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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-ACV Auctions, Crown Castle, Lennox International
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 12:23
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment ACV Auctions, Crown Castle et Lennox International.

POINTS FORTS

* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Needham abaisse sa recommandation de “Achat” à

“Neutre”

* Crown Castle Inc. CCI.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de “neutre”

à “sous-pondérer”

* Lennox International Inc. LII.N : la Deutsche Bank abaisse sa

recommandation de “Achat” à “Neutre”

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Needham abaisse sa recommandation de “Achat” à “Neutre”

* Crown Castle Inc CCI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Crown Castle Inc CCI.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de “neutre” à “sous-pondérer”

* Edison International EIX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 68 $ à 53 $

* Korsana Biosciences, Inc. KRSA.O : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation “Achat”

* Kroger Co KR.N : Roth MKM abaisse son objectif de cours de 78 $ à 73 $

* Larimar Therapeutics, Inc. LRMR.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une recommandation “surperformer”;

* Larimar Therapeutics, Inc. LRMR.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 13 $ contre

12 $

* Lennox International Inc. LII.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 609 $ à 444 $

* Lennox International Inc. LII.N : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de “Achat” à “Neutre”

* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11 $

* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : JP Morgan passe de “surpondérer” à “sous-pondérer”

* McCormick & Company, Incorporated MKC.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 60 $ à 55 $

* McCormick & Company, Incorporated MKC.N : TD Cowen passe de “acheter” à “conserver”

* PTC Therapeutics, Inc. PTCT.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une note “surperformer” par

rapport à “en ligne avec le marché”;

* PTC Therapeutics, Inc. PTCT.O : Leerink Partners lance la couverture avec un objectif de cours de 98 $ contre 70

$

* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : Leerink Partners lance la couverture avec une note “surperformer”

* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 133 $

contre 145 $

* X-Energy Inc XE.O : Texas Capital Securities lance sa couverture avec une recommandation “Acheter”

* X-Energy Inc XE.O : Texas Capital Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 22 $

Valeurs associées

ACV AUCTIONS RG-A
10,415 USD NYSE +44,15%
CROWN CASTL REIT
75,620 USD NYSE +2,37%
EDISON INTL
55,990 USD NYSE -1,32%
KROGER
58,455 USD NYSE +2,64%
LARIMAR THERAP
3,9200 USD NASDAQ +1,82%
LENNOX INTL
365,950 USD NYSE -1,81%
MARA HLDGS
11,9800 USD NASDAQ +4,81%
MCCORMIC NON VTG
51,330 USD NYSE +0,43%
PTC THERAPEUTICS
66,0600 USD NASDAQ -1,94%
RHYTHM PHARM
104,7100 USD NASDAQ +2,46%
X-ENERGY RG-A
14,9300 USD NASDAQ -5,72%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/09/2026 à 12:23:32.

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