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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Adobe, Braveheart Bio, CACI International
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 14:07
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes boursiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Braveheart Bio et CACI International.

POINTS FORTS

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : Argus Research relève sa recommandation de «

conserver » à « acheter »

* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 230 $ à 285 $

* Braveheart Bio, Inc. BRVE.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »

* CACI International Inc CACI.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 550 $ à

700 $

* Edison International EIX.N : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à

« neutre »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : Argus Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 230 $ à 285 $

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : Bernstein relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Airjoule Technologies Corporation AIRJ.O : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre

»

* ATI Inc ATI.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 210 $ à 250 $

* Attovia Therapeutics ATTO.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* Attovia Therapeutics ATTO.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un cours cible de 52 $

* Autodesk, Inc. ADSK.O : Citigroup relève son objectif de cours de 269 $ à 276 $

* Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. BW.N : Needham lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. BW.N : Needham lance sa couverture avec un objectif de cours de 20 $

* Braveheart Bio Inc BRVE.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Braveheart Bio Inc BRVE.O : Jefferies lance sa couverture avec un objectif de cours de 48 $

* Braveheart Bio, Inc. BRVE.O : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 45

$

* Braveheart Bio, Inc. BRVE.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* BRC Inc BRCC.N : D.A. Davidson ajuste son objectif de cours de 2,5 $ à 25 $ pour tenir compte du regroupement

d'actions à raison de 1 pour 10

* Burlington Stores, Inc. BURL.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 367 $ à 323 $

* CACI International Inc CACI.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 550 $ à 700 $

* Deere & Co DE.N : Raymond James relève son objectif de cours de 700 $ à 730 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 114 $ à 121 $

* Edison International EIX.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 86 $ à 70 $

* Edison International EIX.N : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformance » à « neutre »

* Entergy ETR.N : Jefferies abaisse son cours cible de 139 $ à 133 $

* Five9, Inc. FIVN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Healthequity HQY.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 135 $ à 142 $

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 250 $ à 180 $

* IBM IBM.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 225 $ à 235 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Jefferies relève son cours-cible de 171 $ à 189 $

* Mongodb, Inc. MDB.O : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 415 $ à 460 $

* Omega Healthcare Investors, Inc. OHI.N : Mizuho relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $

* PayPal PYPL.O : Clear Street abaisse son objectif de cours de 61 $ à 55 $

* PayPal PYPL.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 60 $ à 51 $

* PayPal PYPL.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 62 $ à 53 $

* PG&E Corp PCG.N : BMO abaisse son objectif de cours de 28 $ à 21 $

* PG&E Corp PCG.N : BMO abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* PG&E Corp PCG.N : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformance » à « neutre »; abaisse son objectif de

cours de 21 $ à 16 $

* Popular, Inc BPOP.O : Benchmark relève son objectif de cours de 214 $ à 216 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 169 $ à 171 $

* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : Needham relève son objectif de cours de 240 $ à 275 $

* Rubrik Inc RBRK.N : CIBC relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $

* Rubrik, Inc. RBRK.N : Citigroup relève son objectif de cours de 96 $ à 130 $

* Sabra Health Care Reit, Inc. SBRA.O : Mizuho relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : Argus Research relève son objectif de cours de 290 $ à 300 $

* Scribe Therapeutics Inc. SCTX.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 60

dollars

* Scribe Therapeutics Inc. SCTX.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Sempra SRE.N : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre » et réduit son objectif de cours

de 104 $ à 84 $

* T. Rowe Price Group, Inc. TROW.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 108 $ à 110 $

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
148,490 USD NYSE 0,00%
ADOBE
291,5200 USD NASDAQ 0,00%
AFFIRM HLDG RG-A
77,7600 USD NASDAQ 0,00%
AIRJOULE TECH RG-A
4,5600 USD NASDAQ 0,00%
ATI
210,750 USD NYSE 0,00%
ATTOVIA THERAP
20,7000 USD NASDAQ 0,00%
AUTODESK INC
260,6600 USD NASDAQ 0,00%
BAB&WIL ENTPS
7,160 USD NYSE 0,00%
BRAVEHEART BIO
27,4400 USD NASDAQ 0,00%
BRC RG-A
8,450 USD NYSE 0,00%
BURLINGTON STORE
273,055 USD NYSE 0,00%
CACI INTL RG-A
628,340 USD NYSE 0,00%
DEERE & CO
630,190 USD NYSE 0,00%
DOLLAR TREE
128,2600 USD NASDAQ 0,00%
EDISON INTL
70,145 USD NYSE 0,00%
ENTERGY
105,740 USD NYSE 0,00%
FIVE9
34,0500 USD NASDAQ 0,00%
HEALTHEQUITY
96,3700 USD NASDAQ 0,00%
HONEYWELL AEROSP
162,3700 USD NASDAQ 0,00%
IBM
235,600 USD NYSE 0,00%
INTERCON EXCHANG
162,345 USD NYSE 0,00%
MONGODB-A
446,6200 USD NASDAQ 0,00%
OMEGA HLTH REIT
45,990 USD NYSE 0,00%
PAYPAL HOLDINGS
53,6600 USD NASDAQ 0,00%
PG&E
16,615 USD NYSE 0,00%
POPULAR
169,7500 USD NASDAQ 0,00%
PROTAGONIST THER
144,3300 USD NASDAQ 0,00%
REVOLUTION MEDIC
207,8800 USD NASDAQ 0,00%
RUBRIK RG-A
93,020 USD NYSE 0,00%
SABRA HC REIT
20,6100 USD NASDAQ 0,00%
SALESFORCE
256,340 USD NYSE 0,00%
SCRIBE THERA
28,4400 USD NASDAQ 0,00%
SEMPRA ENERGY
84,320 USD NYSE 0,00%
T ROWE PRICE GRP
111,2400 USD NASDAQ 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 31/08/2026 à 14:07:10.

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