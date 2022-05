Toujours de beaux restes sur le segment de la logistique immobilière, selon Sofidy

(AOF) - Après deux années de surperformance massive, les foncières de logistique marquent le pas cette année dans un environnement de hausse des taux qui souligne leur cherté apparente. « Les facteurs structurels de hausse de la demande et les contraintes qui pèsent sur l’offre favoriseront pourtant une accélération de la hausse des loyers qui à nos yeux justifient de conserver une exposition forte au secteur », explique Laurent Saint Aubin, gérant Actions, Immobilier Europe chez Sofidy.

" Nous maintenons donc notre surpondération sur le secteur qui représente environ 15% de l'actif de Sofidy Sélection 1 ", ajoute le gérant du FCP Sofidy Sélection 1.

Plus généralement, l'expert demeure convaincu que l'immobilier coté devrait surperformer les indices généralistes dans les mois à venir en raison d'une sensibilité faible aux composantes travail et coûts des matières premières de l'inflation, des mécanismes d'indexation réglementaires automatiques qui alignent les loyers sur l'évolution des prix et d'une sensibilité instantanée modérée au ralentissement économique.