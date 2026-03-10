TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Adobe, Caseys General Stores, Fedex

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes de Wall Street ont révisé leurs notes et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Adobe, Caseys General Stores et Fedex, ce mardi.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Chewy Inc CHWY.N : TD Cowen réduit le cours cible de 48 $ à 39 $
* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen réduit le cours cible de 400 $ à 325 $
* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan augmente le cours cible de 81 $ à 90 $
* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes américains
ciblés
* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : JP Morgan augmente le cours cible de 89 $ à 94 $
* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC augmente le cours cible de 662 $ à 713 $
* Coeur Mining, Inc CDE.N : CIBC initie une couverture avec une note de surperformance; PT
40 $
* Everpure, Inc PSTG.N : Northland Capital relève sa note à surperformance
* Everpure, Inc PSTG.N : Northland Capital relève l'objectif de cours de 77 $ à 81 $
* Fedex FDX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 424 $ contre 294 $
* HCA Healthcare Inc HCA.N : TD Cowen relève le cours cible à 561 $ contre 529 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan relève le cours cible à 182 $ contre 168
$
* Oracle Corp ORCL.N : Baird réduit le cours cible de 300 $ à 200 $
* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer relève le cours cible de 81 $ à 100 $
* target Corp TGT.N : D.A. Davidson relève le cours cible à 140 $, contre 120 $ auparavant
* Universal Health Services Inc UHS.N : RBC réduit le cours cible de 245 $ à 216 $
* US Physical Therapy USPH.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note
d'achat; PT 102 $ vs 110 $
* Vail Resorts Inc MTN.N : JP Morgan réduit le cours cible à 156 $ contre 172 $
* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 230 $ contre 220 $
* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Oppenheimer relève le cours cible de 540 $ à 600 $
* XPO Inc XPO.N : JP Morgan relève le cours cible à 201 $ contre 189 $
