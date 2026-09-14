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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-ACV Auctions, Crown Castle, Lennox International
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 15:04
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment ACV Auctions, Crown Castle et Lennox International.

POINTS FORTS

* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Needham abaisse sa recommandation de « acheter » à «

conserver »

* Bloom Energy Corporation BE.N : Mizuho relève son objectif de cours de 242 $ à 351 $

* Crown Castle Inc CCI.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « Neutre » à «

Sous-pondérer »

* Lennox International Inc. LII.N : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « Achat

» à « Neutre »

* Phillips 66 PSX.N : Raymond James relève son objectif de cours de 240 $ à 300 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les sociétés américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Needham abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »

* Adobe Inc ADBE.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 379 $ à 373 $

* Autozone, Inc. AZO.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 3 700 $ à 3 450 $

* Bloom Energy Corporation BE.N : Mizuho relève son objectif de cours de 242 $ à 351 $

* Camden Property Trust CPT.N : BMO abaisse son objectif de cours de 122 $ à 115 $

* Capricor Therapeutics, Inc. CAPR.O : B. Riley relève son objectif de cours de 5 $ à 21 $

* Capricor Therapeutics, Inc. CAPR.O : B. Riley passe de « neutre » à « acheter »

* Ceva, Inc. CEVA.O : Stonex relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Chesapeake Utilities Corporation CPK.N : Huntington Securities lance la couverture du titre avec une

recommandation « surperformer »

* Chesapeake Utilities Corporation CPK.N : Huntington Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de

150 $

* Coreweave, Inc. CRWV.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 106 $ à 107 $

* Crown Castle Inc CCI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Crown Castle Inc CCI.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Darden Restaurants Inc. DRI.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 236,00 $ à 255,00 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Raymond James relève son objectif de cours de 72 $ à 90 $

* Delek US Holdings Inc. DK.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 76 $ à 90 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Raymond James relève son objectif de cours de 64 $ à 67 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 220 $ à 207 $

* Eastgroup Properties, Inc. EGP.N : BMO abaisse son objectif de cours de 240 $ à 225 $

* eBay EBAY.O : Stonex relève son objectif de cours de 134 $ à 136 $

* Echostar Corporation ECHO.O : Morgan Stanley lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »

* Echostar Corporation ECHO.O : Morgan Stanley lance sa couverture avec un objectif de cours de 134 $

* Edison International EIX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 68 $ à 53 $

* Energy Recovery, Inc. ERII.O : Seaport Research Partners abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Figma, Inc. FIG.N : KeyBanc lance la couverture avec une recommandation « en ligne avec le secteur »

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 15 $ à 8 $

* Freshworks Inc. FRSH.O : KeyBanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Freshworks Inc. FRSH.O : KeyBanc lance sa couverture avec un objectif de cours de 18 $

* GSI Technology Inc GSIT.O : Needham lance sa couverture avec une recommandation « achat »; objectif de cours: 9 $

* HF Sinclair Corporation DINO.N : Raymond James relève son objectif de cours de 105 $ à 140 $

* Jack Henry & Associates, Inc. JKHY.O : KeyBanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Jack Henry & Associates, Inc. JKHY.O : KeyBanc lance sa couverture avec un objectif de cours de 190 $

* Korsana Biosciences, Inc. KRSA.O : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Korsana Biosciences, Inc. KRSA.O : Stifel lance sa couverture avec un objectif de cours de 43 $

* Korsana Biosciences, Inc. KRSA.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Kroger Co KR.N : Roth MKM abaisse son objectif de cours de 78 $ à 73 $

* Kroger Co KR.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 78 $ à 75 $

* Larimar Therapeutics, Inc. LRMR.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une recommandation «

surperformer »;

* Larimar Therapeutics, Inc. LRMR.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 13 $

contre 12 $

* Lennox LII.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 609 $ à 444 $

* Lennox LII.N : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »

* Lennox International Inc. LII.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 609 $ à 444 $

* Lennox International Inc. LII.N : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »

* Lyntris Inc. LYNX.N : Raymond James lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Lyntris Inc. LYNX.N : Raymond James lance sa couverture avec un objectif de cours de 18 $

* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11 $

* Marathon Digital Holdings Inc. MARA.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à «

sous-pondérer »

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 350 $ à 445 $

* McCormick & Company, Incorporated MKC.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 60 $ à 55 $

* McCormick & Company, Incorporated MKC.N : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »

* McDonald's MCD.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 325 $ à 300 $

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : BMO abaisse son objectif de cours de 152 $ à 142 $

* Net Power Inc. NPWR.N : Northland Capital lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* Net Power Inc. NPWR.N : Northland Capital lance sa couverture avec un objectif de cours de 2,75 $

* New Jersey Resources Corp NJR.N : Huntington Securities lance sa couverture avec une note « surperformer »

* New Jersey Resources Corp NJR.N : Huntington Securities lance sa couverture avec un cours cible de 68 $

* Nike, Inc. NKE.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 45 $ à 39 $

* Northwest Natural Holding Company NWN.N : Huntington Securities lance sa couverture avec une note « surperformer

»

* Northwest Natural Holding Company NWN.N : Huntington Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de

58 $

* Olema Pharmaceuticals, Inc. OLMA.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 48 $ à 30 $

* Par Pacific Holdings, Inc. PARR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 90 $ à 104 $

* Phillips 66 PSX.N : Raymond James relève son objectif de cours de 240 $ à 300 $

* PTC Therapeutics, Inc. PTCT.O : Leerink Partners initie la couverture avec une note « surperformer » par

rapport à la note « en ligne avec le marché »;

* PTC Therapeutics, Inc. PTCT.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 98

$ contre 70 $

* RGC Resources Inc RGCO.O : Huntington Securities lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* RGC Resources Inc RGCO.O : Huntington Securities lance la couverture avec un objectif de cours de 27 $

* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : Leerink Partners lance la couverture avec un objectif de cours de 133 $

contre 145 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 136 $ à 138 $

* Roblox Corporation RBLX.N : Wedbush relève son objectif de cours de 40 $ à 48 $

* Scholar Rock Holding Corporation SRRK.O : BMO relève son objectif de cours de 76 $ à 84 $

* Scholar Rock Holding Corporation SRRK.O : Citigroup relève son objectif de cours de 60 $ à 74 $

* Scholar Rock Holding Corporation SRRK.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 55 $ à 76 $

* SpaceX SPCX.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 131 $ à 142 $

* Spero Therapeutics, Inc. SPRO.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 5 $ à 6 $

* Spire Inc SR.N : Huntington Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Spire Inc SR.N : Huntington Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 93 dollars

* UGI Corporation UGI.N : Huntington Securities lance sa couverture avec une note « surperformer »

* UGI Corporation UGI.N : Huntington Securities lance sa couverture avec un cours cible de 54 dollars

* Unitil Corp UTL.N : Huntington Securities lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Unitil Corp UTL.N : Huntington Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 63 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Raymond James relève son objectif de cours de 350 $ à 450 $

* X-Energy Inc XE.O : Texas Capital Securities lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* X-Energy Inc XE.O : Texas Capital Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 22 dollars

Valeurs associées

ACV AUCTIONS RG-A
10,420 USD NYSE +0,05%
ADOBE
258,9600 USD NASDAQ +2,67%
AUTOZONE
2 949,770 USD NYSE +2,42%
BLOOM ENERGY-A
258,662 USD NYSE -6,18%
CAMDEN REIT-SBI
102,145 USD NYSE -0,85%
CAPRICOR THERAP
8,8700 USD NASDAQ +5,97%
CEVA
28,1500 USD NASDAQ -2,96%
CHESAPEAKE UTIL
129,070 USD NYSE -0,65%
COREWEAVE
84,5550 USD NASDAQ -4,98%
CROWN CASTL REIT
73,460 USD NYSE -2,86%
DARDEN RESTAURAN
215,140 USD NYSE +2,51%
DELEK US HLDGS
77,830 USD NYSE +2,26%
DEVON ENERGY
51,070 USD NYSE +1,65%
EAGLE MATERIALS
183,340 USD NYSE -0,95%
EASTGROUP PROP R
197,240 USD NYSE -0,42%
EBAY
108,3700 USD NASDAQ +0,58%
ECHOSTAR RG-A
92,8800 USD NASDAQ -0,28%
EDISON INTL
56,860 USD NYSE +1,55%
ENERGY RECOVERY
7,0950 USD NASDAQ -6,03%
FLUENCE ENERGY RG-A
9,6250 USD NASDAQ -3,07%
FRESHWORKS RG-A
12,2250 USD NASDAQ +2,82%
GSI TECHNOLOGY
5,0100 USD NASDAQ -1,96%
HF SINCLAIR
110,990 USD NYSE +2,91%
JACK HENRY & ASS
165,6700 USD NASDAQ +2,82%
KROGER
60,030 USD NYSE +2,69%
LARIMAR THERAP
3,9000 USD NASDAQ -0,51%
LENNOX INTL
363,870 USD NYSE -0,57%
MARA HLDGS
11,7635 USD NASDAQ -1,81%
MARATHON PETRO
407,010 USD NYSE +2,77%
MCCORMIC NON VTG
51,390 USD NYSE +0,12%
MCDONALD'S
256,980 USD NYSE +1,76%
MID-AMER AP REIT
123,900 USD NYSE -0,76%
NET PWR RG-A
1,875 USD NYSE -1,83%
NEW JERSEY RES
53,400 USD NYSE +0,47%
NIKE
37,145 USD NYSE +0,88%
NW NAT HLDG
48,505 USD NYSE +0,13%
OLEMA PHARMA
10,2400 USD NASDAQ +0,20%
PAR PACIFIC HLDN
84,510 USD NYSE -0,11%
PHILLIPS 66
264,120 USD NYSE +1,79%
PTC THERAPEUTICS
66,2400 USD NASDAQ +0,27%
RGC RESOURCES
21,2500 USD NASDAQ -0,33%
RHYTHM PHARM
103,2600 USD NASDAQ -1,38%
ROBINHOOD MARKETS
115,2673 USD NASDAQ +2,40%
ROBLOX RG-A
48,020 USD NYSE +5,58%
SCHOLAR RCK HLDG
54,5400 USD NASDAQ -1,57%
SPACEX
149,4100 USD NASDAQ -1,19%
SPERO THERAPETCS
1,1350 USD NASDAQ +0,44%
SPIRE
80,190 USD NYSE -0,02%
UGI
38,080 USD NYSE +0,25%
UNITIL CORP
53,095 USD NYSE -0,08%
VALERO ENERGY
397,800 USD NYSE +1,88%
X-ENERGY RG-A
15,9900 USD NASDAQ +7,10%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/09/2026 à 15:04:40.

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