TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Enbridge, Financière Sun Life, West Fraser Timber

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé mercredi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont Enbridge, la Financière Sun Life et West Fraser Timber.

FAITS SAILLANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adentra Inc ADEN.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 53 $CAN à 49 $CAN

* B2Gold Corp BTO.TO : BMO réduit le prix cible de 8,50 $CAN à 7 $CAN

* Barrick Gold Corp ABX.TO : Canaccord Genuity réduit le prix cible à 30 $ CA de 33,5 $ CA

* Bombardier BBDb.TO : RBC réduit le cours cible à 130 $CAN de 133 $CAN

* CAE Inc CAE.TO : RBC augmente le prix cible de 34 $CAN à 38 $CAN

* Canfor Corp CFP.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 21 $CAN à 19 $CAN

* Cascades Inc CAS.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 12 $CAN à 13 $CAN

* CCL Industries Inc CCLb.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 96 $CAN à 97 $CAN

* Cogeco Communications Inc CCA.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 73 $CAN à 71 $CAN

* Cogeco Communications Inc CCA.TO : La Banque Scotia réduit le prix cible de 77,50 $CAN à 75,50 $CAN

* Cogeco Inc CGO.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 67 $CAN à 64 $CAN

* Doman Building Materials Group Ltd DBM.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 12 $CAN à 11,5 $CAN

* Dundee Precious Metals Inc DPM.TO : La Banque Scotia augmente le cours cible de 18 $CAN à 18,5 $CAN

* Enbridge Inc ENB.TO : TD Cowen initie la couverture avec une cote d'achat

* Enbridge Inc ENB.TO : TD Cowen initie une couverture avec un objectif de prix de 66 $CAN

* Equinox Gold Corp EQX.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 8,75 $CAN à 9 $CAN

* Galiano Gold Inc GAU.TO : BMO réduit le prix cible de 3,50 $CAN à 2,50 $CAN

* Gibson Energy Inc GEI.TO : TD Cowen initie la couverture avec un objectif de prix de 25 $CAN

* Gibson Energy Inc GEI.TO : TD Cowen initie la couverture avec une cote de maintien

* Interfor Corp IFP.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 23 $CAN à 22 $CAN

* K92 Mining Inc KNT.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 10 $CAN à 11 $CAN

* Keyera Corp KEY.TO : TD Cowen initie la couverture avec une note de maintien

* Keyera Corp KEY.TO : TD Cowen initie une couverture avec un objectif de prix de 45 $CAN

* KP Tissue Inc KPT.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 9 $CAN à 8,5 $CAN

* Lundin Gold Inc LUG.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 30 $CAN à 31,5 $CAN

* Northland Power Inc (Ontario) NPI.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le prix cible à 34 $CAN de 35 $CAN

* Oceanagold Corp OGC.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible à 6,25 $CAN de 6 $CAN

* Orla Mining Ltd OLA.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 7,75 $CAN à 8,75 $CAN

* Parex Resources Inc PXT.TO : BMO augmente le prix cible de 14 $CAN à 16 $CAN

* Pembina Pipeline Corp PPL.TO : TD Cowen initie la couverture avec un objectif de prix de 66 $CAN

* Pembina Pipeline Corp PPL.TO : TD Cowen initie la couverture avec une cote d'achat

* Quincaillerie Richelieu Ltée RCH.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 43 $CAN à 42 $CAN

* Saputo Inc SAP.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le prix cible à 28 $CAN de 31 $CAN

* Skeena Resources Ltd SKE.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible à 14 $CAN de 13,5 $CAN

* Snowline Gold Corp SGD.V : La Banque Scotia réduit le prix cible de 9,5 $CAN à 8,5 $CAN

* South Bow Corp SOBO.TO : TD Cowen initie la couverture avec un objectif de prix de 34 $CAN

* South Bow Corp SOBO.TO : TD Cowen initie une couverture avec une cote de maintien

* Stella-Jones Inc SJ.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 8 $ CA à 86 $ CA

* Financière Sun Life Inc SLF.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible de 82 $ CA à 95 $ CA

* Financière Sun Life inc. SLF.TO : La Banque Nationale du Canada passe de "performant" à "surperformant" de "performant" à

"performant"

* TCP Energy Corp TRP.TO : TD Cowen initie une couverture avec un objectif de prix de 73 $CAN

* TCP Energy Corp TRP.TO : TD Cowen initie la couverture avec une cote d'achat

* West Fraser Timber Co Ltd WFG.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 164 $ CA à 171 $ CA

* Western Energy Services Corp WRG.TO : ATB Capital Markets initie avec une PT de 3,25 $CAN

* Western Energy Services Corp WRG.TO : ATB Capital Markets initie avec une note de performance du secteur