TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Alimentation Couche-Tard, Nuvista Energy, Park Lawn

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé lundi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont Alimentation Couche-Tard, Nuvista Energy et Park Lawn.

FAITS SAILLANTS

CA

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alimentation Couche-Tard Inc ATD.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le PT à 89 $CAN de

87 $CAN

* Alimentation Couche-Tard Inc ATD.TO : Valeurs Mobilières TD augmente le PT à 94 $CAN de 88 $CAN

* Artis REIT AX_u.TO : RBC réduit le prix cible de 7,50 $ CA à 6,50 $ CA

* Artis REIT AX_u.TO : La Banque Scotia réduit le prix cible de 7,5 $ CA à 6,5 $ CA

* Artis REIT AX_u.TO : Valeurs Mobilières TD réduit le prix cible de 7 $ CA à 6,5 $ CA

* Athabasca Oil Corp ATH.TO : Stifel augmente le prix cible de 5 $CAN à 5,75 $CAN

* Atkinsréalis ATRL.TO : BMO augmente le prix cible de 46 $CAN à 55 $CAN

* Atkinsréalis ATRL.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 51 $ CA à 57 $ CA

* Atkinsréalis ATRL.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 57 $ CA à 64 $ CA

* Atkinsréalis ATRL.TO : Raymond James augmente le prix cible de 55 $ CA à 62 $ CA

* Atkinsréalis ATRL.TO : RBC augmente le prix cible de 53 $CAN à 63 $CAN

* Atkinsréalis ATRL.TO : Valeurs Mobilières TD augmente le prix cible de 55 $CAN à 65 $CAN

* Badger Infrastructure Solutions Ltd BDGI.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 46 $CAN

à 50 $CAN

* Boralex Inc BLX.TO : BMO augmente le prix cible de 36 $CAN à 37 $CAN

* Boralex Inc BLX.TO : CIBC réduit le prix cible de 41 $CAN à 40 $CAN

* Canadian Natural Resources Ltd CNQ.TO : JP Morgan augmente le prix cible de 102 $ CA à 106 $ CA

* Banque canadienne de l'Ouest CWB.TO : RBC réduit le prix cible à 32 $CAN de 34 $CAN

* Banque canadienne de l'Ouest CWB.TO : Veritas Research augmente le prix cible à acheter

* CES Energy Solutions Corp CEU.TO : Raymond James augmente le prix cible à 6,75 $CAN de 6,50

$CAN

* CES Energy Solutions Corp CEU.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 5,30 $CAN à 5,85

$CAN

* Chorus Aviation Inc CHR.TO : BMO réduit le prix cible de 4,15 $CAN à 3 $CAN

* Denison Mines Corp DML.TO : Raymond James augmente le prix cible de 2,90 $CAN à 3

$CAN

* Ensign Energy Services Inc ESI.TO : BMO augmente le prix cible de 3 $CAN à 3,5 $CAN

* Ensign Energy Services Inc ESI.TO : RBC augmente le prix cible de 3,75 $CAN à 4 $CAN

* Ensign Energy Services Inc ESI.TO : Stifel augmente le prix cible de 2,5 $CAN à 2,75 $CAN

* First Quantum Minerals Ltd FM.TO : BMO augmente le prix cible de 17,5 $CAN à 17 $CAN

* First Quantum Minerals Ltd FM.TO : RBC augmente le prix cible de 17 $CAN à 18 $CAN

* First Quantum Minerals Ltd FM.TO : RBC augmente la cote à " surperformance " de " rendement

sectoriel " à " rendement supérieur "

* First Quantum Minerals Ltd FM.TO : Valeurs Mobilières TD augmente le prix cible de 14,5 $CAN à

15,5 $CAN

* Fonds de placement immobilier Granite GRT_u.TO : BMO augmente le PT à 84 $CAN de 81

$CAN

* Fonds de placement immobilier Interrent IIP_u.TO : BMO augmente le PT de 14,25 $CAN

à 15 $CAN

* MEG Energy Corp MEG.TO : BMO augmente le prix cible de 30 $CAN à 35 $CAN

* MEG Energy Corp MEG.TO : RBC augmente le prix cible de 31 $CAN à 32 $CAN

* Nuvista Energy Ltd NVA.TO : Stifel augmente le prix cible de 14,25 $CAN à 14,5 $CAN

* Parex Resources Inc PXT.TO : Stifel réduit le prix cible de 32,75 $CAN à 31 $CAN

* Park Lawn Corp PLC.TO : CIBC augmente le prix cible de 20 $CAN à 21 $CAN

* Stantec Inc STN.TO : BMO augmente le prix cible de 118 $CAN à 126 $CAN

* Stantec Inc STN.TO : Valeurs Mobilières TD augmente le prix cible à 130 $CAN de 125 $CAN

* Suncor Energy Inc SU.TO : Jefferies augmente le prix cible à 50 $CAN de 47 $CAN

* WSP Global Inc WSP.TO : BMO augmente le prix cible de 215 $CAN à 244 $CAN

* WSP Global Inc WSP.TO : Valeurs Mobilières TD augmente le prix cible de 220 $CAN à 255 $CAN