TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Canadian Natural Resources, Imperial Oil, Kits Eyecare

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé leurs cotes et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés canadiennes, notamment Canadian Natural Resources, Imperial Oil et Kits Eyecare, , vendredi.

* Ressources naturelles canadiennes CNQ.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le PT à 52 $CAN de 58 $CAN

* Pétrolière Impériale IMO.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le PT à 112 $CAN de 115 $CAN

* Kits Eyecare Ltd KITS.TO : Canaccord Genuity augmente le PT à 14,50 $CAN de 12,50 $CAN

* FPI Primaris PMZ_u.TO : Canaccord Genuity augmente le PT à 19,50 $CAN de 18 $CAN

* Wajax WJX.TO : La Banque Nationale du Canada initie une couverture avec une cote de rendement du secteur

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique

* Advantage Energy Ltd AAV.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le PT à 11,5 $CAN de 13 $CAN

* ARC Resources Ltd ARX.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le prix cible à 31 $CAN de 32 $CAN

* Athabasca Oil Corp ATH.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le prix cible à 6,5 $CAN de 7,5 $CAN

* Baytex Energy Corp BTE.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le PT à 7,5 $CAN de 8 $CAN

* Birchcliff Energy Ltd BIR.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le PT à 6 $CAN de 6,5 $CAN

* Ressources naturelles canadiennes CNQ.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le PT à 52 $CAN de 58 $CAN

* Cenovus Energy Inc CVE.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le PT à 31 $CAN de 38 $CAN

* Crew Energy Inc CR.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le PT à 7 $CAN de 6,75 $CAN

* Element Fleet Management EFN.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le PT à 37 $CAN de 34 $CAN

* Fortis Inc FTS.TO : BMO augmente le prix cible de 61 $CAN à 62 $CAN

* Freehold Royalties Ltd FRU.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le prix cible à 16,5 $CAN de 17 $CAN

* Headwater Exploration HWX.TO : la Banque nationale du Canada réduit le prix cible de 10,5 $CAN à 9,5 $CAN

* Compagnie pétrolière impériale IMO.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le PT à 112 $CAN de 115 $CAN

* Kelt Exploration Ltd KEL.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le PT à 8,75 $CAN de 9 $CAN

* Kits Eyecare Ltd KITS.TO : Canaccord Genuity augmente le PT à 14,50 $CAN de 12,50 $CAN

* Lucero Energy Corp LOU.V : La Banque Nationale du Canada réduit le PT à 0,75 $CAN de 0,9 $CAN

* Lycos Energy Inc LCX.V : La Banque Nationale du Canada réduit le PT à 7,5 $CAN de 9 $CAN

* MEG Energy Corp MEG.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le PT à 31 $CAN de 35 $CAN

* Montage Gold Corp MAU.V : Ventum Financial initie la couverture avec une cote d'achat

* Montage Gold Corp MAU.V : Ventum Financial initie une couverture avec un PT de 2,90 $CAN

* Nano One Materials Corp NANO.TO : TD Cowen augmente le PT de 0,9 $CAN à 1 $CAN

* Nuvista Energy Ltd NVA.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le PT à 14,5 $CAN de 15 $CAN

* Peyto Exploration & Development Corp PEY.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le PT à 18,5 $CAN de

18 $CAN

* Prairiesky Royalty Ltd PSK.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le PT de 31 $CAN à 33 $CAN

* FPI Primaris PMZ_u.TO : Canaccord Genuity augmente le PT à 19,50 $CAN de 18 $CAN

* FPI Primaris PMZ_u.TO : La Banque CIBC augmente le PT à 18 $CAN de 17 $CAN

* Spartan Delta Corp SDE.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le PT à 5,5 $CAN de 6 $CAN

* Suncor Energy Inc SU.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le PT à 73 $CAN de 77 $CAN

* Surge Energy (Alberta) SGY.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le PT à 11,25 $CAN de 11 $CAN

* Tamarack Valley Energy TVE.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le PT de 7,25 $CAN à 6,75 $CAN

* Teck Resources Ltd TECKb.TO : Raymond James augmente le PT à 73 $CAN de 71 $CAN

* Veren Inc VRN.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le prix cible à 15,5 $CAN de 19 $CAN

* Vermilion Energy Inc VET.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le prix cible à 17 $CAN de 23 $CAN

* Wajax WJX.TO : La Banque Nationale du Canada initie une couverture avec une cote de rendement du secteur

* Wajax WJX.TO : La Banque Nationale du Canada initie une couverture avec un PT de 26 $CAN

* Whitecap Resources WCP.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le PT de 15,5 $CAN à 14,5 $CAN

* Yangarra Resources YGR.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le PT à 1,25 $CAN de 1,5 $CAN