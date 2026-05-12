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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Accuray, Aevex, Zoetis
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 09:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Accuray, Aevex et Zoetis.

POINTS FORTS

* Accuray Inc ARAY.O : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; abaisse

l'objectif de cours de 3,05 $ à 0,35 $

* Aevex Corp AVEX.N : JP Morgan lance la couverture avec une note "surpondérer";

objectif de cours de 33 $

* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de

"surpondérer" à "neutre"

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Piper Sandler passe de "neutre" à

"sous-pondérer"

* Zoetis Inc ZTS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 140 $ à 90 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 17 $ à 20 $

* Accuray Inc ARAY.O : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; abaisse son

objectif de cours de 3,05 $ à 0,35 $

* Aevex Corp AVEX.N : JP Morgan lance la couverture avec une note "surpondérer";

objectif de cours de 33 $

* Alamar Biosciences Inc ALMR.O : JP Morgan lance la couverture avec une note

"surpondérer"

* Alamar Biosciences Inc ALMR.O : JP Morgan lance la couverture avec un objectif de

cours de 30 $

* Apollo APO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 142 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : RBC relève son objectif de cours de 430 $ à 500 $

* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies relève son objectif de cours de 114 $ à

136 $

* Astrana Health Inc ASTH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 35 $ à 45 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : KBW relève son objectif de cours de 42 $ à 49 $

* Blackstone BX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 143 $ à 152 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies relève son objectif de cours de

45 $ à 53 $

* Celanese Corp CE.N : JP Morgan passe de "neutre" à "surpondérer"

* Ceva Inc CEVA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $

* Ceva Inc CEVA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 24 $ à 45 $

* Cognex Corp CGNX.O : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 65 $ à

73 $

* CVS Health Corp CVS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 101 $ à 111 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 92 $ à 97 $

* Enliven Therapeutics Inc ELVN.O : Guggenheim lance la couverture avec une

recommandation "acheter"

* Enliven Therapeutics Inc ELVN.O : Guggenheim lance la couverture avec un objectif

de cours de 80 $

* Federal Agricultural Mortgage Corp AGM.N : KBW relève son objectif de cours de 215

$ à 228 $

* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 63 $ à 64 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 35 $ à

33 $

* KKR KKR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 131 $

* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : Piper Sandler passe de "surpondérer" à "neutre"

* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 39 $

à 12 $

* Liquidia Corp LQDA.O : Needham relève son objectif de cours de 54 $ à 70 $

* Mosaic Co MOS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 24 $ à 19 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* Power Solutions International Inc PSIX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours

de 92,9 $ à 79,1 $

* Si-Bone Inc SIBN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 28 $ à 23 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 198

$ à 207 $

* Skye Bioscience Inc SKYE.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 13 $ à

6 $

* Somnigroup International Inc SGI.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 89

$ à 76 $

* Sonida Senior Living Inc SNDA.N : RBC relève son objectif de cours de 39 $ à 45 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC relève son objectif de cours de 270 $ à 281 $

* Target Corp. TGT.N : Barclays relève son objectif de cours de 108 $ à 115 $

* Toast Inc TOST.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 33 $ à 28 $

* Versant Media Group Inc VSNT.O : JP Morgan lance la couverture avec une note

neutre

* Versant Media Group Inc VSNT.O : JP Morgan lance la couverture avec un objectif de

cours de 43 $

* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : RBC relève son objectif de cours de 84 $ à

95 $

* W.P. Carey Inc WPC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 76 $ à 80 $

* Zoetis Inc ZTS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 140 $ à 90 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Piper Sandler passe de "neutre" à

"sous-pondérer"

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 7

$ à 4 $

Valeurs associées

10X GENOMICS RG-A
20,5000 USD NASDAQ -5,09%
ACCURAY
0,3428 USD NASDAQ -9,79%
ALAMAR BIOSC
23,8800 USD NASDAQ -0,33%
APOLLO GLB MGMT
130,460 USD NYSE -2,06%
APPLIED MATERIALS
443,6200 USD NASDAQ +1,88%
ARES MGT RG-A
124,680 USD NYSE -1,24%
ASTRANA HEALTH
42,7900 USD NASDAQ +4,83%
ASTRANA HEALTH
37,9700 USD NASDAQ -3,38%
BILL HLDG
41,485 USD NYSE -0,69%
BLACKSTONE
121,390 USD NYSE -1,90%
CELANESE
59,560 USD NYSE +4,16%
CEVA
36,4600 USD NASDAQ -1,38%
COGNEX
67,2600 USD NASDAQ +2,44%
CVS HEALTH
92,230 USD NYSE +1,84%
CYTOKINETICS
74,5600 USD NASDAQ -3,06%
ENLIVEN THERP
39,5900 USD NASDAQ -2,85%
FED AGRIC MTG -C-
176,950 USD NYSE -2,37%
FORTIVE
60,310 USD NYSE -0,18%
HIMS&HERS HLTH RG-A
29,150 USD NYSE +3,04%
KKR & CO
99,440 USD NYSE -2,99%
LENZ THER
9,9900 USD NASDAQ -0,70%
LIQUIDIA
53,1300 USD NASDAQ +25,60%
MOSAIC
21,795 USD NYSE -1,80%
PLANET FITNESS RG-A
48,380 USD NYSE +5,41%
POWER SOLUTIONS
62,4500 USD NASDAQ -17,73%
SI-BONE
11,6500 USD NASDAQ -5,05%
SKYE BIOSCIENCE
12,8100 USD OTCBB 0,00%
SKYE BIOSCIENCE
2,8000 USD OTCBB +12,00%
SKYE BIOSCIENCE
0,8800 USD NASDAQ +2,01%
SMN PRP GRP REIT
200,970 USD NYSE -0,60%
TARGA RESOURCES
253,130 USD NYSE +2,02%
TARGET
118,450 USD NYSE -5,42%
TOAST RG-A
24,185 USD NYSE -3,43%
VERSANT RG-A
41,3100 USD NASDAQ +0,41%
VERSANT RG-A WI
40,4000 USD NASDAQ -13,40%
VICTORY CP HLG-A
85,8300 USD NASDAQ +0,59%
W.P. CAREY REIT
74,060 USD NYSE -0,07%
ZOETIS RG-A
76,640 USD NYSE -7,46%
ZOOMINF TECH RG-A
6,0400 USD NASDAQ -5,33%
ZOOMINF TECH RG-A
10,0300 USD NASDAQ -2,72%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/05/2026 à 09:22:20.

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