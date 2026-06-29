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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-3M Co, Nike, Primoris Services
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 09:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment 3M Co, Nike et Primoris Services, lundi.

POINTS FORTS

* 3M Co MMM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 170 $ à 175 $

* Nike Inc NKE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 47 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan passe de “neutre” à “surpondérer”

Voici un résumé des recommandations d'analyse concernant les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 170 $ à 175 $

* Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation “Achat”

* Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N : Jefferies lance sa couverture avec un objectif de 25 $

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation “neutre”

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif de cours de 11,7 $

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation “conserver”; objectif de cours de 250 $

* Innio NV INIO.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation “surpondérer”; objectif de cours: 44 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Jefferies lance la couverture avec une recommandation “Achat”; objectif de cours: 34 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : RBC lance sa couverture avec une recommandation “surperformer”; objectif de cours: 35 $

* Nike Inc NKE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 47 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan relève sa recommandation de “neutre” à “surpondérer”

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 116 $

* Quantinuum Inc QNT.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation “surpondérer”; objectif de cours: 97 $

Valeurs associées

3M
163,960 USD NYSE -2,39%
GRAPHIC PACKGNG
11,005 USD NYSE +0,87%
INNIO HOLD
37,2900 USD NASDAQ -2,48%
LIFTOFF MOBILE
27,3850 USD NASDAQ +6,23%
NIKE -B-
40,755 USD NYSE -0,43%
PRIMORIS SVCS
93,070 USD NYSE -2,64%
QUANTINUUM RG-A
75,5700 USD NASDAQ +5,43%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/06/2026 à 09:29:44.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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