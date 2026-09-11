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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Adobe, Chewy, Mosaic
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 16:57
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Chewy et Mosaic.

POINTS FORTS

* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 285 $ à

275 $

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer

» à « neutre »

* Mosaic Co MOS.N : Keybanc initie la couverture avec une recommandation

« en ligne avec le secteur »

* Paychex PAYX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 98 $ à 117 $

* Valvoline VVV.N : RBC relève son objectif de cours de 46 $ à 49 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : BMO relève son objectif de cours de 230 $ à 270 $

* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 301 $ à 250 $

* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 285 $ à 275 $

* Adobe Inc ADBE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 340 $ à 315 $

* Adobe Inc ADBE.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 240 $ à 250 $

* Adobe Inc ADBE.O : UBS relève son objectif de cours de 225 $ à 255 $

* Adobe Inc ADBE.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 250 $ à 270 $

* Aerovironment AVAV.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 225 $ à 185 $

* Air Products APD.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Alaska Air Group ALK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 65 $ à 52 $

* Allegiant Travel Company ALGT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 145 $ à 115 $

* American Airlines Group AAL.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 19 $ à 14 $

* American Eagle Outfitters AEO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $

* Atmos Energy Corp ATO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 198 $ à 180 $

* Atmos Energy Corp ATO.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* Axalta Coating Systems AXTA.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif

de cours: 47 $

* Bread Financial Holdings BFH.N : Wells Fargo lance la couverture avec une recommandation « neutre »

* Bread Financial Holdings BFH.N : Wells Fargo lance sa couverture avec un objectif de cours de 115 $

* Builders Firstsource BLDR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 65 $ à 63 $

* Celanese Corp CE.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 57 $

* CF Industries Holdings CF.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « sous-pondérer »; objectif de

cours: 115 $

* Chesapeake Utilities CPK.N : Mizuho lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours:

150 dollars

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 29 $ à 24 $

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Constellation Brands STZ.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 150 $ à 136 $

* Corteva CTVA.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « en ligne avec le secteur »

* Crowdstrike CRWD.O : Wedbush lance la couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 250 $

* D.R. Horton DHI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 155 $ à 145 $

* Datadog Inc DDOG.O : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 275 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : RBC lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours à 640 $

* Delta Air Lines DAL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 105 $ à 95 $

* Dianthus Therapeutics DNTH.O : JP Morgan lance sa couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours: 135 $

* Disney DIS.N : Stonex relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $

* Dutch Bros BROS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 73 $ à 59 $

* Dynatrace Inc DT.N : Wedbush lance sa couverture avec une recommandation « neutre » contre « surperformer »; objectif

de cours: 54 $

* E.L.F. Beauty Inc ELF.N : Citigroup relève son objectif de cours de 100 $ à 118 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Keybanc lance la couverture avec une recommandation « en ligne avec le secteur »

* Factset FDS.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 280 $ à 299 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 15 $ à 8 $

* FMC Corp FMC.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; cours cible: 16 dollars

* Fortinet FTNT.O : Wedbush lance sa couverture avec une recommandation « neutre » contre « surperformer »; objectif de

cours: 155 dollars

* Fortune Brands Innovations FBIN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 52 $ à 48 $

* Frontier Group Holdings ULCC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 7 $ à 5 $

* GE Vernova GEV.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 155 $ à 1 185 $

* HP Inc HPQ.N : RBC lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le secteur »; objectif de cours: 33 $

* Hubspot HUBS.N : Stifel relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Huntsman Corp HUN.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 14 $

* Installed Building Products IBP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 245 $ à 240 $

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Keybanc initie la couverture avec une recommandation « en ligne avec le

secteur »

* International Paper Co IP.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 48 $ à 46 $

* International Paper Co IP.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : UBS abaisse son objectif de cours de 65 $ à 61 $

* JetBlue Airways Corp JBLU.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 7 $ à 5 $

* KB Home KBH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $

* Korsana Biosciences Inc KRSA.O : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de

cours de 55 dollars

* Labcorp LH.N : Barclays relève son objectif de cours de 320 $ à 330 $

* Labcorp Holdings Inc LH.N : UBS relève son objectif de cours de 361 $ à 380 $

* Legend Biotech LEGN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 78 $ à 74 $

* Lennar Corp LEN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Masco Corp MAS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 87 $ à 82 $

* McDonald's MCD.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 300 $ à 282 $

* MGM Resorts International MGM.N : UBS abaisse son objectif de cours de 50 $ à 46 $

* Monopar Therapeutics MNPR.O : Barclays relève son objectif de cours de 128 $ à 145 $

* Mosaic Co MOS.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* NetApp Inc NTAP.O : Argus Research relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 182 $ à 183 $

* Neuronetics Inc STIM.O : B. Riley lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 5 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 10 $ à 6 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : UBS abaisse sa recommandation de « neutre » à « vendre »

* Old National Bancorp ONB.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Old National Bancorp ONB.O : JP Morgan lance sa couverture avec un cours cible de 32 $

* Olin Corp OLN.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 26 dollars

* Omada Health OMDA.O : Barclays relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays relève son objectif de cours de 250 $ à 252 $

* Oracle Corp ORCL.N : BMO abaisse son objectif de cours de 220 $ à 195 $

* Oracle Corp ORCL.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $

* Oracle Corp ORCL.N : UBS relève son objectif de cours de 245 $ à 250 $

* Ovid Therapeutics Inc OVID.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 4 $ à 5 $

* Owens Corning OC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 172 $ à 150 $

* Packaging Corp of America PKG.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 280 $ à 260 $

* Palantir Technologies PLTR.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 200 $ à 250 $

* Palo Alto Networks PANW.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de

cours: 400 $

* Paychex PAYX.O : BMO relève son objectif de cours de 103 $ à 118 $

* Paychex PAYX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 98 $ à 117 $

* Paycom Software PAYC.N : BMO relève son objectif de cours de 208 $ à 235 $

* Pool Corp POOL.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 215 $ à 185 $

* PPG Industries PPG.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de

cours: 133 dollars

* Pultegroup PHM.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 150 $ à 145 $

* Qualys QLYS.O : Wedbush lance sa couverture avec une recommandation « neutre » contre « surperformer »; objectif de

cours à 175 $

* RH RH.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 156 $ à 114 $

* RH RH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 151 $ à 130 $

* RH RH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 212 $ à 190 $

* RH RH.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 220 $ à 190 $

* RH RH.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 140 $ à 155 $

* RH RH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 155 $ à 154 $

* RH RH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 225 $ à 175 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : Raymond James lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif

de cours: 80 $

* RPM International RPM.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours à 123

$

* Rubrik RBRK.N : Wedbush lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 120 $

* Sentinelone Inc S.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 25 $

* Servicenow NOW.N : Needham relève son objectif de cours de 115 $ à 155 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « en ligne avec le secteur »

* Southwest Airlines Co. LUV.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 65 $ à 58 $

* Stanley Black & Decker SWK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Mizuho relève son objectif de cours de 300 $ à 320 $

* Telos Corp TLS.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une note « neutre » contre « surperformance »; objectif

de cours: 5 $

* Tenable Holdings TENB.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 29 $

* Tenable Holdings TENB.O : Wedbush lance sa couverture avec une note « sous-performance » contre « surperformance »

* The Chefs' Warehouse CHEF.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 123 $ à 131 $

* The Clorox Company CLX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 102 $ à 90 $

* The Cooper Companies COO.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 85 $ à 75 $

* The Cooper Companies COO.O : William Blair abaisse sa note à « en ligne avec le marché »

* United Airlines UAL.O : >: Barclays abaisse son objectif de cours de 175 $ à 160 $

* United Natural Foods UNFI.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 46 $ à 53 $

* Valvoline VVV.N : RBC relève son objectif de cours de 46 $ à 49 $

* Varonis Systems VRNS.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une note « neutre » contre « surperformance »

* Varonis Systems VRNS.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 46 $

* Westlake Corp WLK.N : Keybanc lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 92 $

* Whirlpool WHR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 38 $ à 31 $

* Whirlpool Corp WHR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 42 $ à 39 $

* Wingstop WING.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 160 $ à 120 $

* Workiva WK.N : BMO relève son objectif de cours de 70 $ à 82 $

* Workiva WK.N : BTIG relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* Wynn Resorts Limited WYNN.O : UBS abaisse son objectif de cours de 145 $ à 138 $

* Xencor XNCR.O : Barclays relève son objectif de cours de 27 $ à 35 $

* Zscaler ZS.O : Wedbush initie la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 215

dollars

Valeurs associées

ADOBE
249,6200 USD NASDAQ +0,32%
AEROVIRONMENT
142,1500 USD NASDAQ -3,34%
AIR PROD&CHEMICA
292,600 USD NYSE -0,37%
ALASKA AIR GROUP
40,765 USD NYSE +1,63%
ALLEGIANT TRAVEL
77,5000 USD NASDAQ +1,88%
AMERICAN AIRLINE
13,1250 USD NASDAQ +2,14%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
14,800 USD NYSE +1,79%
ATMOS ENERGY COR
164,460 USD NYSE -0,18%
AXALTA COAT SYST
34,245 USD NYSE +0,66%
BRD FIN HLDG
105,395 USD NYSE -1,41%
BUILDERS FIRSTSO
60,228 USD NYSE +2,12%
CELANESE
46,485 USD NYSE +1,61%
CF INDUSTRIES HL
133,675 USD NYSE -1,07%
CHEFS' WAREHOUSE
110,4050 USD NASDAQ +0,58%
CHESAPEAKE UTIL
130,890 USD NYSE +0,97%
CHEWY RG-A
20,080 USD NYSE -4,74%
CLOROX CO.
85,985 USD NYSE -3,15%
CONSTELLATION BRD-A
122,420 USD NYSE -1,11%
COOPER CO
53,2850 USD NASDAQ -1,63%
CORTEVA
83,620 USD NYSE -1,02%
CROWDSTRIKE
205,8700 USD NASDAQ -1,43%
D R HORTON
136,828 USD NYSE +0,94%
DATADOG RG-A
220,3450 USD NASDAQ -0,62%
DELL TECHNOLOGIES
563,370 USD NYSE +11,25%
DELTA AIR LINES
79,930 USD NYSE +2,17%
DIANTHUS
107,3100 USD NASDAQ +3,90%
DUTCH BROS RG-A
43,555 USD NYSE +0,31%
DYNATRACE
51,340 USD NYSE -0,17%
EASTMAN CHEMICAL
67,930 USD NYSE -0,66%
ELF BEAUTY
96,640 USD NYSE +0,93%
FACTSET RESH SYS
258,545 USD NYSE -1,68%
FLUENCE ENERGY RG-A
10,0450 USD NASDAQ +3,66%
FMC CORP
11,430 USD NYSE -5,42%
FORTINET
156,2900 USD NASDAQ -1,61%
FORTUNE BRANDS
40,245 USD NYSE +1,30%
FRONTIR GROP HLD
5,5950 USD NASDAQ +1,18%
GE VERNOVA
951,570 USD NYSE +3,02%
HP
34,970 USD NYSE +6,91%
HUBSPOT
225,320 USD NYSE +0,75%
HUNTSMAN
9,630 USD NYSE +1,00%
INSTALLED BLDN P
205,450 USD NYSE +1,86%
INTL FLAVORS&FRA
83,870 USD NYSE -0,23%
INTL PAPER
34,280 USD NYSE +0,01%
JEFFERIES FINL
52,350 USD NYSE -2,95%
JETBLUE AIRWAYS
4,4299 USD NASDAQ +0,91%
KB HOME
48,260 USD NYSE +1,09%
LABCORP HLDGS
306,390 USD NYSE -0,18%
LEGEND BIOTC SP ADS
18,8400 USD NASDAQ -1,82%
LENNAR RG-A
79,715 USD NYSE +2,31%
MASCO
68,365 USD NYSE +1,09%
MCDONALD'S
252,940 USD NYSE -0,03%
MGM RESORTS ITL
40,325 USD NYSE -0,96%
MONOPAR THERAPE
110,8500 USD NASDAQ +0,81%
MOSAIC
25,410 USD NYSE -0,04%
NETAPP
194,7600 USD NASDAQ +6,08%
NEUROCRINE BIOSCIENCES
156,5600 USD NASDAQ 0,00%
NEURONETICS
3,1000 USD NASDAQ +2,99%
NUSCALE POWER
8,880 USD NYSE -13,03%
OLD NATL BANCORP
25,6300 USD NASDAQ +0,12%
OLIN
17,450 USD NYSE +0,78%
OMADA HLTH
19,5600 USD NASDAQ -9,02%
ORACLE
153,130 USD NYSE -0,03%
OVID THERAPTCS
2,6450 USD NASDAQ +0,57%
OWENS CORNING
131,515 USD NYSE +3,18%
PACKAGING CORP A
233,670 USD NYSE +0,52%
PALANTIR TECHNOLOGIES
166,8600 USD NASDAQ +0,60%
PALO ALTO NETWORKS
329,2100 USD NASDAQ -2,74%
PAYCHEX INC
115,2100 USD NASDAQ +0,03%
PAYCOM SOFTWARE
218,045 USD NYSE +0,84%
POOL
175,3800 USD NASDAQ -0,22%
PPG INDUSTRIES
105,730 USD NYSE +0,63%
PULTEGROUP
117,720 USD NYSE +1,13%
QUALYS
149,8700 USD NASDAQ -7,24%
RH
133,020 USD NYSE -0,59%
ROCKET LAB
63,4300 USD NASDAQ +2,37%
RUBRIK RG-A
86,290 USD NYSE -3,03%
SENTINELONE RG-A
19,885 USD NYSE +0,28%
SERVICENOW
131,650 USD NYSE +0,36%
SHERWIN-WILLIAMS
323,710 USD NYSE +1,98%
SOUTHWEST AIRLIN
39,350 USD NYSE +1,72%
STNLY BLCK&DECK
89,690 USD NYSE +0,53%
TARGA RESOURCES
289,380 USD NYSE -0,90%
TELOS
4,0550 USD NASDAQ -13,35%
TENABLE HLDGS
30,1600 USD NASDAQ -5,84%
UNITED AIRLINES
110,0000 USD NASDAQ +3,30%
UNITED NATURAL F
44,690 USD NYSE +1,34%
VALVOLINE
30,540 USD NYSE +1,09%
VARONIS SYSTEMS
44,9000 USD NASDAQ -1,32%
WALT DISNEY
106,890 USD NYSE +0,98%
WESTLAKE
72,050 USD NYSE +0,61%
WHIRLPOOL
35,880 USD NYSE -0,01%
WINGSTOP
116,8500 USD NASDAQ +5,73%
WORKIVA RG-A
71,135 USD NYSE -0,30%
WYNN RESORTS
87,5200 USD NASDAQ -1,02%
XENCOR
24,1700 USD NASDAQ -0,37%
ZSCALER
164,2500 USD NASDAQ +0,47%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/09/2026 à 16:57:53.

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