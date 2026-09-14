 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-ACV Auctions, Crown Castle, Lennox International
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 18:00
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment ACV Auctions, Crown Castle et Lennox International.

POINTS FORTS

* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Needham abaisse sa recommandation de « acheter » à «

conserver »

* Bloom Energy Corporation BE.N : Mizuho relève son objectif de cours de 242 $ à 351 $

* Crown Castle Inc CCI.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « neutre » à «

sous-pondérer »

* Lennox International Inc. LII.N : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de «

acheter » à « conserver »

* Phillips 66 PSX.N : Raymond James relève son objectif de cours de 240 $ à 300 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Needham abaisse sa recommandation de « Acheter » à « Conserver »

* Addus Homecare Corp ADUS.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Addus Homecare Corp ADUS.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 140 $ à 125 $

* Adobe Inc ADBE.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 379 $ à 373 $

* Allegiant Travel Company ALGT.O : UBS abaisse son objectif de cours de 111 $ à 107 $

* Allegiant Travel Company ALGT.O : UBS relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Autozone, Inc. AZO.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 3 700 $ à 3 450 $

* Bloom Energy Corporation BE.N : Mizuho relève son cours-cible de 242 $ à 351 $

* Callaway Golf Co CALY.N : UBS abaisse son objectif de cours de 19 $ à 17 $

* Camden Property Trust CPT.N : BMO abaisse son objectif de cours de 122 $ à 115 $

* Capricor Therapeutics, Inc. CAPR.O : B. Riley relève son objectif de cours de 5 $ à 21 $

* Capricor Therapeutics, Inc. CAPR.O : B. Riley relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Ceva, Inc. CEVA.O : Stonex relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Chesapeake Utilities Corporation CPK.N : Huntington Securities lance la couverture du titre avec une recommandation «

surperformance »

* Chesapeake Utilities Corporation CPK.N : Huntington Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 150 $

* Coreweave, Inc. CRWV.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 106 $ à 107 $

* Crown Castle Inc CCI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Crown Castle Inc CCI.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Darden Restaurants Inc. DRI.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 236,00 $ à 255,00 $

* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 52 $ à 70 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Raymond James relève son objectif de cours de 72 $ à 90 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 76 $ à 90 $

* Designer Brands Inc. DBI.N : UBS relève son objectif de cours de 6 $ à 6,5 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Raymond James relève son objectif de cours de 64 $ à 67 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 220 $ à 207 $

* Eastgroup Properties, Inc. EGP.N : BMO abaisse son objectif de cours de 240 $ à 225 $

* eBay EBAY.O : Stonex relève son objectif de cours de 134 $ à 136 $

* Echostar Corporation ECHO.O : Morgan Stanley lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »

* Echostar Corporation ECHO.O : Morgan Stanley lance sa couverture avec un objectif de cours de 134 dollars

* Edison International EIX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 68 $ à 53 $

* Energy Recovery, Inc. ERII.O : Seaport Research Partners abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Figma, Inc. FIG.N : KeyBanc lance la couverture avec une recommandation « en ligne avec le secteur »

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : UBS abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : UBS abaisse son objectif de cours de 2 325 $ à 2 250 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 15 $ à 8 $

* Freshworks Inc. FRSH.O : KeyBanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Freshworks Inc. FRSH.O : KeyBanc lance sa couverture avec un objectif de cours de 18 $

* General Motors Co GM.N : UBS relève son objectif de cours de 102 $ à 114 $

* GSI Technology Inc GSIT.O : Needham lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 9 $

* HF Sinclair Corporation DINO.N : Raymond James relève son objectif de cours de 105 $ à 140 $

* Jack Henry & Associates, Inc. JKHY.O : KeyBanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Jack Henry & Associates, Inc. JKHY.O : KeyBanc lance sa couverture avec un objectif de cours de 190 $

* Korsana Biosciences, Inc. KRSA.O : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Korsana Biosciences, Inc. KRSA.O : Stifel lance sa couverture avec un objectif de cours de 43 $

* Korsana Biosciences, Inc. KRSA.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Kroger Co KR.N : Roth MKM abaisse son objectif de cours de 78 $ à 73 $

* Kroger Co KR.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 78 $ à 75 $

* Larimar Therapeutics, Inc. LRMR.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »;

* Larimar Therapeutics, Inc. LRMR.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un cours-cible de 13 $ contre 12 $

* Lennox LII.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 609 $ à 444 $

* Lennox LII.N : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Lennox International Inc. LII.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 609 $ à 444 $

* Lennox International Inc. LII.N : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »

* Lyntris Inc. LYNX.N : BofA Global Research lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 21

dollars

* Lyntris Inc. LYNX.N : Raymond James lance la couverture avec une recommandation « surperformer »

* Lyntris Inc. LYNX.N : Raymond James lance sa couverture avec un objectif de cours de 18 $

* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11 $

* Marathon Digital Holdings Inc. MARA.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « sous-pondérer »

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 350 $ à 445 $

* McCormick & Company, Incorporated MKC.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 60 $ à 55 $

* McCormick & Company, Incorporated MKC.N : TD Cowen passe de « Acheter » à « Ne pas modifier »

* McCormick & Company, Incorporated MKC.N : TD Cowen passe de « Acheter » à « Ne pas acheter »

* McCormick & Company, Incorporated MKC.N : TD Cowen abaisse son cours-cible de 60 $ à 55 $

* McDonald's MCD.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 325 $ à 300 $

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : BMO abaisse son objectif de cours de 152 $ à 142 $

* National Beverage Corp. FIZZ.O : UBS abaisse son objectif de cours de 32 $ à 31 $

* Net Power Inc. NPWR.N : Northland Capital lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Net Power Inc. NPWR.N : Northland Capital lance sa couverture avec un objectif de cours de 2,75 $

* New Jersey Resources Corp NJR.N : Huntington Securities lance sa couverture avec une note « surperformance »

* New Jersey Resources Corp NJR.N : Huntington Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 68 $

* Nike, Inc. NKE.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 45 $ à 39 $

* Northwest Natural Holding Company NWN.N : Huntington Securities lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Northwest Natural Holding Company NWN.N : Huntington Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 58 $

* Olema Pharmaceuticals, Inc. OLMA.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 48 $ à 30 $

* Par Pacific Holdings, Inc. PARR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 90 $ à 104 $

* Phillips 66 PSX.N : Raymond James relève son objectif de cours de 240 $ à 300 $

* PTC Therapeutics, Inc. PTCT.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer » par

rapport à la recommandation « en ligne avec le marché »;

* PTC Therapeutics, Inc. PTCT.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 98 dollars contre 70 dollars

* Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. PRSU.N : Macquarie lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. PRSU.N : Macquarie lance sa couverture avec un objectif de cours de 62 $

* RGC Resources Inc RGCO.O : Huntington Securities lance la couverture avec une note « surperformer »

* RGC Resources Inc RGCO.O : Huntington Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 27 $

* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 133 $ contre 145 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 136 $ à 138 $

* Roblox Corporation RBLX.N : Wedbush relève son objectif de cours de 40 $ à 48 $

* Scholar Rock Holding Corporation SRRK.O : BMO relève son objectif de cours de 76 $ à 84 $

* Scholar Rock Holding Corporation SRRK.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 62 $ à 72 $

* Scholar Rock Holding Corporation SRRK.O : Citigroup relève son objectif de cours de 60 $ à 74 $

* Scholar Rock Holding Corporation SRRK.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 55 $ à 76 $

* SpaceX SPCX.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 131 $ à 142 $

* Spero Therapeutics, Inc. SPRO.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 5 $ à 6 $

* Spire Inc SR.N : Huntington Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Spire Inc SR.N : Huntington Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 93 $

* UGI Corporation UGI.N : Huntington Securities lance sa couverture avec une note « surperformer »

* UGI Corporation UGI.N : Huntington Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 54 dollars

* Unitil Corp UTL.N : Huntington Securities lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Unitil Corp UTL.N : Huntington Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 63 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Raymond James relève son objectif de cours de 350 $ à 450 $

* X-Energy Inc XE.O : Texas Capital Securities lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* X-Energy Inc XE.O : Texas Capital Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 22 $

Valeurs associées

ACV AUCTIONS RG-A
10,420 USD NYSE +0,05%
ADDUS HOMECARE
116,8000 USD NASDAQ -0,25%
ADOBE
264,1400 USD NASDAQ +4,72%
ALLEGIANT TRAVEL
78,4400 USD NASDAQ +0,22%
AUTOZONE
2 940,590 USD NYSE +2,10%
BLOOM ENERGY-A
259,980 USD NYSE -5,70%
CAMDEN REIT-SBI
102,980 USD NYSE -0,04%
CAPRICOR THERAP
8,7900 USD NASDAQ +5,02%
CEVA
27,7400 USD NASDAQ -4,38%
CHESAPEAKE UTIL
128,380 USD NYSE -1,18%
COREWEAVE
84,3300 USD NASDAQ -5,24%
CROWN CASTL REIT
74,680 USD NYSE -1,24%
DARDEN RESTAURAN
216,510 USD NYSE +3,16%
DEFINIUM
40,5900 USD NASDAQ +4,37%
DELEK US HLDGS
74,480 USD NYSE -2,14%
DESIGNER BRNDS RG-A
6,590 USD NYSE +12,07%
DEVON ENERGY
50,185 USD NYSE -0,11%
EAGLE MATERIALS
183,160 USD NYSE -1,05%
EASTGROUP PROP R
197,990 USD NYSE -0,05%
EBAY
109,6100 USD NASDAQ +1,73%
ECHOSTAR RG-A
95,4400 USD NASDAQ +2,47%
EDISON INTL
56,320 USD NYSE +0,59%
ENERGY RECOVERY
6,9950 USD NASDAQ -7,35%
FIRST CITIZENS RG-A
2 167,5400 USD NASDAQ -0,25%
FLUENCE ENERGY RG-A
9,5050 USD NASDAQ -4,28%
FRESHWORKS RG-A
12,6200 USD NASDAQ +6,14%
GENERAL MOTORS
86,790 USD NYSE +1,37%
GSI TECHNOLOGY
5,1100 USD NASDAQ 0,00%
Gaz naturel
2,83 USD NYMEX -0,11%
HF SINCLAIR
106,155 USD NYSE -1,57%
JACK HENRY & ASS
167,7200 USD NASDAQ +4,10%
KROGER
60,710 USD NYSE +3,86%
LARIMAR THERAP
3,9050 USD NASDAQ -0,38%
LENNOX INTL
367,000 USD NYSE +0,29%
MARA HLDGS
11,6210 USD NASDAQ -3,00%
MARATHON PETRO
391,570 USD NYSE -1,13%
MCCORMIC NON VTG
50,715 USD NYSE -1,20%
MCDONALD'S
257,305 USD NYSE +1,89%
MID-AMER AP REIT
124,750 USD NYSE -0,08%
NATIONAL BEVERAG
32,1800 USD NASDAQ +2,58%
NET PWR RG-A
1,825 USD NYSE -4,45%
NEW JERSEY RES
53,160 USD NYSE +0,02%
NIKE
37,180 USD NYSE +0,98%
NW NAT HLDG
48,355 USD NYSE -0,18%
OLEMA PHARMA
10,1750 USD NASDAQ -0,44%
PAR PACIFIC HLDN
80,310 USD NYSE -5,08%
PHILLIPS 66
255,070 USD NYSE -1,70%
PTC THERAPEUTICS
66,5400 USD NASDAQ +0,73%
Pétrole Brent
106,08 USD Ice Europ -2,94%
Pétrole WTI
101,74 USD Ice Europ +1,99%
RGC RESOURCES
21,3300 USD NASDAQ +0,05%
RHYTHM PHARM
102,2350 USD NASDAQ -2,36%
ROBINHOOD MARKETS
113,8600 USD NASDAQ +1,15%
ROBLOX RG-A
50,810 USD NYSE +11,72%
SCHOLAR RCK HLDG
52,7229 USD NASDAQ -4,85%
SPACEX
152,0599 USD NASDAQ +0,56%
SPERO THERAPETCS
1,1595 USD NASDAQ +2,61%
SPIRE
80,245 USD NYSE +0,04%
UGI
37,670 USD NYSE -0,83%
UNITIL CORP
52,655 USD NYSE -0,91%
VALERO ENERGY
379,380 USD NYSE -2,84%
X-ENERGY RG-A
15,6500 USD NASDAQ +4,82%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/09/2026 à 18:00:57.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • À Gaza, un hôpital démuni pour soigner les bébés prématurés
    À Gaza, un hôpital démuni pour soigner les bébés prématurés
    information fournie par AFP Video 14.09.2026 19:31 

    Reliés à des moniteurs médicaux, deux nourrissons dorment côte à côte dans une même couveuse à l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de Gaza. Faute d'équipements, ils sont parfois trois à se partager cet appareil conçu pour un seul bébé.

  • Le ministre britannique des Entreprises, Jonathan Reynolds, à Paris le 10 septembre 2026 ( POOL / Abdul Saboor )
    Londres se prépare à nationaliser la troisième aciérie du pays
    information fournie par AFP 14.09.2026 19:00 

    Le gouvernement britannique a annoncé lundi son intention de nationaliser Speciality Steel, troisième aciérie du pays, dont il avait pris le contrôle l'an passé, faute d'offre de rachat crédible du secteur privé. "Nous n'intervenons pas à la légère dans des entreprises ... Lire la suite

  • jokariz
    The big Long de Jokariz : regardez le 6e épisode en direct
    information fournie par Boursorama 14.09.2026 19:00 

    Tout le monde parle d'investissement. Personne ne montre son vrai compte bancaire, ses gains et ses pertes. Jokariz si. Ancien professionnel des marchés, l'influenceur a ouvert un compte neuf avec 100.000 € sur BoursoBank. Il va tout montrer en live : création ... Lire la suite

  • Commerzbank-UniCredit: Berlin cherche à peser sur une prise de contrôle annoncée ( AFP / GIUSEPPE CACACE )
    Commerzbank : Berlin acte l'avancée d'UniCredit mais fixe ses exigences
    information fournie par AFP 14.09.2026 18:49 

    Contraint de composer avec une UniCredit désormais en position de prendre le contrôle de Commerzbank, Berlin a demandé lundi au patron de la banque italienne, Andrea Orcel, de mener les prochaines négociations "avec responsabilité" et de préserver le rôle de la ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,87 -3,13%
CAC 40
8 117,78 -0,76%
DBT
0,0826 +0,73%
SOITEC
123,4 -12,58%
TOTALENERGIES
79,53 +0,96%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank