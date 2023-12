TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Chemins de fer nationaux du Canada, Dollarama, TFI International

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé jeudi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, Dollarama et TFI International.

FAITS SAILLANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Bird Construction Inc BDT.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 15 $CAN à 16 $CAN

* Cameco Corp CCO.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 68,5 $CAN à 72 $CAN

* Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada CNR.TO : La Banque CIBC augmente le cours cible de 173 $CAN à 176 $CAN

* Canadian Natural Resources Ltd CNQ.TO : Wells Fargo réduit le prix cible à 86 $CAN de 95 $CAN

* Canadien Pacifique Kansas City CP.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 118 $CAN à 126 $CAN

* Capstone Copper Corp CS.TO : La Banque CIBC relève le cours cible de 7,25 $ CA à 7,75 $ CA

* Dollarama Inc DOL.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le cours cible de 104 $ CA à 108 $ CA

* Dollarama Inc DOL.TO : RBC augmente le cours cible de 113 $ CA à 114 $ CA

* Dollarama Inc DOL.TO : Stifel réduit le prix cible de 104 $ CA à 100 $ CA

* Dollarama Inc DOL.TO : Stifel réduit le prix cible d'achat à maintien

* Dollarama Inc DOL.TO : Valeurs Mobilières TD réduit le prix cible d'achat à maintien

* Dollarama Inc DOL.TO : Wells Fargo augmente le prix cible de 102 $ CA à 110 $ CA

* Dundee Precious Metals Inc DPM.TO : RBC augmente le prix cible de 13 $CAN à 15 $CAN

* Eldorado Gold Corp ELD.TO : La Banque Nationale du Canada augmente l'objectif à 21 $CAN de 19 $CAN

* Ero Copper Corp ERO.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 22 $CAN à 25 $CAN

* Filo Corp FIL.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 36 $CAN à 38,5 $CAN

* First Quantum Minerals Ltd FM.TO : La Banque CIBC réduit le cours cible de 20 $CAN à 18 $CAN

* Foran Mining Corp FOM.TO : Stifel augmente le prix cible de 4,5 $CAN à 4,75 $CAN

* Gibson Energy Inc GEI.TO : Wells Fargo augmente le prix cible de 21 $CAN à 23 $CAN

* Gibson Energy Inc GEI.TO : Wells Fargo augmente le prix cible de sous-pondéré à surpondéré

* Hudbay Minerals Inc HBM.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 9 $CAN à 10 $CAN

* Integra Resources Corp ITR.V : Raymond James réduit le prix cible à 4,5 $CAN de 5 $CAN

* Keyera Corp KEY.TO : Wells Fargo augmente le prix cible de 33 $CAN à 34 $CAN

* Lundin Mining Corp LUN.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 12,5 $CAN à 13 $CAN

* Sierra Metals Inc SMT.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 0,75 $CAN à 0,85 $CAN

* Suncor Énergie Inc SU.TO : Wells Fargo réduit le prix cible à 55 $CAN de 59 $CAN

* TCP Energy Corp TRP.TO : Wells Fargo augmente le prix cible de 54 $CAN à 57 $CAN

* TFI International Inc TFII.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le PT à 183 $CAN de 178 $CAN

* Transcontinental Inc TCLa.TO : BMO réduit le prix cible à 14 $CAN de 15 $CAN

* Transcontinental Inc TCLa.TO : CIBC réduit le prix cible de 16 $CAN à 15 $CAN

* Transcontinental Inc TCLa.TO : Cormark Securities augmente le prix cible de 19,50 $CAN à 21,50 $CAN

* Transcontinental Inc TCLa.TO : RBC augmente le prix cible de 19 $CAN à 20 $CAN

* Vermilion Energy Inc VET.TO : Stifel réduit le prix cible à 24 $CAN de 27 $CAN