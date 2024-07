TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Aritzia, Metro, MTY Food Group

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé vendredi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont Aritzia, Metro et MTY Food Group.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* ARC Resources Ltd ARX.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 33 $CAN à 34

$CAN

* Aritzia Inc ATZ.TO : BMO augmente le prix cible de 50 $CAN à 52 $CAN

* Aritzia Inc ATZ.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 42 $ CA à 46 $ CA

* Aritzia Inc ATZ.TO : RBC augmente le prix cible de 46 $CAN à 47 $CAN

* Aritzia Inc ATZ.TO : Stifel augmente le prix cible de 42 $CAN à 50 $CAN

* Aritzia Inc ATZ.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 46 $CAN à 50 $CAN

* Aritzia Inc ATZ.TO : UBS augmente le prix cible de 53 $CAN à 54 $CAN

* Birchcliff Energy Ltd BIR.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 7 $CAN à

7,50 $CAN

* Calibre Mining Corp CXB.TO : Jefferies augmente le prix cible de 2,25 $CAN à 2,75 $CAN

* Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada CNR.TO : TD Cowen réduit le cours cible de

190 $ CA à 185 $ CA

* Capstone Copper Corp CS.TO : Jefferies augmente le prix cible à 14 $CAN de 13 $CAN

* Cenovus Energy Inc CVE.TO : La Banque Scotia réduit le prix cible de 35 $CAN à 34

$CAN

* D2L Inc DTOL.TO : Eight Capital augmente le prix cible à 17 $CAN de 13 $CAN

* Dundee Precious Metals Inc DPM.TO : Jefferies augmente le prix cible de 15 $CAN à 16 $CAN

* Ero Copper Corp ERO.TO : Jefferies augmente le prix cible de 29 $CAN à 32 $CAN

* Filo Corp FIL.TO : Jefferies augmente le prix cible de 34 $CAN à 36 $CAN

* Freehold Royalties Ltd FRU.TO : La Banque Scotia réduit le prix cible à 17 $CAN de

18 $CAN

* G Mining Ventures Corp GMIN.TO : Jefferies augmente le prix cible à 2,5 $CAN de 2 $CAN

* Great-West Lifeco Inc GWO.TO : TD Cowen réduit le prix cible de 44 $CAN à 43 $CAN

* Heroux Devtek Inc HRX.TO : TD Cowen réduit le prix cible d'achat à vente

* Heroux Devtek Inc HRX.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 28 $CAN à 32,50 $CAN

* Hudbay Minerals Inc HBM.TO : Jefferies augmente le prix cible à 14 $CAN de 13 $CAN

* Ia Financial Corporation Inc IAG.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 108 $CAN à 110 $CAN

* Imperial Oil Ltd IMO.TO : La Banque Scotia réduit le prix cible à 110 $CAN de 111

$CAN

* International Petroleum Corp IPCO.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 20 $CAN à 21

$CAN

* Ivanhoe Mines Ltd IVN.TO : Jefferies augmente le prix cible de 25 $CAN à 26 $CAN

* Kelt Exploration Ltd KEL.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 9,50 $CAN

à 10 $CAN

* Lundin Gold Inc LUG.TO : Jefferies augmente le prix cible de 24 $CAN à 26 $CAN

* Société Financière Manuvie MFC.TO : TD Cowen augmente le cours cible de 40 $ CA à 41 $ CA

* MEG Energy Corp MEG.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 34 $CAN à 35

$CAN

* Metro Inc MRU.TO : RBC augmente le prix cible de 82 $CAN à 84 $CAN

* MTY Food Group Inc MTY.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible à 53 $CAN de

52 $CAN

* Groupe alimentaire MTY Inc MTY.TO : RBC augmente le prix cible de 51 $CAN à 53 $CAN

* MTY Food Group Inc MTY.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 49 $CAN à 51 $CAN

* Nuvista Energy Ltd NVA.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 15 $CAN à

16 $CAN

* Oceanagold Corp OGC.TO : Jefferies augmente le prix cible de 4 $CAN à 5 $CAN

* Osisko Gold Royalties Ltd OR.TO : Jefferies augmente le prix cible de "hold" à "buy"

* Paramount Resources Ltd POU.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 42

$CAN à 43 $CAN

* Prairiesky Royalty Ltd PSK.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 29 $CAN

à 31 $CAN

* Saputo Inc SAP.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible de 35 $ CA à 36 $ CA

* Financière Sun Life Inc SLF.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 71 $ CA à 73 $ CA

* Suncor Énergie Inc SU.TO : La Banque Scotia réduit le prix cible à 60 $ CA de 61 $

CA

* Superior Plus Corp SPB.TO : RBC réduit le prix cible de 15 $CAN à 13 $CAN

* Teck Resources Ltd TECKb.TO : La Banque CIBC reprend la couverture avec une cote de

surperformance; PT de 80 $CAN

* Topaz Energy Corp TPZ.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 33 $CAN à 34

$CAN

* Veren Inc VRN.TO : La Banque Scotia réduit le prix cible à 15 $CAN de 16 $CAN

* Whitecap Resources Inc WCP.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 12 $CAN

à 13 $CAN