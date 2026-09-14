TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-ACV Auctions, Crown Castle, Lennox International

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Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment ACV Auctions, Crown Castle et Lennox International.
POINTS FORTS
* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Needham abaisse sa recommandation de “Achat” à
“Neutre”
* Crown Castle Inc. CCI.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de “neutre”
à “sous-pondérer”
* Lennox International Inc. LII.N : la Deutsche Bank abaisse sa
recommandation de “Achat” à “Neutre”
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Needham abaisse sa recommandation de “Achat” à “Neutre”
* Crown Castle Inc CCI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $
* Crown Castle Inc CCI.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de “neutre” à “sous-pondérer”
* Edison International EIX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 68 $ à 53 $
* Korsana Biosciences, Inc. KRSA.O : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation “Achat”
* Kroger Co KR.N : Roth MKM abaisse son objectif de cours de 78 $ à 73 $
* Larimar Therapeutics, Inc. LRMR.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une recommandation “surperformer”;
* Larimar Therapeutics, Inc. LRMR.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 13 $ contre
12 $
* Lennox International Inc. LII.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 609 $ à 444 $
* Lennox International Inc. LII.N : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de “Achat” à “Neutre”
* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11 $
* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : JP Morgan passe de “surpondérer” à “sous-pondérer”
* McCormick & Company, Incorporated MKC.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 60 $ à 55 $
* McCormick & Company, Incorporated MKC.N : TD Cowen passe de “acheter” à “conserver”
* PTC Therapeutics, Inc. PTCT.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une note “surperformer” par
rapport à “en ligne avec le marché”;
* PTC Therapeutics, Inc. PTCT.O : Leerink Partners lance la couverture avec un objectif de cours de 98 $ contre 70
$
* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : Leerink Partners lance la couverture avec une note “surperformer”
* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 133 $
contre 145 $
* X-Energy Inc XE.O : Texas Capital Securities lance sa couverture avec une recommandation “Acheter”
* X-Energy Inc XE.O : Texas Capital Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 22 $
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