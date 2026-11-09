TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Atco, Canadian Utilities, NFI Group

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Lundi, les analystes financiers ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés canadiennes, notamment Atco, Canadian Utilities et NFI Group .
POINTS FORTS
* Atco Ltd ACOx.TO : la Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 93 à 94 dollars
canadiens
* Canadian Utilities Ltd CU.TO : la Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 56 à 57
dollars canadiens
* MDA Space Ltd MDA.TO : Jefferies abaisse son objectif de cours de 69 à 63 dollars canadiens
* NFI Group Inc NFI.TO : La CIBC relève son objectif de cours de 30 à 32 dollars canadiens
* Telus Corporation T.TO : La Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 13 à 14 dollars
canadiens
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises canadiennes publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Allied Gold Corporation AAUC.TO : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 47 à 50 dollars canadiens
* Atco Ltd ACOx.TO : la Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 93 à 94 dollars canadiens
* Atco Ltd ACOx.TO : RBC relève son objectif de cours de 94 à 99 dollars canadiens
* B2Gold Corp. BTO.TO : La Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 10,25 $CA à 11 $CA
* Badger Infrastructure Solutions BDGI.TO : La CIBC relève son objectif de cours à 117 dollars canadiens, contre 115
dollars canadiens
* Badger Infrastructure Solutions BDGI.TO : La Banque Nationale du Canada abaisse son objectif de cours de 113 à 100
dollars canadiens
* Badger Infrastructure Solutions BDGI.TO : TD Cowen relève son objectif de cours de 111 à 117 dollars canadiens
* Canadian Natural Resources CNQ.TO : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 2 dollars canadiens, le
portant à 71 dollars canadiens
* Canadian Utilities Ltd CU.TO : La Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 56 à 57 dollars
canadiens
* Cineplex Inc CGX.TO : la Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 14 à 16 dollars canadiens
* Definity Financial Corporation DFY.TO : la Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 92 à 96
dollars canadiens
* Dream Office REIT D_u.TO : la CIBC abaisse son objectif de cours de 22 à 20 dollars canadiens
* Emera Inc EMA.TO : La Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 74 à 75 dollars canadiens
* Enbridge Inc ENB.TO : la CIBC relève son objectif de cours de 75 à 76 dollars canadiens
* Enbridge Inc ENB.TO : Raymond James abaisse son objectif de cours de 79 à 77 dollars canadiens
* Ensign Energy Services Inc ESI.TO : la CIBC relève son objectif de cours de 3,75 $CA à 4 $CA
* IGM Financial Inc IGM.TO : Jefferies relève son objectif de cours de 91 à 95 dollars canadiens
* IGM Financial Inc IGM.TO : RBC relève sa recommandation de « performance sectorielle » à « surperformance »
* IGM Financial Inc IGM.TO : RBC relève son objectif de cours de 89 à 96 dollars canadiens
* IGM Financial Inc IGM.TO : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 88 à 90 dollars canadiens
* Kinaxis Inc KXS.TO : La Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 210 à 245 dollars canadiens
* Lassonde Industries Inc LASa.TO : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 280 à 270 dollars canadiens
* Leon's Furniture Ltd LNF.TO : la Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 34 à 36 dollars
canadiens
* MDA Space Ltd MDA.TO : Jefferies abaisse son objectif de cours de 69 à 63 dollars canadiens
* Nexus Industrial REIT NXR_u.TO : La Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 7,75 à 8,25 dollars
canadiens
* NFI Group Inc NFI.TO : La CIBC relève son objectif de cours de 30 à 32 dollars canadiens
* North American Construction NOA.TO : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 24,5 à 15,5 dollars
canadiens
* Paramount Resources POU.TO : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 40,00 $CA à 42,00 $CA
* Paramount Resources POU.TO : La Banque Scotia relève sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à «
surperformer le secteur »
* Parex Resources Inc PXT.TO : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 32,00 $CA à 30,00 $CA
* Pembina Pipeline Corporation PPL.TO : Jefferies relève son objectif de cours de 71 à 72 dollars canadiens
* Pembina Pipeline Corporation PPL.TO : La Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 73 à 74
dollars canadiens
* Saputo Inc SAP.TO : La CIBC relève son objectif de cours de 45 à 46 dollars canadiens
* Saputo Inc SAP.TO : La Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 47 à 48 dollars canadiens
* Saputo Inc SAP.TO : Ventum Financial relève son objectif de cours de 49 à 50 dollars canadiens
* Smartcentres REIT SRU_u.TO : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 28,75 $CA à 29 $CA
* South Bow Corporation SOBO.TO : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »
* Suncor Energy (Canada) SU.TO : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 2 dollars canadiens à 100
dollars canadiens
* Telus Corporation T.TO : La Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 13 à 14 dollars canadiens
* Trisura Group Ltd TSU.TO : la CIBC abaisse son objectif de cours de 55 à 36 dollars canadiens
* Trisura Group Ltd TSU.TO : RBC abaisse son objectif de cours de 54 à 42 dollars canadiens
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