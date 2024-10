TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Cenovus Energy, Topaz Energy, Western Copper and Gold

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé mardi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont Cenovus Energy, Topaz Energy et Western Copper and Gold.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advantage Energy Ltd AAV.TO : TD Cowen réduit le prix cible de 14 $CAN à 13 $CAN

* ARC Resources Ltd ARX.TO : TD Cowen réduit le prix cible de 31 $CAN à 30 $CAN

* Athabasca Oil Corp ATH.TO : TD Cowen réduit le prix cible à 5,5 $CAN de 6 $CAN

* Baytex Energy Corp BTE.TO : TD Cowen réduit le prix cible de 6 $CAN à 5,5 $CAN

* BCE Inc BCE.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le prix cible à 48 $CAN de 52 $CAN

* BCE Inc BCE.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le rendement du secteur de

"surperformance" à "performance"

* Birchcliff Energy Ltd BIR.TO : TD Cowen réduit le prix cible de 5 $CAN à 5,5 $CAN

* Canadian Natural Resources Ltd CNQ.TO : TD Cowen réduit le prix cible de 60 $CAN à 56 $CAN

* Cenovus Energy Inc CVE.TO : TD Cowen réduit le prix cible de 33 $CAN à 31 $CAN

* Dolly Varden Silver Corp DV.V : Raymond James augmente le prix cible de 1,25 $ CA à 1,60 $ CA

* Metalla Royalty & Streaming MTA.V : Canaccord Genuity initie la couverture avec une note

d'achat

* Metalla Royalty & Streaming MTA.V : Canaccord Genuity initie une couverture avec une PT de

7,25 $CAN

* Nuvista Energy Ltd NVA.TO : TD Cowen réduit le prix cible de 17 $ CA à 16 $ CA

* Peyto Exploration & Development Corp PEY.TO : TD Cowen réduit le prix cible à 18 $CAN de 19

$CAN

* Prairiesky Royalty Ltd PSK.TO : TD Cowen réduit le prix cible de 26 $CAN à 25 $CAN

* Strathcona Resources Ltd SCR.TO : TD Cowen réduit le prix cible de 34 $CAN à 30 $CAN

* Suncor Énergie Inc SU.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 59 $CAN à 60 $CAN

* Topaz Energy Corp TPZ.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 27 $CAN à 28 $CAN

* Vermilion Energy Inc VET.TO : TD Cowen réduit le prix cible à 18 $CAN de 20 $CAN

* Western Copper and Gold WRN.TO : La Banque Nationale du Canada initie une couverture avec une

note de surperformance

* Western Copper and Gold WRN.TO : La Banque Nationale du Canada initie une couverture avec un

PT de 3,50 $CAN