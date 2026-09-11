TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Adobe, Chewy, Mosaic

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Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Chewy et Mosaic.
POINTS FORTS
* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 285 $ à
275 $
* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer
» à « neutre »
* Mosaic Co MOS.N : Keybanc initie la couverture avec une recommandation
« en ligne avec le secteur »
* Paychex PAYX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 98 $ à 117 $
* Valvoline VVV.N : RBC relève son objectif de cours de 46 $ à 49 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Adobe Inc ADBE.O : BMO relève son objectif de cours de 230 $ à 270 $
* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 301 $ à 250 $
* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 285 $ à 275 $
* Adobe Inc ADBE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 340 $ à 315 $
* Adobe Inc ADBE.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 240 $ à 250 $
* Adobe Inc ADBE.O : UBS relève son objectif de cours de 225 $ à 255 $
* Adobe Inc ADBE.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 250 $ à 270 $
* Aerovironment AVAV.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 225 $ à 185 $
* Air Products APD.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »
* Alaska Air Group ALK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 65 $ à 52 $
* Allegiant Travel Company ALGT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 145 $ à 115 $
* American Airlines Group AAL.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 19 $ à 14 $
* American Eagle Outfitters AEO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $
* Atmos Energy Corp ATO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 198 $ à 180 $
* Atmos Energy Corp ATO.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »
* Axalta Coating Systems AXTA.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif
de cours: 47 $
* Bread Financial Holdings BFH.N : Wells Fargo lance la couverture avec une recommandation « neutre »
* Bread Financial Holdings BFH.N : Wells Fargo lance sa couverture avec un objectif de cours de 115 $
* Builders Firstsource BLDR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 65 $ à 63 $
* Celanese Corp CE.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 57 $
* CF Industries Holdings CF.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « sous-pondérer »; objectif de
cours: 115 $
* Chesapeake Utilities CPK.N : Mizuho lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours:
150 dollars
* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 29 $ à 24 $
* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Constellation Brands STZ.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 150 $ à 136 $
* Corteva CTVA.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « en ligne avec le secteur »
* Crowdstrike CRWD.O : Wedbush lance la couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 250 $
* D.R. Horton DHI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 155 $ à 145 $
* Datadog Inc DDOG.O : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 275 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : RBC lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours à 640 $
* Delta Air Lines DAL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 105 $ à 95 $
* Dianthus Therapeutics DNTH.O : JP Morgan lance sa couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours: 135 $
* Disney DIS.N : Stonex relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $
* Dutch Bros BROS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 73 $ à 59 $
* Dynatrace Inc DT.N : Wedbush lance sa couverture avec une recommandation « neutre » contre « surperformer »; objectif
de cours: 54 $
* E.L.F. Beauty Inc ELF.N : Citigroup relève son objectif de cours de 100 $ à 118 $
* Eastman Chemical Co EMN.N : Keybanc lance la couverture avec une recommandation « en ligne avec le secteur »
* Factset FDS.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 280 $ à 299 $
* Fluence Energy Inc FLNC.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 15 $ à 8 $
* FMC Corp FMC.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; cours cible: 16 dollars
* Fortinet FTNT.O : Wedbush lance sa couverture avec une recommandation « neutre » contre « surperformer »; objectif de
cours: 155 dollars
* Fortune Brands Innovations FBIN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 52 $ à 48 $
* Frontier Group Holdings ULCC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 7 $ à 5 $
* GE Vernova GEV.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 155 $ à 1 185 $
* HP Inc HPQ.N : RBC lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le secteur »; objectif de cours: 33 $
* Hubspot HUBS.N : Stifel relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $
* Huntsman Corp HUN.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 14 $
* Installed Building Products IBP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 245 $ à 240 $
* International Flavors & Fragrances IFF.N : Keybanc initie la couverture avec une recommandation « en ligne avec le
secteur »
* International Paper Co IP.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 48 $ à 46 $
* International Paper Co IP.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : UBS abaisse son objectif de cours de 65 $ à 61 $
* JetBlue Airways Corp JBLU.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 7 $ à 5 $
* KB Home KBH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $
* Korsana Biosciences Inc KRSA.O : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de
cours de 55 dollars
* Labcorp LH.N : Barclays relève son objectif de cours de 320 $ à 330 $
* Labcorp Holdings Inc LH.N : UBS relève son objectif de cours de 361 $ à 380 $
* Legend Biotech LEGN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 78 $ à 74 $
* Lennar Corp LEN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $
* Masco Corp MAS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 87 $ à 82 $
* McDonald's MCD.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 300 $ à 282 $
* MGM Resorts International MGM.N : UBS abaisse son objectif de cours de 50 $ à 46 $
* Monopar Therapeutics MNPR.O : Barclays relève son objectif de cours de 128 $ à 145 $
* Mosaic Co MOS.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »
* NetApp Inc NTAP.O : Argus Research relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 182 $ à 183 $
* Neuronetics Inc STIM.O : B. Riley lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 5 $
* Nuscale Power Corp SMR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 10 $ à 6 $
* Nuscale Power Corp SMR.N : UBS abaisse sa recommandation de « neutre » à « vendre »
* Old National Bancorp ONB.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »
* Old National Bancorp ONB.O : JP Morgan lance sa couverture avec un cours cible de 32 $
* Olin Corp OLN.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 26 dollars
* Omada Health OMDA.O : Barclays relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $
* Oracle Corp ORCL.N : Barclays relève son objectif de cours de 250 $ à 252 $
* Oracle Corp ORCL.N : BMO abaisse son objectif de cours de 220 $ à 195 $
* Oracle Corp ORCL.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $
* Oracle Corp ORCL.N : UBS relève son objectif de cours de 245 $ à 250 $
* Ovid Therapeutics Inc OVID.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 4 $ à 5 $
* Owens Corning OC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 172 $ à 150 $
* Packaging Corp of America PKG.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 280 $ à 260 $
* Palantir Technologies PLTR.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 200 $ à 250 $
* Palo Alto Networks PANW.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de
cours: 400 $
* Paychex PAYX.O : BMO relève son objectif de cours de 103 $ à 118 $
* Paychex PAYX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 98 $ à 117 $
* Paycom Software PAYC.N : BMO relève son objectif de cours de 208 $ à 235 $
* Pool Corp POOL.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 215 $ à 185 $
* PPG Industries PPG.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de
cours: 133 dollars
* Pultegroup PHM.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 150 $ à 145 $
* Qualys QLYS.O : Wedbush lance sa couverture avec une recommandation « neutre » contre « surperformer »; objectif de
cours à 175 $
* RH RH.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 156 $ à 114 $
* RH RH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 151 $ à 130 $
* RH RH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 212 $ à 190 $
* RH RH.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 220 $ à 190 $
* RH RH.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 140 $ à 155 $
* RH RH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 155 $ à 154 $
* RH RH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 225 $ à 175 $
* Rocket Lab Corp RKLB.O : Raymond James lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif
de cours: 80 $
* RPM International RPM.N : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours à 123
$
* Rubrik RBRK.N : Wedbush lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 120 $
* Sentinelone Inc S.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 25 $
* Servicenow NOW.N : Needham relève son objectif de cours de 115 $ à 155 $
* Sherwin-Williams Co SHW.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « en ligne avec le secteur »
* Southwest Airlines Co. LUV.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 65 $ à 58 $
* Stanley Black & Decker SWK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $
* Targa Resources Corp. TRGP.N : Mizuho relève son objectif de cours de 300 $ à 320 $
* Telos Corp TLS.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une note « neutre » contre « surperformance »; objectif
de cours: 5 $
* Tenable Holdings TENB.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 29 $
* Tenable Holdings TENB.O : Wedbush lance sa couverture avec une note « sous-performance » contre « surperformance »
* The Chefs' Warehouse CHEF.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 123 $ à 131 $
* The Clorox Company CLX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 102 $ à 90 $
* The Cooper Companies COO.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 85 $ à 75 $
* The Cooper Companies COO.O : William Blair abaisse sa note à « en ligne avec le marché »
* United Airlines UAL.O : >: Barclays abaisse son objectif de cours de 175 $ à 160 $
* United Natural Foods UNFI.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 46 $ à 53 $
* Valvoline VVV.N : RBC relève son objectif de cours de 46 $ à 49 $
* Varonis Systems VRNS.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une note « neutre » contre « surperformance »
* Varonis Systems VRNS.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 46 $
* Westlake Corp WLK.N : Keybanc lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 92 $
* Whirlpool WHR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 38 $ à 31 $
* Whirlpool Corp WHR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 42 $ à 39 $
* Wingstop WING.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 160 $ à 120 $
* Workiva WK.N : BMO relève son objectif de cours de 70 $ à 82 $
* Workiva WK.N : BTIG relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $
* Wynn Resorts Limited WYNN.O : UBS abaisse son objectif de cours de 145 $ à 138 $
* Xencor XNCR.O : Barclays relève son objectif de cours de 27 $ à 35 $
* Zscaler ZS.O : Wedbush initie la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 215
dollars
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