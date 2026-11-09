 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Atco, Canadian Utilities, NFI Group
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 11:48

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés canadiennes, notamment Atco, Canadian Utilities et NFI Group .

POINTS FORTS

* Atco Ltd ACOx.TO : la Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 93 à 94 dollars

canadiens

* Canadian Utilities Ltd CU.TO : la Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 56 à 57

dollars canadiens

* MDA Space Ltd MDA.TO : Jefferies abaisse son objectif de cours de 69 à 63 dollars canadiens

* NFI Group Inc NFI.TO : La CIBC relève son objectif de cours de 30 à 32 dollars canadiens

* Telus Corporation T.TO : La Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 13 à 14 dollars

canadiens

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises canadiennes publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Allied Gold Corporation AAUC.TO : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 47 à 50 dollars canadiens

* Atco Ltd ACOx.TO : la Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 93 à 94 dollars canadiens

* Atco Ltd ACOx.TO : RBC relève son objectif de cours de 94 à 99 dollars canadiens

* B2Gold Corp. BTO.TO : La Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 10,25 $CA à 11 $CA

* Badger Infrastructure Solutions BDGI.TO : La CIBC relève son objectif de cours à 117 dollars canadiens, contre 115

dollars canadiens

* Badger Infrastructure Solutions BDGI.TO : La Banque Nationale du Canada abaisse son objectif de cours de 113 à 100

dollars canadiens

* Badger Infrastructure Solutions BDGI.TO : TD Cowen relève son objectif de cours de 111 à 117 dollars canadiens

* Canadian Natural Resources CNQ.TO : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 2 dollars canadiens, le

portant à 71 dollars canadiens

* Canadian Utilities Ltd CU.TO : La Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 56 à 57 dollars

canadiens

* Cineplex Inc CGX.TO : la Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 14 à 16 dollars canadiens

* Definity Financial Corporation DFY.TO : la Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 92 à 96

dollars canadiens

* Dream Office REIT D_u.TO : la CIBC abaisse son objectif de cours de 22 à 20 dollars canadiens

* Emera Inc EMA.TO : La Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 74 à 75 dollars canadiens

* Enbridge Inc ENB.TO : la CIBC relève son objectif de cours de 75 à 76 dollars canadiens

* Enbridge Inc ENB.TO : Raymond James abaisse son objectif de cours de 79 à 77 dollars canadiens

* Ensign Energy Services Inc ESI.TO : la CIBC relève son objectif de cours de 3,75 $CA à 4 $CA

* IGM Financial Inc IGM.TO : Jefferies relève son objectif de cours de 91 à 95 dollars canadiens

* IGM Financial Inc IGM.TO : RBC relève sa recommandation de « performance sectorielle » à « surperformance »

* IGM Financial Inc IGM.TO : RBC relève son objectif de cours de 89 à 96 dollars canadiens

* IGM Financial Inc IGM.TO : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 88 à 90 dollars canadiens

* Kinaxis Inc KXS.TO : La Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 210 à 245 dollars canadiens

* Lassonde Industries Inc LASa.TO : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 280 à 270 dollars canadiens

* Leon's Furniture Ltd LNF.TO : la Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 34 à 36 dollars

canadiens

* MDA Space Ltd MDA.TO : Jefferies abaisse son objectif de cours de 69 à 63 dollars canadiens

* Nexus Industrial REIT NXR_u.TO : La Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 7,75 à 8,25 dollars

canadiens

* NFI Group Inc NFI.TO : La CIBC relève son objectif de cours de 30 à 32 dollars canadiens

* North American Construction NOA.TO : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 24,5 à 15,5 dollars

canadiens

* Paramount Resources POU.TO : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 40,00 $CA à 42,00 $CA

* Paramount Resources POU.TO : La Banque Scotia relève sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à «

surperformer le secteur »

* Parex Resources Inc PXT.TO : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 32,00 $CA à 30,00 $CA

* Pembina Pipeline Corporation PPL.TO : Jefferies relève son objectif de cours de 71 à 72 dollars canadiens

* Pembina Pipeline Corporation PPL.TO : La Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 73 à 74

dollars canadiens

* Saputo Inc SAP.TO : La CIBC relève son objectif de cours de 45 à 46 dollars canadiens

* Saputo Inc SAP.TO : La Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 47 à 48 dollars canadiens

* Saputo Inc SAP.TO : Ventum Financial relève son objectif de cours de 49 à 50 dollars canadiens

* Smartcentres REIT SRU_u.TO : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 28,75 $CA à 29 $CA

* South Bow Corporation SOBO.TO : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »

* Suncor Energy (Canada) SU.TO : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 2 dollars canadiens à 100

dollars canadiens

* Telus Corporation T.TO : La Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 13 à 14 dollars canadiens

* Trisura Group Ltd TSU.TO : la CIBC abaisse son objectif de cours de 55 à 36 dollars canadiens

* Trisura Group Ltd TSU.TO : RBC abaisse son objectif de cours de 54 à 42 dollars canadiens

Valeurs associées

ALLIED GOLD
32,540 CAD TSX +6,65%
ATCO LTD CL 1 NV
44,180 CAD TSX +0,16%
ATCO NON VTG RG-I
85,300 CAD TSX -1,34%
B2GOLD
7,630 CAD TSX +3,11%
BADGER INFR SLTN
74,740 CAD TSX -6,24%
CANADIAN UTILITIES LTD CL
52,190 CAD TSX -0,93%
CDN NATURAL RES
68,500 CAD TSX +0,03%
CINEPLEX
14,250 CAD TSX +4,47%
DEFINTY FIN RG-UNTY
74,570 CAD TSX -1,51%
DREAM OFF REIT RG-A
16,030 CAD TSX +1,97%
EMERA
71,590 CAD TSX -0,33%
ENBRIDGE
66,140 CAD TSX -1,77%
ENSIGN ENERGY SV
3,930 CAD TSX +7,08%
Gaz naturel
3,00 USD NYMEX +1,73%
IGM FINANCIAL
81,390 CAD TSX +2,36%
KINAXIS
206,690 CAD TSX +1,02%
MDA SPACE
40,160 CAD TSX +7,15%
NEXUS INDL REIT TU
7,970 CAD TSX +5,70%
NFI GROUP
24,250 CAD TSX -6,87%
NTH AMER CONSTR
13,120 CAD TSX -1,20%
PARAMOUNT RESOURCES LTD
31,290 CAD TSX -1,70%
PAREX RES
19,810 CAD TSX -16,55%
PEMBINA PIPELINE
68,160 CAD TSX +1,97%
Pétrole Brent
94,83 USD Ice Europ -4,52%
Pétrole WTI
88,17 USD Ice Europ -2,38%
SAPUTO
41,620 CAD TSX 0,00%
SMRTCN REIT VAR VTG
27,680 CAD TSX -0,86%
SOUTH BOW
44,330 CAD TSX 0,00%
SUNCOR ENERGY
61,840 EUR Tradegate -0,50%
SUNCOR ENERGY
97,100 CAD TSX +0,36%
SUNCOR ENERGY
68,745 USD NYSE -0,44%
TELUS
12,810 CAD TSX -2,88%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/11/2026 à 11:48:33.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le patron de Nvidia, Jensen Huang, le 13 octobre 2026 à Paris ( AFP / Joel Saget )
    Jensen Huang, patron vedette de l'IA rattrapé par une liaison dangereuse
    information fournie par AFP 09.11.2026 13:00 

    Plongé dans un scandale d'espionnage chinois présumé, à travers une liaison extraconjugale, Jensen Huang est devenu avec l'explosion de l'intelligence artificielle (IA) l'un des patrons les plus puissants et visibles au monde. A la tête du géant des semi-conducteurs ... Lire la suite

  • Des policiers dans une zone bouclée dans le centre historique de Cracovie, au lendemain d'une fusillade qui a fait six morts, le 8 novembre 2026 en Pologne ( AFP / Wojtek RADWANSKI )
    Pologne : le tueur de Cracovie est mort, aucune certitude sur ses motivations
    information fournie par AFP 09.11.2026 12:57 

    L'auteur de la tuerie de Cracovie, un Polonais de 24 ans qui a succombé à ses blessures lundi, ne répondra jamais de ses actes, dont les enquêteurs affirment qu'ils ne disposent encore d'aucun élément matériel pour les associer à une idéologie particulière. Michal ... Lire la suite

  • Une couturière dispose une pile de serviettes hygiéniques réutilisables tout juste terminées dans l’atelier de Han’s Care, le 20 octobre 2026 à Addis Abeba, la capitale éthiopienne ( AFP / Marco Simoncelli )
    En Éthiopie, une petite entreprise contre la "précarité menstruelle"
    information fournie par AFP 09.11.2026 12:56 

    Dans un atelier exigu du cœur de la capitale éthiopienne Addis Abeba, une dizaine de couturières s'appliquent à confectionner des serviettes hygiéniques réutilisables dans un pays où de nombreuses femmes en sont privées, du fait de leur coût et du tabou entourant ... Lire la suite

  • BOIRON SA : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    BOIRON SA : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    information fournie par TEC 09.11.2026 12:51 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0503 +18,63%
Pétrole Brent
94,96 -4,39%
CAC 40
8 198,53 +0,73%
2CRSI
16,44 +3,53%
SOITEC
96,46 +2,25%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank