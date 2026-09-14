TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-ACV Auctions, Crown Castle, Lennox International

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment ACV Auctions, Crown Castle et Lennox International.

POINTS FORTS

* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Needham abaisse sa recommandation de « acheter » à «

conserver »

* Bloom Energy Corporation BE.N : Mizuho relève son objectif de cours de 242 $ à 351 $

* Crown Castle Inc CCI.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « neutre » à «

sous-pondérer »

* Lennox International Inc. LII.N : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de «

acheter » à « conserver »

* Phillips 66 PSX.N : Raymond James relève son objectif de cours de 240 $ à 300 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Needham abaisse sa recommandation de « Acheter » à « Conserver »

* Addus Homecare Corp ADUS.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Addus Homecare Corp ADUS.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 140 $ à 125 $

* Adobe Inc ADBE.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 379 $ à 373 $

* Allegiant Travel Company ALGT.O : UBS abaisse son objectif de cours de 111 $ à 107 $

* Allegiant Travel Company ALGT.O : UBS relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Autozone, Inc. AZO.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 3 700 $ à 3 450 $

* Bloom Energy Corporation BE.N : Mizuho relève son cours-cible de 242 $ à 351 $

* Callaway Golf Co CALY.N : UBS abaisse son objectif de cours de 19 $ à 17 $

* Camden Property Trust CPT.N : BMO abaisse son objectif de cours de 122 $ à 115 $

* Capricor Therapeutics, Inc. CAPR.O : B. Riley relève son objectif de cours de 5 $ à 21 $

* Capricor Therapeutics, Inc. CAPR.O : B. Riley relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Ceva, Inc. CEVA.O : Stonex relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Chesapeake Utilities Corporation CPK.N : Huntington Securities lance la couverture du titre avec une recommandation «

surperformance »

* Chesapeake Utilities Corporation CPK.N : Huntington Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 150 $

* Coreweave, Inc. CRWV.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 106 $ à 107 $

* Crown Castle Inc CCI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Crown Castle Inc CCI.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Darden Restaurants Inc. DRI.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 236,00 $ à 255,00 $

* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 52 $ à 70 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Raymond James relève son objectif de cours de 72 $ à 90 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 76 $ à 90 $

* Designer Brands Inc. DBI.N : UBS relève son objectif de cours de 6 $ à 6,5 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Raymond James relève son objectif de cours de 64 $ à 67 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 220 $ à 207 $

* Eastgroup Properties, Inc. EGP.N : BMO abaisse son objectif de cours de 240 $ à 225 $

* eBay EBAY.O : Stonex relève son objectif de cours de 134 $ à 136 $

* Echostar Corporation ECHO.O : Morgan Stanley lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »

* Echostar Corporation ECHO.O : Morgan Stanley lance sa couverture avec un objectif de cours de 134 dollars

* Edison International EIX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 68 $ à 53 $

* Energy Recovery, Inc. ERII.O : Seaport Research Partners abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Figma, Inc. FIG.N : KeyBanc lance la couverture avec une recommandation « en ligne avec le secteur »

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : UBS abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : UBS abaisse son objectif de cours de 2 325 $ à 2 250 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 15 $ à 8 $

* Freshworks Inc. FRSH.O : KeyBanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Freshworks Inc. FRSH.O : KeyBanc lance sa couverture avec un objectif de cours de 18 $

* General Motors Co GM.N : UBS relève son objectif de cours de 102 $ à 114 $

* GSI Technology Inc GSIT.O : Needham lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 9 $

* HF Sinclair Corporation DINO.N : Raymond James relève son objectif de cours de 105 $ à 140 $

* Jack Henry & Associates, Inc. JKHY.O : KeyBanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Jack Henry & Associates, Inc. JKHY.O : KeyBanc lance sa couverture avec un objectif de cours de 190 $

* Korsana Biosciences, Inc. KRSA.O : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Korsana Biosciences, Inc. KRSA.O : Stifel lance sa couverture avec un objectif de cours de 43 $

* Korsana Biosciences, Inc. KRSA.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Kroger Co KR.N : Roth MKM abaisse son objectif de cours de 78 $ à 73 $

* Kroger Co KR.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 78 $ à 75 $

* Larimar Therapeutics, Inc. LRMR.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »;

* Larimar Therapeutics, Inc. LRMR.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un cours-cible de 13 $ contre 12 $

* Lennox LII.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 609 $ à 444 $

* Lennox LII.N : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Lennox International Inc. LII.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 609 $ à 444 $

* Lennox International Inc. LII.N : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »

* Lyntris Inc. LYNX.N : BofA Global Research lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 21

dollars

* Lyntris Inc. LYNX.N : Raymond James lance la couverture avec une recommandation « surperformer »

* Lyntris Inc. LYNX.N : Raymond James lance sa couverture avec un objectif de cours de 18 $

* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11 $

* Marathon Digital Holdings Inc. MARA.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « sous-pondérer »

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 350 $ à 445 $

* McCormick & Company, Incorporated MKC.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 60 $ à 55 $

* McCormick & Company, Incorporated MKC.N : TD Cowen passe de « Acheter » à « Ne pas modifier »

* McCormick & Company, Incorporated MKC.N : TD Cowen passe de « Acheter » à « Ne pas acheter »

* McCormick & Company, Incorporated MKC.N : TD Cowen abaisse son cours-cible de 60 $ à 55 $

* McDonald's MCD.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 325 $ à 300 $

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : BMO abaisse son objectif de cours de 152 $ à 142 $

* National Beverage Corp. FIZZ.O : UBS abaisse son objectif de cours de 32 $ à 31 $

* Net Power Inc. NPWR.N : Northland Capital lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Net Power Inc. NPWR.N : Northland Capital lance sa couverture avec un objectif de cours de 2,75 $

* New Jersey Resources Corp NJR.N : Huntington Securities lance sa couverture avec une note « surperformance »

* New Jersey Resources Corp NJR.N : Huntington Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 68 $

* Nike, Inc. NKE.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 45 $ à 39 $

* Northwest Natural Holding Company NWN.N : Huntington Securities lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Northwest Natural Holding Company NWN.N : Huntington Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 58 $

* Olema Pharmaceuticals, Inc. OLMA.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 48 $ à 30 $

* Par Pacific Holdings, Inc. PARR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 90 $ à 104 $

* Phillips 66 PSX.N : Raymond James relève son objectif de cours de 240 $ à 300 $

* PTC Therapeutics, Inc. PTCT.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer » par

rapport à la recommandation « en ligne avec le marché »;

* PTC Therapeutics, Inc. PTCT.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 98 dollars contre 70 dollars

* Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. PRSU.N : Macquarie lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. PRSU.N : Macquarie lance sa couverture avec un objectif de cours de 62 $

* RGC Resources Inc RGCO.O : Huntington Securities lance la couverture avec une note « surperformer »

* RGC Resources Inc RGCO.O : Huntington Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 27 $

* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 133 $ contre 145 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 136 $ à 138 $

* Roblox Corporation RBLX.N : Wedbush relève son objectif de cours de 40 $ à 48 $

* Scholar Rock Holding Corporation SRRK.O : BMO relève son objectif de cours de 76 $ à 84 $

* Scholar Rock Holding Corporation SRRK.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 62 $ à 72 $

* Scholar Rock Holding Corporation SRRK.O : Citigroup relève son objectif de cours de 60 $ à 74 $

* Scholar Rock Holding Corporation SRRK.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 55 $ à 76 $

* SpaceX SPCX.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 131 $ à 142 $

* Spero Therapeutics, Inc. SPRO.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 5 $ à 6 $

* Spire Inc SR.N : Huntington Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Spire Inc SR.N : Huntington Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 93 $

* UGI Corporation UGI.N : Huntington Securities lance sa couverture avec une note « surperformer »

* UGI Corporation UGI.N : Huntington Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 54 dollars

* Unitil Corp UTL.N : Huntington Securities lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Unitil Corp UTL.N : Huntington Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 63 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Raymond James relève son objectif de cours de 350 $ à 450 $

* X-Energy Inc XE.O : Texas Capital Securities lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* X-Energy Inc XE.O : Texas Capital Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 22 $