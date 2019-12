Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toupargel : fin de partie, la cotation ne reprendra pas Cercle Finance • 27/12/2019 à 09:37









(CercleFinance.com) - Toupargel, le distributeur spécialisé en grande difficulté, a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon. Le groupe pourra poursuivre son activité, mais ses actifs seront cédés au holding Agihold, 'véhicule patrimonial des actionnaires de Grand Frais Epicerie', indique un communiqué. 'L'entrée en jouissance a été fixée au 6 janvier 2020', ajoute le communiqué. Les actionnaires de Toupargel en sont pour leurs frais : la cotation de l'action, suspendue depuis le 22 octobre, ne reprendra pas, et la radiation de la cote parisienne sera prochainement demandée.

Valeurs associées TOUPARGEL GRP Euronext Paris 0.00%