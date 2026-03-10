 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Adobe, Caseys General Stores, Fedex
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 08:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé leurs notes et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Adobe, Caseys General Stores et Fedex, ce mardi.

FAITS MARQUANTS

* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen réduit le cours cible de 400 $ à 325 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC augmente le cours cible de 662 $ à 713 $

* Fedex FDX.N : JP Morgan relève le cours cible de 294 $ à 424 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Oppenheimer relève le cours cible de 540 $ à 600 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Chewy Inc CHWY.N : TD Cowen réduit le cours cible de 48 $ à 39 $

* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen réduit le cours cible de 400 $ à 325 $

* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan augmente le cours cible de 81 $ à 90 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes américains

ciblés

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : JP Morgan augmente le cours cible de 89 $ à 94 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC augmente le cours cible de 662 $ à 713 $

* Coeur Mining, Inc CDE.N : CIBC initie une couverture avec une note de surperformance; PT

40 $

* Everpure, Inc PSTG.N : Northland Capital relève sa note à surperformance

* Everpure, Inc PSTG.N : Northland Capital relève l'objectif de cours de 77 $ à 81 $

* Fedex FDX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 424 $ contre 294 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : TD Cowen relève le cours cible à 561 $ contre 529 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan relève le cours cible à 182 $ contre 168

$

* Oracle Corp ORCL.N : Baird réduit le cours cible de 300 $ à 200 $

* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer relève le cours cible de 81 $ à 100 $

* target Corp TGT.N : D.A. Davidson relève le cours cible à 140 $, contre 120 $ auparavant

* Universal Health Services Inc UHS.N : RBC réduit le cours cible de 245 $ à 216 $

* US Physical Therapy USPH.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note

d'achat; PT 102 $ vs 110 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : JP Morgan réduit le cours cible à 156 $ contre 172 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 230 $ contre 220 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Oppenheimer relève le cours cible de 540 $ à 600 $

* XPO Inc XPO.N : JP Morgan relève le cours cible à 201 $ contre 189 $

Valeurs associées

ADOBE
282,4400 USD NASDAQ -0,42%
ARCBEST
94,1400 USD NASDAQ +0,92%
BRIDGEBIO PHARMA
65,6400 USD NASDAQ +0,43%
CASEY'S GEN STOR
664,5400 USD NASDAQ 0,00%
CHEWY RG-A
26,145 USD NYSE +2,89%
COEUR MINING
22,690 USD NYSE +0,18%
EVERPURE RG-A
62,850 USD NYSE +3,22%
FEDEX
361,340 USD NYSE +0,68%
Gaz naturel
3,12 USD NYMEX 0,00%
HCA HEALTHCARE
545,090 USD NYSE +2,27%
OLD DOMINION FRE
197,2200 USD NASDAQ +1,68%
ORACLE
151,555 USD NYSE -0,90%
Pétrole Brent
91,95 USD Ice Europ +2,41%
Pétrole WTI
87,94 USD Ice Europ +2,85%
SEMTECH
85,1400 USD NASDAQ +3,80%
TARGET
120,130 USD NYSE -0,54%
UNIV HEALTH SERV-B
190,270 USD NYSE -1,22%
US PHYSICAL THER
80,640 USD NYSE -0,67%
VAIL RESORTS
134,105 USD NYSE -3,45%
VERISK ANALYTICS
210,2800 USD NASDAQ -2,12%
VERTEX PHARMACEU
460,8700 USD NASDAQ +0,92%
XPO
194,390 USD NYSE +3,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
