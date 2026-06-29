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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-3M Co, Nike, Primoris Services
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 16:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment 3M Co, Nike et Primoris Services.

POINTS FORTS

* 3M Co MMM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 170 à 175 dollars

* Bio-Techne Corp TECH.O : Citigroup relève son objectif de cours de 70 à 73 dollars

* Nike Inc NKE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 47 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Qualcomm QCOM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 170 $ à 210 $

Voici un résumé des recommandations d'analyse sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 170 $ à 175 $

* Acadia Pharmaceuticals Inc. ACAD.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 32 $ à 37 $

* Aersale Corp ASLE.O : B. Riley lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 7,5

dollars

* Albertsons Companies Inc ACI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 22 $ à 17 $

* Albertsons Companies Inc ACI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 21 $ à 18 $

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 54 $ à 67 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 510 $ à 470 $

* Amphastar Pharmaceuticals AMPH.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performance »

* Amphastar Pharmaceuticals AMPH.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $

* Applied Aerospace & Defense AADX.N : BofA Global Research lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Applied Aerospace & Defense AADX.N : BofA Global Research lance sa couverture avec un objectif de cours de 24 $

* Aérospatiale et défense appliquées AADX.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Applied Aerospace & Defense AADX.N : Jefferies lance sa couverture avec un objectif de cours de 25 $

* Applied Aerospace & Defense AADX.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Applied Aerospace & Defense AADX.N : Stifel lance sa couverture avec un objectif de cours de 24 $

* Applovin Corp APP.O : Raymond James lance la couverture avec une recommandation « achat fort »; objectif de cours de 640 $

* Aramark ARMK.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 54 $ à 65 $

* Aramark ARMK.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Astera Labs, Inc ALAB.O : UBS relève son objectif de cours de 205 $ à 400 $

* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : BMO relève son objectif de cours de 156 $ à 165 $

* Biogen BIIB.O : Needham relève son objectif de cours de 255 $ à 256 $

* Biohaven, Ltd. BHVN.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 12,00 $ à 11,00 $

* Biohaven, Ltd. BHVN.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performance »

* Bio-Techne Corp TECH.O : Citigroup abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Bio-Techne Corp TECH.O : Citigroup relève son objectif de cours de 70 $ à 73 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Cintas CTAS.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 215,00 $ à 200,00 $

* Comcast Corp CMCSA.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 35,50 $ à 32 $

* Conmed Corp CNMD.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performance »

* Constellation Brands Inc STZ.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 185 $ à 170 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : UBS relève son objectif de cours de 69 $ à 115 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : UBS relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Definitive Healthcare DH.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 3,50 $ à 0,70 $

* Definitive Healthcare DH.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « Achat » à « Sous-performance »

* Delek US Holdings Inc DK.N : TD Cowen relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de

cours de 50 $ à 58 $

* Doximity Inc DOCS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 38,00 $ à 20,00 $

* Doximity Inc DOCS.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « Achat » à « Sous-performance »

* Evommune Inc EVMN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 50 $ à 30 $

* Fuelcell Energy Inc FCEL.O : B. Riley relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Fuelcell Energy Inc FCEL.O : B. Riley relève son objectif de cours de 13 $ à 32 $

* Goldman Sachs GS.N : BMO relève son objectif de cours de 972 $ à 1 070 $

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : JP Morgan lance la couverture avec un objectif de 11,7 $

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « conserver »; objectif de cours:

250 $

* Innio NV INIO.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours de 44 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : BMO relève son objectif de cours de 93 $ à 105 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : B. Riley relève son objectif de cours de 117 $ à 155 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 116 $ à 136 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 34 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : BTIG lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 35 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : la Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours

de 37 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 34 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Raymond James lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Raymond James lance sa couverture avec un objectif de cours de 32 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 35 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 38 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Wells Fargo lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Wells Fargo lance sa couverture avec un objectif de cours de 32 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 64,00 $ à 79,00 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : BofA Global Research relève sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : BMO abaisse son objectif de cours de 375 $ à 300 $

* Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE.N : Seaport Research Partners abaisse sa recommandation de « Achat » à «

Neutre »

* Marvell Technology Inc MRVL.O : UBS relève son objectif de cours de 230 $ à 340 $

* McCormick & Co. MKC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 57 $ à 55 $

* Morgan Stanley MS.N : BMO relève son objectif de cours de 220 $ à 240 $

* Nike Inc NKE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 47 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : BMO relève son objectif de cours de 192 $ à 200 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 180 $ à 165 $

* PBF Energy Inc PBF.N : TD Cowen passe de « vendre » à « conserver »; relève son objectif de cours de 36 $ à 39 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Needham relève son objectif de cours de 537 $ à 575 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 116 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Prologis Inc PLD.N : BMO abaisse son objectif de cours de 162 $ à 158 $

* Qualcomm QCOM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 170 $ à 210 $

* Quantinuum QNT.O : BofA Global Research lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Quantinuum QNT.O : BofA Global Research lance sa couverture avec un objectif de cours de 100 $

* Quantinuum Inc QNT.O : Bernstein lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours de 94 $

* Quantinuum Inc QNT.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 90 $

* Quantinuum Inc QNT.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours de 97 $

* Quantinuum Inc QNT.O : Mizuho lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 90 $

* Quantinuum Inc QNT.O : Rosenblatt Securities lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 155

$

* Quantinuum Inc QNT.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Quantinuum Inc QNT.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 93 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Needham relève son objectif de cours de 183 $ à 235 $

* Sezzle Inc. SEZL.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformance » à « performance »

* State Street Corp STT.N : BMO relève son objectif de cours de 168 $ à 195 $

* Stifel Financial Corp SF.N : BMO abaisse son objectif de cours de 82 $ à 75 $

* Sunshine Silver Mining & Refining Co SSMR.N : BMO lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Sunshine Silver Mining & Refining Co SSMR.N : BMO lance sa couverture avec un objectif de cours de 16,5 $

* Sunshine Silver Mining & Refining Co SSMR.N : Citigroup lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Sunshine Silver Mining & Refining Co SSMR.N : Citigroup lance sa couverture avec un objectif de cours de 18 $

* Sunshine Silver Mining & Refining Co SSMR.N : RBC lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le secteur »

* Sunshine Silver Mining & Refining Co SSMR.N : RBC lance sa couverture avec un objectif de cours de 15 $

* Synaptics Inc SYNA.O : Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »

* Synaptics Incorporated SYNA.O : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Synaptics Incorporated SYNA.O : Barclays relève son objectif de cours de 110 $ à 135 $

* Terawulf Inc WULF.O : Citigroup lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 36 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : UBS relève son objectif de cours de 295 $ à 350 $

* Uipath Inc PATH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Unity Software Inc U.N : Raymond James lance la couverture du titre avec une recommandation « en ligne avec le marché »

* Universal Technical Institute Inc UTI.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 40 $ à 47 $

* Vertex Inc VERX.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 14 $

* Warby Parker WRBY.N : BofA Global Research lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Warby Parker WRBY.N : BofA Global Research lance sa couverture avec un objectif de cours de 33 $

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Seaport Research Partners relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Western Digital Corp WDC.O : Melius Research lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

1 050 $

Valeurs associées

3M
163,585 USD NYSE -0,27%
ACADIA PHARMA
25,3500 USD NASDAQ +0,12%
AERSALE
6,5000 USD NASDAQ -0,76%
ALBERTSONS CO RG-A
13,530 USD NYSE -0,44%
ALLEGRO MICRO
64,5100 USD NASDAQ +11,44%
ALNYLAM PHARMA
292,4100 USD NASDAQ +0,36%
AMPHASTAR PHARMA
20,4500 USD NASDAQ -6,11%
APPLOVIN RG-A
497,7600 USD NASDAQ +4,33%
ARAMARK
55,425 USD NYSE -1,13%
ASTERA LABS
429,1250 USD NASDAQ +9,54%
BIO-TECHNE
70,9700 USD NASDAQ -0,04%
BIOGEN
216,6200 USD NASDAQ +0,27%
BRL
14,820 USD NYSE -6,20%
CASEY'S GEN STOR
800,8550 USD NASDAQ +2,85%
CINTAS
170,1800 USD NASDAQ -1,00%
COMCAST-A
24,6700 USD NASDAQ +6,47%
CONMED CORP
34,240 USD NYSE -4,70%
CONSTELLATION BRD-A
140,800 USD NYSE -3,73%
CYTOKINETICS
86,0100 USD NASDAQ +4,65%
DEFNTV HEALTH RG-A
0,7159 USD NASDAQ +8,47%
DELEK US HLDGS
51,620 USD NYSE +8,06%
DOXIMITY RG-A
20,595 USD NYSE -1,25%
FUELCELL ENERGY
29,2100 USD NASDAQ +21,71%
GOLDMAN SACHS GR
1 023,530 USD NYSE +0,47%
GRAPHIC PACKGNG
10,475 USD NYSE -4,82%
INNIO HOLD
36,1100 USD NASDAQ -3,16%
INTERACTIVE BR RG-A
88,0785 USD NASDAQ -1,94%
KYMERA THERAP
107,9500 USD NASDAQ -0,16%
LEVI STRAUSS RG-A
24,595 USD NYSE +0,10%
LIFTOFF MOBILE
26,8200 USD NASDAQ -2,06%
LIQUIDIA
73,6700 USD NASDAQ -5,76%
LPL FIN HLDG
270,0251 USD NASDAQ +0,47%
MADISON SQU
79,985 USD NYSE -0,33%
MARVELL TECH
265,2600 USD NASDAQ -0,57%
MCCORMIC NON VTG
51,490 USD NYSE +0,84%
MORGAN STANLEY
212,945 USD NYSE +0,42%
NIKE -B-
41,305 USD NYSE +1,37%
NORTHERN TRUST
174,2500 USD NASDAQ +0,22%
PAYLOCITY HOLDIN
107,1400 USD NASDAQ +0,74%
PBF ENER RG-A
46,580 USD NYSE +8,05%
PRAXIS PRECIS
332,2400 USD NASDAQ +1,36%
PRIMORIS SVCS
95,881 USD NYSE +2,84%
PROLOGIS REIT
137,490 USD NYSE -1,70%
QUALCOMM
191,4200 USD NASDAQ +1,07%
QUANTINUUM RG-A
73,5700 USD NASDAQ -2,65%
REVOLUTION MEDIC
184,9575 USD NASDAQ +1,58%
SEZZLE
171,5400 USD NASDAQ +0,57%
STATE STREET
169,680 USD NYSE +1,00%
STIFEL FINANCIAL
68,960 USD NYSE -0,40%
SYNAPTICS
119,5800 USD NASDAQ -1,17%
TERAWULF
25,0000 USD NASDAQ -3,21%
TEXAS INSTRUMENT
284,5900 USD NASDAQ -0,29%
UIPATH RG-A
10,755 USD NYSE +2,04%
UNITY SOFTWARE
28,370 USD NYSE +0,53%
UNIVER TECH INST
41,295 USD NYSE -0,69%
VERTEX RG-A
11,7400 USD NASDAQ +3,25%
WARBY PARKER RG-A
29,385 USD NYSE +0,60%
WARNER BROS RG-A
27,0100 USD NASDAQ +1,01%
WESTERN DIGITAL
631,1650 USD NASDAQ +7,62%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/06/2026 à 16:39:27.

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