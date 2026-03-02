information fournie par Reuters • 02/03/2026 à 08:30

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Aardvark Therapeutics, Chevron, Crowdstrike

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Aardvark Therapeutics, Chevron et Crowdstrike.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : RBC ramène la note de "surperformance" à

"performance sectorielle

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : RBC réduit le prix cible de 18 $ à 6 $

* ACM Research Inc ACMR.O : JP Morgan augmente le prix cible de 45 $ à 70 $

* AES Corp AES.N : Seaport Research Partners augmente le prix cible de vente à

neutre

* Bob's Discount Furniture BOBS.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de

surpondération

* Bob's Discount Furniture BOBS.N : JP Morgan initie une couverture avec un prix

cible de 29

* Broadcom Inc AVGO.O : RBC réduit le prix cible de 370 $ à 340 $

* Chevron Corp CVX.N : Citigroup relève le cours cible à 210 $ contre 179 $

* Conocophillips COP.N : Citigroup augmente le prix cible de 125 $ à 135 $

* Crowdstrike CRWD.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à

surpondérer

* Exxon Mobil XOM.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 150$ contre 118

* Fastly Inc FSLY.O : RBC relève le cours cible de 12 $ à 20 $

* Flutter Entertainment FLUT.N : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 270 $ à

220 $

* Forgent Power Solutions Inc FPS.N : JP Morgan initie une couverture avec une note

de surpondération

* Forgent Power Solutions Inc FPS.N : JP Morgan initie une couverture avec un

objectif de prix de 40

* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan relève le prix cible de 267 $ à 346 $

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : KBW réduit son objectif de cours à

16,5 $ contre 18,5

* Newmark Group Inc NMRK.O : KBW réduit le prix cible à 18 $ contre 22 $

* Range Resources Corp RRC.N : Gerdes Energy Research ramène le cours à neutre, au

lieu d'acheter

* Restaurant Brands International QSR.N : Piper Sandler passe de neutre à

surpondérer

* Restaurant Brands International QSR.N : Piper Sandler relève le PT de 71 à 84 $

* Site Centers Corp SITC.N : Piper Sandler passe de surpondérer à neutre

* Site Centers Corp SITC.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 8 $ à 6,5 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 50 $ à 28 $