TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-AbbVie, TransDigm Group, Visa

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment AbbVie, TransDigm Group et Visa.
POINTS FORTS
|
* AbbVie ABBV.N : Berenberg relève son objectif de cours de 275 $ à 305 $
|
* Constellation Energy Corp CEG.O : Raymond James relève son objectif de cours de 341 $ à 347 $
|
* Primerica, Inc. PRI.N : KBW relève son objectif de cours de 330 $ à 332 $
|
* TransDigm Group Incorporated TDG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 1.300 $ à 1.350 $
|
* Visa Inc. V.N : Bernstein relève son objectif de cours de 475 $ à 486 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
|
* AbbVie ABBV.N : Berenberg relève son objectif de cours de 275 $ à 305 $
|
* Aflac Incorporated AFL.N : KBW relève son objectif de cours de 120 $ à 123 $
|
* Agilon Health, Inc. AGL.N : Stonex relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $
|
* Alamo Group Inc. ALG.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 188 $ à 161 $
|
* Ambiq Micro, Inc. AMBQ.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 90 $ à 70 $
|
* Ambiq Micro, Inc. AMBQ.N : Needham abaisse son objectif de cours de 85 $ à 65 $
|
* Ardent Health Inc ARDT.N : Mizuho relève son objectif de cours de 13 $ à 21 $
|
* AST Spacemobile, Inc. ASTS.O : New Street Research abaisse son objectif de cours de 78 $ à 44 $
|
* Astronics Corporation ATRO.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $
|
* Block, Inc. XYZ.N : Bernstein relève son objectif de cours de 95 $ à 110 $
|
* BP BP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 42 $ à 47 $
|
* Bridgebio Oncology Therapeutics BBOT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 21 $ à 15 $
|
* Caredx, Inc. CDNA.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation “surpondérer”
|
* Caredx, Inc. CDNA.O : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de cours de 100 dollars
|
* Carlsmed, Inc. CARL.O : Needham relève son objectif de cours de 17 $ à 22 $
|
* Casella Waste Systems CWST.O : Barclays relève son objectif de cours de 104 $ à 109 $
|
* Constellation Energy Corp CEG.O : Raymond James relève son objectif de cours de 341 $ à 347 $
|
* Core & Main Inc CNM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 53 $ à 55 $
|
* Core & Main, Inc. CNM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 61 $ à 60 $
|
* Corebridge Financial Inc CRBG.N : KBW relève son objectif de cours de 43 $ à 44 $
|
* Coreweave, Inc. CRWV.O : Baird abaisse son objectif de cours de 130 $ à 100 $
|
* Coreweave, Inc. CRWV.O : Citigroup relève son objectif de cours de 128 $ à 149 $
|
* Coreweave, Inc. CRWV.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $
|
* Costco Wholesale Corp COST.O : Bernstein relève son objectif de cours de 1.143 $ à 1.155 $
|
* Cryoport, Inc. CYRX.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 19 $ à 24 $
|
* Dauch Corporation DCH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 8 $ à 6 $
|
* Doordash DASH.O : Moffettnathanson abaisse son objectif de cours de 277 $ à 239 $
|
* Doximity DOCS.N : Barclays relève son objectif de cours de 27 $ à 30 $
|
* D-Wave Quantum Inc. QBTS.O : Needham abaisse son objectif de cours de 40 $ à 20 $
|
* Etoro Group Ltd. ETOR.O : KBW abaisse son objectif de cours de 27,5 $ à 22 $
|
* Ferguson Enterprises Inc. FERG.N : Berenberg relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $
|
* Firefly Aerospace Inc. FLY.O : Barclays relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $
|
* FIS FIS.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 48 $ à 31 $
|
* Fiserv Inc FISV.O : Bernstein relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $
|
* Fiserv Inc FISV.O : Citigroup relève son objectif de cours de 62 $ à 67 $
|
* Five Below, Inc. FIVE.O : Bernstein relève son objectif de cours de 272 $ à 279 $
|
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Berenberg abaisse son objectif de cours de 130 $ à 105 $
|
* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Mizuho abaisse sa recommandation de “neutre” à “sous-performer”
|
* Genedx Holdings Corp. WGS.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 95 $ à 65 $
|
* Global Payments Inc GPN.N : Bernstein relève son objectif de cours de 86 $ à 100 $
|
* Gossamer Bio, Inc. GOSS.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 120 $ à 96 $
|
* Harvard Bioscience Inc HBIO.O : Stonex abaisse sa recommandation à “conserver”
|
* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : Mizuho relève son objectif de cours de 495 $ à 570 $
|
* Hilltop Holdings Inc. HTH.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 42 $ à 36 $
|
* Humacyte Inc. HUMA.O : Barclays relève son objectif de cours de 0,5 $ à 0,6 $
|
* Humana HUM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 370 $ à 430 $
|
* Ionis Pharmaceuticals, Inc. IONS.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 87 $ à 60 $
|
* KKR KKR.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 121 $ à 125 $
|
* Legend Biotech LEGN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 68 $ à 61 $
|
* Leonardo Drs Inc DRS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 53 $ à 48 $
|
* Ligand Pharmaceuticals Inc. LGND.O : Barclays relève son objectif de cours de 345 $ à 350 $
|
* Liquidia Corporation LQDA.O : Needham relève son objectif de cours de 58 $ à 66 $
|
* Lucid Group, Inc. LCID.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 11 $ à 9 $
|
* Maplebear Inc. CART.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 64 $ à 65 $
|
* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 11 $ à 9 $
|
* Mastercard MA.N : Bernstein relève son objectif de cours de 730 $ à 764 $
|
* Mercury Systems Inc MRCY.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 110 $ à 102 $
|
* Mercury Systems Inc MRCY.O : JP Morgan passe de “neutre” à “surpondérer”
|
* Metlife, Inc. MET.N : KBW relève son objectif de cours de 108 $ à 111 $
|
* Mirum Pharmaceuticals, Inc. MIRM.O : Citigroup relève son objectif de cours de 184 $ à 194 $
|
* MPLX LP MPLX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 63 $ à 61 $
|
* NRG Energy Inc NRG.N : CIBC abaisse son objectif de cours de 159 $ à 154 $
|
* Olema Pharmaceuticals, Inc. OLMA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $
|
* Opus Genetics Inc. IRD.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 8 $ à 14 $
|
* Ormat Technologies Inc ORA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 104 $ à 101 $
|
* P3 Health Partners Inc PIII.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 13 $ à 4 $
|
* Palisade Bio Inc PALI.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 25 $ à 16 $
|
* PayPal PYPL.O : Bernstein relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $
|
* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : Mizuho abaisse sa recommandation de “neutre” à “sous-performer”
|
* Pepgen Inc. PEPG.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 10 $ à 16 $
|
* Plains All American Pipeline PAA.O : Barclays relève son objectif de cours de 24 $ à 25 $
|
* Plains GP Holdings LP PAGP.O : Barclays relève son objectif de cours de 24 $ à 25 $
|
* Primerica, Inc. PRI.N : KBW relève son objectif de cours de 330 $ à 332 $
|
* Propetro Holding Corp. PUMP.N : zephirin Group abaisse son objectif de cours de 1 $, le portant à 11 $
|
* Propetro Holding Corp. PUMP.N : zephirin Group passe de “conserver” à “acheter”
|
* Prudential Financial Inc PRU.N : KBW relève son objectif de cours de 119 $ à 125 $
|
* Republic Services Inc RSG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 265 $ à 295 $
|
* Republic Services Inc RSG.N : JP Morgan relève sa recommandation de “neutre” à “surpondérer”
|
* Rigetti Computing, Inc. RGTI.O : Needham abaisse son objectif de cours de 31 $ à 15 $
|
* Rigetti Computing, Inc. RGTI.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $
|
* Stubhub Holdings, Inc STUB.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 11 $ à 8 $
|
* Surgery Partners, Inc. SGRY.O : Mizuho abaisse sa recommandation de “surperformer” à “neutre”
|
* Surgery Partners, Inc. SGRY.O : Mizuho relève son objectif de cours de 19 $ à 25 $
|
* Take-Two Interactive Software, Inc. TTWO.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 285 $ à 282 $
|
* Tenet Healthcare Corp THC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 305 $ à 330 $
|
* Toast, Inc. TOST.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 45 $ à 38 $
|
* Toast, Inc. TOST.N : Bernstein abaisse sa recommandation de “surperformance” à “en ligne avec le marché”
|
* TransDigm Group Incorporated TDG.N : RBC relève son objectif de cours de 1.200 $ à 1.300 $
|
* TransDigm Group Incorporated TDG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 1.300 $ à 1.350 $
|
* Trisalus Life Sciences, Inc. TLSI.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $
|
* Tyra Biosciences, Inc. TYRA.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27 $
|
* Universal Health Services, Inc. UHS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $
|
* Universal Health Services, Inc. UHS.N : RBC relève son objectif de cours de 183 $ à 207 $
|
* Upstream Bio Inc UPB.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 75 $ à 40 $
|
* Upstream Bio, Inc. UPB.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 36 $ à 18 $
|
* Visa Inc. V.N : Bernstein relève son objectif de cours de 475 $ à 486 $
|
* Wesco International Inc. WCC.N : Barclays relève son objectif de cours de 437 $ à 450 $
|
* Whitefiber, Inc. WYFI.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $
|
* Zymeworks Inc. ZYME.O : Citigroup relève son objectif de cours de 39 $ à 44 $
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