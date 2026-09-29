information fournie par Reuters • 29/09/2026 à 11:47

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Acuity, Dell Technologies, Nike

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Acuity, Dell Technologies et Nike.

POINTS FORTS

* Acuity AYI.N : Oppenheimer abaisse son objectif de

cours de 465 $ à 440 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : TD Cowen relève son

objectif de cours de 500 $ à 550 $

* Nike NKE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 45 $

à 40 $

* Pepsico PEP.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à «

neutre »

* SpaceX SPCX.O : TD Cowen lance la couverture du titre

avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 200 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Acuity AYI.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours

de 465 $ à 440 $

* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : Exane BNP

Paribas abaisse son objectif de cours de 48 $ à 40 $

* Ameren Corp AEE.N : la Banque Scotia lance sa

couverture avec un objectif de cours de 104 dollars

* Ameren Corp AEE.N : la Scotiabank lance sa couverture

avec une note « en ligne avec le secteur »

* Argan AGX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de

800 $ à 785 $

* Atlas Energy Solutions AESI.N : la Scotiabank lance sa

couverture avec un objectif de cours de 17 $

* Atlas Energy Solutions AESI.N : la Banque Scotia lance

sa couverture avec une note « surperformance sectorielle »

* Baker Hughes Company BKR.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 80 $ à 77 $

* Baker Hughes Company BKR.O : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 78 $ à 76 $

* Bloomin' Brands Inc BLMN.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 6 $ à 13 $

* Bloomin' Brands Inc BLMN.O : JP Morgan relève sa

recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

* Coinbase Global Inc COIN.O : KBW reprend la couverture

avec une recommandation « surperformer »

* Coinbase Global Inc COIN.O : KBW reprend sa couverture

avec un objectif de cours de 237 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : TD Cowen relève son

objectif de cours de 500 $ à 550 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Baird relève son objectif

de cours de 23 $ à 24 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : KBW abaisse son

objectif de cours de 27 $ à 5,5 $

* Iqvia Holdings IQV.N : Baird relève son objectif de

cours de 287 $ à 324 $

* J&J JNJ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de

270 $ à 285 $

* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : Morgan Stanley

abaisse son objectif de cours de 50 $ à 49 $

* Kodiak Sciences KOD.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 56 $ à 112 $

* Liberty Energy LBRT.N : la Scotiabank lance la

couverture du titre avec un objectif de cours de 19 $

* Liberty Energy LBRT.N : la Banque Scotia lance sa

couverture avec une note « en ligne avec le secteur »

* Medpace Holdings MEDP.O : Baird relève son objectif de

cours de 624 $ à 638 $

* Merck & Co Inc MRK.N : La Banque Scotia relève son

objectif de cours de 155 $ à 180 $

* Nike NKE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 45 $ à

40 $

* NiSource NI.N : la Banque Scotia lance la couverture du

titre avec une note « en ligne avec le secteur »; objectif

de cours: 43 $

* Oge Energy OGE.N : La Banque Scotia lance sa couverture

avec un objectif de cours de 49 $

* Oge Energy OGE.N : La Banque Scotia lance sa couverture

avec une note « surperformance sectorielle »

* Okta OKTA.O : Morgan Stanley relève son objectif de

cours de 200 $ à 245 $

* One Gas OGS.N : la Banque Scotia lance sa couverture

avec un objectif de cours de 86 $

* One Gas OGS.N : La Banque Scotia lance sa couverture

avec une note « surperformance sectorielle »

* Pepsico PEP.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours

de 170 $ à 138 $

* Pepsico PEP.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de «

surpondérer » à « neutre »

* Pinnacle West Capital PNW.N : la Banque Scotia lance sa

couverture avec un objectif de cours de 104 $

* Pinnacle West Capital PNW.N : la Banque Scotia lance sa

couverture avec une recommandation « surperformance

sectorielle »

* Ppl Corp PPL.N : la Banque Scotia lance sa couverture

avec un objectif de cours de 36 $

* Ppl Corp PPL.N : La Banque Scotia lance sa couverture

avec une recommandation « surperformance sectorielle »

* Propetro Holding PUMP.N : La Banque Scotia lance sa

couverture avec un objectif de cours de 12 $

* Propetro Holding PUMP.N : la Banque Scotia lance sa

couverture avec une note « en ligne avec le secteur »

* Robinhood Markets HOOD.O : BTIG relève son objectif de

cours de 125 $ à 135 $

* Robinhood Markets HOOD.O : KBW relève son objectif de

cours de 100 $ à 115 $

* Rollins Inc ROL.N : Morgan Stanley abaisse son objectif

de cours de 60 $ à 45 $

* Ryder System R.N : Baird abaisse son objectif de cours

de 290 $ à 245 $

* Ryder System R.N : Baird abaisse sa recommandation de «

surperformer » à « neutre »

* Sempra SRE.N : la Banque Scotia lance la couverture du

titre avec une note « en ligne avec le secteur »; objectif

de cours: 83 $

* Southwest Gas Holdings SWX.N : la Banque Scotia lance

sa couverture avec un objectif de cours de 95 $

* Southwest Gas Holdings SWX.N : la Banque Scotia lance

sa couverture avec une note « surperformance du secteur »

* SpaceX SPCX.O : TD Cowen lance sa couverture avec une

recommandation « Achat »; objectif de cours: 200 $

* Spire Inc SR.N : La Banque Scotia lance sa couverture

avec un objectif de cours de 79 $

* Spire Inc SR.N : la Banque Scotia lance sa couverture

avec une note « en ligne avec le secteur »

* Summit Therapeutics SMMT.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 25 $ à 30 $

* Sweetgreen SG.N : RBC relève son objectif de cours de

6,5 $ à 11 $

* UGI Corp UGI.N : La Banque Scotia lance sa couverture

avec un objectif de cours de 46 dollars

* UGI Corp UGI.N : La Banque Scotia lance sa couverture

avec une recommandation « surperformer le secteur »

* Vail Resorts MTN.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 165 $ à 162 $

* Xcel Energy XEL.O : La Banque Scotia lance sa

couverture avec un objectif de cours de 77 $

* Xcel Energy XEL.O : La Banque Scotia lance sa

couverture avec une note « surperformance sectorielle »