adobe Inc ADBE.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 240 $ à 250 $

* Adobe Inc ADBE.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 250 $ à 270 $

* Aerovironment AVAV.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 225 $ à 185 $

* Air Products APD.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « sector weight »

* Alaska Air Group ALK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 65 $ à 52 $

* Allegiant Travel Company ALGT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 145 $ à 115 $

* American Airlines Group AAL.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 19 $ à 14 $

* American Eagle Outfitters AEO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $

* Atmos Energy Corp ATO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 198 $ à 180 $

* Atmos Energy Corp ATO.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* Axalta Coating Systems AXTA.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 47 $

* Bread Financial Holdings BFH.N : Wells Fargo lance la couverture avec une recommandation « neutre »

* Bread Financial Holdings BFH.N : Wells Fargo lance sa couverture avec un objectif de cours de 115 $

* Builders Firstsource BLDR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 65 $ à 63 $

* Celanese Corp CE.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours:

57 $

* CF Industries Holdings CF.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « sous-pondérer »; objectif

de cours à 115 $

* Chesapeake Utilities CPK.N : Mizuho lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de

cours: 150 $

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 29 $ à 24 $

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Constellation Brands STZ.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 150 $ à 136 $

* Corteva CTVA.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « en ligne avec le secteur »

* Crowdstrike CRWD.O : Wedbush lance la couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours à

250 $

* D.R. Horton DHI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 155 $ à 145 $

* Datadog Inc DDOG.O : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformance »; objectif de cours: 275 $

* Delta Air Lines DAL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 105 $ à 95 $

* Dianthus Therapeutics DNTH.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif

de cours: 135 $

* Disney DIS.N : Stonex relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $

* Dutch Bros BROS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 73 $ à 59 $

* Dynatrace Inc DT.N : Wedbush initie la couverture avec une recommandation « neutre » contre « surperformer »;

objectif de cours: 54 $

* E.L.F. Beauty Inc ELF.N : Citigroup relève son objectif de cours de 100 $ à 118 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Keybanc lance la couverture avec une recommandation « en ligne avec le secteur »

* Factset FDS.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 280 $ à 299 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 15 $ à 8 $

* FMC Corp FMC.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 16

dollars

* Fortinet FTNT.O : Wedbush lance sa couverture avec une recommandation « neutre » contre « surperformer »;

objectif de cours: 155 dollars

* Fortune Brands Innovations FBIN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 52 $ à 48 $

* Frontier Group Holdings ULCC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 7 $ à 5 $

* GE Vernova GEV.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 155 $ à 1 185 $

* Hubspot HUBS.N : Stifel relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Huntsman Corp HUN.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif

de cours: 14 $

* Installed Building Products IBP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 245 $ à 240 $

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec

le secteur »

* JetBlue Airways Corp JBLU.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 7 $ à 5 $

* KB Home KBH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $

* Labcorp LH.N : Barclays relève son objectif de cours de 320 $ à 330 $

* Legend Biotech LEGN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 78 $ à 74 $

* Lennar Corp LEN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Masco Corp MAS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 87 $ à 82 $

* McDonald's MCD.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 300 $ à 282 $

* Monopar Therapeutics MNPR.O : Barclays relève son objectif de cours de 128 $ à 145 $

* Mosaic Co MOS.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* NetApp Inc NTAP.O : Argus Research relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 182 $ à 183 $

* Neuronetics Inc STIM.O : B. Riley lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 5 $

* Old National Bancorp ONB.O : JP Morgan lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Old National Bancorp ONB.O : JP Morgan lance la couverture avec un objectif de cours de 32 dollars

* Olin Corp OLN.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 26 $

* Omada Health OMDA.O : Barclays relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays relève son objectif de cours de 250 $ à 252 $

* Oracle Corp ORCL.N : BMO abaisse son objectif de cours de 220 $ à 195 $

* Oracle Corp ORCL.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $

* Ovid Therapeutics Inc OVID.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 4 $ à 5 $

* Owens Corning OC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 172 $ à 150 $

* Palantir Technologies PLTR.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 200 $ à 250 $

* Palo Alto Networks PANW.O : Wedbush initie la couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de

cours: 400 $

* Paychex PAYX.O : BMO relève son objectif de cours de 103 $ à 118 $

* Paychex PAYX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 98 $ à 117 $

* Paycom Software PAYC.N : BMO relève son objectif de cours de 208 $ à 235 $

* Pool Corp POOL.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 215 $ à 185 $

* PPG Industries PPG.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif

de cours à 133 $

* Pultegroup PHM.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 150 $ à 145 $

* Qualys QLYS.O : Wedbush initie la couverture avec une recommandation « neutre » contre « surperformer »; objectif

de cours à 175 $

* RH RH.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 156 $ à 114 $

* RH RH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 151 $ à 130 $

* RH RH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 212 $ à 190 $

* RH RH.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 220 $ à 190 $

* RH RH.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 140 $ à 155 $

* RH RH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 225 $ à 175 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : Raymond James lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 80

$

* RPM International RPM.N : Keybanc lance sa couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours: 123

dollars

* Rubrik RBRK.N : Wedbush lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 120 $

* Sentinelone Inc S.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 25 $

* Servicenow NOW.N : Needham relève son objectif de cours de 115 $ à 155 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Keybanc lance la couverture avec une recommandation « en ligne avec le secteur »

* Southwest Airlines Co. LUV.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 65 $ à 58 $

* Stanley Black & Decker SWK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Mizuho relève son objectif de cours de 300 $ à 320 $

* Telos Corp TLS.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une note « neutre » contre « surperformer »;

objectif de cours: 5 $

* Tenable Holdings TENB.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 29 $

* Tenable Holdings TENB.O : Wedbush lance la couverture avec une note « sous-performance » contre « surperformance

»

* The Chefs' Warehouse CHEF.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 123 $ à 131 $

* The Clorox Company CLX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 102 $ à 90 $

* The Cooper Companies COO.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 85 $ à 75 $

* The Cooper Companies COO.O : William Blair abaisse sa note à « en ligne avec le marché »

* United Airlines UAL.O : >: Barclays abaisse son objectif de cours de 175 $ à 160 $

* United Natural Foods UNFI.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 46 $ à 53 $

* Valvoline VVV.N : RBC relève son objectif de cours de 46 $ à 49 $

* Varonis Systems VRNS.O : Wedbush initie la couverture avec une note « neutre » contre « surperformer »

* Varonis Systems VRNS.O : Wedbush lance la couverture avec un objectif de cours de 46 dollars

* Westlake Corp WLK.N : Keybanc lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours

de 92 dollars

* Whirlpool WHR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 38 $ à 31 $

* Whirlpool Corp WHR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 42 $ à 39 $

* Wingstop WING.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 160 $ à 120 $

* Workiva WK.N : BMO relève son objectif de cours de 70 $ à 82 $

* Workiva WK.N : BTIG relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* Xencor XNCR.O : Barclays relève son objectif de cours de 27 $ à 35 $

* Zscaler ZS.O : Wedbush initie la couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 215

dollars

Valeurs associées

ADOBE
245,7600 USD NASDAQ -1,23%
AEROVIRONMENT
144,0300 USD NASDAQ -2,06%
AIR PROD&CHEMICA
295,070 USD NYSE +0,47%
ALASKA AIR GROUP
40,625 USD NYSE +1,28%
ALLEGIANT TRAVEL
77,3900 USD NASDAQ +1,74%
AMERICAN AIRLINE
13,0300 USD NASDAQ +1,40%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
14,620 USD NYSE +0,55%
ATMOS ENERGY COR
164,500 USD NYSE -0,15%
AXALTA COAT SYST
34,315 USD NYSE +0,87%
BRD FIN HLDG
106,450 USD NYSE -0,43%
BUILDERS FIRSTSO
58,734 USD NYSE -0,42%
CELANESE
46,860 USD NYSE +2,43%
CF INDUSTRIES HL
136,530 USD NYSE +1,04%
CHEFS' WAREHOUSE
112,1600 USD NASDAQ +2,18%
CHESAPEAKE UTIL
129,630 USD NYSE 0,00%
CHEWY RG-A
20,045 USD NYSE -4,91%
CLOROX CO.
85,760 USD NYSE -3,40%
CONSTELLATION BRD-A
123,600 USD NYSE -0,16%
COOPER CO
53,5900 USD NASDAQ -1,07%
CORTEVA
84,345 USD NYSE -0,16%
CROWDSTRIKE
211,2700 USD NASDAQ +1,15%
D R HORTON
135,780 USD NYSE +0,17%
DATADOG RG-A
222,5000 USD NASDAQ +0,35%
DELTA AIR LINES
79,606 USD NYSE +1,76%
DIANTHUS
107,0300 USD NASDAQ +3,63%
DUTCH BROS RG-A
44,025 USD NYSE +1,39%
DYNATRACE
51,685 USD NYSE +0,51%
EASTMAN CHEMICAL
68,432 USD NYSE +0,08%
ELF BEAUTY
96,940 USD NYSE +1,24%
FACTSET RESH SYS
258,600 USD NYSE -1,65%
FLUENCE ENERGY RG-A
9,9400 USD NASDAQ +2,58%
FMC CORP
11,800 USD NYSE -2,36%
FORTINET
158,5000 USD NASDAQ -0,22%
FORTUNE BRANDS
39,630 USD NYSE -0,25%
FRONTIR GROP HLD
5,5450 USD NASDAQ +0,27%
GE VERNOVA
955,060 USD NYSE +3,40%
HUBSPOT
226,855 USD NYSE +1,43%
HUNTSMAN
9,590 USD NYSE +0,58%
INSTALLED BLDN P
197,215 USD NYSE -2,22%
INTL FLAVORS&FRA
84,070 USD NYSE +0,01%
JETBLUE AIRWAYS
4,4701 USD NASDAQ +1,82%
KB HOME
47,660 USD NYSE -0,17%
LABCORP HLDGS
307,260 USD NYSE +0,11%
LEGEND BIOTC SP ADS
19,2500 USD NASDAQ +0,31%
LENNAR RG-A
78,835 USD NYSE +1,18%
MASCO
67,640 USD NYSE +0,01%
MCDONALD'S
252,400 USD NYSE -0,25%
MONOPAR THERAPE
111,5050 USD NASDAQ +1,41%
MOSAIC
25,915 USD NYSE +1,95%
NETAPP
194,6300 USD NASDAQ +6,01%
NEUROCRINE BIOSCIENCES
156,8950 USD NASDAQ +0,21%
NEURONETICS
3,0800 USD NASDAQ +2,33%
OLD NATL BANCORP
25,5500 USD NASDAQ -0,20%
OLIN
17,390 USD NYSE +0,43%
OMADA HLTH
19,8900 USD NASDAQ -7,49%
ORACLE
155,894 USD NYSE +1,78%
OVID THERAPTCS
2,6600 USD NASDAQ +1,14%
OWENS CORNING
129,240 USD NYSE +1,39%
PALANTIR TECHNOLOGIES
167,9650 USD NASDAQ +1,27%
PALO ALTO NETWORKS
337,8250 USD NASDAQ -0,20%
PAYCHEX INC
115,1500 USD NASDAQ -0,03%
PAYCOM SOFTWARE
217,935 USD NYSE +0,79%
POOL
172,7300 USD NASDAQ -1,72%
PPG INDUSTRIES
105,865 USD NYSE +0,76%
PULTEGROUP
116,890 USD NYSE +0,42%
QUALYS
157,8350 USD NASDAQ -2,31%
RH
132,100 USD NYSE -1,28%
ROCKET LAB
63,7300 USD NASDAQ +2,86%
RUBRIK RG-A
88,220 USD NYSE -0,87%
SENTINELONE RG-A
20,150 USD NYSE +1,61%
SERVICENOW
133,720 USD NYSE +1,94%
SHERWIN-WILLIAMS
322,205 USD NYSE +1,50%
SOUTHWEST AIRLIN
39,080 USD NYSE +1,02%
STNLY BLCK&DECK
89,970 USD NYSE +0,84%
TARGA RESOURCES
293,920 USD NYSE +0,66%
TELOS
4,2599 USD NASDAQ -8,98%
TENABLE HLDGS
31,6826 USD NASDAQ -1,08%
UNITED AIRLINES
109,2000 USD NASDAQ +2,54%
UNITED NATURAL F
44,250 USD NYSE +0,34%
VALVOLINE
30,645 USD NYSE +1,44%
VARONIS SYSTEMS
45,4300 USD NASDAQ -0,15%
WALT DISNEY
106,250 USD NYSE +0,38%
WESTLAKE
71,780 USD NYSE +0,24%
WHIRLPOOL
35,608 USD NYSE -0,77%
WINGSTOP
112,7400 USD NASDAQ +2,01%
WORKIVA RG-A
71,620 USD NYSE +0,38%
XENCOR
24,2250 USD NASDAQ -0,14%
ZSCALER
165,3350 USD NASDAQ +1,13%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/09/2026 à 15:03:30.

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