TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Adobe, Chewy, Mosaic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Chewy et Mosaic.

POINTS FORTS

* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 285 à 275

dollars

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer

» à « neutre »

* Mosaic Co MOS.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une

recommandation « en ligne avec le secteur »

* Paychex PAYX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 98 $ à 117 $

* Valvoline VVV.N : RBC relève son objectif de cours de 46 $ à 49 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : BMO relève son objectif de cours de 230 $ à 270 $

* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 301 $ à 250 $

* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 285 $ à 275 $

* Adobe Inc ADBE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 340 $ à 315 $

* Adobe Inc ADBE.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 240 $ à 250 $

* Adobe Inc ADBE.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 250 $ à 270 $

* Aerovironment AVAV.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 225 $ à 185 $

* Air Products APD.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « sector weight »

* Alaska Air Group ALK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 65 $ à 52 $

* Allegiant Travel Company ALGT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 145 $ à 115 $

* American Airlines Group AAL.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 19 $ à 14 $

* American Eagle Outfitters AEO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $

* Atmos Energy Corp ATO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 198 $ à 180 $

* Atmos Energy Corp ATO.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* Axalta Coating Systems AXTA.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 47 $

* Bread Financial Holdings BFH.N : Wells Fargo lance la couverture avec une recommandation « neutre »

* Bread Financial Holdings BFH.N : Wells Fargo lance sa couverture avec un objectif de cours de 115 $

* Builders Firstsource BLDR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 65 $ à 63 $

* Celanese Corp CE.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours:

57 $

* CF Industries Holdings CF.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « sous-pondérer »; objectif

de cours à 115 $

* Chesapeake Utilities CPK.N : Mizuho lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de

cours: 150 $

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 29 $ à 24 $

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Constellation Brands STZ.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 150 $ à 136 $

* Corteva CTVA.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « en ligne avec le secteur »

* Crowdstrike CRWD.O : Wedbush lance la couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours à

250 $

* D.R. Horton DHI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 155 $ à 145 $

* Datadog Inc DDOG.O : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformance »; objectif de cours: 275 $

* Delta Air Lines DAL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 105 $ à 95 $

* Dianthus Therapeutics DNTH.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif

de cours: 135 $

* Disney DIS.N : Stonex relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $

* Dutch Bros BROS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 73 $ à 59 $

* Dynatrace Inc DT.N : Wedbush initie la couverture avec une recommandation « neutre » contre « surperformer »;

objectif de cours: 54 $

* E.L.F. Beauty Inc ELF.N : Citigroup relève son objectif de cours de 100 $ à 118 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Keybanc lance la couverture avec une recommandation « en ligne avec le secteur »

* Factset FDS.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 280 $ à 299 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 15 $ à 8 $

* FMC Corp FMC.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 16

dollars

* Fortinet FTNT.O : Wedbush lance sa couverture avec une recommandation « neutre » contre « surperformer »;

objectif de cours: 155 dollars

* Fortune Brands Innovations FBIN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 52 $ à 48 $

* Frontier Group Holdings ULCC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 7 $ à 5 $

* GE Vernova GEV.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 155 $ à 1 185 $

* Hubspot HUBS.N : Stifel relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Huntsman Corp HUN.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif

de cours: 14 $

* Installed Building Products IBP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 245 $ à 240 $

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec

le secteur »

* JetBlue Airways Corp JBLU.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 7 $ à 5 $

* KB Home KBH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $

* Labcorp LH.N : Barclays relève son objectif de cours de 320 $ à 330 $

* Legend Biotech LEGN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 78 $ à 74 $

* Lennar Corp LEN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Masco Corp MAS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 87 $ à 82 $

* McDonald's MCD.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 300 $ à 282 $

* Monopar Therapeutics MNPR.O : Barclays relève son objectif de cours de 128 $ à 145 $

* Mosaic Co MOS.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* NetApp Inc NTAP.O : Argus Research relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 182 $ à 183 $

* Neuronetics Inc STIM.O : B. Riley lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 5 $

* Old National Bancorp ONB.O : JP Morgan lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Old National Bancorp ONB.O : JP Morgan lance la couverture avec un objectif de cours de 32 dollars

* Olin Corp OLN.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 26 $

* Omada Health OMDA.O : Barclays relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays relève son objectif de cours de 250 $ à 252 $

* Oracle Corp ORCL.N : BMO abaisse son objectif de cours de 220 $ à 195 $

* Oracle Corp ORCL.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $

* Ovid Therapeutics Inc OVID.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 4 $ à 5 $

* Owens Corning OC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 172 $ à 150 $

* Palantir Technologies PLTR.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 200 $ à 250 $

* Palo Alto Networks PANW.O : Wedbush initie la couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de

cours: 400 $

* Paychex PAYX.O : BMO relève son objectif de cours de 103 $ à 118 $

* Paychex PAYX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 98 $ à 117 $

* Paycom Software PAYC.N : BMO relève son objectif de cours de 208 $ à 235 $

* Pool Corp POOL.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 215 $ à 185 $

* PPG Industries PPG.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif

de cours à 133 $

* Pultegroup PHM.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 150 $ à 145 $

* Qualys QLYS.O : Wedbush initie la couverture avec une recommandation « neutre » contre « surperformer »; objectif

de cours à 175 $

* RH RH.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 156 $ à 114 $

* RH RH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 151 $ à 130 $

* RH RH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 212 $ à 190 $

* RH RH.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 220 $ à 190 $

* RH RH.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 140 $ à 155 $

* RH RH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 225 $ à 175 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : Raymond James lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 80

$

* RPM International RPM.N : Keybanc lance sa couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours: 123

dollars

* Rubrik RBRK.N : Wedbush lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 120 $

* Sentinelone Inc S.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 25 $

* Servicenow NOW.N : Needham relève son objectif de cours de 115 $ à 155 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Keybanc lance la couverture avec une recommandation « en ligne avec le secteur »

* Southwest Airlines Co. LUV.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 65 $ à 58 $

* Stanley Black & Decker SWK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Mizuho relève son objectif de cours de 300 $ à 320 $

* Telos Corp TLS.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une note « neutre » contre « surperformer »;

objectif de cours: 5 $

* Tenable Holdings TENB.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 29 $

* Tenable Holdings TENB.O : Wedbush lance la couverture avec une note « sous-performance » contre « surperformance

»

* The Chefs' Warehouse CHEF.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 123 $ à 131 $

* The Clorox Company CLX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 102 $ à 90 $

* The Cooper Companies COO.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 85 $ à 75 $

* The Cooper Companies COO.O : William Blair abaisse sa note à « en ligne avec le marché »

* United Airlines UAL.O : >: Barclays abaisse son objectif de cours de 175 $ à 160 $

* United Natural Foods UNFI.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 46 $ à 53 $

* Valvoline VVV.N : RBC relève son objectif de cours de 46 $ à 49 $

* Varonis Systems VRNS.O : Wedbush initie la couverture avec une note « neutre » contre « surperformer »

* Varonis Systems VRNS.O : Wedbush lance la couverture avec un objectif de cours de 46 dollars

* Westlake Corp WLK.N : Keybanc lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours

de 92 dollars

* Whirlpool WHR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 38 $ à 31 $

* Whirlpool Corp WHR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 42 $ à 39 $

* Wingstop WING.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 160 $ à 120 $

* Workiva WK.N : BMO relève son objectif de cours de 70 $ à 82 $

* Workiva WK.N : BTIG relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* Xencor XNCR.O : Barclays relève son objectif de cours de 27 $ à 35 $

* Zscaler ZS.O : Wedbush initie la couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 215

dollars