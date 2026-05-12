TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Accuray, Aevex, Zoetis

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Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Accuray, Aevex et Zoetis.
POINTS FORTS
* Accuray Inc ARAY.O : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; abaisse
l'objectif de cours de 3,05 $ à 0,35 $
* Aevex Corp AVEX.N : JP Morgan lance la couverture avec une note "surpondérer";
objectif de cours de 33 $
* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de
"surpondérer" à "neutre"
* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Piper Sandler passe de "neutre" à
"sous-pondérer"
* Zoetis Inc ZTS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 140 $ à 90 $
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 10X Genomics Inc TXG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 17 $ à 20 $
* Accuray Inc ARAY.O : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; abaisse son
objectif de cours de 3,05 $ à 0,35 $
* Aevex Corp AVEX.N : JP Morgan lance la couverture avec une note "surpondérer";
objectif de cours de 33 $
* Alamar Biosciences Inc ALMR.O : JP Morgan lance la couverture avec une note
"surpondérer"
* Alamar Biosciences Inc ALMR.O : JP Morgan lance la couverture avec un objectif de
cours de 30 $
* Apollo APO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 142 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : RBC relève son objectif de cours de 430 $ à 500 $
* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies relève son objectif de cours de 114 $ à
136 $
* Astrana Health Inc ASTH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 35 $ à 45 $
* Bill Holdings Inc BILL.N : KBW relève son objectif de cours de 42 $ à 49 $
* Blackstone BX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 143 $ à 152 $
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies relève son objectif de cours de
45 $ à 53 $
* Celanese Corp CE.N : JP Morgan passe de "neutre" à "surpondérer"
* Ceva Inc CEVA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $
* Ceva Inc CEVA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 24 $ à 45 $
* Cognex Corp CGNX.O : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 65 $ à
73 $
* CVS Health Corp CVS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 101 $ à 111 $
* Cytokinetics Inc CYTK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 92 $ à 97 $
* Enliven Therapeutics Inc ELVN.O : Guggenheim lance la couverture avec une
recommandation "acheter"
* Enliven Therapeutics Inc ELVN.O : Guggenheim lance la couverture avec un objectif
de cours de 80 $
* Federal Agricultural Mortgage Corp AGM.N : KBW relève son objectif de cours de 215
$ à 228 $
* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 63 $ à 64 $
* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 35 $ à
33 $
* KKR KKR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 131 $
* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : Piper Sandler passe de "surpondérer" à "neutre"
* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 39 $
à 12 $
* Liquidia Corp LQDA.O : Needham relève son objectif de cours de 54 $ à 70 $
* Mosaic Co MOS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 24 $ à 19 $
* Planet Fitness Inc PLNT.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $
* Power Solutions International Inc PSIX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours
de 92,9 $ à 79,1 $
* Si-Bone Inc SIBN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 28 $ à 23 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 198
$ à 207 $
* Skye Bioscience Inc SKYE.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 13 $ à
6 $
* Somnigroup International Inc SGI.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 89
$ à 76 $
* Sonida Senior Living Inc SNDA.N : RBC relève son objectif de cours de 39 $ à 45 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC relève son objectif de cours de 270 $ à 281 $
* Target Corp. TGT.N : Barclays relève son objectif de cours de 108 $ à 115 $
* Toast Inc TOST.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 33 $ à 28 $
* Versant Media Group Inc VSNT.O : JP Morgan lance la couverture avec une note
neutre
* Versant Media Group Inc VSNT.O : JP Morgan lance la couverture avec un objectif de
cours de 43 $
* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : RBC relève son objectif de cours de 84 $ à
95 $
* W.P. Carey Inc WPC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 76 $ à 80 $
* Zoetis Inc ZTS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 140 $ à 90 $
* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Piper Sandler passe de "neutre" à
"sous-pondérer"
* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 7
$ à 4 $
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