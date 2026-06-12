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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Adobe, Caseys General Stores, Oracle
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 16:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Caseys General Stores et Oracle.

POINTS FORTS

* Adobe Inc ADBE.O : Baird abaisse son objectif de cours de 270 $ à 230 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 719 $ à 975 $

* Doordash DASH.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 280 $ à 225 $

* Oracle Corp ORCL.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 345 $ à 316 $

* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 205 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Baird abaisse son objectif de cours de 270 $ à 230 $

* Adobe Inc ADBE.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 275 $ à 250 $

* Adobe Inc ADBE.O : BMO abaisse son objectif de cours de 285 $ à 230 $

* Adobe Inc ADBE.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 300 $ à 250 $

* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 290 $ à 230 $

* Adobe Inc ADBE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 420 $ à 340 $

* Adobe Inc ADBE.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 270 $ à 245 $

* Adobe Inc ADBE.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 280 $ à 240 $

* Adobe Inc ADBE.O : RBC abaisse son objectif de cours de 350 $ à 285 $

* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 285 $ à 245 $

* Adobe Inc ADBE.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 330 $ à 250 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Citigroup relève son objectif de cours de 460 $ à 575 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »

* Arista Networks ANET.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 180,00 $ à

190,00 $

* Arrow Financial AROW.O : Piper Sandler attribue une note « surpondérer »; objectif de

cours: 43 $

* Avalo Therapeutics AVTX.O : BofA Global Research initie la couverture avec une

recommandation « acheter » et un objectif de cours de 35,00 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 90 $ à 65

$

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : RBC relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Carvana CVNA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 92 $ à 85 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 719 $ à

975 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Stephens relève son objectif de cours de 900 $ à 975

$

* Cass Information Systems CASS.O : Piper Sandler attribue une note neutre; objectif de

cours: 52 $

* Cisco Systems Inc CSCO.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 120,00 $ à

130,00 $

* Coeur Mining Inc CDE.N : La Banque Scotia reprend sa couverture avec une note «

surperformer le secteur »; objectif de cours: 27,5 $

* Dana Incorporated DAN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 36 $ à 33 $

* Doordash DASH.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 280 $ à 225 $

* Etsy Inc ETSY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 75 $ à 78 $

* Eversource Energy ES.N : Argus Research passe de « acheter » à « conserver »

* Fedex Corp. FDX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 450 $ à 425 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 161 $ à

168 $

* Formfactor Inc FORM.O : B. Riley relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Fortinet Inc. FTNT.O : Barclays relève son objectif de cours de 115 $ à 155 $

* Fulton Financial Corp FULT.O : Piper Sandler lance la couverture avec une note « neutre

»; objectif de cours: 23 $

* Guardant Health GH.O : RBC lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif

de cours: 185 $

* Healthequity Inc HQY.O : Raymond James relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Inventrust Properties Corp IVT.N : BTIG relève son objectif de cours de 32 $ à 37 $

* Jabil Inc JBL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 300 $ à 395 $

* Jefferies Financial Group Inc. JEF.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 72 $

à 87 $

* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours

de 99 $ à 82 $

* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : JP Morgan passe de « neutre » à «

surpondérer »

* Marketaxess Holdings MKTX.O : BofA Global Research relève sa recommandation de «

sous-performance » à « neutre »

* Marvell Technology Inc MRVL.O : B. Riley relève son objectif de cours de 240 $ à 345 $

* Medallion Financial MFIN.O : Piper Sandler attribue une note « neutre »; objectif de

cours: 10,5 $

* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 46 $ à 53 $

* Natera Inc NTRA.O : RBC reprend la couverture avec une note « surperformer »; objectif

de cours de 275 $

* Oceanfirst Financial OCFC.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une note « neutre

»; objectif de cours: 19 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays relève son objectif de cours de 240 $ à 250 $

* Oracle Corp ORCL.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 345 $ à 316 $

* Pepsico PEP.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 181 $ à 178 $

* Phinia Inc PHIN.N : Keybanc lance la couverture avec une note « surpondérer »; objectif

de cours de 105 $

* Qualcomm Incorporated QCOM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 160 $ à 230

$

* Regency Centers Corp REG.O : BTIG relève son objectif de cours de 79 $ à 85 $

* RH RH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 128 $ à 151 $

* RH RH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : BMO relève son objectif de cours de 125 $ à

137 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : BofA Global Research passe de « acheter » à « neutre »

* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : Citigroup relève son objectif de cours de 85 $ à

95 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 45 $ à

39 $

* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 205 $

* Tenax Therapeutics Inc TENX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 20 $ à 50

$

* Travere Therapeutics Inc. TVTX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $ à

65 $

* Upstream Bio Inc UPB.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 35 $ à 8 $

* Upstream Bio Inc UPB.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* Williams-Sonoma WSM.N : BofA Global Research réitère sa recommandation d'achat avec un

objectif de cours de 250,00 $

Valeurs associées

ADOBE
203,4200 USD NASDAQ -7,03%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
510,8900 USD NASDAQ +4,59%
ARISTA NE
163,760 USD NYSE +4,76%
ARROW FINANCIAL
39,2194 USD NASDAQ +2,91%
AVALO THERAP
14,3900 USD NASDAQ +5,27%
BOSTON SCIENTIFI
46,320 USD NYSE -1,81%
BRD FIN HLDG
102,480 USD NYSE +0,95%
CARVANA-A
65,105 USD NYSE -4,06%
CASEY'S GEN STOR
909,5900 USD NASDAQ -0,73%
CASS INFO SYS
48,7500 USD NASDAQ -1,40%
CISCO SYSTEMS
121,9050 USD NASDAQ +0,06%
COEUR MINING
16,770 USD NYSE +2,26%
DANA
29,880 USD NYSE -0,63%
DOORDASH RG-A
148,7350 USD NASDAQ -3,79%
EVERSOURCE ENERG
67,590 USD NYSE -1,21%
FEDEX
337,755 USD NYSE -0,04%
FLUTTER ENTMT
108,086 USD NYSE -2,45%
FORMFACTOR
135,6800 USD NASDAQ +4,18%
FORTINET
144,6900 USD NASDAQ -0,26%
FULTON FINANCIAL
23,3200 USD NASDAQ +1,39%
GUARDANT HEALTH
131,2201 USD NASDAQ +0,24%
Gaz naturel
3,09 USD NYMEX 0,00%
HEALTHEQUITY
87,6650 USD NASDAQ -1,46%
INVENTRUST REIT
35,435 USD NYSE +1,19%
JABIL
383,330 USD NYSE +1,79%
JEFFERIES FINL
62,050 USD NYSE +4,01%
KRATOS DEF&SEC
59,0300 USD NASDAQ +0,43%
MARKETAXESS HOLD
120,0100 USD NASDAQ +3,16%
MARVELL TECH
277,7400 USD NASDAQ -1,06%
MEDALLION FINANC
9,8900 USD NASDAQ +0,82%
MGM RESORTS ITL
48,365 USD NYSE +2,42%
NATERA
216,8100 USD NASDAQ -1,10%
OCEANFIRST BK
18,3100 USD NASDAQ -0,49%
ORACLE
181,600 USD NYSE -1,30%
PEPSICO
143,3000 USD NASDAQ -0,30%
PHINIA
85,310 USD NYSE +4,25%
Pétrole Brent
89,22 USD Ice Europ +0,10%
Pétrole WTI
86,53 USD Ice Europ -0,13%
QUALCOMM
208,3001 USD NASDAQ +2,63%
REGENCY CENT REITRG
80,8500 USD NASDAQ +0,20%
RH
148,492 USD NYSE -6,91%
RYMAN HOSP REIT
122,045 USD NYSE +0,46%
SAILPOINT
14,3300 USD NASDAQ -0,62%
SUPER MICRO
31,1003 USD NASDAQ -2,72%
TAPESTRY
146,960 USD NYSE +1,09%
TENAX THERAPEUT
12,1650 USD NASDAQ +13,37%
TRAVERE THERAPET
51,3100 USD NASDAQ +4,91%
UPSTREAM BIO
6,3100 USD NASDAQ -1,10%
WILLIAMS-SONOMA
221,600 USD NYSE +1,32%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/06/2026 à 16:27:44.

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