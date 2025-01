Toujours en forme, le CAC 40 repasse au-dessus des 7700 points

(AOF) - Les marchés prolongent leur mouvement de hausse, bénéficiant de la poursuite de la baisse des taux longs. En Europe, le rendement du 10 ans allemand recule de 2,2 points de base à 2,525%. Wall Street étant fermé lundi pour la journée consacrée à Martin Luther King, la séance d'aujourd'hui aux Etats-Unis est la dernière de la présidence de Joe Biden. Du côte de la cote, les investisseurs apprécient la publication annuelle d'Argan. Peu après 12 heures, le CAC 40 gagne 0,99% à 7710,11 points tandis que l'EuroStoxx50 gagne 0,72% à 5143,81 points.

Rio Tinto , groupe minier anglo-australien aurait entamé des discussions avec Glencore (entreprise anglo-suisse de négoce, courtage et d'extraction de matières premières) pour fusionner leurs activités, selon des informations rapportées par Bloomberg. Suite à cette rumeur, Rio Tinto gagne 1,26% à 4995 pence, affichant une des plus fortes hausses du FTSE 100. Au sein du même indice, Glencore progresse de 2,74% à 380,15 pence. Si elle se concrétisait, cette fusion deviendrait la plus importante jamais réalisée dans le secteur.

A Paris, Argan (+4,17% à 62,40 euros) figure parmi les principales hausses de l'indice SBF 120 grâce à des résultats 2024 solides et des perspectives favorables. La foncière spécialisée dans les plateformes logistiques a pourtant connu un contexte de marché moins favorable. "La demande placée plus faible en 2024 (à l’échelle du territoire) rappelle que les logisticiens sont devenus plus frileux face aux incertitudes actuelles, notamment politiques", explique Invest Securities. A Conserver sur la valeur, Berenberg apprécie la volonté d’Argan de poursuivre son désendettement.

Virbac perd 1,89% à 311,50 euros. Le laboratoire vétérinaire a dévoilé un chiffre d'affaires de 355,4 millions d'euros au quatrième trimestre 2024, en hausse de 4,1% à taux de change et périmètre constants. Pour l'ensemble de l'exercice, Virbac a réalisé un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros, en progression de 7,5% à taux de change et périmètre constants. La société vise toujours une marge d'Ebit ajusté autour de 16% au titre de l'exercice écoulé, à taux de change et périmètre constants, contre 15,1% en 2023.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Ce matin, la Chine a indiqué avoir enregistré en 2024 une croissance économique de 5%, le rythme le plus faible depuis trois décennies hors période de Covid.

Le taux d’inflation annuel de la zone euro s’est établi à 2,4% en décembre 2024, contre 2,2% en novembre, a confirmé Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne. Un an auparavant, il était de 2,9%. Le taux d’inflation annuel de l’Union européenne s’est établi à 2,7% en décembre 2024, contre 2,5% en novembre. Un an auparavant, il était de 3,4%.

Aux Etats-Unis, les mises en chantier et permis de construire en décembre seront publiés à 14h30 avant la production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en décembre à 15h15.

Vers 12h00, l'euro est stable à 1,0303 dollar.