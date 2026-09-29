 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Acuity, Dell Technologies, Nike
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 13:49

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Acuity, Dell Technologies et Nike.

POINTS FORTS

* Acuity AYI.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 465 $ à 440 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 500 $ à 550 $

* Nike NKE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Pepsico PEP.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* SpaceX SPCX.O : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 200 $

Voici un résumé des recommandations sur les sociétés américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics TXG.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 40 $ à 90 $

* Acuity AYI.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 465 $ à 440 $

* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 48 $ à 40 $

* Ameren Corp AEE.N : la Scotiabank lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 104 dollars

* Ameren Corp AEE.N : la Scotiabank lance sa couverture avec une note « en ligne avec le secteur »

* American Eagle Outfitters AEO.N : BMO relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Argan AGX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 800 $ à 785 $

* Atlas Energy Solutions AESI.N : La Scotiabank lance sa couverture avec un objectif de cours de 17 $

* Atlas Energy Solutions AESI.N : la Banque Scotia lance sa couverture avec une recommandation « surperformer le secteur »

* Axsome Therapeutics AXSM.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 280 $ à 267 $

* Baker Hughes Company BKR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 80 $ à 77 $

* Baker Hughes Company BKR.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 78 $ à 76 $

* Bloomin' Brands Inc BLMN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 6 $ à 13 $

* Bloomin' Brands Inc BLMN.O : JP Morgan relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

* Bruker Corporation BRKR.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 60 $ à 80 $

* Butterfly Network BFLY.N : Evercore ISI lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Butterfly Network BFLY.N : Evercore ISI lance la couverture avec un objectif de cours de 15 $

* Chewy Inc CHWY.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 32 $ à 28 $

* Cintas Corporation CTAS.O : Argus Research relève son objectif de cours de 230 $ à 240 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : KBW reprend la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Coinbase Global Inc COIN.O : KBW reprend la couverture avec un objectif de cours de 237 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 500 $ à 550 $

* Dte Energy Company DTE.N : BMO abaisse son objectif de cours de 143 $ à 132 $

* Enphase Energy ENPH.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $

* Fis FIS.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Baird relève son cours cible de 23 $ à 24 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : KBW abaisse son objectif de cours de 27 $ à 5,5 $

* Generac Holdings GNRC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 300 $ à 232 $

* H.B. Fuller FUL.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 72 $ à 62 $

* Illumina Inc ILMN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 220 $ à 300 $

* Iqvia Holdings IQV.N : Baird relève son objectif de cours de 287 $ à 324 $

* Iqvia Holdings IQV.N : RBC relève son objectif de cours de 247 $ à 319 $

* J&J JNJ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 $ à 285 $

* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : BMO abaisse son objectif de cours de 57 $ à 50 $

* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 50 $ à 49 $

* Kodiak Sciences KOD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 56 $ à 112 $

* Liberty Energy LBRT.N : la Scotiabank lance sa couverture avec un objectif de cours de 19 $

* Liberty Energy LBRT.N : la Banque Scotia lance sa couverture avec une note « en ligne avec le secteur »

* Mastec Inc MTZ.N : Clear Street abaisse son objectif de cours de 545 $ à 470 $

* Medpace Holdings MEDP.O : Baird relève son objectif de cours de 624 $ à 638 $

* Merck & Co Inc MRK.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 155 $ à 180 $

* Mirum Pharmaceuticals MIRM.O : Citigroup relève son objectif de cours de 145 $ à 160 $

* National Fuel Gas Company NFG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 89 $ à 91 $

* Netflix NFLX.O : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »; elle abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $

* Nike NKE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* NiSource NI.N : la Banque Scotia lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le secteur »; objectif de cours: 43 $

* Oge Energy OGE.N : La Scotiabank lance sa couverture avec un objectif de cours de 49 $

* Oge Energy OGE.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec une note « surperformance du secteur »

* Okta OKTA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 200 $ à 245 $

* One Gas OGS.N : la Banque Scotia lance sa couverture avec un objectif de cours de 86 dollars

* One Gas OGS.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec une note « surperformance sectorielle »

* Pepsico PEP.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 170 $ à 138 $

* Pepsico PEP.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Pinnacle West Capital PNW.N : la Banque Scotia lance sa couverture avec un objectif de cours de 104 $

* Pinnacle West Capital PNW.N : la Banque Scotia lance sa couverture avec une recommandation « surperformance sectorielle »

* Ppl Corp PPL.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec un objectif de cours de 36 $

* Ppl Corp PPL.N : La Banque Scotia lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformance sectorielle »

* Propetro Holding PUMP.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec un objectif de cours de 12 $

* Propetro Holding PUMP.N : la Scotiabank lance sa couverture avec une note « en ligne avec le secteur »

* Q32 Bio QTTB.O : Clear Street lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 38 $

* Robinhood Markets HOOD.O : BTIG relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $

* Robinhood Markets HOOD.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 138 $ à 134 $

* Robinhood Markets HOOD.O : KBW relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Rollins Inc ROL.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 60 $ à 45 $

* Ryder System R.N : Baird abaisse son objectif de cours de 290 $ à 245 $

* Ryder System R.N : Baird abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 76 $ à 75 $

* Sempra SRE.N : la Banque Scotia lance la couverture du titre avec une recommandation « en ligne avec le secteur »; objectif de cours: 83 $

* Southwest Gas Holdings SWX.N : la Scotiabank lance sa couverture avec un objectif de cours de 95 dollars

* Southwest Gas Holdings SWX.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec une note « surperformance sectorielle »

* SpaceX SPCX.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 200 $

* Spire Inc SR.N : la Banque Scotia lance sa couverture avec un objectif de cours de 79 $

* Spire Inc SR.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le secteur »

* Staar Surgical Company STAA.O : Stifel relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 28 $ à 31 $

* Stitch Fix SFIX.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 3 $ à 2,5 $

* Stitch Fix SFIX.O : Mizuho relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »

* Summit Therapeutics SMMT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 40 $ à 43 $

* Summit Therapeutics SMMT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 25 $ à 30 $

* Summit Therapeutics SMMT.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $

* Sweetgreen SG.N : RBC relève son objectif de cours de 6,5 $ à 11 $

* Twist Bioscience TWST.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 160 $ à 190 $

* UGI Corp UGI.N : La Scotiabank lance sa couverture avec un objectif de cours de 46 $

* UGI Corp UGI.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec une note « surperformance sectorielle »

* Vail Resorts MTN.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 138 $ à 132 $

* Vail Resorts MTN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 165 $ à 162 $

* Vail Resorts MTN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 126 $ à 150 $

* Vail Resorts MTN.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 160 $ à 156 $

* Vail Resorts MTN.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 161 $ à 157 $

* Vail Resorts MTN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 195 $ à 191 $

* Walmart WMT.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 130 $ à 125 $

* Warner Bros. Discovery WBD.O : Argus Research abaisse sa recommandation à « vendre »

* Wayfair W.N : Mizuho relève son objectif de cours de 90 $ à 110 $

* Xcel Energy XEL.O : la Banque Scotia lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 77 dollars

* Xcel Energy XEL.O : la Scotiabank lance sa couverture avec une recommandation « surperformance sectorielle »

Valeurs associées

10X GENOMICS RG-A
88,5000 USD NASDAQ 0,00%
ACUITY
305,870 USD NYSE 0,00%
ALEXANDRIA REIT
48,660 USD NYSE 0,00%
AMEREN
99,410 USD NYSE 0,00%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
17,310 USD NYSE 0,00%
ARGAN
355,440 USD NYSE 0,00%
ATLAS ENER
12,290 USD NYSE 0,00%
AXSOME THERAPEUT
193,8900 USD NASDAQ 0,00%
BAKER HUGHES RG-A
57,1200 USD NASDAQ 0,00%
BLOOMIN BRANDS
7,9100 USD NASDAQ 0,00%
BRUKER
63,2800 USD NASDAQ 0,00%
BUTTERFLY NETW RG-A
9,145 USD NYSE 0,00%
CHEWY RG-A
18,630 USD NYSE 0,00%
CINTAS
200,5800 USD NASDAQ 0,00%
COINBASE GLB RG-A
191,7900 USD NASDAQ 0,00%
DELL TECHNOLOGIES
543,410 USD NYSE 0,00%
DTE ENERGY
120,790 USD NYSE 0,00%
ENPHASE ENERGY
30,9100 USD NASDAQ 0,00%
FIDELITY NATIONAL INF. SER.
34,320 USD NYSE 0,00%
FORTREA
20,0600 USD NASDAQ 0,00%
FORTREA
36,8400 USD NASDAQ +8,32%
GEMINI SPACE RG-A
5,2000 USD NASDAQ 0,00%
GENERAC HLDGS
205,200 USD NYSE 0,00%
H B FULLER CO
49,370 USD NYSE 0,00%
ILLUMINA
271,9000 USD NASDAQ 0,00%
IQVIA HOLDINGS
270,680 USD NYSE 0,00%
JEFFERIES FINL
47,180 USD NYSE 0,00%
JOHNSON&JOHNSON
271,990 USD NYSE 0,00%
KODIAK SCIENCES
89,9200 USD NASDAQ 0,00%
LIBERTY ENER RG-A
18,970 USD NYSE 0,00%
MASTEC
204,105 USD NYSE 0,00%
MEDPACE HOLDINGS
615,9400 USD NASDAQ 0,00%
MERCK
148,760 USD NYSE 0,00%
MIRUM RG REG S-AI
87,9600 USD NASDAQ 0,00%
NATL FUEL GAS CO
77,760 USD NYSE 0,00%
NETFLIX
69,2300 USD NASDAQ 0,00%
NIKE
36,370 USD NYSE 0,00%
NISOURCE
39,105 USD NYSE 0,00%
OGE ENERGY
44,680 USD NYSE 0,00%
OKTA-A
202,1800 USD NASDAQ 0,00%
ONE GAS
71,630 USD NYSE 0,00%
PEPSICO
128,5000 USD NASDAQ 0,00%
PINNACLE WEST CA
91,315 USD NYSE 0,00%
PPL
32,105 USD NYSE 0,00%
PROPETRO HOLDING
9,305 USD NYSE 0,00%
Q32 BIO
9,2300 USD NASDAQ 0,00%
ROBINHOOD MARKETS
116,4600 USD NASDAQ 0,00%
ROLLINS
30,595 USD NYSE 0,00%
RYDER SYSTEM
233,970 USD NYSE 0,00%
SCOTTS MIRACLE-A-
48,440 USD NYSE 0,00%
SEMPRA ENERGY
76,870 USD NYSE 0,00%
SOUTHWEST HLDGS
81,840 USD NYSE 0,00%
SPACEX
145,4700 USD NASDAQ 0,00%
SPIRE
76,860 USD NYSE 0,00%
STAAR SURGICAL
20,8700 USD NASDAQ 0,00%
STITCH FIX-A
2,4700 USD NASDAQ 0,00%
SUMMIT THERAP
15,4800 USD NASDAQ 0,00%
SWEETGREEN RG-A
8,245 USD NYSE 0,00%
TWIST BIOSCIENCE
179,6000 USD NASDAQ 0,00%
UGI
36,240 USD NYSE 0,00%
VAIL RESORTS
138,220 USD NYSE 0,00%
WALMART
108,7300 USD NASDAQ 0,00%
WARNER BROS RG-A
30,9000 USD NASDAQ 0,00%
WAYFAIR RG-A
98,660 USD NYSE 0,00%
XCEL ENERGY
69,3900 USD NASDAQ 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/09/2026 à 13:49:23.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,83 -3,94%
Pétrole Brent
103,15 -2,75%
CAC 40
8 057,81 -0,26%
SOITEC
153,8 +7,89%
BIOPHYTIS
0,0502 +7,96%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank