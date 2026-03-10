TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Adobe, Caseys General Stores, Fedex

Les analystes de Wall Street ont révisé leurs notes et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Adobe, Caseys General Stores et Fedex, ce mardi.

FAITS MARQUANTS

* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen réduit le cours cible de 400 $ à 325 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC augmente le cours cible de 662 $ à 713 $

* Fedex FDX.N : JP Morgan relève le cours cible de 294 $ à 424 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Oppenheimer relève le cours cible de 540 $ à 600 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Chewy Inc CHWY.N : TD Cowen réduit le cours cible de 48 $ à 39 $

* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan augmente le cours cible de 81 $ à 90 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes américains

ciblés

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : JP Morgan augmente le cours cible de 89 $ à 94 $

* Coeur Mining, Inc CDE.N : CIBC initie une couverture avec une note de surperformance; PT

40 $

* Everpure, Inc PSTG.N : Northland Capital relève sa note à surperformance

* Everpure, Inc PSTG.N : Northland Capital relève l'objectif de cours de 77 $ à 81 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : TD Cowen relève le cours cible à 561 $ contre 529 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan relève le cours cible à 182 $ contre 168

$

* Oracle Corp ORCL.N : Baird réduit le cours cible de 300 $ à 200 $

* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer relève le cours cible de 81 $ à 100 $

* target Corp TGT.N : D.A. Davidson relève le cours cible à 140 $, contre 120 $ auparavant

* Universal Health Services Inc UHS.N : RBC réduit le cours cible de 245 $ à 216 $

* US Physical Therapy USPH.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note

d'achat; PT 102 $ vs 110 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : JP Morgan réduit le cours cible à 156 $ contre 172 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 230 $ contre 220 $

* XPO Inc XPO.N : JP Morgan relève le cours cible à 201 $ contre 189 $