TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-La Société Canadian Tire, Franco-Nevada, WSP Global

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé vendredi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont La Société Canadian Tire, Franco-Nevada et WSP Global.

FAITS SAILLANTS

* Airboss of America Corp BOS.TO : La Banque CIBC fait passer le titre de neutre à sous-performant

* Altus Group Ltd AIF.TO : La Banque Nationale du Canada réduit sa cote de surperformance à performance

sectorielle

* La Société Canadian Tire CTCa.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le PT à 152 $CAN de 166 $CAN

* Franco-Nevada Corp FNV.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le PT à 205 $CAN de 210 $CAN

* WSP Global Inc WSP.TO : Atb Capital Markets augmente le prix cible à 210 $CAN de 200 $CAN

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adentra Inc ADEN.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le prix cible de 56 $CAN à 47 $CAN

* Airboss of America Corp BOS.TO : La Banque CIBC réduit l'objectif de rendement de neutre à sous-performant

* Airboss of America Corp BOS.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 6 $CAN à 3,75 $CAN

* Altus Group Ltd AIF.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 58 $CAN à 51,50 $CAN

* Altus Group Ltd AIF.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le prix cible à 50 $CAN de 65 $CAN

* Altus Group Ltd AIF.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le rendement du secteur de "surperformance" à

"performance"

* Autocanada Inc ACQ.TO : Atb Capital Markets réduit le prix cible de 70 $CAN à 62 $CAN

* Autocanada Inc ACQ.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 26 $CAN à 22,50 $CAN

* Bird Construction Inc BDT.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 12,50 $ CA à 14,50 $ CA

* Boralex Inc BLX.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le prix cible de 39 $CAN à 38 $CAN

* Société Canadian Tire CTCa.TO : Canaccord Genuity réduit le prix cible à 167 $ CA de 172 $ CA

* Société Canadian Tire CTCa.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 177 $ CA à 153 $ CA

* Société Canadian Tire CTCa.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le prix cible à 152 $CAN de 166 $CAN

* Société Canadian Tire CTCa.TO : RBC réduit le prix cible de 205 $CAN à 199 $CAN

* Société Canadian Tire CTCa.TO : Valeurs Mobilières TD réduit le prix cible à 160 $CAN de 185 $CAN

* Capreit CAR_u.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 55 $ CA à 50 $ CA

* Capreit CAR_u.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible à 53,5 $CAN de 53 $CAN

* CCL Industries Inc CCLb.TO : RBC réduit le prix cible de 75 $CAN à 72 $CAN

* Choice Properties REIT CHP_u.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 15 $CAN à 15,5 $CAN

* Cineplex Inc CGX.TO : RBC augmente le prix cible de 14 $ CA à 15 $ CA

* Fonds de placement immobilier Crombie CRR_u.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 18 $CAN à 17 $CAN

* Docebo Inc DCBO.TO : Atb Capital Markets augmente le prix cible de 90 $ CA à 95 $ CA

* Docebo Inc DCBO.TO : CIBC augmente le prix cible de 65 $CAN à 68,50 $CAN

* Fonds de placement immobilier résidentiel Dream DRRu.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 10,50 $ à 9 $

* Enerflex Ltd EFX.TO : RBC réduit le prix cible de 14 $CAN à 12 $CAN

* Franco-Nevada Corp FNV.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le prix cible à 205 $CAN de 210 $CAN

* Fonds de placement immobilier Granite GRT_u.TO : La Banque CIBC réduit le PT à 84 $CAN de 93 $CAN

* Headwater Exploration Inc HWX.TO : Stifel réduit le prix cible à 9,5 $CAN de 9,75 $CAN

* High Liner Foods Inc HLF.TO : RBC réduit le prix cible à 13 $CAN de 15 $CAN

* Illumin ILLM.TO : RBC réduit le prix cible de 3 $ CA à 2,5 $ CA

* Innergex énergie renouvelable INE.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le prix cible à 15,5 $CAN de 16 $CAN

* Innergex énergie renouvelable INE.TO : RBC réduit le prix cible à 13 $CAN de 16 $CAN

* Kelt Exploration Ltd KEL.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le prix cible à 8,75 $CAN de 9,25 $CAN

* Quebecor Inc QBRb.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible à 39 $CAN de 38 $CAN

* Rogers Communications Inc RCIb.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 67 $ CA à 69 $ CA

* Rogers Communications Inc RCIb.TO : RBC augmente le prix cible de 69 $CAN à 71 $CAN

* Fonds de placement immobilier Smartcentres SRU_u.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 31 $CAN à 30 $CAN

* Softchoice Corp SFTC.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 17,50 $CAN à 19 $CAN

* Stelco Holdings Inc STLC.TO : JP Morgan augmente le prix cible de 40 $CAN à 45 $CAN

* Suncor Énergie Inc SU.TO : RBC augmente le cours cible de 51 $CAN à 53 $CAN

* Tidewater Renewables Ltd LCFS.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 14 $CAN à 15 $CAN

* Verticalscope Holdings Inc FORA.TO : RBC augmente le cours cible de 11 $CAN à 13 $CAN

* Western Forest Products Inc WEF.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 1 $ CA à 0,85 $ CA

* WSP Global Inc WSP.TO : Atb Capital Markets augmente le prix cible de 200 $CAN à 210 $CAN

* WSP Global Inc WSP.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 204 $CAN à 208 $CAN

* WSP Global Inc WSP.TO : RBC augmente le prix cible de 210 $CAN à 212 $CAN