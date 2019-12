TOUPARGEL : plan de cession et liquidation judiciaire

En conséquence, la cotation de l'action Toupargel Groupe, suspendue depuis le 22 octobre 2019, ne reprendra pas et Toupargel Groupe demandera sa radiation à Euronext.

Le Tribunal de Commerce de Lyon a par ailleurs prononcé aux termes des mêmes jugements la liquidation judiciaire de Toupargel Groupe, Toupargel SASU et Eismann SAS et a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 18 mars 2020.

(AOF) - Par jugements en date du 23 décembre 2019, le Tribunal de Commerce de Lyon a arrêté le plan de cession des actifs des sociétés Toupargel Groupe et de ses filiales Toupargel SASU et Eismann SAS au profit de la société Agihold, véhicule patrimonial des actionnaires de Grand Frais Epicerie, avec faculté de substitution. L'entrée en jouissance a été fixée au 6 janvier 2020.

