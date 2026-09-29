TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Acuity, Dell Technologies, Nike

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Acuity, Dell Technologies et Nike.
POINTS FORTS
* Acuity AYI.N : Oppenheimer abaisse son objectif de
cours de 465 $ à 440 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : TD Cowen relève son
objectif de cours de 500 $ à 550 $
* Nike NKE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 45 $
à 40 $
* Pepsico PEP.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à «
neutre »
* SpaceX SPCX.O : TD Cowen lance la couverture du titre
avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 200 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Acuity AYI.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours
de 465 $ à 440 $
* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : Exane BNP
Paribas abaisse son objectif de cours de 48 $ à 40 $
* Ameren Corp AEE.N : la Banque Scotia lance sa
couverture avec un objectif de cours de 104 dollars
* Ameren Corp AEE.N : la Scotiabank lance sa couverture
avec une note « en ligne avec le secteur »
* Argan AGX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de
800 $ à 785 $
* Atlas Energy Solutions AESI.N : la Scotiabank lance sa
couverture avec un objectif de cours de 17 $
* Atlas Energy Solutions AESI.N : la Banque Scotia lance
sa couverture avec une note « surperformance sectorielle »
* Baker Hughes Company BKR.O : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 80 $ à 77 $
* Baker Hughes Company BKR.O : TD Cowen abaisse son
objectif de cours de 78 $ à 76 $
* Bloomin' Brands Inc BLMN.O : JP Morgan relève son
objectif de cours de 6 $ à 13 $
* Bloomin' Brands Inc BLMN.O : JP Morgan relève sa
recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »
* Coinbase Global Inc COIN.O : KBW reprend la couverture
avec une recommandation « surperformer »
* Coinbase Global Inc COIN.O : KBW reprend sa couverture
avec un objectif de cours de 237 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : TD Cowen relève son
objectif de cours de 500 $ à 550 $
* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Baird relève son objectif
de cours de 23 $ à 24 $
* Gemini Space Station Inc GEMI.O : KBW abaisse son
objectif de cours de 27 $ à 5,5 $
* Iqvia Holdings IQV.N : Baird relève son objectif de
cours de 287 $ à 324 $
* J&J JNJ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de
270 $ à 285 $
* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : Morgan Stanley
abaisse son objectif de cours de 50 $ à 49 $
* Kodiak Sciences KOD.O : Jefferies relève son objectif de
cours de 56 $ à 112 $
* Liberty Energy LBRT.N : la Scotiabank lance la
couverture du titre avec un objectif de cours de 19 $
* Liberty Energy LBRT.N : la Banque Scotia lance sa
couverture avec une note « en ligne avec le secteur »
* Medpace Holdings MEDP.O : Baird relève son objectif de
cours de 624 $ à 638 $
* Merck & Co Inc MRK.N : La Banque Scotia relève son
objectif de cours de 155 $ à 180 $
* Nike NKE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 45 $ à
40 $
* NiSource NI.N : la Banque Scotia lance la couverture du
titre avec une note « en ligne avec le secteur »; objectif
de cours: 43 $
* Oge Energy OGE.N : La Banque Scotia lance sa couverture
avec un objectif de cours de 49 $
* Oge Energy OGE.N : La Banque Scotia lance sa couverture
avec une note « surperformance sectorielle »
* Okta OKTA.O : Morgan Stanley relève son objectif de
cours de 200 $ à 245 $
* One Gas OGS.N : la Banque Scotia lance sa couverture
avec un objectif de cours de 86 $
* One Gas OGS.N : La Banque Scotia lance sa couverture
avec une note « surperformance sectorielle »
* Pepsico PEP.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours
de 170 $ à 138 $
* Pepsico PEP.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de «
surpondérer » à « neutre »
* Pinnacle West Capital PNW.N : la Banque Scotia lance sa
couverture avec un objectif de cours de 104 $
* Pinnacle West Capital PNW.N : la Banque Scotia lance sa
couverture avec une recommandation « surperformance
sectorielle »
* Ppl Corp PPL.N : la Banque Scotia lance sa couverture
avec un objectif de cours de 36 $
* Ppl Corp PPL.N : La Banque Scotia lance sa couverture
avec une recommandation « surperformance sectorielle »
* Propetro Holding PUMP.N : La Banque Scotia lance sa
couverture avec un objectif de cours de 12 $
* Propetro Holding PUMP.N : la Banque Scotia lance sa
couverture avec une note « en ligne avec le secteur »
* Robinhood Markets HOOD.O : BTIG relève son objectif de
cours de 125 $ à 135 $
* Robinhood Markets HOOD.O : KBW relève son objectif de
cours de 100 $ à 115 $
* Rollins Inc ROL.N : Morgan Stanley abaisse son objectif
de cours de 60 $ à 45 $
* Ryder System R.N : Baird abaisse son objectif de cours
de 290 $ à 245 $
* Ryder System R.N : Baird abaisse sa recommandation de «
surperformer » à « neutre »
* Sempra SRE.N : la Banque Scotia lance la couverture du
titre avec une note « en ligne avec le secteur »; objectif
de cours: 83 $
* Southwest Gas Holdings SWX.N : la Banque Scotia lance
sa couverture avec un objectif de cours de 95 $
* Southwest Gas Holdings SWX.N : la Banque Scotia lance
sa couverture avec une note « surperformance du secteur »
* SpaceX SPCX.O : TD Cowen lance sa couverture avec une
recommandation « Achat »; objectif de cours: 200 $
* Spire Inc SR.N : La Banque Scotia lance sa couverture
avec un objectif de cours de 79 $
* Spire Inc SR.N : la Banque Scotia lance sa couverture
avec une note « en ligne avec le secteur »
* Summit Therapeutics SMMT.O : Jefferies relève son
objectif de cours de 25 $ à 30 $
* Sweetgreen SG.N : RBC relève son objectif de cours de
6,5 $ à 11 $
* UGI Corp UGI.N : La Banque Scotia lance sa couverture
avec un objectif de cours de 46 dollars
* UGI Corp UGI.N : La Banque Scotia lance sa couverture
avec une recommandation « surperformer le secteur »
* Vail Resorts MTN.N : Jefferies abaisse son objectif de
cours de 165 $ à 162 $
* Xcel Energy XEL.O : La Banque Scotia lance sa
couverture avec un objectif de cours de 77 $
* Xcel Energy XEL.O : La Banque Scotia lance sa
couverture avec une note « surperformance sectorielle »
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer