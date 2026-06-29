TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-3M Co, Nike, Primoris Services

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Les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment 3M Co, Nike et Primoris Services, lundi.

POINTS FORTS

* 3M Co MMM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 170 $ à 175 $

* Nike Inc NKE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 47 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan passe de “neutre” à “surpondérer”

Voici un résumé des recommandations d'analyse concernant les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 170 $ à 175 $

* Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation “Achat”

* Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N : Jefferies lance sa couverture avec un objectif de 25 $

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation “neutre”

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif de cours de 11,7 $

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation “conserver”; objectif de cours de 250 $

* Innio NV INIO.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation “surpondérer”; objectif de cours: 44 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Jefferies lance la couverture avec une recommandation “Achat”; objectif de cours: 34 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : RBC lance sa couverture avec une recommandation “surperformer”; objectif de cours: 35 $

* Nike Inc NKE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 47 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan relève sa recommandation de “neutre” à “surpondérer”

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 116 $

* Quantinuum Inc QNT.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation “surpondérer”; objectif de cours: 97 $