TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Aardvark Therapeutics, Chevron, Crowdstrike

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Aardvark Therapeutics, Chevron et Crowdstrike.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : RBC ramène la note de "surperformance" à
"performance sectorielle
* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : RBC réduit le prix cible de 18 $ à 6 $
* ACM Research Inc ACMR.O : JP Morgan augmente le prix cible de 45 $ à 70 $
* AES Corp AES.N : Seaport Research Partners augmente le prix cible de vente à
neutre
* Bob's Discount Furniture BOBS.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de
surpondération
* Bob's Discount Furniture BOBS.N : JP Morgan initie une couverture avec un prix
cible de 29
* Broadcom Inc AVGO.O : RBC réduit le prix cible de 370 $ à 340 $
* Chevron Corp CVX.N : Citigroup relève le cours cible à 210 $ contre 179 $
* Conocophillips COP.N : Citigroup augmente le prix cible de 125 $ à 135 $
* Crowdstrike CRWD.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à
surpondérer
* Exxon Mobil XOM.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 150$ contre 118
* Fastly Inc FSLY.O : RBC relève le cours cible de 12 $ à 20 $
* Flutter Entertainment FLUT.N : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 270 $ à
220 $
* Forgent Power Solutions Inc FPS.N : JP Morgan initie une couverture avec une note
de surpondération
* Forgent Power Solutions Inc FPS.N : JP Morgan initie une couverture avec un
objectif de prix de 40
* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan relève le prix cible de 267 $ à 346 $
* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : KBW réduit son objectif de cours à
16,5 $ contre 18,5
* Newmark Group Inc NMRK.O : KBW réduit le prix cible à 18 $ contre 22 $
* Range Resources Corp RRC.N : Gerdes Energy Research ramène le cours à neutre, au
lieu d'acheter
* Restaurant Brands International QSR.N : Piper Sandler passe de neutre à
surpondérer
* Restaurant Brands International QSR.N : Piper Sandler relève le PT de 71 à 84 $
* Site Centers Corp SITC.N : Piper Sandler passe de surpondérer à neutre
* Site Centers Corp SITC.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 8 $ à 6,5 $
* Trade Desk Inc TTD.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 50 $ à 28 $
