TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Acuity, Dell Technologies, Nike

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Acuity, Dell Technologies et Nike.

POINTS FORTS

* Acuity AYI.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 465 $ à 440 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 500 $ à 550 $

* Nike NKE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Pepsico PEP.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* Spacex SPCX.O : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 200 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics TXG.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 40 $ à 90 $

* Acuity AYI.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 465 $ à 440 $

* Adicet Bio ACET.O : Wedbush relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $

* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 48 $

à 40 $

* Ameren Corp AEE.N : La Banque Scotia lance la couverture du titre avec un objectif de cours de

104 $

* Ameren Corp AEE.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec une note « en ligne avec le

secteur »

* American Eagle Outfitters AEO.N : BMO relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Argan AGX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 800 $ à 785 $

* Atlas Energy Solutions AESI.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec un objectif de cours

de 17 $

* Atlas Energy Solutions AESI.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec une recommandation «

surperformer le secteur »

* Axsome Therapeutics AXSM.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 280 $ à 267 $

* Baker Hughes Company BKR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 80 $ à 77 $

* Baker Hughes Company BKR.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 78 $ à 76 $

* Bloomin' Brands Inc BLMN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 6 $ à 13 $

* Bloomin' Brands Inc BLMN.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Bruker Corporation BRKR.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 60 $ à 80 $

* Butterfly Network BFLY.N : Evercore ISI lance la couverture du titre avec une recommandation «

surperformer »

* Butterfly Network BFLY.N : Evercore ISI lance la couverture avec un objectif de cours de 15 $

* Chewy Inc CHWY.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 32 $ à 28 $

* Cintas Corporation CTAS.O : Argus Research relève son objectif de cours de 230 $ à 240 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : KBW reprend la couverture avec une recommandation « surperformer »

* Coinbase Global Inc COIN.O : KBW reprend sa couverture avec un objectif de cours de 237 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 500 $ à 550 $

* Deluxe DLX.N : Barrington Research initie sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* Deluxe DLX.N : Barrington Research lance sa couverture avec un objectif de cours de 31 $

* Dte Energy Company DTE.N : BMO abaisse son objectif de cours de 143 $ à 132 $

* Enphase Energy ENPH.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $

* Fis FIS.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Baird relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $

* Fuelcell Energy FCEL.O : Oppenheimer initie la couverture avec une note « surperformer »; objectif

de cours: 24 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : KBW abaisse son objectif de cours de 27 $ à 5,5 $

* Generac Holdings GNRC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 300 $ à 232 $

* H.B. Fuller FUL.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 72 $ à 62 $

* Illumina Inc ILMN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 220 $ à 300 $

* Iqvia Holdings IQV.N : Baird relève son objectif de cours de 287 $ à 324 $

* Iqvia Holdings IQV.N : RBC relève son objectif de cours de 247 $ à 319 $

* J&J JNJ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 $ à 285 $

* Jefferies Financial Group JEF.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 76 $ à 71 $

* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : BMO abaisse son objectif de cours de 57 $ à 50 $

* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 50 $ à 49

$

* Kodiak Sciences KOD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 56 $ à 112 $

* Liberty Energy LBRT.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec un objectif de cours de 19 $

* Liberty Energy LBRT.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec une note « en ligne avec le

secteur »

* Lifecore Biomedical LFCR.O : Barrington Research abaisse sa recommandation de « surperformance » à

« en ligne avec le marché »

* Mach Natural Resources LP MNR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 19 $ à 16 $

* Mastec Inc MTZ.N : Clear Street abaisse son objectif de cours de 545 $ à 470 $

* Medpace Holdings MEDP.O : Baird relève son objectif de cours de 624 $ à 638 $

* Merck & Co Inc MRK.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 155 $ à 180 $

* Mirum Pharmaceuticals MIRM.O : Citigroup relève son objectif de cours de 145 $ à 160 $

* National Fuel Gas Company NFG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 89 $ à 91 $

* Netflix NFLX.O : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »; elle abaisse son

objectif de cours de 100 $ à 95 $

* New Era Energy & Digital NUAI.O : B. Riley Securities relève son objectif de cours de 10 $ à 13 $

* Nike NKE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* NiSource NI.N : La Banque Scotia lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le

secteur »; objectif de cours à 43 $

* Oge Energy OGE.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec un objectif de cours de 49 $

* Oge Energy OGE.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec une note « surperformance

sectorielle »

* Okta OKTA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 200 $ à 245 $

* One Gas OGS.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec un objectif de cours de 86 $

* One Gas OGS.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec une note « surperformance sectorielle

»

* Optimizerx OPRX.O : B. Riley Securities relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $

* Pepsico PEP.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 170 $ à 138 $

* Pepsico PEP.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Pershing Square Inc PS.N : Jonestrading abaisse sa recommandation de « achat » à « neutre »

* Pinnacle West Capital PNW.N : La Banque Scotia lance la couverture du titre avec un objectif de

cours de 104 $

* Pinnacle West Capital PNW.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec une recommandation «

surperformance sectorielle »

* Ppl Corp PPL.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec un objectif de cours de 36 $

* Ppl Corp PPL.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec une note « surperformance

sectorielle »

* Propetro Holding PUMP.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec un objectif de cours de 12

$

* Propetro Holding PUMP.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec une note « en ligne avec le

secteur »

* Q32 Bio QTTB.O : Clear Street lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours de 38 $

* Riot Platforms RIOT.O : B. Riley Securities relève son objectif de cours de 28 $ à 33 $

* Robinhood Markets HOOD.O : BTIG relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $

* Robinhood Markets HOOD.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 138 $ à 134 $

* Robinhood Markets HOOD.O : KBW relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Rollins Inc ROL.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 60 $ à 45 $

* Ryder System R.N : Baird abaisse son objectif de cours de 290 $ à 245 $

* Ryder System R.N : Baird abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 76 $ à 75 $

* Sempra SRE.N : La Banque Scotia lance la couverture du titre avec une recommandation « en ligne

avec le secteur »; objectif de cours: 83 $

* Southwest Gas Holdings SWX.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec un objectif de cours

de 95 $

* Southwest Gas Holdings SWX.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec une note «

surperformance sectorielle »

* Spacex SPCX.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 200 $

* Spire Inc SR.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec un objectif de cours de 79 $

* Spire Inc SR.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec une note « en ligne avec le secteur

»

* Staar Surgical Company STAA.O : Stifel relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »;

relève son objectif de cours de 28 $ à 31 $

* Stitch Fix SFIX.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 3 $ à 2,5 $

* Stitch Fix SFIX.O : Mizuho relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »

* Summit Therapeutics SMMT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 40 $ à 43 $

* Summit Therapeutics SMMT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 25 $ à 30 $

* Summit Therapeutics SMMT.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $

* Sweetgreen SG.N : RBC relève son objectif de cours de 6,5 $ à 11 $

* Twist Bioscience TWST.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 160 $ à 190 $

* UGI Corp UGI.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec un objectif de cours de 46 $

* UGI Corp UGI.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec une note « surperformance

sectorielle »

* Vail Resorts MTN.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 138 $ à 132 $

* Vail Resorts MTN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 165 $ à 162 $

* Vail Resorts MTN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 126 $ à 150 $

* Vail Resorts MTN.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 160 $ à 156 $

* Vail Resorts MTN.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 161 $ à 157 $

* Vail Resorts MTN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 195 $ à 191 $

* Veon Ltd VEON.O : Northland Capital relève son objectif de cours à 85 $

* Walmart WMT.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 130 $ à 125 $

* Warner Bros. Discovery WBD.O : Argus Research abaisse sa recommandation à « vendre »

* Wayfair W.N : Mizuho relève son objectif de cours de 90 $ à 110 $

* Xcel Energy XEL.O : La Banque Scotia lance la couverture du titre avec un objectif de cours de

77 $

* Xcel Energy XEL.O : La Banque Scotia lance sa couverture avec une recommandation «

surperformance sectorielle »