TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-BCE, Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, Wheaton Precious Metals

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé jeudi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont BCE, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et Wheaton Precious Metals.

FAITS SAILLANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* BCE Inc BCE.TO : RBC réduit le prix cible de 53 $CAN à 52 $CAN

* Bird Construction Inc BDT.TO : ATB Capital Markets augmente le prix cible de 33 $CAN à 35 $CAN

* Bird Construction Inc BDT.TO : BMO augmente le prix cible de 30 $CAN à 35 $CAN

* Bird Construction Inc BDT.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le PT de 23 $CAN à 28 $CAN

* Bird Construction Inc BDT.TO : Raymond James augmente le prix cible à 35 $CAN de 30 $CAN

* Bird Construction Inc BDT.TO : Stifel augmente le prix cible de 34 $CAN à 37 $CAN

* Bird Construction Inc BDT.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 31 $CAN à 36 $CAN

* Bridgemarq Real Estate Services BRE.TO : Cormark Securities initie avec une cote d'achat

* Services immobiliers Bridgemarq BRE.TO : Cormark Securities initie avec PT C$17

* Calibre Mining Corp CXB.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le PT de 2,85 $CAN à 4 $CAN

* Calibre Mining Corp CXB.TO : La Banque Nationale du Canada augmente sa cote à surperformance de performance sectorielle

* Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada CNR.TO : RBC augmente le prix cible de 169 $CAN à 179 $CAN

* Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada CNR.TO : RBC relève la cote à " surperformer " de " performer " à " performer "

* Canadian Natural Resources Ltd CNQ.TO : JP Morgan réduit le prix cible de 53 $CAN à 51 $CAN

* Cogeco Communications Inc CCA.TO : RBC augmente le prix cible de 76 $ CA à 79 $ CA

* Definity Financial Corp DFY.TO : Raymond James réduit le prix cible à 53 $CAN de 55 $CAN

* First Quantum Minerals Ltd FM.TO : JP Morgan augmente le prix cible à 20 $CAN de 18 $CAN

* IAMGOLD Corp IMG.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible de 8,5 $CAN à 11 $CAN

* IAMGOLD Corp IMG.TO : La Banque Nationale du Canada augmente la cote à "surperformance" de "performant" à "performant"

* Intact Financial Corp IFC.TO : Raymond James réduit le prix cible de 269 $CAN à 264 $CAN

* Lithium Royalty Corp LIRC.TO : Citigroup réduit le prix cible à 7 $CAN de 8 $CAN

* Lundin Gold Inc LUG.TO : Cormark Securities augmente le prix cible de 27 $CAN à 32 $CAN

* Northwest Healthcare Properties REIT NWH_u.TO : BMO augmente le prix cible de 5,25 $CAN à 5,5 $CAN

* Orla Mining Ltd OLA.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 5,75 $CAN à 6 $CAN

* Pason Systems Inc PSI.TO : RBC réduit le cours cible à 18 $CAN de 19 $CAN

* Quebecor Inc QBRb.TO : RBC augmente le cours cible de 36 $ CA à 38 $ CA

* Quebecor Inc QBRb.TO : La Banque Scotia réduit la cote à "performer" de "surperformer" à "performer"

* Groupe TMX Ltée X.TO : BMO augmente le prix cible de 44 $CAN à 46 $CAN

* Torex Gold Resources Inc TXG.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le PT à 37,75 $CAN de 31,25 $CAN

* Torex Gold Resources Inc TXG.TO : La Banque Nationale du Canada augmente la cote à surperformance à partir de performance du

secteur

* Wheaton Precious Metals Corp WPM.TO : La Banque Nationale du Canada rehausse le titre de "performant" à "surperformant" de

"performant" à "performant" à "performant"

* Wheaton Precious Metals Corp WPM.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le PT à 105 $CAN de 90 $CAN