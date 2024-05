TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-DRI Healthcare Trust, George Weston, Real Matters

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé mercredi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont DRI Healthcare Trust, George Weston et Real Matters.

FAITS SAILLANTS

$CAN

$CAN

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Arht Media Inc ART.V : Cormark Securities réduit le prix cible de 0,20 $CAN à 0,13 $CAN

* Calfrac Well Services Ltd CFW.TO : RBC réduit le prix cible de 5,5 $CAN à 4,5 $CAN

* Calfrac Well Services Ltd CFW.TO : Stifel réduit le prix cible à 4,50 $CAN de 5 $CAN

* Chorus Aviation Inc CHR.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 3,75 $CAN à 3,25 $CAN

* DRI Healthcare Trust DHT_u.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 19,50 $CAN à 20,00 $CAN

* Ero Copper Corp ERO.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 28,50 $CAN à 32,00 $CAN

* Finning International Inc FTT.TO : BMO augmente le prix cible de 47 $CAN à 48 $CAN

* Finning International Inc FTT.TO : CIBC augmente le prix cible de 46,00 $CAN à 49,00 $CAN

* Finning International Inc FTT.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible de 46 $CAN à 47 $CAN

* Finning International Inc FTT.TO : RBC augmente le prix cible de 45 $CAN à 49 $CAN

* Finning International Inc FTT.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 53 $CAN à 54 $CAN

* First Quantum Minerals Ltd FM.TO : Morgan Stanley augmente le prix cible à 19,8 $CAN de 18,9 $CAN

* Fortis Inc FTS.TO : Wells Fargo augmente le prix cible à 59 $CAN de 56 $CAN

* Freehold Royalties Ltd FRU.TO : Acumen Capital réduit le prix cible à 18 $CAN

* George Weston Ltd WN.TO : BMO augmente le prix cible de 185 $ CA à 196 $ CA

* George Weston Ltd WN.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 222,00 $ CA à 235,00 $ CA

* George Weston Ltd WN.TO : Desjardins Capital Markets augmente le prix cible de 205 $CAN à 212 $CAN

* George Weston Ltd WN.TO : La Banque Scotia réduit le prix cible à 211 $CAN de 212 $CAN

* Goeasy Ltd GSY.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 220,00 $ CA à 230,00 $ CA

* Goeasy Ltd GSY.TO : RBC augmente le prix cible à 225 $CAN de 201 $CAN

* Intact Financial Corp IFC.TO : RBC augmente le prix cible de 236 $CAN à 243 $CAN

* K-Bro Linen Inc KBL.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 45 $CAN à 46 $CAN

* Lundin Mining Corp LUN.TO : Morgan Stanley augmente le prix cible à 20 $CAN de 16,4 $CAN

* MEG Energy Corp MEG.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 31 $CAN à 32 $CAN

* O3 Mining Inc OIII.V : Cormark Securities reprend la couverture avec une cote d'achat

* Pet Valu Holdings Ltd PET.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 34,00 $CAN à 36,00 $CAN

* Pet Valu Holdings Ltd PET.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 37 $CAN à 38 $CAN

* Real Matters Inc REAL.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 6,50 $ CA à 7 $ CA

* Real Matters Inc REAL.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de "hold" à "buy"

* Real Matters Inc REAL.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le PT de 6,50 $CAN à 7 $CAN

* Spartan Delta Corp SDE.TO : La Banque Nationale du Canada augmente la cible à 5,5 $CAN de 5 $CAN

* Suncor Energy Inc SU.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 50 $CAN à 52 $CAN

* Timbercreek Financial Corp TF.TO : TD Cowen réduit le prix cible de 8 $CAN à 8,5 $CAN

* Timbercreek Financial Corp TF.TO : TD Cowen réduit le prix cible de "acheter" à "conserver

* Tribe Property Technologies Inc TRBE.V : Eight Capital réduit l'objectif à 1 $CAN de 2 $CAN

* Tribe Property Technologies Inc TRBE.V : Eight Capital réduit l'objectif d'achat à neutre