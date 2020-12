Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Touché par la pandémie, TUI accuse une perte annuelle de €3 mds Reuters • 10/12/2020 à 10:38









LONDRES, 10 décembre (Reuters) - TUI TUIGn.DE TUIT.L a fait état jeudi d'une perte opérationnelle annuelle de trois milliards d'euros, le géant du tourisme ayant été frappé de plein fouet par la pandémie de coronavirus qui l'a contraint à recourir à plusieurs plans de sauvetage auprès du gouvernement allemand. L'entreprise, basée à Hanovre, en Allemagne, ambitionne désormais de réduire ses coûts à hauteur de 400 millions d'euros par an, contre 300 millions précédemment, afin de rembourser la dette contractée pour survivre à la crise du coronavirus. La semaine dernière, TUI a conclu un accord avec des investisseurs privés, des banques et le gouvernement allemand pour un troisième plan de sauvetage de 1,8 milliard d'euros, venu s'ajouter aux 3 milliards d'euros de prêts d'État déjà accordés au voyagiste. A la suite de ce dernier renflouement, TUI dispose désormais de 2,5 milliards d'euros de liquidités. "Les mesures rapides de réduction des coûts et sécurisation des liquidités sont importantes pour le groupe. Elles constituent une base stable pour l'avenir", a déclaré le directeur général de TUI, Fritz Joussen. Le dirigeant estime que les vaccins destinés à lutter contre le COVID-19 contribueront en 2021 à stimuler la demande de voyages qui devrait retrouver ses niveaux de 2019 d'ici 2022. Les réservations pour l'été prochain sont supérieures de 3% à ce qu'elles étaient à la même époque en 2019 et la moyenne des prix pour l'été 2021 est supérieure de 14% à celle de 2020, a indiqué TUI. La perte opérationnelle de trois milliards d'euros du voyagiste se compare à un bénéfice de 894 millions d'euros réalisé un an plus tôt. Le chiffre d'affaires annuel a chuté de 58%, à 7,9 milliards d'euros. (Sarah Young, version française Charles Regnier, édité par Blandine Hénault)

