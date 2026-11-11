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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-AbbVie, TransDigm Group, Visa
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 09:17

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Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment AbbVie, TransDigm Group et Visa.

POINTS FORTS

* Abbvie ABBV.N : Berenberg relève son objectif de cours de 275 à 305 dollars

* Constellation Energy Corp CEG.O : Raymond James relève son objectif de cours de 341 $ à 347 $

* Primerica, Inc. PRI.N : KBW relève son objectif de cours de 330 $ à 332 $

* TransDigm Group Incorporated TDG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 1 300 $ à 1 350 $

* Visa Inc. V.N : Bernstein relève son objectif de cours de 475 $ à 486 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* AbbVie ABBV.N : Berenberg relève son objectif de cours de 275 $ à 305 $

* Aflac Incorporated AFL.N : KBW relève son objectif de cours de 120 $ à 123 $

* Alamo Group Inc. ALG.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 188 $ à 161 $

* Ambiq Micro, Inc. AMBQ.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 90 $ à 70 $

* Ambiq Micro, Inc. AMBQ.N : Needham abaisse son objectif de cours de 85 $ à 65 $

* Block, Inc. XYZ.N : Bernstein relève son objectif de cours de 95 $ à 110 $

* Bridgebio Oncology Therapeutics BBOT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 21 $ à 15 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : Raymond James relève son objectif de cours de 341 $ à 347 $

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : KBW relève son objectif de cours de 43 $ à 44 $

* Coreweave, Inc. CRWV.O : Baird abaisse son objectif de cours de 130 $ à 100 $

* Cryoport, Inc. CYRX.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 19 $ à 24 $

* D-Wave Quantum Inc. QBTS.O : Needham abaisse son objectif de cours de 40 $ à 20 $

* Etoro Group Ltd. ETOR.O : KBW abaisse son objectif de cours de 27,5 $ à 22 $

* FIS FIS.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 48 $ à 31 $

* Fiserv Inc FISV.O : Bernstein relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Berenberg abaisse son objectif de cours de 130 $ à 105 $

* Genedx Holdings Corp. WGS.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 95 $ à 65 $

* Global Payments Inc GPN.N : Bernstein relève son objectif de cours de 86 $ à 100 $

* Gossamer Bio, Inc. GOSS.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 120 $ à 96 $

* Ionis Pharmaceuticals, Inc. IONS.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 87 $ à 60 $

* KKR KKR.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 121 $ à 125 $

* Leonardo Drs Inc DRS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 53 $ à 48 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : Needham relève son objectif de cours de 58 $ à 66 $

* Mastercard MA.N : Bernstein relève son objectif de cours de 730 $ à 764 $

* Metlife, Inc. MET.N : KBW relève son objectif de cours de 108 $ à 111 $

* NRG Energy Inc NRG.N : CIBC abaisse son objectif de cours de 159 $ à 154 $

* Palisade Bio Inc PALI.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 25 $ à 16 $

* PayPal PYPL.O : Bernstein relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Pepgen Inc. PEPG.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 10 $ à 16 $

* Primerica, Inc. PRI.N : KBW relève son objectif de cours de 330 $ à 332 $

* Propetro Holding Corp. PUMP.N : zephirin Group passe de « conserver » à « acheter »

* Propetro Holding Corp. PUMP.N : zephirin Group abaisse son objectif de cours de 1 dollar, le ramenant à 11 dollars

* Prudential Financial Inc PRU.N : KBW relève son objectif de cours de 119 $ à 125 $

* Republic Services Inc RSG.N : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Republic Services Inc RSG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 265 $ à 295 $

* Stubhub Holdings, Inc STUB.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 11 $ à 8 $

* Take-Two Interactive Software, Inc. TTWO.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 285 $ à 282 $

* Toast, Inc. TOST.N : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Toast, Inc. TOST.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 45 $ à 38 $

* TransDigm Group Incorporated TDG.N : RBC relève son objectif de cours de 1 200 $ à 1 300 $

* TransDigm Group Incorporated TDG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 1 300 $ à 1 350 $

* Universal Health Services, Inc. UHS.N : RBC relève son objectif de cours de 183 $ à 207 $

* Upstream Bio Inc UPB.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 75 $ à 40 $

* Visa Inc. V.N : Bernstein relève son objectif de cours de 475 $ à 486 $

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/11/2026 à 09:17:28.

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