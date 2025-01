TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-AG Growth International, Canadian Natural Resources, Strathcona Resources

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé mardi leurs cotes et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés canadiennes, dont AG Growth International, Canadian Natural Resources et Strathcona Resources.

FAITS SAILLANTS

* AG Growth International Inc AFN.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 72 $CAN à 61 $CAN

* B2Gold Corp BTO.TO : BofA Global Research réduit le cours de l'action d'achat à sous-performance

* Canadian Natural Resources Ltd CNQ.TO : RBC réduit le prix cible de 63 $CAN à 62 $CAN

* Strathcona Resources Ltd SCR.TO : RBC réduit le prix cible de 36 $CAN à 35 $CAN

* Terravest Industries Inc TVK.TO : La Banque Scotia initie avec une cote de surperformance du secteur

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advantage Energy Ltd AAV.TO : BMO augmente le prix cible de 12 $CAN à 13 $CAN

* AG Growth International Inc AFN.TO : ATB Capital Markets réduit le prix cible de 79 $CAN à 63 $CAN

* AG Growth International Inc AFN.TO : ATB Capital Markets réduit la performance du secteur de "surperformer" à

"performer"

* AG Growth International Inc AFN.TO : TD Cowen réduit le prix cible de 73 $CAN à 57 $CAN

* AG Growth International Inc AFN.TO : CIBC réduit le prix cible de 72 $CAN à 61 $CAN

* AG Growth International Inc AFN.TO : Raymond James réduit le prix cible à 52 $CAN de 62 $CAN

* Athabasca Oil Corp ATH.TO : BMO augmente le prix cible de 6,5 $CAN à 7 $CAN

* B2Gold Corp BTO.TO : BMO réduit le prix cible de 8,5 $CAN à 7 $CAN

* B2Gold Corp BTO.TO : BofA Global Research réduit le prix cible d'achat à sous-performance

* Baytex Energy Corp BTE.TO : RBC réduit le prix cible de 5 $CAN à 5,50 $CAN

* Canadian Natural Resources Ltd CNQ.TO : RBC réduit le prix cible de 63 $CAN à 62 $CAN

* Cardinal Energy Ltd (Alberta) CJ.TO : BMO augmente le prix cible de 7 $CAN à 7,5 $CAN

* Cenovus Energy Inc CVE.TO : RBC réduit le prix cible de 28 $CAN à 26 $CAN

* International Petroleum Corp IPCO.TO : BMO augmente le prix cible de 18 $CAN à 20 $CAN

* Medexus Pharmaceuticals Inc MDP.TO : Stifel augmente le prix cible de 4,15 $CAN à 4,5 $CAN

* MEG Energy Corp MEG.TO : RBC réduit le prix cible de 33 $CAN à 31 $CAN

* Obsidian Energy Ltd OBE.TO : RBC réduit le prix cible de 13 $CAN à 12 $CAN

* Peyto Exploration & Development Corp PEY.TO : BMO augmente le prix cible de 17,5 $CAN à 18,5 $CAN

* Strathcona Resources Ltd SCR.TO : RBC réduit le prix cible de 36 $CAN à 35 $CAN

* Suncor Énergie Inc SU.TO : RBC réduit le prix cible de 66 $CAN à 65 $CAN

* Terravest Industries Inc TVK.TO : La Banque Scotia initie avec un prix cible de 125 $CAN

* Terravest Industries Inc TVK.TO : La Banque Scotia initie avec une cote de surperformance du secteur