Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Touché par le Covid-19, le prince Albert de Monaco est guéri Reuters • 31/03/2020 à 18:01









PARIS, 31 mars (Reuters) - Le prince Albert de Monaco, qui avait contracté le coronavirus, est "guéri et en bonne santé", annonce son service de presse dans un communiqué diffusé mardi. "Les médecins qui suivent Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II depuis le début de son infection au Covid-19 l'autorisent aujourd'hui (mardi) à mettre un terme à sa période de quarantaine", ajoute le communiqué. Le prince Albert avait fait savoir le 19 mars dernier qu'il avait été testé positif au coronavirus. Le cabinet du prince précise qu'il rejoindra prochainement sa famille et continuera à observer la période de confinement "tout en demeurant en relation étroite avec son gouvernement et ses proches collaborateurs". (Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.